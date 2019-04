Опубликован финальный выпуск сборочного инструментария Qbs

Компания Qt Company опубликовала сборочный инструментарий Qbs 1.13 (Qt Build Suite). Это последний выпуск Qbs, формируемый компанией Qt Company. Напомним, что ранее было принято решение о прекращении разработки Qbs. Qbs развивался как замена qmake, но в конечном счёте было решено использовать CMake в качестве основной сборочной системы для Qt в долгосрочной перспективе. В ближайшее время ожидается создание независимого проекта по продолжению разработки Qbs силами сообщества, судьба которого будет зависеть от интереса к рассматриваемой системе сборки со стороны независимых разработчиков. Qt Company прекращает работу над Qbs из-за необходимости дополнительных инвестиций и больших затрат на продвижение Qbs. Напомним, что для сборки Qbs в качестве зависимости требуется Qt, хотя сам Qbs рассчитан на организацию сборки любых проектов. Qbs использует упрощённый вариант языка QML для определения сценариев сборки проекта, что позволяет определять достаточно гибкие правила сборки, в которых могут подключаться внешние модули, использоваться функции на JavaScript и создаваться произвольные правила сборки. Qbs не генерирует make-файлы и самостоятельно контролирует запуск компиляторов и компоновщиков, оптимизируя процесс сборки на основе детального графа всех зависимостей. Наличие изначальных данных о структуре и зависимостях в проекте позволяет эффективно распараллеливать выполнение операций в несколько потоков. Основные новшества Qbs 1.13: Добавлена возможность использования в проектах модулей pkg-config с применением того же механизма обработки зависимостей, что применяется для модулей Qbs. Например, при наличии в системе пакета для сборки OpenSSL на базе pkg-config для его использоваия в проекте Qbs достаточно добавить 'Depends { name: "openssl" }';

Реализовано автоматическое определение доступных модулей Qt. Разработчикам больше не нужно создавать профиль с путями к модулям при помощи команды setup-qt, все указанные в зависимостях модули Qt будут настроены автоматически;

Добавлены средства для контроля за числом параллельно запускаемых сборочных задач на уровне отдельных команд. Например, при выполнении связывания создаётся большая нагрузка на ввод/выводи и потребляется значительный объём ОЗУ, поэтому компоновщик требует иных настроек запуска, отличных от компилятора. Раздельные настройки теперь можно задать при помощи команды "qbs --job-limits linker:2,compiler:8";

Внесены изменения в язык сценариев. Правила теперь могут определяться без указания файла-заглушки для вывода, а в начале файлов проектов не обязательно использовать директиву "import qbs". В элементы Application, DynamicLibrary и StaticLibrary добавлены новые свойства install и installDir для более удобной установки исполняемых файлов;

Добавлена поддержка рекурсивного сканирования скриптов компоновщика GNU linker;

Для языка C++ реализовано свойство cpp.linkerVariant для принудительного использования компоновщиков ld.gold, ld.bfd или lld;

Для Qt представлено свойство Qt.core.enableBigResources для создания крупных ресурсов Qt

Вместо устаревшего элемента AndroidApk предложено использовать общий тип Application;

Добавлен модуль для создания тестов на базе autotest;

Добавлен модуль texttemplate с возможностями, похожими на QMAKE_SUBSTITUTES в qmake;

Добавлена начальная поддержка формата Protocol Buffers для C++ и Objective-C.