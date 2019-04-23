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Релиз СУБД SQLite 3.28

23.04.2019 10:20

Представлен релиз SQLite 3.28.0, легковесной СУБД, оформленной в виде подключаемой библиотеки. Код SQLite распространяется как общественное достояние (public domain), т.е. может использоваться без ограничений и безвозмездно в любых целях. Финансовую поддержку разработчиков SQLite осуществляет специально созданный консорциум, в который входят такие компании, как Adobe, Oracle, Mozilla, Bentley и Bloomberg.

Основные изменения:

  • Расширены оконные функции (window-функции или аналитические функции, позволяющие для каждой строки запроса выполнить вычисления, используя другие строки): добавлена поддержка выражения EXCLUDE, появилась возможность использования цепочек оконных функций (одно окно определяется в области другого), обеспечена поддержка группировки при помощи выражения GROUP, и реализованы RANGE-ограничения PRECEDING и FOLLOWING;
  • Усовершенствована реализация команды "VACUUM INTO", которая теперь может использоваться с БД, доступными в режиме только для чтения;
  • Добавлены новые оптимизации запросов: Ускорена работа выражений LIKE совместно с ключевым словом ESCAPE и при включенном режиме "PRAGMA case_sensitive_like". При наличии частичного индекса исключены лишние проверки заведомо истинных условий, заданных в выражении WHERE;
  • В CLI-интерфейс добавлена команда ".parameter" для задания прикрепляемых подстановок (маски, подставляемые в любые выражения SQL). В команде ".archive" переработана опция "--update", которая теперь пропускает не изменившиеся файлы, уже находящиеся в архиве, и добавлена опция "--insert" для включения файлов в архив;
  • Добавлено дополнение fossildelta.c, которое позволяет создать, применить и разобрать формат delta-изменений Fossil, применяемый в расширении RBU;
  • Увеличена надёжность работы с повреждёнными файлами БД;
  • Запущено зеркало репозитория проекта на GitHub (основной репозиторий поддерживается с использованием системы управления версиями Fossil, созданной автором SQLite).


  1. Главная ссылка к новости (https://www.mail-archive.com/s...)
  2. OpenNews: Удалённо эксплуатируемая уязвимость в SQLite, затрагивающая браузеры на базе Chromium
  3. OpenNews: Релиз СУБД SQLite 3.25 с поддержкой оконных функций
  4. OpenNews: В рамках проекта LiteTree развивается вариант SQLite с поддержкой ветвления БД
  5. OpenNews: Доступна СУБД EuclidesDB, использующая элементы машинного обучения
  6. OpenNews: Выпуск СУБД ScyllaDB 3.0, совместимой с Apache Cassandra
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Ключевые слова: sqlite
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