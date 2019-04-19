Компания Mozilla представила платформу WebThings

Компания Mozilla после двух лет экспериментов и разработки представила платформу WebThings, в которую вошли ранее развиваемые проекты WebThings Framework и WebThings Gateway, предоставляющие компоненты для обеспечения доступа к различным категориям потребительских устройств и использования универсального Web Things API для организации взаимодействия с ними. Наработки проекта распространяются под лицензией MPL 2.0. WebThings Framework предоставляет набор заменяемых компонентов для создания IoT-устройств, которые могут напрямую взаимодействовать c использованием Web Things API. Подобные устройства могут автоматически определяться шлюзами на базе WebThings Gateway или клиентским ПО (используется mDNS) для последующего мониторинга и управления через Web. Реализации серверов для Web Things API подготовлены в форме библиотек на Python, Java, Rust, Arduino и MicroPython. WebThings Gateway представляет собой универсальную прослойку для организации доступа к различным категориям потребительских и IoT-устройств, скрывающую за собой особенности каждой платформы и не требующую использования специфичных для каждого производителя приложений. Код проекта написан на языке JavaScript с использованием серверной платформы Node.js. Для взаимодействия шлюза с IoT-платформами можно использовать протоколы ZigBee и ZWave, WiFi или прямое подключение через GPIO. Прошивки с шлюзом подготовлены для различных моделей Raspberry Pi, также доступны пакеты для OpenWrt и Debian. Шлюз можно установить на плату Raspberry Pi и получить систему управления умным домом, объединяющую все имеющиеся в доме IoT-устройства и предоставляющую средства для мониторинга и управления ими через Web-интерфейс. Платформа также позволяет создавать дополнительные web-приложения, которые могут взаимодействовать с устройствами через Web Thing API. Таким образом, вместо установки своего мобильного приложения для каждого типа IoT-устройств, можно использовать единый унифицированный web-интерфейс. Для установки WebThings Gateway достаточно загрузить предоставленную прошивку на SD-карту, открыть в браузере хост "gateway.local", настроить подключение к WiFi, ZigBee или ZWave, найти имеющиеся IoT-устройства, настроить параметры для доступа извне и добавить самые востребованные устройства на домашний экран. Шлюз поддерживает такие функции, как определение устройств в локальной сети, выбор web-адреса для соединения с устройствами из интернета, создание учётных записей для доступа к web-интерфейсу шлюза, подключение к шлюзу устройств, поддерживающих проприетарные протоколы ZigBee и Z-Wave, удалённое включение и выключение устройств из web-приложения, удалённый мониторинг за состоянием дома и видеонаблюдение. Кроме web-интерфейса и API в шлюзе также реализована экспериментальная поддержка голосового управления, позволяющая распознавать и выполнять голосовые команды (например, "включи свет на кухне"). Одновременно с анонсом новой платформы WebThings опубликован выпуск WebThings Gateway 0.8, в котором предложены следующие новшества: Добавлена система журналирования событий, собирающая статистику о работе всех IoT-устройств и датчиков в домашней сети и позволяющая оценить их активность в форме наглядных графиков. Например, можно узнать сколько раз открывались и закрывались двери во время своего отсутствия, как изменялась температура в доме, сколько потребляли энергии устройства, подключенные к умным розеткам, когда срабатывал детектор движения и т.п. Графики могут строится в разрезе часов, дней и недель и прокручиваться по шкале времени;

Добавлены сигналы тревоги, который могут срабатывать в случае возникновения событий, требующих незамедлительной реакции. Например, сигналы тревоги могут быть привязаны с срабатыванию датчиков задымления, протечки или угарного газа, а также при поступлении сигналов о взломе. В случае срабатывания сигнала уведомление об его наступлении может быть отправлено через SMS или другие средства оповещения;

Добавлен интерфейс для настройки параметров подключения к сети. Ранее для переключения из одной беспроводной сети в другую, когда обе сети доступны, требовалось выполнение команд в консоли. Теперь изменение сетевых параметров может осуществляться через web-интерфейс (секция Settings ➡ Network), в котором можно управлять назначением IP-адресов, сканировать доступные беспроводные сети и изменять точки доступа;

Подготовлены экспериментальные пакеты для маршрутизаторов на основе OpenWrt, которые позволяют использовать маршрутизаторы не только для обеспечения сетевого доступа, но и в качестве узлов управления умным домом. В дальнейшем планируется подготовить собственный дистрибутив на базе OpenWrt с интегрированной поддержкой Things Gateway, предоставляющий унифицированный интерфейс для настройки умного дома и беспроводной точки доступа. В настоящее время WebThings Gateway уже может работать в режиме точки беспроводного доступа, а не только в роли клиента беспроводной сети.



