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Релиз свободной гоночной игры SuperTuxKart 1.0

21.04.2019 08:52

После полутора лет разработки представлен релиз Supertuxkart 1.0, свободной гоночной игры с большим количеством картов, трасс и возможностей. Код игры распространяется под лицензией GPLv3. Бинарные сборки доступны для Linux, Android, Windows и macOS. Несмотря на то, что в разработке находилась ветка 0.10, участники проекта решили из-за значительности изменений опубликовать релиз 1.0.

Основные новшества:

  • Предложены полноценные online-гонки через глобальную сеть, позволяющие посоревноваться с другими людьми в любой точке мира (ранее поддерживалась только игра с ботами, с разделением одного экрана или по локальной сети). Для комфортной сетевой игры рекомендуется подключаться к серверам, ping до которых не превышает 100ms и отсутствует потеря пакетов. Кроме подключения к существующим серверам и участия в общем рейтинге, можно легко запустить собственный сервер, выбрав в GUI опцию 'Create server' (для сервера достаточно производительности платы Raspberry Pi 3). Доступны различные виды многопользовательских соревнований, включая обычные гонки, заезды на время, режим сражения и новый режим Capture-The-Flag.
  • Пересмотрены классы картов и выполнена перебалансировка их характеристик (соотношение между скоростью, весом, мощностью, манёвренностью и управляемостью). Пользователь может улучшать одни параметры за счёт ухудшения других, формируя таким образом вариант карта, оптимальный для выбранной трассы;
  • Обновлён графический интерфейс пользователя, для управления настройками задействованы вертикальные вкладки, изменено оформление текстовых сообщений, значительно переделан спидометр;
  • Старая трасса Mansion (гонки по дворцовым предместьям) заменена на обновлённую трассу Ravenbridge Mansion;
  • Добавлена новая трасса Black forest (гонки по лесным дорогам);


  1. Главная ссылка к новости (http://blog.supertuxkart.net/2...)
  2. OpenNews: Релиз свободной гоночной игры SuperTuxKart 0.9.3
  3. OpenNews: Для игры SuperTuxKart представлен улучшенный графический движок
  4. OpenNews: Выпуск свободной игры-платформера ReTux 1.0
  5. OpenNews: Выпуск свободной игры SuperTux 0.6
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Ключевые слова: supertuxkart, game
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  • 1.1, Аноним (1), 09:02, 21/04/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +15 +/
    А говорят на линухе игорь нет, тут даже эксклюзивы.
     
     
  • 2.3, Zenitur (ok), 09:13, 21/04/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Гоночных игр для Linux не очень много. Вот эта, ещё Mania Drive (который я не запускал со времён Mandrake Linux), ещё Dirt, портированный Feral-ом. Ещё я встречал в Стиме Little Racers, она на Unity, и она "падает" при Ctrl-Alt-F1, Ctrl-Alt-F7.
     
     
  • 3.9, JustCurious (?), 09:57, 21/04/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    Вот побольше список: https://store.steampowered.com/search/?sort_by=Price_DESC&tags=699&os=linux
     
  • 3.17, VINRARUS (ok), 11:06, 21/04/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Ничего лучше за Dirt Rally я не нашол из "гоночок".
    ПС: а недавний Dirt 4 под Linux вообще треш какой то после Dirt Rally...

    А так то из достойных "гоночок" кроме Dirt Rally это GRID Autosport, F1, Distance. И по моему всё.

    Недовно новость была шо Epic Games Store под Linux вышол, но ещо не смотрел есть ли там достойное внимания шото.

     
     
  • 4.37, EuPhobos (ok), 15:18, 21/04/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Недовно новость была шо Epic Games Store под Linux вышол

    если он и вышел, то его как то по особенному надо искать? Гланый сайт сразу пихает файл setup.msi, что явно не под линух

     
     
  • 5.38, VINRARUS (ok), 15:49, 21/04/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >> Недовно новость была шо Epic Games Store под Linux вышол
    > если он и вышел, то его как то по особенному надо искать?
    > Гланый сайт сразу пихает файл setup.msi, что явно не под линух

    Там на Lutris завязано оно (который wine по ходу юзает): https://lutris.net/games/epic-games-store/
    ПС: чесно сказать я ещо не пробовал, токо новость читал на gecid.com.

     
  • 2.4, JustCurious (?), 09:16, 21/04/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > Бинарные сборки доступны для Linux, Android, Windows и macOS.
     
  • 2.34, Анончик999999 (?), 15:02, 21/04/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –3 +/
    Игра г*вно! На Виндовс 10 графика зависает через 30 сек. после старта игры! Думал, починили это в прошлой версии! Не надо позориться! Качество ниже плинтуса!
     
  • 1.2, iPony (?), 09:13, 21/04/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Вроде когда-то прошёл Форсаж (eRacer), когда друзья после NFS говорили, что это  какой-то беспредел, с третьего раза гонку в Мафии, Colin McRae Rally...
    Но с этим ничего поделать не смог. Гонщик крыса и антилопа отpwniли меня на полную. Без шансов.
    Это для детей?
     
     
  • 2.8, Аноним (8), 09:36, 21/04/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +9 +/
    > iPony
    > сообщение без Emoji

    о_О

     
     
  • 3.18, VINRARUS (ok), 11:08, 21/04/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +4 +/
    >> iPony
    >> сообщение без Emoji
    > о_О

    Просто твой шрифт не поддержывает новые эмоции.

     
     
  • 4.29, Аноним (29), 14:35, 21/04/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Но как же так? Ведь теперь мы не сможем понять, что говорит iPony!
    Там какие-то закорючки, а картинок нет. Произвол админов, да и только!

    (шутка, если что)

     
     
  • 5.32, VINRARUS (ok), 14:39, 21/04/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Но как же так? Ведь теперь мы не сможем понять, что говорит
    > iPony!
    > Там какие-то закорючки, а картинок нет. Произвол админов, да и только!

    Мы устарели ;_(

     
  • 1.5, Константавр (ok), 09:22, 21/04/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Здо́рово! Спасибо разработчикам. Дождёмся в Манджаре и будем резаться с детьми
     
     
  • 2.6, Zenitur (ok), 09:25, 21/04/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    > и будем резаться с детьми
    > резаться
    > с детьми

    Роскомнадзор напрягся!

     
     
  • 3.11, рскмндзр (?), 10:02, 21/04/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Роскомнадзор напрягся!

    Спасибо за бдительность. Зондеркоманда уже выехала по gps-координатам со смартфона любителя гоночек.

     
     
  • 4.19, VINRARUS (ok), 11:09, 21/04/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > по gps-координатам

    Шо, уже все ГЛОНАСы растеряли по просторах Сибири?

     
     
  • 5.25, рскмндзр (?), 12:05, 21/04/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Проснись, ты бредишь.

     
     
  • 6.31, Аноним (29), 14:37, 21/04/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Рскмндзр, пчм тк мнг глснх? Гд птчк?
     
     
  • 7.36, Мстр Крстфр (?), 15:17, 21/04/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Слнптм с свй и тгр брзвл трйк п пркз нркм Млн й тпр внст ршнй в тчнй 1 чс. Крлк прврщн ф жркй, птчк ф шшлк. Внн плчл плтчск бжщ ф пчлн гнзд. Кнгр стржт с ржжм пд дрвм.
     
     
  • 8.39, Аноним (39), 16:47, 21/04/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Крстфр, т прнс?
     
  • 5.27, Аноним (27), 13:20, 21/04/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    по просторам тихого океана
     
  • 1.7, Аноним (8), 09:34, 21/04/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +3 +/
    Онлайн-гонки я думаю все игроки ждали.
    Мне нравятся игры, которые постоянно развиваются: можно зайти через 2 года после того как забил на нее и найти кучу нового.
     
     
  • 2.21, Аноним (21), 11:25, 21/04/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Набежали обожатели графона.
     
     
  • 3.22, Аноним (21), 11:26, 21/04/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Сорян, не туда.
     
  • 1.10, Аноним (27), 10:01, 21/04/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –3 +/
    Графика отвратительная. Даже на PSP такой отвратительной графики не было.
     
     
  • 2.12, Zenitur (ok), 10:05, 21/04/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Зато поддерживается OpenGL ES, благодаря чему можно сыграть на Raspberry Pi
     
     
  • 3.35, KhabMan (ok), 15:08, 21/04/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Потянет ли он её? Huawei Nova на 625-м Снапдрагоне не очень-то и потянул...
     
  • 2.14, АнОним (?), 10:22, 21/04/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Странно, а мне нравится. Тем более что это ж не какой-то ААА проект.
     
     
  • 3.26, Аноним (27), 13:18, 21/04/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    Причём тут ААА? Неужели нельзя использовать модели и текстуры нормального разрешения? Тем более что проект - для линукса, можно текстуры и модели поставлять в отдельных пакетах.
     
     
  • 4.30, Ретроград (?), 14:36, 21/04/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ну так возьми да сделай. Игра бесплатная и свободная, никто тебе не мешает этим заняться. И разработчики, и юзеры будут только благодарны.
     
  • 1.13, Анонимс (?), 10:09, 21/04/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > новшества:
    > Предложены полноценные online-гонки через глобальную сеть

    Наконец-то теперь можно будет посоревноваться с каким-нибудь достойным противником, а не с тупым ИИ.

     
     
  • 2.16, Аноним (16), 10:50, 21/04/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –4 +/
    Как вообще в это гуано можно играть?! Это всё равно, что быть великовозрастным олигофреном смотреть мультик "Тачки".
     
     
  • 3.20, VINRARUS (ok), 11:13, 21/04/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    > Как вообще в это гуано можно играть?! Это всё равно, что быть
    > великовозрастным олигофреном смотреть мультик "Тачки".

    ДА! Все великовозрастные олигофрены должны смотреть ОРТ по буднях, НТВ в пятницу, а Звезду по выходным.

     
     
  • 4.28, Аноним (28), 14:32, 21/04/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Все великовозрастные олигофрены должны смотреть ОРТ по буднях, НТВ в пятницу, а Звезду по выходным.

    Про "Звезду" Вы, батенька, зря. Она вполне смотрибельна и обладает эксклюзивным видеорядом в отличие от первых 2-х. Весь секрет в том что звук телевизора надо выключать *ДО* переключения на нее а не после.

     
     
  • 5.33, Аноним (29), 14:41, 21/04/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ее видеоряд эксклюзивен только потому, что больше нигде не показывают такого количества фильмов о войнах. Да и о существовании 99% этих фильмов здоровый человек даже не знает.
     
  • 2.42, Аноним (42), 18:04, 21/04/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Когда ИИ подростёт он найдёт тебя, а потом бац бац бац
     
  • 1.15, Аноним (15), 10:29, 21/04/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > Наконец-то теперь можно будет посоревноваться с каким-нибудь достойным противником, а не с тупым ИИ.

    ИИ нет.

     
  • 1.23, Sluggard (ok), 11:58, 21/04/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Во, теперь и по сети погоняемся. Круть.
     
  • 1.24, Sluggard (ok), 12:03, 21/04/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    > Старая трасса Mansion (гонки по дворцовым предместьям) заменена на обновлённую трассу Ravenbridge Mansion.

    Это та карта, которую местами приходилось проезжать вне трассы, из-за нескольких 180° поворотов? Надеюсь, замена поправляет эту фигню.

     
  • 1.40, Аноним (-), 17:22, 21/04/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    а говорили что под линух нет игор
     
  • 1.41, Канделябры (?), 17:50, 21/04/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Освящённое протухшим не бывает?
     

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