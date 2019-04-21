Релиз свободной гоночной игры SuperTuxKart 1.0

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|2.3, Zenitur (ok), 09:13, 21/04/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Гоночных игр для Linux не очень много. Вот эта, ещё Mania Drive (который я не запускал со времён Mandrake Linux), ещё Dirt, портированный Feral-ом. Ещё я встречал в Стиме Little Racers, она на Unity, и она "падает" при Ctrl-Alt-F1, Ctrl-Alt-F7.
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|3.17, VINRARUS (ok), 11:06, 21/04/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Ничего лучше за Dirt Rally я не нашол из "гоночок".
ПС: а недавний Dirt 4 под Linux вообще треш какой то после Dirt Rally...
А так то из достойных "гоночок" кроме Dirt Rally это GRID Autosport, F1, Distance. И по моему всё.
Недовно новость была шо Epic Games Store под Linux вышол, но ещо не смотрел есть ли там достойное внимания шото.
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|4.37, EuPhobos (ok), 15:18, 21/04/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Недовно новость была шо Epic Games Store под Linux вышол
если он и вышел, то его как то по особенному надо искать? Гланый сайт сразу пихает файл setup.msi, что явно не под линух
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|5.38, VINRARUS (ok), 15:49, 21/04/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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>> Недовно новость была шо Epic Games Store под Linux вышол
> если он и вышел, то его как то по особенному надо искать?
> Гланый сайт сразу пихает файл setup.msi, что явно не под линух
Там на Lutris завязано оно (который wine по ходу юзает): https://lutris.net/games/epic-games-store/
ПС: чесно сказать я ещо не пробовал, токо новость читал на gecid.com.
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|2.34, Анончик999999 (?), 15:02, 21/04/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–3 +/–
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Игра г*вно! На Виндовс 10 графика зависает через 30 сек. после старта игры! Думал, починили это в прошлой версии! Не надо позориться! Качество ниже плинтуса!
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|1.2, iPony (?), 09:13, 21/04/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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Вроде когда-то прошёл Форсаж (eRacer), когда друзья после NFS говорили, что это какой-то беспредел, с третьего раза гонку в Мафии, Colin McRae Rally...
Но с этим ничего поделать не смог. Гонщик крыса и антилопа отpwniли меня на полную. Без шансов.
Это для детей?
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|3.18, VINRARUS (ok), 11:08, 21/04/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+4 +/–
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>> iPony
>> сообщение без Emoji
> о_О
Просто твой шрифт не поддержывает новые эмоции.
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|4.29, Аноним (29), 14:35, 21/04/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Но как же так? Ведь теперь мы не сможем понять, что говорит iPony!
Там какие-то закорючки, а картинок нет. Произвол админов, да и только!
(шутка, если что)
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|5.32, VINRARUS (ok), 14:39, 21/04/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Но как же так? Ведь теперь мы не сможем понять, что говорит
> iPony!
> Там какие-то закорючки, а картинок нет. Произвол админов, да и только!
Мы устарели ;_(
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|2.6, Zenitur (ok), 09:25, 21/04/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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> и будем резаться с детьми
> резаться
> с детьми
Роскомнадзор напрягся!
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|3.11, рскмндзр (?), 10:02, 21/04/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Роскомнадзор напрягся!
Спасибо за бдительность. Зондеркоманда уже выехала по gps-координатам со смартфона любителя гоночек.
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|4.19, VINRARUS (ok), 11:09, 21/04/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> по gps-координатам
Шо, уже все ГЛОНАСы растеряли по просторах Сибири?
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|7.36, Мстр Крстфр (?), 15:17, 21/04/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Слнптм с свй и тгр брзвл трйк п пркз нркм Млн й тпр внст ршнй в тчнй 1 чс. Крлк прврщн ф жркй, птчк ф шшлк. Внн плчл плтчск бжщ ф пчлн гнзд. Кнгр стржт с ржжм пд дрвм.
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|1.7, Аноним (8), 09:34, 21/04/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+3 +/–
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Онлайн-гонки я думаю все игроки ждали.
Мне нравятся игры, которые постоянно развиваются: можно зайти через 2 года после того как забил на нее и найти кучу нового.
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|1.10, Аноним (27), 10:01, 21/04/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–3 +/–
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Графика отвратительная. Даже на PSP такой отвратительной графики не было.
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|2.12, Zenitur (ok), 10:05, 21/04/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Зато поддерживается OpenGL ES, благодаря чему можно сыграть на Raspberry Pi
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|3.35, KhabMan (ok), 15:08, 21/04/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Потянет ли он её? Huawei Nova на 625-м Снапдрагоне не очень-то и потянул...
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|2.14, АнОним (?), 10:22, 21/04/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Странно, а мне нравится. Тем более что это ж не какой-то ААА проект.
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|3.26, Аноним (27), 13:18, 21/04/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
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Причём тут ААА? Неужели нельзя использовать модели и текстуры нормального разрешения? Тем более что проект - для линукса, можно текстуры и модели поставлять в отдельных пакетах.
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|4.30, Ретроград (?), 14:36, 21/04/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Ну так возьми да сделай. Игра бесплатная и свободная, никто тебе не мешает этим заняться. И разработчики, и юзеры будут только благодарны.
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|1.13, Анонимс (?), 10:09, 21/04/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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> новшества:
> Предложены полноценные online-гонки через глобальную сеть
Наконец-то теперь можно будет посоревноваться с каким-нибудь достойным противником, а не с тупым ИИ.
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|2.16, Аноним (16), 10:50, 21/04/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–4 +/–
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Как вообще в это гуано можно играть?! Это всё равно, что быть великовозрастным олигофреном смотреть мультик "Тачки".
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|3.20, VINRARUS (ok), 11:13, 21/04/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
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> Как вообще в это гуано можно играть?! Это всё равно, что быть
> великовозрастным олигофреном смотреть мультик "Тачки".
ДА! Все великовозрастные олигофрены должны смотреть ОРТ по буднях, НТВ в пятницу, а Звезду по выходным.
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|4.28, Аноним (28), 14:32, 21/04/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Все великовозрастные олигофрены должны смотреть ОРТ по буднях, НТВ в пятницу, а Звезду по выходным.
Про "Звезду" Вы, батенька, зря. Она вполне смотрибельна и обладает эксклюзивным видеорядом в отличие от первых 2-х. Весь секрет в том что звук телевизора надо выключать *ДО* переключения на нее а не после.
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|5.33, Аноним (29), 14:41, 21/04/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Ее видеоряд эксклюзивен только потому, что больше нигде не показывают такого количества фильмов о войнах. Да и о существовании 99% этих фильмов здоровый человек даже не знает.
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|1.15, Аноним (15), 10:29, 21/04/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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> Наконец-то теперь можно будет посоревноваться с каким-нибудь достойным противником, а не с тупым ИИ.
ИИ нет.
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|1.24, Sluggard (ok), 12:03, 21/04/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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> Старая трасса Mansion (гонки по дворцовым предместьям) заменена на обновлённую трассу Ravenbridge Mansion.
Это та карта, которую местами приходилось проезжать вне трассы, из-за нескольких 180° поворотов? Надеюсь, замена поправляет эту фигню.
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