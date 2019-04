Выпуск Proton 4.2-3, пакета для запуска Windows-игр в Linux

там по ссылке https://www.reddit.com/r/gaming/comments/1y70ej/valve_vac_and_trust/ брешут что нет, их интересует только наличие в списке конкретных хостов, причем на которые нельзя зайти просто на посмотреть. Точнее, интересовало - ровно две недели: This specific VAC test for this specific round of cheats was effective for 13 days, which is fairly typical. It is now no longer active as the cheat providers have worked around it by manipulating the DNS cache of their customers' client machines. интересно, стоил ли улов в аж 500 читеров урона репутации, и не проще ли было бы поискать другие способы отъема денег ?