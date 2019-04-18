The OpenNET Project / Index page

[ новости /+++ | форум | wiki | теги | ]

Выпуск дистрибутива Ubuntu 19.04

18.04.2019 16:19

Доступен релиз дистрибутива Ubuntu 19.04 "Disco Dingo". Готовые тестовые образы созданы для Ubuntu, Ubuntu Server, Lubuntu, Kubuntu, Ubuntu Mate, Ubuntu Budgie, Ubuntu Studio, Xubuntu и UbuntuKylin (редакция для Китая).

Основные новшества:

  • Рабочий стол обновлён до GNOME 3.32 с переработанным стилем элементов интерфейса, рабочего стола и пиктограмм, прекращением поддержки глобального меню и экспериментальной поддержкой дробного масштабирования. В сеансе на базе Wayland теперь допускается масштабирование в диапазоне между 100% и 200% с шагом в 25%. Для включения дробного масштабирования в окружении на базе X.Org следует включить режим x11-randr-fractional-scaling через gsettings. По умолчанию графическое окружение по-прежнему остаётся на графическом стеке X.Org. Вероятно в следующем LTS-релизе Ubuntu 20.04 также по умолчанию будет оставлен X.Org;
  • Проведена работа по оптимизации производительности и повышению отзывчивости рабочего стола, в том числе обеспечена более гладкая анимация пиктограмм (FPS увеличился на 22%), добавлена поддержка мониторов с высокой частотой развёртки (более 60.00Hz), увеличена плавность операций масштабирования, исключены операции блокирующего ввода/вывода, прерывавшие плавный вывод графики;
  • Добавлена новая панель для настройки параметров звука, в которой применяется вертикальная компоновка и выполнено более интуитивно понятное разделение устройств на группы. Изменён мастер начальной настройки GNOME, большее число параметров вынесено на первый экран, упрощено включение сервисов, учитывающих местоположение (например, для автоматического выбора часового пояса);
  • По умолчанию включён сервис Tracker, осуществляющий автоматическую индексацию файлов и отслеживающий последние обращения к файлам;
  • Обработчик клика правой кнопкой мыши по умолчанию переключен в режим "Area", при котором правый клик может быть симулирован касанием к правой нижней части тачпада, помимо ранее поддерживаемого правого клика через одновременное касание к тачпаду двумя пальцами;
  • Обработчик Alt-Tab по умолчанию переведён в режим "Windows" (переключение между окнами, а не между программами), а для переключения между приложениями следует использовать комбинацию Super-Tab;
  • Зафиксирован порядок эскизов окон в панели, который теперь соответствует порядку в котором эти окна были открыты;
  • В Network Manager активирован бэкенд на базе Wi-Fi демона IWD, развиваемого компанией Intel в качестве альтернативы wpa_supplicant;
  • При установке в окружении VMware обеспечена автоматическая установка пакета open-vm-tools для улучшения интеграции с данной системой виртуализации;
  • Обновлена тема оформления Yaru, добавлены новые пиктограммы;
  • В меню загрузчика GRUB добавлен новый режим "Safe Graphics", при выборе которого система загружается с выставлением опции "NOMODESET", что позволяет в случае проблем с поддержкой видеокарт загрузиться и установить проприетарные драйверы;
  • В инсталлятор при выборе опции "установка мультимедийных кодеков и стороннего ПО для графического оборудования и Wi-Fi" включена поддержка установки проприетарных драйверов NVIDIA;
  • Ядро Linux обновлено до версии 5.0 с поддержкой GPU AMD Radeon RX Vega и Intel Cannonlake, плат Raspberry Pi 3B/3B+, SoC Qualcomm Snapdragon 845, расширением поддержки USB 3.2 и Type-C, значительными улучшениями в области экономии энергопотребления;
  • Инструментарий обновлён до GCC 8.3 (опционально GCC 9), Glibc 2.29, OpenJDK 11, boost 1.67, rustc 1.31, python 3.7.2 (по умолчанию), ruby 2.5.5, php 7.2.15, perl 5.28.1, golang 1.10.4, openssl 1.1.1b, gnutls 3.6.5 (с поддержкой TLS 1.3). Расширены инструменты для кросс-компиляции. В инструментарий для POWER и AArch64 добавлена поддержка кросс-компиляции для ARM, S390X и RISCV64;
  • Эмулятор QEMU обновлён до версии 3.1, а libvirt до версии 5.0. Включён компонент virglrenderer, позволяющий задействовать virtio-gpu (виртуальный GPU Virgil3D) для использования 3D-акселерации в виртуальных окружениях на базе QEMU и KVM без эксклюзивного проброса видеокарты в гостевую систему. 3D-рендеринг выполняется внутри гостевых систем с задействованием GPU хост-системы, но виртуальный GPU работает независимо от физического GPU хост-системы;
  • Обновлены пользовательские приложения: LibreOffice 6.2.2, kdenlive 8.12.3, GIMP 2.10.8, Krita 4.1.7, VLC 3.0.6, Blender v2.79beta, Ardour 5.12.0, Scribus 1.4.8, Darktable 2.6.0, Pitivi v0.999, Inkscape 0.92.4 , Falkon 3.0.1, Thunderbird 60.6.1, Firefox 66. В репозиторий добавлена панель latte-dock 0.8.7;
  • В серверную сборку добавлена поддержка Bluetooth для плат Raspberry Pi 3B, 3B+ и 3A+ pi-bluetooth (включается установкой пакета pi-bluetooth);
  • В Xubuntu и Lubuntu прекращена подготовка 32-разрядных сборок (в прошлых выпусках от 32-разрядных сборок отказались Ubuntu Server, Ubuntu Desktop, Ubuntu MATE, Ubuntu Studio, Ubuntu Kylin и Ubuntu Budgie). Для загрузки теперь предлагаются только сборки для архитектуры x86_64. Поддержка репозиториев с пакетами для архитектуры i386 сохранена;
  • В Kubuntu предложен рабочий стол KDE Plasma 5.15 и набор приложений KDE Applications 18.12.3. Для упрощения перехода с других ОС по умолчанию для открытия файлов и каталогов теперь применяется двойной клик мышью (первый клик делает активной пиктограмму, а второй открывает файл). Старое поведение (открытие одним кликом) можно вернуть в настройках; Добавлен пакет kio-gdrive для обращения к Google Drive из приложений с поддержкой KIO (Dolphin, Kate, Gwenview и т.п.).

    В инсталлятор добавлен режим минимальной установки, при выборе которой не устанавливаются PIM-приложения (почтовый клиент, планировщик), LibreOffice, Cantata, mpd и некоторые мультимедийные и сетевые приложения (остаётся только чистый Plasma Desktop, Firefox, VLC и некоторые утилиты). Продолжается тестирование сеанса на базе Wayland (после установки пакета plasma-workspace-wayland появляется опциональный пункт "Plasma (Wayland)" на экране входа);

  • В Ubuntu Budgie рабочий стол обновлён до версии Budgie 10.5 (обзор новшеств). По умолчанию задействован набор шрифтов "Noto Sans" и новая тема оформления QogirBudgie. В Budgie Welcome добавлена секция для быстрой установки snap-пакетов с браузерами GNOME Web, Midori, Vivaldi, Firefox, Chrome и Chromium. По умолчанию добавлен интерфейс для поиска файлов Catfish. Вместо файлового менеджера Nautilus задействован его форк Nemo. Для размещения пиктограмм на рабочем столе использован компонент DesktopFolder от проекта Elementary OS. Панель Plank перемещена в нижнюю часть экрана. Полностью переработан апплет с часами (ShowTime), добавлен апплет Take-A-Break для планирования перерывов в работе, а также апплеты для управления частотой CPU и режимами энергопотребления;
  • В Ubuntu MATE продолжена поставка прошлого выпуска рабочего стола MATE 1.20, в который перенесены некоторые исправления и улучшения из MATE 1.22. Решение остаться на версии 1.20 принято для унификации пакетов с Debian 10 и из-за возможных проблем со стабильностью сторонних приложений в следствии большого числа внутренних изменений в MATE 1.22. MATE Dock Applet обновлён до выпуска 0.88 с улучшенным режимом стилизации интерфейса под Unity 7. Добавлены патчи с поддержкой RDA (Remote Desktop Awareness) для улучшения работы с MATE внутри сеансов удалённого доступа к рабочему столу;
  • В Xubuntu в базовую поставку включены пакеты GIMP, AptURL, LibreOffice Impress и Draw. Обновлён файловый менеджер Thunar 1.8.4 и компоненты Thunar Volume Manager 0.9.1 (переведён на GTK+ 3), Xfce Application Finder 4.13.2 (переведён на GTK+ 3), Xfce Desktop 4.13.3, Xfce Dictionary 0.8.2, Xfce Notifications 0.4.3, Xfce Panel 4.13.4, Xfce Screenshooter 1.9.4 и Xfce Task Manager 1.2.2;
  • В Ubuntu Studio усовершенствован интерфейс конфигуратора Ubuntu Studio Controls, который теперь предлагается в качестве основного способа активации звуковой системы Jack. В базовую поставку добавлена поддержка звуковых плагинов Carla. В инсталлятор добавлена поддержка установки дополнительных метапакетов, а также возможность установки специфичных для Ubuntu Studio пакетов и настроек поверх уже имеющихся установок Ubuntu. Задействован тема оформления GTK Materia и набор пиктограмм Papirus.


  1. Главная ссылка к новости (https://lists.ubuntu.com/archi...)
  2. OpenNews: Релиз дистрибутива Ubuntu 18.04 LTS
  3. OpenNews: Выпуск Ubuntu 18.04.2 LTS c обновлением графического стека и ядра Linux
  4. OpenNews: Выпуск Ubuntu Core 18
  5. OpenNews: Время поддержки Ubuntu 18.04 увеличено до 10 лет
  6. OpenNews: Релиз Ubuntu 18.10
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Ключевые слова: ubuntu
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно
Обсуждение (121) Ajax/Линейный | Раскрыть все сообщения | RSS
 
  • 1.1, Аноним (1), 16:24, 18/04/2019 [ответить] [показать ветку] [····]    [к модератору]
    		• +2 +/
    Это LTS?
     
     
  • 2.3, alex (??), 16:28, 18/04/2019 [^] [ответить]    [к модератору]
    		• +1 +/
    LTS с четных цифр
     
  • 2.5, iPony (?), 16:29, 18/04/2019 [^] [ответить]    [к модератору]
    		• +6 +/
    Нет. 20.04 будет
     
  • 2.32, Ключевский (?), 17:24, 18/04/2019 [^] [ответить]    [к модератору]
    		• +4 +/
    Запомни простое правило: LTS это апрельские релизы ЧЕТНЫХ годов(исключение июньский вместо апрельского релиз в 2006). Нечетные года любые релизы и октябрьские релизы любых лет не LTS
     
     
  • 3.53, Тот_Самый_Анонимус (?), 17:55, 18/04/2019 [^] [ответить]    [к модератору]
    		• +1 +/
    Зачем запоминать всякий хлам? Помнить надо номера телефона близких, чтобы в случае разрядки телефона можно было звонить с любого.

    А чушь, которая яндексится за полминуты умышленного запоминания не достойна.

     
     
  • 4.54, Ключевский (?), 17:56, 18/04/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    Зачем запоминать всякий хлам типа номеров телефона? А вот подобные вещи помнить нужно, что бы не выглядеть идиотом.
     
     
  • 5.62, asd (??), 18:09, 18/04/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• –10 +/
    Сказочный д*****б...
     
     
  • 6.66, Ключевский (?), 18:14, 18/04/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +5 +/
    Это хорошо, что ты подписался. А где комментарий?
     
     
  • 7.112, Аноним (112), 21:02, 18/04/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    вы как в бочке затычка везде свое ненужное мнение втыкаете ) фу таким быть
     
     
  • 8.116, Ключевский (?), 21:19, 18/04/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• –5 +/
    Русским слова не давали
     
     
  • 9.124, grsec (ok), 21:56, 18/04/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Кто здесь?!
     
  • 4.74, Иван (??), 18:44, 18/04/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    Тольк кто теб сейчс даст позвонить??
     
  • 4.127, AlexYeCu_not_logged (?), 22:19, 18/04/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    О, у виндоюзеорв новая фишка появилась?
    Раньше всё баблом, машинами, да бабами пытались козырять, теперь наличием родственников и ответственностью перед оными?
    Или это те прежние подросли/постарели, подростковые мечты поблекли и всё такое?
     
  • 2.106, Retrosharer (?), 20:50, 18/04/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Слава Ubuntu.
    Но уже есть Fedora 30. Пусть и бета, но она достойна.
     
  • 1.2, Отражение луны (ok), 16:24, 18/04/2019 [ответить] [показать ветку] [····]    [к модератору]  
    		• –7 +/
    Вангую, что как лагал гном так и остался лагать.
     
     
  • 2.8, Онаним тот самый (?), 16:37, 18/04/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +3 +/
    Да не, не может такого быть
     
  • 2.51, Аноним (51), 17:51, 18/04/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Вот тут минусуют - а я на днях смотрел гноме-вейленд, на ютубе как-то неестественно воспроизводится видео, скорость воспроизведения будто плавает, то притормаживая, то растормаживая. А ожидалось как-бы наоборот...
     
     
  • 3.55, Тот_Самый_Анонимус (?), 17:56, 18/04/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +4 +/
    >то притормаживая, то растормаживая. А ожидалось как-бы наоборот...

    Наоборот это то растормаживая, то притормаживая?

     
     
  • 4.97, Аноне (?), 20:01, 18/04/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Не, пооптимистичней ожидалось. Хотя там наверно фаерфокс иксовый был, не посмотрел.
     
  • 2.60, НяшМяш (ok), 18:03, 18/04/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    Я хоть и не фанат третьегнома, но могу утверждать, что 3.32 стал более-менее нормально работать на планшете с атомом. Прошлые версии рисовали в 10 фпс и лаунчер открывался секунды 3.
     
     
  • 3.64, Отражение луны (ok), 18:13, 18/04/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    Прогресс хороший, если так)
     
  • 3.76, Аномномномнимус (?), 18:48, 18/04/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    А есть нормальные планшеты с актуальным работоспособным линуксом из коробки?
     
     
  • 4.108, Аноним (108), 20:58, 18/04/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Есть. Которые на андроиде.
     
  • 4.111, НяшМяш (ok), 21:00, 18/04/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Очень хороший вопрос, я не встречал. У меня китаепланшет 2-в-1 (десятка и андроид) и в данный момент на ядре 5.0.8 на планшете работает всё, кроме камер (на них просто нет драйверов), и нет звука на динамиках (это вроде пофиксили в 5.1, в наушниках работает). А, ещё приходится компилить драйвер тачскрина (родной почему-то не работает, хотя должен), всё никак не доберусь сделать DKMS из него.
     
  • 2.92, Аноним (92), 19:29, 18/04/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Производительностью Gnome 3.32 в Ubuntu был приятно удивлен. Но все же Fedora 30 с тем же Gnome 3.32 на Wyland шустрее, наконец то в графическом окружение по линуксом курсор перестал отставать от окна при перемещении.
     
  • 1.4, Аноним (4), 16:28, 18/04/2019 [ответить] [показать ветку] [····]    [к модератору]  
    		• +3 +/
    Значит, скоро и в Elementary завезут обновление =)
    https://www.opennet.ru/opennews/art.shtml?num=49475
     
     
  • 2.23, Аноним (-), 17:05, 18/04/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    Elementary на LTS же.
     
     
  • 3.25, Аноним (4), 17:11, 18/04/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    Основа от LTS, но уже скоро должно выйти обновление 5.1 (текущие обновления от Ubuntu и собственные от Elementary).
     
     
  • 4.85, marks (?), 19:07, 18/04/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    Так это обновление в духе Ubuntu 18.04.х, но никак  не новые версии. Хотя отчасти они запиливают новое прямо по мере его появления.
     
  • 1.7, Аноним (7), 16:34, 18/04/2019 [ответить] [показать ветку] [····]    [к модератору]  
    		• –2 +/
    Возможность заменить systemd нормальной системой инициализации завезли?
     
     
  • 2.10, Онаним тот самый (?), 16:40, 18/04/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• –2 +/
    Если анониму что-то надо, он это форкнет.

    Иначе с каких причин один из массовых дистров должен поменять одну из популярных систем?

     
     
  • 3.86, Аноним (86), 19:09, 18/04/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    SysVinit и Upstart тоже популярные были.
     
  • 2.11, нах (?), 16:42, 18/04/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    > Возможность заменить systemd нормальной системой инициализации завезли?

    нормальные все еще немного не уже почти полностью готовы для десктопа.

    Вы ведь - десктоп хотите, а не тру юникс с каким-нибудь window manager, прости Господи?!
    Иначе зачем бы вам бубунта недопиленной версии?

      

     
     
  • 3.34, Ключевский (?), 17:25, 18/04/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +2 +/
    А в сертифицированном Unix™ под названием macOS злобно смеется launchd и показывает на «специалистов» опеннетика пальцем.
     
  • 3.40, Аноним (40), 17:31, 18/04/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Умник, а что мне мешает иметь UNIX-way ОС с системой инициализации System V init и со средой рабочего стола MATE или TDE да хоть KDE? Вот что мне может помешать кроме навязывания Systemd в мейнстримовых дистрибутивах?
     
     
  • 4.63, нах (?), 18:12, 18/04/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    > Умник, а что мне мешает иметь UNIX-way ОС с системой инициализации System
    > V init и со средой рабочего стола MATE или TDE да

    то что они признаны в первую очередь самой убунтой (mate-то) совсем окончательно негодными для десктопа

    > хоть KDE? Вот что мне может помешать кроме навязывания Systemd в
    > мейнстримовых дистрибутивах?

    вот ровно то что они тебе еще и гома эмм... предлагают, да. То есть пока еще можно что-то еще, но разработчики это еще вылизывать не планируют - как-то запускается, и ладно.

    Впрочем, а разьве kde (с kdm, не будешь же ты смотреть на ужасный древнемамонтовый xdm?) у нас уже еще работает без дбаси и libsystemd?

    да и с вяленым, подозреваю, будет та же проблема - он юзерсессию создать тебе не сумеет. А как же ж мы без юзерсессии-то?

    Я вон в немодной системе образца 2012го года не могу полностью гомовые запчасти выпилить, а ты хочешь в "2k19" с каким-то замшелым sysvinit войти?!

     
     
  • 5.73, Аноним (73), 18:44, 18/04/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    > а ты хочешь в "2k19" с каким-то замшелым sysvinit войти?!

    На самом деле, в зачем сопротивлению 2190 Ω sysvinit? )

     
     
  • 6.102, Аноня (?), 20:33, 18/04/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    2k19 - это 2019 год. Произносить надо тукей-девятнадцать.

    Хотя есть вариант что это на самом деле кк19. Ну кто бы знал вообще

     
  • 4.110, Аноним (110), 21:00, 18/04/2019 [^] [ответить]     [к модератору]  
    		• +/
    Реальность мешает И дело тут не в systemd, дело в задачах, которые решает дескт... текст скрыт, показать
     
  • 3.57, Тот_Самый_Анонимус (?), 17:57, 18/04/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    >Иначе зачем бы вам абанта недопиленной версии?

    Очевидная правка.

     
     
  • 4.68, нах (?), 18:26, 18/04/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    да ну (nic), как будто у них хоть какая-то версия допиленная?

    чо с апстрима на лопате вываливают, то и собирают - и это в общем не их вина, а опенсорс такой опенсорс нынче.
    А что, скажем, datastore plugins (да и auth, если кто пользуется нестандартными) у mysql совместимы только с точностью до версии после второй точки (то есть 5.7.24 и 5.7.25 это две РАЗНЫЕ версии и надо пересобирать плагины, а орацл уже выкатывает нам 26) - не колебет-с! LTS такой вот lts.

    так что кому готовности для десктопа - может не париться. А кому на сервер - должен страдать.

     
  • 2.37, Аноним (40), 17:27, 18/04/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    В пункуте Init software выбираешь нужную систему инициализации. https://distrowatch.com/search.php
     
     
  • 3.65, нах (?), 18:13, 18/04/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    > В пункуте Init software выбираешь нужную систему инициализации. https://distrowatch.com/search.php

    forbidden - вот так у вас все и будет, если не будете слушаться старших и позволять себе выбирать ненужные системы инициализации ;-)

     
  • 1.9, Аноним (9), 16:38, 18/04/2019 [ответить] [показать ветку] [····]    [к модератору]  
    		• +/
    Я одного не понимаю, зачем они берут настолько "свежие" версии gcc и ядра. В них же вечно что-то вылезает боком. Неуженли нельзя взять прошлый LTS ?  
     
     
  • 2.12, нах (?), 16:44, 18/04/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    затем чтобы не патчить lts самим на пользу другим.

    опять же - это ж десктопный и тестовый дистрибутив, вам  нужны наисвежайшие драйверы вчера выпущеной игровой мыши, или вы вообще неясно зачем ставите это, а не 18lts

     
  • 2.17, thresh (??), 16:53, 18/04/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +4 +/
    так ведь non-LTS релизы для этого и нужны, чтобы оттестировать бока
     
     
  • 3.58, НяшМяш (ok), 17:59, 18/04/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    И из них уже формируются patch апдейты для LTS, с новыми ядрами и прочими месами.
     
  • 1.13, doorsfan (?), 16:48, 18/04/2019 [ответить] [показать ветку] [····]    [к модератору]  
    		• +/
    sudo do-release-upgrade
    ....
    No new release found.
     
     
  • 2.15, Заморозить (?), 16:51, 18/04/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    Вроде дня 3-4 обычно проходит, пока зеркала синхронизируются.
     
     
  • 3.50, J.L. (?), 17:44, 18/04/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    > Вроде дня 3-4 обычно проходит, пока зеркала синхронизируются.

    про apt-p2p кто-нить знает - оно живое?
    https://www.opennet.ru/tips/2032_apt_ubuntu_p2p_install_upgrade.shtml

     
  • 3.101, Аноним (101), 20:26, 18/04/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Почему тогда секьюрити апдейты прилетают быстро? Чем это обновление отличается от других? Я не думаю, что 3-4 дня норма...
     
  • 2.20, aaa (??), 17:02, 18/04/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    попробуй
    sudo sed -i 's/cosmic/disco/g' /etc/apt/sources.list
    sudo apt update
    sudo apt dist-upgrade
     
     
  • 3.22, aaa (??), 17:04, 18/04/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    или вместо cosmic подставь свою версию (bionic, artful) etc.
     
  • 3.81, Аноним (81), 18:50, 18/04/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Редактирование конфигов регулярками — верный путь в ад.
     
  • 2.35, Ключевский (?), 17:27, 18/04/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +3 +/
    Обновления с LTS на промежуточные релизы при помощи do-release-upgrade не производятся. Это промежуточный девелопреский релиз с кратким сроком поддержки его использование простыми пользователями не рекомендуется.
     
     
  • 3.115, h31 (ok), 21:19, 18/04/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    > Обновления с LTS на промежуточные релизы при помощи do-release-upgrade не производятся

    Никаких проблем с обновлением LTS -> non-LTS нет. Только придется последовательно накатывать каждый релиз (18.04 -> 18.10 -> 19.04).
    artyom@artyom-MSI:~$ do-release-upgrade
    Checking for a new Ubuntu release
    There is no development version of an LTS available.
    To upgrade to the latest non-LTS develoment release
    set Prompt=normal in /etc/update-manager/release-upgrades.
    > Это промежуточный девелопреский релиз с кратким сроком поддержки его использование простыми пользователями не рекомендуется

    Первый раз такое слышу, так что попрошу пруфов. Вполне себе полноценный релиз для простых пользователей.

     
  • 3.126, marks (?), 22:18, 18/04/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    >Обновления с LTS на промежуточные релизы при помощи do-release-upgrade не производятся.

    Поставить в источниках "обновлять до каждой новой версии" или что-то типа того вместо стоящего там по умолчанию "обновляться только до лтс" и добро пожаловать в будущее

     
  • 2.39, Kuromi (ok), 17:28, 18/04/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Не имеет смысла обновляться в первые дни (а лучше неделю) - сервера как правила очень перегружены желающими. Через недельку же нагрузка будет уже куда меньше.
    С другой стороны, обычно после каждого релиза начинают вылазить разные баги и многие рекомедуют отложить обнову на месяцок пока самые злые баги закроют.
     
     
  • 3.100, Аноним (101), 20:25, 18/04/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +2 +/
    Как они могут быть перегружены? У Ubuntu же куча зеркал по всему миру. В РФ, как правило, используется зеркало Яндекса.
     
  • 3.105, Анонзо (?), 20:43, 18/04/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    С беты сижу - нет косяков. Да и какая разница дома, если будут косяки? А если на работе - ССЗБ, что не на LTS.
     
  • 1.18, Анонимс (?), 16:57, 18/04/2019 [ответить] [показать ветку] [····]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    > прекращением поддержки глобального меню

    Какой смысл был его сначала впиливать, а потом в конце концов его эпично выпилить? Плохо работали приложения с глобальным меню, атаковали недовольные win-хомячки и разрабы под их натиском вынуждены были откатиться назад?

     
     
  • 2.24, Аноним (-), 17:08, 18/04/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Это не то глобальное меню, о котором ты думаешь. То что выпилили вообще было безуспешным экспериментом гнома по замене бургера.
     
  • 2.129, marks (?), 22:21, 18/04/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Выпилили кнопку  в панели сверху, где размещались отдельные кнопки меню. С настройками и чем-то типа. Теперь оно унифицировано с окружениями без шела и кнопка разместилась  в заголовке окон.
     
  • 1.19, Deny (?), 16:59, 18/04/2019 [ответить] [показать ветку] [····]    [к модератору]  
    		• +/
    Вечером обновимся.Юбилейная для меня, ровно 10 лет я перекатился на убунту , поставил 9.04 попробовать после Мандривы и понеслась
     
     
  • 2.41, Аноним (41), 17:32, 18/04/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    ... по кочкам.
     
  • 2.99, eugener (ok), 20:14, 18/04/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Тоже 9.04 была моей первой убунтой после OS/2. Хотя обновляться вряди буду, пусть остаётся LTS, но может на ноуте обновлю.
     
  • 2.114, Rebel (??), 21:14, 18/04/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Такая же история, тоже на 9.04 после Мандривы перешёл. Правда последние 3 года на Минте сижу.
     
  • 1.21, Аноним (21), 17:03, 18/04/2019 [ответить] [показать ветку] [····]    [к модератору]  
    		• +/
    >Для включения дробного масштабирования в окружении на базе X.Org следует включить режим x11-randr-fractional-scaling через gsettings

    То есть теперь можно будет использовать 2 монитора, один из которых hidpi (150+) а второй стандартный ~96?

     
     
  • 2.26, Аноним (-), 17:12, 18/04/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    В Wayland да, в иксах нет.
     
     
  • 3.83, Аноним (83), 19:00, 18/04/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Вот бы еще вейланд где-то кроме гнома работал.
     
     
  • 4.91, Аноним (91), 19:17, 18/04/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Лучше всего он сейчас работает в Sway и других производных wlroots, а не в гноме.
     
     
  • 5.113, Proof (?), 21:11, 18/04/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    В Fedora уже давно прижился и хорошо себя ведет.
     
  • 1.30, Аноним (30), 17:21, 18/04/2019 [ответить] [показать ветку] [····]    [к модератору]  
    		• +8 +/
    >По умолчанию графическое окружение по-прежнему остаётся на графическом стеке X.Org. Вероятно в следующем LTS-релизе Ubuntu 20.04 также по умолчанию будет оставлен X.Org;

    На 2020 Wayland будет в разработке уже 12 лет. И все никак. Пожалуй только HURD может переплюнуть этот вечно неготовый долгострой.

     
     
  • 2.42, Аноним (42), 17:33, 18/04/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• –4 +/
    Не знаю, я перешёл уже и у меня даже игры в стиме работают.
     
     
  • 3.61, EuPhobos (ok), 18:09, 18/04/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +2 +/
    За ложь по губам нужно бить.

    Хотя текстовые-консольные игры, у меня даже и без иксов работают.

     
  • 3.118, Аноним (118), 21:26, 18/04/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    бгг.
    - ахаха, этот вяленый уже 12 лет не могут запилить, ахаха!
    - не знаю, я перешел на вяленый, УМВР
    - получи кучу минусов, гад!

    опенок in a nutshell

     
  • 3.119, Вася (??), 21:27, 18/04/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Дак через Xwayland же работают через иксы обычные.
     
  • 2.43, Kuromi (ok), 17:33, 18/04/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    А что вы хотите, поддержка вяляного софтом так себе. Таким темпом еще лет 5 минимум ничего не сдвинется.
     
     
  • 3.47, Аноним (30), 17:38, 18/04/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +2 +/
    Значит не очень этот вялый нужен софту. Systemd, при всем вое хейтеров, вошел в линукс как нож в масло.
     
  • 3.48, Аноним (-), 17:39, 18/04/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Софт через XWayland вполне работает, даже по производительности не уступает запущенному в иксах. Полный выпил иксов не нужен ещё пару десятилетий, потому как есть куча софта, который просто не поддерживает wayland и нерационально вливать кучу ресурсов в перевод его на вяленный. Нужно только сделать использование xwayland максимально прозрачным и сгладить все острые углы. Пока же xwayland это просто приложени к xserver этого не добиться.
     
  • 3.69, Аноним (69), 18:26, 18/04/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    Каким софтом?
     
  • 3.84, Аноним (83), 19:05, 18/04/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Да до большинства софта еще добраться надо - он под кедами даже сессию запустить не всегда может.
     
     
  • 4.90, Аноним (91), 19:15, 18/04/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Кто не может сессию запустить?
     
  • 3.107, Аноним (107), 20:51, 18/04/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Что за " поддержка вяляного софтом"? Большинству программ достаточно поддержки актуальных версий qt и gtk. Поддержка wayland давно есть, это wayland "немного не готов".
     
     
  • 4.128, AlexYeCu_not_logged (?), 22:21, 18/04/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    >Большинству программ достаточно поддержки актуальных версий qt и gtk.

    Есть хороший софт на старых версиях qt/gtk, есть софт, вообще не на них написанный.

     
  • 1.31, Аноним (31), 17:23, 18/04/2019 [ответить] [показать ветку] [····]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    По моему с со скриношотом какие-то проблемы. Он не от 19.04 и даже 18.10.
     
     
  • 2.33, нах (?), 17:25, 18/04/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    блин, а как ты их отличаешь-то - по цвету обойчиков, что-ли?

     
     
  • 3.38, Ключевский (?), 17:28, 18/04/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    По дефолтным обоям релизы отличаются легко.
    У Disco Dingo https://aozoeky4dglp5sh0-zippykid.netdna-ssl.com/wp-content/uploads/2019/03/Di
     
  • 3.44, Аноним (31), 17:36, 18/04/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Там еще тема иконок сильно в лучшую сторону поменялась.
     
  • 3.45, Аноним (45), 17:36, 18/04/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    Там бобер на обоях.
     
  • 3.59, НяшМяш (ok), 18:01, 18/04/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    Если верить часам на скрине, то он от 18.04 )
     
  • 1.46, Аноним (46), 17:38, 18/04/2019 [ответить] [показать ветку] [····]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    > Проведена работа по оптимизации производительности и повышению отзывчивости рабочего стола

    Это убунтовцы делали или сами гномеры?
    Хотя вообще гном не нужен.

     
     
  • 2.49, Аноним (-), 17:42, 18/04/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    Вроде как занимались именно люди из Canonical. Хотя изменения и апстрим гнома вошли.
     
  • 1.52, DEF (?), 17:54, 18/04/2019 [ответить] [показать ветку] [····]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    Вероятно в следующем LTS-релизе Ubuntu 20.04 также по умолчанию будет оставлен X.Org;

    В Дебиане 10 по умолчанию Вейланд, а Убунточка решила на иксах посидеть подольше ради стабильности. Парадокс.

     
     
  • 2.56, Аноним (-), 17:57, 18/04/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Они решили на иксах посидеть, чтобы показать, насколько они конкуренты Red Hat и способны идти своим путем.
     
  • 1.67, анчоус (?), 18:24, 18/04/2019 [ответить] [показать ветку] [····]    [к модератору]  
    		• +/
    >и UbuntuKylin (редакция для Китая).

    А кто, как и зачем это выпускает? В Китае же нет интернета, и они не смогут ни дистр качать, ни на сервера убунты за обновами ходить.
    Или он выпускается изнутри китая? Почему тогда использует марку убунты, это вообще законно?

     
     
  • 2.70, juche songun (?), 18:33, 18/04/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    > А кто, как и зачем это выпускает? В Китае же нет интернета,

    вы перепутали, это в Корее нет интернета.

    В Китае интернет есть, и даже можно скачать дистрибутив убунты. Нельзя скачивать только то, что скачивать нельзя.

    Это потому что идеи Чучхе недостаточно сильны в Китае, и они легко покупаются на проклятые американские провокации.

     
     
  • 3.89, Аноним (89), 19:12, 18/04/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    > в Корее нет интернета

    Вы где-то в прошлом веке отстали. Если что, в Северной два канала - через Китай и Россию.

     
  • 2.121, Аноним (118), 21:44, 18/04/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    >А кто, как и зачем это выпускает?

    сами китайцы и выпускают, для себя.

    >Почему тогда использует марку убунты, это вообще законно?

    Не всем же пилить бюджетное бабло на бессмысленной пересборке кучи устаревших пакетов и впаривании всего этого под новым названием госконторам. А законность они согласовали с космонавтом.

     
  • 1.71, Аноним (71), 18:35, 18/04/2019 [ответить] [показать ветку] [····]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    Хорошая новость!
    Спасибо Canonical за отличную ОС для десктопов.
    Спасибо, что развиваете и раздаете бесплатно.

    Обожаю Wayland, gnome3 и systemd

     
     
  • 2.77, Аноним (73), 18:48, 18/04/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    С майонезом?
     
     
  • 3.122, Аноним (122), 21:55, 18/04/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    с кумысом
     
  • 2.78, Аноним (78), 18:48, 18/04/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    https://www.images.lesyadraw.ru/2013/10/kak_narisovat_mem_ololosha.png
     
  • 1.72, Анонимос (?), 18:38, 18/04/2019 [ответить] [показать ветку] [····]    [к модератору]  
    		• +/
    Ждём федору 30 со дня на день
     
     
  • 2.87, marks (?), 19:10, 18/04/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Ага. Осталось две недели каких-то. Совсем со дня на день.
     
     
  • 3.104, Аноня (?), 20:41, 18/04/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Да хоспаде, я еще до выхода беты обновился. Вроде работает
     
  • 2.88, Аноним (91), 19:12, 18/04/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Оно в мае, запланирована на седьмое. Хотя, в бете не наблюдаю проблем. По крайней мере в Silverblue.
     
     
  • 3.123, Аноним (123), 21:56, 18/04/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Давно обновился на 30. На системе с графикой intel проблем нет, но на другой, с nvidia, слишком много проблем как с драйвером noueveau так и с фирменным от nvidia.
     
  • 2.117, Аноним (117), 21:22, 18/04/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    https://fedoraproject.org/wiki/Releases/30/Schedule
     
  • 1.75, Аноним (73), 18:47, 18/04/2019 [ответить] [показать ветку] [····]    [к модератору]  
    		• +/
    Кубунту всё также служит отечественным наработкам лунуксостроения примером овладевания несколькими мониторами?
     
  • 1.79, Аноним (79), 18:49, 18/04/2019 [ответить] [показать ветку] [····]    [к модератору]  
    		• +/
    > Обработчик Alt-Tab по умолчанию переведён в режим "Windows" (переключение между окнами, а не между программами)

    Джва года этого ждал. Заколебался каждый раз настраивать после установки.

     
  • 1.80, Аномномномнимус (?), 18:49, 18/04/2019 [ответить] [показать ветку] [····]    [к модератору]  
    		• +/
    Вангую, что переключение клавы, убивающее хоткеи, так и не починили
     
  • 1.82, Pavstyuk (ok), 18:51, 18/04/2019 [ответить] [показать ветку] [····]    [к модератору]  
    		• +/
    Наконец-то libfreetype6 заработало как должно, а то в 18.04 приходилось всячески выкручивать чтобы на шрифты без уныния смотреть. 2.9.1 нормальная версия.
     
     
  • 2.98, soarin (ok), 20:12, 18/04/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    > Наконец-то libfreetype6 заработало как должно

    Хоть с Ubuntu 18.04 обновляйся 🤨

     
  • 1.93, dimcha (??), 19:30, 18/04/2019 [ответить] [показать ветку] [····]    [к модератору]  
    		• +/
    > прекращением поддержки глобального меню

    чем оно им помешало?

     
     
  • 2.96, Аноним (-), 19:44, 18/04/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Тем, что оно не нужно.
     
  • 1.94, Semy (?), 19:32, 18/04/2019 [ответить] [показать ветку] [····]    [к модератору]  
    		• +/
    "Ядро Linux обновлено до версии 5.0 с поддержкой ..., плат Raspberry Pi 3B/3B+"

    А кто-нибудь знает, почему Raspbian сидит на ядре 4.14 до сих пор?

     
     
  • 2.95, Ключевский (?), 19:39, 18/04/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Патамушта никуда не таропяцца
     
  • 1.103, Аноним (103), 20:37, 18/04/2019 [ответить] [показать ветку] [····]    [к модератору]  
    		• +/
    > По умолчанию включён сервис Tracker

    Это самое глючное ПО для NVMe проц грузит.

     
  • 1.120, Kaiwas (?), 21:35, 18/04/2019 [ответить] [показать ветку] [····]    [к модератору]  
    		• +/
    поздравляю всех обладателей!
    Но никогда не вернусь в уб
     
  • 1.125, Аноним (125), 22:12, 18/04/2019 [ответить] [показать ветку] [····]    [к модератору]  
    		• +/
    В гноме то скоро выключат режим для слабовидящих по умолчанию? Уже джва жду
     

     Добавить комментарий
    Имя:
    E-Mail:
    Текст:
    Закладки на сайте
    Проследить за страницей     		Created 1996-2019 by Maxim Chirkov
    Добавить, Поддержать, Вебмастеру
    Hosting by Ihor