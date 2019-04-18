Выпуск дистрибутива Ubuntu 19.04

Доступен релиз дистрибутива Ubuntu 19.04 "Disco Dingo". Готовые тестовые образы созданы для Ubuntu, Ubuntu Server, Lubuntu, Kubuntu, Ubuntu Mate, Ubuntu Budgie, Ubuntu Studio, Xubuntu и UbuntuKylin (редакция для Китая). Основные новшества: Рабочий стол обновлён до GNOME 3.32 с переработанным стилем элементов интерфейса, рабочего стола и пиктограмм, прекращением поддержки глобального меню и экспериментальной поддержкой дробного масштабирования. В сеансе на базе Wayland теперь допускается масштабирование в диапазоне между 100% и 200% с шагом в 25%. Для включения дробного масштабирования в окружении на базе X.Org следует включить режим x11-randr-fractional-scaling через gsettings. По умолчанию графическое окружение по-прежнему остаётся на графическом стеке X.Org. Вероятно в следующем LTS-релизе Ubuntu 20.04 также по умолчанию будет оставлен X.Org;

Проведена работа по оптимизации производительности и повышению отзывчивости рабочего стола, в том числе обеспечена более гладкая анимация пиктограмм (FPS увеличился на 22%), добавлена поддержка мониторов с высокой частотой развёртки (более 60.00Hz), увеличена плавность операций масштабирования, исключены операции блокирующего ввода/вывода, прерывавшие плавный вывод графики;

Добавлена новая панель для настройки параметров звука, в которой применяется вертикальная компоновка и выполнено более интуитивно понятное разделение устройств на группы. Изменён мастер начальной настройки GNOME, большее число параметров вынесено на первый экран, упрощено включение сервисов, учитывающих местоположение (например, для автоматического выбора часового пояса);

По умолчанию включён сервис Tracker, осуществляющий автоматическую индексацию файлов и отслеживающий последние обращения к файлам;

Обработчик клика правой кнопкой мыши по умолчанию переключен в режим "Area", при котором правый клик может быть симулирован касанием к правой нижней части тачпада, помимо ранее поддерживаемого правого клика через одновременное касание к тачпаду двумя пальцами;

Обработчик Alt-Tab по умолчанию переведён в режим "Windows" (переключение между окнами, а не между программами), а для переключения между приложениями следует использовать комбинацию Super-Tab;

Зафиксирован порядок эскизов окон в панели, который теперь соответствует порядку в котором эти окна были открыты;

В Network Manager активирован бэкенд на базе Wi-Fi демона IWD, развиваемого компанией Intel в качестве альтернативы wpa_supplicant;

При установке в окружении VMware обеспечена автоматическая установка пакета open-vm-tools для улучшения интеграции с данной системой виртуализации;

Обновлена тема оформления Yaru, добавлены новые пиктограммы;

В меню загрузчика GRUB добавлен новый режим "Safe Graphics", при выборе которого система загружается с выставлением опции "NOMODESET", что позволяет в случае проблем с поддержкой видеокарт загрузиться и установить проприетарные драйверы;

В инсталлятор при выборе опции "установка мультимедийных кодеков и стороннего ПО для графического оборудования и Wi-Fi" включена поддержка установки проприетарных драйверов NVIDIA;

Ядро Linux обновлено до версии 5.0 с поддержкой GPU AMD Radeon RX Vega и Intel Cannonlake, плат Raspberry Pi 3B/3B+, SoC Qualcomm Snapdragon 845, расширением поддержки USB 3.2 и Type-C, значительными улучшениями в области экономии энергопотребления;

Инструментарий обновлён до GCC 8.3 (опционально GCC 9), Glibc 2.29, OpenJDK 11, boost 1.67, rustc 1.31, python 3.7.2 (по умолчанию), ruby 2.5.5, php 7.2.15, perl 5.28.1, golang 1.10.4, openssl 1.1.1b, gnutls 3.6.5 (с поддержкой TLS 1.3). Расширены инструменты для кросс-компиляции. В инструментарий для POWER и AArch64 добавлена поддержка кросс-компиляции для ARM, S390X и RISCV64;

Эмулятор QEMU обновлён до версии 3.1, а libvirt до версии 5.0. Включён компонент virglrenderer, позволяющий задействовать virtio-gpu (виртуальный GPU Virgil3D) для использования 3D-акселерации в виртуальных окружениях на базе QEMU и KVM без эксклюзивного проброса видеокарты в гостевую систему. 3D-рендеринг выполняется внутри гостевых систем с задействованием GPU хост-системы, но виртуальный GPU работает независимо от физического GPU хост-системы;

Обновлены пользовательские приложения: LibreOffice 6.2.2, kdenlive 8.12.3, GIMP 2.10.8, Krita 4.1.7, VLC 3.0.6, Blender v2.79beta, Ardour 5.12.0, Scribus 1.4.8, Darktable 2.6.0, Pitivi v0.999, Inkscape 0.92.4 , Falkon 3.0.1, Thunderbird 60.6.1, Firefox 66. В репозиторий добавлена панель latte-dock 0.8.7;

В серверную сборку добавлена поддержка Bluetooth для плат Raspberry Pi 3B, 3B+ и 3A+ pi-bluetooth (включается установкой пакета pi-bluetooth);

В Xubuntu и Lubuntu прекращена подготовка 32-разрядных сборок (в прошлых выпусках от 32-разрядных сборок отказались Ubuntu Server, Ubuntu Desktop, Ubuntu MATE, Ubuntu Studio, Ubuntu Kylin и Ubuntu Budgie). Для загрузки теперь предлагаются только сборки для архитектуры x86_64. Поддержка репозиториев с пакетами для архитектуры i386 сохранена;

В Kubuntu предложен рабочий стол KDE Plasma 5.15 и набор приложений KDE Applications 18.12.3. Для упрощения перехода с других ОС по умолчанию для открытия файлов и каталогов теперь применяется двойной клик мышью (первый клик делает активной пиктограмму, а второй открывает файл). Старое поведение (открытие одним кликом) можно вернуть в настройках; Добавлен пакет kio-gdrive для обращения к Google Drive из приложений с поддержкой KIO (Dolphin, Kate, Gwenview и т.п.). В инсталлятор добавлен режим минимальной установки, при выборе которой не устанавливаются PIM-приложения (почтовый клиент, планировщик), LibreOffice, Cantata, mpd и некоторые мультимедийные и сетевые приложения (остаётся только чистый Plasma Desktop, Firefox, VLC и некоторые утилиты). Продолжается тестирование сеанса на базе Wayland (после установки пакета plasma-workspace-wayland появляется опциональный пункт "Plasma (Wayland)" на экране входа);

В Ubuntu Budgie рабочий стол обновлён до версии Budgie 10.5 (обзор новшеств). По умолчанию задействован набор шрифтов "Noto Sans" и новая тема оформления QogirBudgie. В Budgie Welcome добавлена секция для быстрой установки snap-пакетов с браузерами GNOME Web, Midori, Vivaldi, Firefox, Chrome и Chromium. По умолчанию добавлен интерфейс для поиска файлов Catfish. Вместо файлового менеджера Nautilus задействован его форк Nemo. Для размещения пиктограмм на рабочем столе использован компонент DesktopFolder от проекта Elementary OS. Панель Plank перемещена в нижнюю часть экрана. Полностью переработан апплет с часами (ShowTime), добавлен апплет Take-A-Break для планирования перерывов в работе, а также апплеты для управления частотой CPU и режимами энергопотребления;

В Ubuntu MATE продолжена поставка прошлого выпуска рабочего стола MATE 1.20, в который перенесены некоторые исправления и улучшения из MATE 1.22. Решение остаться на версии 1.20 принято для унификации пакетов с Debian 10 и из-за возможных проблем со стабильностью сторонних приложений в следствии большого числа внутренних изменений в MATE 1.22. MATE Dock Applet обновлён до выпуска 0.88 с улучшенным режимом стилизации интерфейса под Unity 7. Добавлены патчи с поддержкой RDA (Remote Desktop Awareness) для улучшения работы с MATE внутри сеансов удалённого доступа к рабочему столу;

В Xubuntu в базовую поставку включены пакеты GIMP, AptURL, LibreOffice Impress и Draw. Обновлён файловый менеджер Thunar 1.8.4 и компоненты Thunar Volume Manager 0.9.1 (переведён на GTK+ 3), Xfce Application Finder 4.13.2 (переведён на GTK+ 3), Xfce Desktop 4.13.3, Xfce Dictionary 0.8.2, Xfce Notifications 0.4.3, Xfce Panel 4.13.4, Xfce Screenshooter 1.9.4 и Xfce Task Manager 1.2.2;

В Ubuntu Studio усовершенствован интерфейс конфигуратора Ubuntu Studio Controls, который теперь предлагается в качестве основного способа активации звуковой системы Jack. В базовую поставку добавлена поддержка звуковых плагинов Carla. В инсталлятор добавлена поддержка установки дополнительных метапакетов, а также возможность установки специфичных для Ubuntu Studio пакетов и настроек поверх уже имеющихся установок Ubuntu. Задействован тема оформления GTK Materia и набор пиктограмм Papirus.



