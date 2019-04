Релиз свободной гоночной игры SuperTuxKart 1.0

2.3 , Zenitur ( ok ), 09:13, 21/04/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – Гоночных игр для Linux не очень много. Вот эта, ещё Mania Drive (который я не запускал со времён Mandrake Linux), ещё Dirt, портированный Feral-ом. Ещё я встречал в Стиме Little Racers, она на Unity, и она "падает" при Ctrl-Alt-F1, Ctrl-Alt-F7.

3.9 , JustCurious ( ? ), 09:57, 21/04/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] +3 + / – Вот побольше список: https://store.steampowered.com/search/?sort_by=Price_DESC&tags=699&os=linux

3.17 , VINRARUS ( ok ), 11:06, 21/04/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] +2 + / – Ничего лучше за Dirt Rally я не нашол из "гоночок".

ПС: а недавний Dirt 4 под Linux вообще треш какой то после Dirt Rally... А так то из достойных "гоночок" кроме Dirt Rally это GRID Autosport, F1, Distance. И по моему всё. Недовно новость была шо Epic Games Store под Linux вышол, но ещо не смотрел есть ли там достойное внимания шото.

4.37 , EuPhobos ( ok ), 15:18, 21/04/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > Недовно новость была шо Epic Games Store под Linux вышол если он и вышел, то его как то по особенному надо искать? Гланый сайт сразу пихает файл setup.msi, что явно не под линух

5.38 , VINRARUS ( ok ), 15:49, 21/04/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – >> Недовно новость была шо Epic Games Store под Linux вышол

> если он и вышел, то его как то по особенному надо искать?

> Гланый сайт сразу пихает файл setup.msi, что явно не под линух Там на Lutris завязано оно (который wine по ходу юзает): https://lutris.net/games/epic-games-store/

ПС: чесно сказать я ещо не пробовал, токо новость читал на gecid.com.

2.4 , JustCurious ( ? ), 09:16, 21/04/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – > Бинарные сборки доступны для Linux, Android, Windows и macOS. 2.34 , Анончик999999 ( ? ), 15:02, 21/04/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] –3 + / – Игра г*вно! На Виндовс 10 графика зависает через 30 сек. после старта игры! Думал, починили это в прошлой версии! Не надо позориться! Качество ниже плинтуса!