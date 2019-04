Выпуск дистрибутива Ubuntu 19.04

> Обновления с LTS на промежуточные релизы при помощи do-release-upgrade не производятся Никаких проблем с обновлением LTS -> non-LTS нет. Только придется последовательно накатывать каждый релиз (18.04 -> 18.10 -> 19.04).

artyom@artyom-MSI:~$ do-release-upgrade

Checking for a new Ubuntu release

There is no development version of an LTS available.

To upgrade to the latest non-LTS develoment release

set Prompt=normal in /etc/update-manager/release-upgrades.

> Это промежуточный девелопреский релиз с кратким сроком поддержки его использование простыми пользователями не рекомендуется Первый раз такое слышу, так что попрошу пруфов. Вполне себе полноценный релиз для простых пользователей.