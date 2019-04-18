Выпуск дистрибутива Ubuntu 19.04

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|2.32, Ключевский (?), 17:24, 18/04/2019 [^] [ответить] [к модератору]
|+4 +/–
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Запомни простое правило: LTS это апрельские релизы ЧЕТНЫХ годов(исключение июньский вместо апрельского релиз в 2006). Нечетные года любые релизы и октябрьские релизы любых лет не LTS
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|3.53, Тот_Самый_Анонимус (?), 17:55, 18/04/2019 [^] [ответить] [к модератору]
|+1 +/–
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Зачем запоминать всякий хлам? Помнить надо номера телефона близких, чтобы в случае разрядки телефона можно было звонить с любого.
А чушь, которая яндексится за полминуты умышленного запоминания не достойна.
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|4.54, Ключевский (?), 17:56, 18/04/2019 [^] [ответить] [к модератору]
|–1 +/–
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Зачем запоминать всякий хлам типа номеров телефона? А вот подобные вещи помнить нужно, что бы не выглядеть идиотом.
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|4.127, AlexYeCu_not_logged (?), 22:19, 18/04/2019 [^] [ответить] [к модератору]
|+/–
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О, у виндоюзеорв новая фишка появилась?
Раньше всё баблом, машинами, да бабами пытались козырять, теперь наличием родственников и ответственностью перед оными?
Или это те прежние подросли/постарели, подростковые мечты поблекли и всё такое?
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|2.51, Аноним (51), 17:51, 18/04/2019 [^] [ответить] [к модератору]
|+/–
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Вот тут минусуют - а я на днях смотрел гноме-вейленд, на ютубе как-то неестественно воспроизводится видео, скорость воспроизведения будто плавает, то притормаживая, то растормаживая. А ожидалось как-бы наоборот...
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|2.60, НяшМяш (ok), 18:03, 18/04/2019 [^] [ответить] [к модератору]
|+1 +/–
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Я хоть и не фанат третьегнома, но могу утверждать, что 3.32 стал более-менее нормально работать на планшете с атомом. Прошлые версии рисовали в 10 фпс и лаунчер открывался секунды 3.
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|4.111, НяшМяш (ok), 21:00, 18/04/2019 [^] [ответить] [к модератору]
|+/–
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Очень хороший вопрос, я не встречал. У меня китаепланшет 2-в-1 (десятка и андроид) и в данный момент на ядре 5.0.8 на планшете работает всё, кроме камер (на них просто нет драйверов), и нет звука на динамиках (это вроде пофиксили в 5.1, в наушниках работает). А, ещё приходится компилить драйвер тачскрина (родной почему-то не работает, хотя должен), всё никак не доберусь сделать DKMS из него.
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|2.92, Аноним (92), 19:29, 18/04/2019 [^] [ответить] [к модератору]
|+/–
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Производительностью Gnome 3.32 в Ubuntu был приятно удивлен. Но все же Fedora 30 с тем же Gnome 3.32 на Wyland шустрее, наконец то в графическом окружение по линуксом курсор перестал отставать от окна при перемещении.
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|3.25, Аноним (4), 17:11, 18/04/2019 [^] [ответить] [к модератору]
|+1 +/–
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Основа от LTS, но уже скоро должно выйти обновление 5.1 (текущие обновления от Ubuntu и собственные от Elementary).
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|4.85, marks (?), 19:07, 18/04/2019 [^] [ответить] [к модератору]
|–1 +/–
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Так это обновление в духе Ubuntu 18.04.х, но никак не новые версии. Хотя отчасти они запиливают новое прямо по мере его появления.
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|2.11, нах (?), 16:42, 18/04/2019 [^] [ответить] [к модератору]
|+1 +/–
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> Возможность заменить systemd нормальной системой инициализации завезли?
нормальные все еще немного не уже почти полностью готовы для десктопа.
Вы ведь - десктоп хотите, а не тру юникс с каким-нибудь window manager, прости Господи?!
Иначе зачем бы вам бубунта недопиленной версии?
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|3.34, Ключевский (?), 17:25, 18/04/2019 [^] [ответить] [к модератору]
|+2 +/–
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А в сертифицированном Unix™ под названием macOS злобно смеется launchd и показывает на «специалистов» опеннетика пальцем.
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|3.40, Аноним (40), 17:31, 18/04/2019 [^] [ответить] [к модератору]
|+/–
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Умник, а что мне мешает иметь UNIX-way ОС с системой инициализации System V init и со средой рабочего стола MATE или TDE да хоть KDE? Вот что мне может помешать кроме навязывания Systemd в мейнстримовых дистрибутивах?
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|4.63, нах (?), 18:12, 18/04/2019 [^] [ответить] [к модератору]
|+/–
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> Умник, а что мне мешает иметь UNIX-way ОС с системой инициализации System
> V init и со средой рабочего стола MATE или TDE да
то что они признаны в первую очередь самой убунтой (mate-то) совсем окончательно негодными для десктопа
> хоть KDE? Вот что мне может помешать кроме навязывания Systemd в
> мейнстримовых дистрибутивах?
вот ровно то что они тебе еще и гома эмм... предлагают, да. То есть пока еще можно что-то еще, но разработчики это еще вылизывать не планируют - как-то запускается, и ладно.
Впрочем, а разьве kde (с kdm, не будешь же ты смотреть на ужасный древнемамонтовый xdm?) у нас уже еще работает без дбаси и libsystemd?
да и с вяленым, подозреваю, будет та же проблема - он юзерсессию создать тебе не сумеет. А как же ж мы без юзерсессии-то?
Я вон в немодной системе образца 2012го года не могу полностью гомовые запчасти выпилить, а ты хочешь в "2k19" с каким-то замшелым sysvinit войти?!
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|5.73, Аноним (73), 18:44, 18/04/2019 [^] [ответить] [к модератору]
|+/–
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> а ты хочешь в "2k19" с каким-то замшелым sysvinit войти?!
На самом деле, в зачем сопротивлению 2190 Ω sysvinit? )
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|6.102, Аноня (?), 20:33, 18/04/2019 [^] [ответить] [к модератору]
|+/–
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2k19 - это 2019 год. Произносить надо тукей-девятнадцать.
Хотя есть вариант что это на самом деле кк19. Ну кто бы знал вообще
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|4.68, нах (?), 18:26, 18/04/2019 [^] [ответить] [к модератору]
|+/–
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да ну (nic), как будто у них хоть какая-то версия допиленная?
чо с апстрима на лопате вываливают, то и собирают - и это в общем не их вина, а опенсорс такой опенсорс нынче.
А что, скажем, datastore plugins (да и auth, если кто пользуется нестандартными) у mysql совместимы только с точностью до версии после второй точки (то есть 5.7.24 и 5.7.25 это две РАЗНЫЕ версии и надо пересобирать плагины, а орацл уже выкатывает нам 26) - не колебет-с! LTS такой вот lts.
так что кому готовности для десктопа - может не париться. А кому на сервер - должен страдать.
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|2.12, нах (?), 16:44, 18/04/2019 [^] [ответить] [к модератору]
|+/–
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затем чтобы не патчить lts самим на пользу другим.
опять же - это ж десктопный и тестовый дистрибутив, вам нужны наисвежайшие драйверы вчера выпущеной игровой мыши, или вы вообще неясно зачем ставите это, а не 18lts
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|3.101, Аноним (101), 20:26, 18/04/2019 [^] [ответить] [к модератору]
|+/–
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Почему тогда секьюрити апдейты прилетают быстро? Чем это обновление отличается от других? Я не думаю, что 3-4 дня норма...
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|2.20, aaa (??), 17:02, 18/04/2019 [^] [ответить] [к модератору]
|–1 +/–
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попробуй
sudo sed -i 's/cosmic/disco/g' /etc/apt/sources.list
sudo apt update
sudo apt dist-upgrade
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|2.35, Ключевский (?), 17:27, 18/04/2019 [^] [ответить] [к модератору]
|+3 +/–
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Обновления с LTS на промежуточные релизы при помощи do-release-upgrade не производятся. Это промежуточный девелопреский релиз с кратким сроком поддержки его использование простыми пользователями не рекомендуется.
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|3.115, h31 (ok), 21:19, 18/04/2019 [^] [ответить] [к модератору]
|–1 +/–
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> Обновления с LTS на промежуточные релизы при помощи do-release-upgrade не производятся
Никаких проблем с обновлением LTS -> non-LTS нет. Только придется последовательно накатывать каждый релиз (18.04 -> 18.10 -> 19.04).
artyom@artyom-MSI:~$ do-release-upgrade
Checking for a new Ubuntu release
There is no development version of an LTS available.
To upgrade to the latest non-LTS develoment release
set Prompt=normal in /etc/update-manager/release-upgrades.
> Это промежуточный девелопреский релиз с кратким сроком поддержки его использование простыми пользователями не рекомендуется
Первый раз такое слышу, так что попрошу пруфов. Вполне себе полноценный релиз для простых пользователей.
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|3.126, marks (?), 22:18, 18/04/2019 [^] [ответить] [к модератору]
|+/–
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>Обновления с LTS на промежуточные релизы при помощи do-release-upgrade не производятся.
Поставить в источниках "обновлять до каждой новой версии" или что-то типа того вместо стоящего там по умолчанию "обновляться только до лтс" и добро пожаловать в будущее
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|2.39, Kuromi (ok), 17:28, 18/04/2019 [^] [ответить] [к модератору]
|+/–
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Не имеет смысла обновляться в первые дни (а лучше неделю) - сервера как правила очень перегружены желающими. Через недельку же нагрузка будет уже куда меньше.
С другой стороны, обычно после каждого релиза начинают вылазить разные баги и многие рекомедуют отложить обнову на месяцок пока самые злые баги закроют.
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|3.100, Аноним (101), 20:25, 18/04/2019 [^] [ответить] [к модератору]
|+2 +/–
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Как они могут быть перегружены? У Ubuntu же куча зеркал по всему миру. В РФ, как правило, используется зеркало Яндекса.
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|3.105, Анонзо (?), 20:43, 18/04/2019 [^] [ответить] [к модератору]
|+/–
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С беты сижу - нет косяков. Да и какая разница дома, если будут косяки? А если на работе - ССЗБ, что не на LTS.
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|1.18, Анонимс (?), 16:57, 18/04/2019 [ответить] [показать ветку] [····] [к модератору]
|–1 +/–
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> прекращением поддержки глобального меню
Какой смысл был его сначала впиливать, а потом в конце концов его эпично выпилить? Плохо работали приложения с глобальным меню, атаковали недовольные win-хомячки и разрабы под их натиском вынуждены были откатиться назад?
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|2.24, Аноним (-), 17:08, 18/04/2019 [^] [ответить] [к модератору]
|+/–
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Это не то глобальное меню, о котором ты думаешь. То что выпилили вообще было безуспешным экспериментом гнома по замене бургера.
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|2.129, marks (?), 22:21, 18/04/2019 [^] [ответить] [к модератору]
|+/–
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Выпилили кнопку в панели сверху, где размещались отдельные кнопки меню. С настройками и чем-то типа. Теперь оно унифицировано с окружениями без шела и кнопка разместилась в заголовке окон.
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|2.99, eugener (ok), 20:14, 18/04/2019 [^] [ответить] [к модератору]
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Тоже 9.04 была моей первой убунтой после OS/2. Хотя обновляться вряди буду, пусть остаётся LTS, но может на ноуте обновлю.
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|1.21, Аноним (21), 17:03, 18/04/2019 [ответить] [показать ветку] [····] [к модератору]
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>Для включения дробного масштабирования в окружении на базе X.Org следует включить режим x11-randr-fractional-scaling через gsettings
То есть теперь можно будет использовать 2 монитора, один из которых hidpi (150+) а второй стандартный ~96?
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|1.30, Аноним (30), 17:21, 18/04/2019 [ответить] [показать ветку] [····] [к модератору]
|+8 +/–
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>По умолчанию графическое окружение по-прежнему остаётся на графическом стеке X.Org. Вероятно в следующем LTS-релизе Ubuntu 20.04 также по умолчанию будет оставлен X.Org;
На 2020 Wayland будет в разработке уже 12 лет. И все никак. Пожалуй только HURD может переплюнуть этот вечно неготовый долгострой.
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|3.118, Аноним (118), 21:26, 18/04/2019 [^] [ответить] [к модератору]
|+/–
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бгг.
- ахаха, этот вяленый уже 12 лет не могут запилить, ахаха!
- не знаю, я перешел на вяленый, УМВР
- получи кучу минусов, гад!
опенок in a nutshell
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|2.43, Kuromi (ok), 17:33, 18/04/2019 [^] [ответить] [к модератору]
|+/–
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А что вы хотите, поддержка вяляного софтом так себе. Таким темпом еще лет 5 минимум ничего не сдвинется.
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|3.47, Аноним (30), 17:38, 18/04/2019 [^] [ответить] [к модератору]
|+2 +/–
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Значит не очень этот вялый нужен софту. Systemd, при всем вое хейтеров, вошел в линукс как нож в масло.
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|3.48, Аноним (-), 17:39, 18/04/2019 [^] [ответить] [к модератору]
|+/–
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Софт через XWayland вполне работает, даже по производительности не уступает запущенному в иксах. Полный выпил иксов не нужен ещё пару десятилетий, потому как есть куча софта, который просто не поддерживает wayland и нерационально вливать кучу ресурсов в перевод его на вяленный. Нужно только сделать использование xwayland максимально прозрачным и сгладить все острые углы. Пока же xwayland это просто приложени к xserver этого не добиться.
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|3.84, Аноним (83), 19:05, 18/04/2019 [^] [ответить] [к модератору]
|+/–
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Да до большинства софта еще добраться надо - он под кедами даже сессию запустить не всегда может.
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|3.107, Аноним (107), 20:51, 18/04/2019 [^] [ответить] [к модератору]
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Что за " поддержка вяляного софтом"? Большинству программ достаточно поддержки актуальных версий qt и gtk. Поддержка wayland давно есть, это wayland "немного не готов".
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|4.128, AlexYeCu_not_logged (?), 22:21, 18/04/2019 [^] [ответить] [к модератору]
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>Большинству программ достаточно поддержки актуальных версий qt и gtk.
Есть хороший софт на старых версиях qt/gtk, есть софт, вообще не на них написанный.
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|1.46, Аноним (46), 17:38, 18/04/2019 [ответить] [показать ветку] [····] [к модератору]
|–1 +/–
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> Проведена работа по оптимизации производительности и повышению отзывчивости рабочего стола
Это убунтовцы делали или сами гномеры?
Хотя вообще гном не нужен.
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|1.52, DEF (?), 17:54, 18/04/2019 [ответить] [показать ветку] [····] [к модератору]
|–1 +/–
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Вероятно в следующем LTS-релизе Ubuntu 20.04 также по умолчанию будет оставлен X.Org;
В Дебиане 10 по умолчанию Вейланд, а Убунточка решила на иксах посидеть подольше ради стабильности. Парадокс.
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|2.56, Аноним (-), 17:57, 18/04/2019 [^] [ответить] [к модератору]
|+/–
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Они решили на иксах посидеть, чтобы показать, насколько они конкуренты Red Hat и способны идти своим путем.
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|1.67, анчоус (?), 18:24, 18/04/2019 [ответить] [показать ветку] [····] [к модератору]
|+/–
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>и UbuntuKylin (редакция для Китая).
А кто, как и зачем это выпускает? В Китае же нет интернета, и они не смогут ни дистр качать, ни на сервера убунты за обновами ходить.
Или он выпускается изнутри китая? Почему тогда использует марку убунты, это вообще законно?
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|2.70, juche songun (?), 18:33, 18/04/2019 [^] [ответить] [к модератору]
|+/–
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> А кто, как и зачем это выпускает? В Китае же нет интернета,
вы перепутали, это в Корее нет интернета.
В Китае интернет есть, и даже можно скачать дистрибутив убунты. Нельзя скачивать только то, что скачивать нельзя.
Это потому что идеи Чучхе недостаточно сильны в Китае, и они легко покупаются на проклятые американские провокации.
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|3.89, Аноним (89), 19:12, 18/04/2019 [^] [ответить] [к модератору]
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> в Корее нет интернета
Вы где-то в прошлом веке отстали. Если что, в Северной два канала - через Китай и Россию.
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|2.121, Аноним (118), 21:44, 18/04/2019 [^] [ответить] [к модератору]
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>А кто, как и зачем это выпускает?
сами китайцы и выпускают, для себя.
>Почему тогда использует марку убунты, это вообще законно?
Не всем же пилить бюджетное бабло на бессмысленной пересборке кучи устаревших пакетов и впаривании всего этого под новым названием госконторам. А законность они согласовали с космонавтом.
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|2.88, Аноним (91), 19:12, 18/04/2019 [^] [ответить] [к модератору]
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Оно в мае, запланирована на седьмое. Хотя, в бете не наблюдаю проблем. По крайней мере в Silverblue.
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|3.123, Аноним (123), 21:56, 18/04/2019 [^] [ответить] [к модератору]
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Давно обновился на 30. На системе с графикой intel проблем нет, но на другой, с nvidia, слишком много проблем как с драйвером noueveau так и с фирменным от nvidia.
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|1.79, Аноним (79), 18:49, 18/04/2019 [ответить] [показать ветку] [····] [к модератору]
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> Обработчик Alt-Tab по умолчанию переведён в режим "Windows" (переключение между окнами, а не между программами)
Джва года этого ждал. Заколебался каждый раз настраивать после установки.
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