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Компания Mozilla опубликовала систему локализации Fluent 1.0

17.04.2019 22:48

Представлен первый стабильный выпуск проекта Fluent 1.0, созданного для упрощения локализации продуктов Mozilla. Версия 1.0 ознаменовала стабилизацию спецификаций и синтаксиса разметки. Наработки проекта распространяются под лицензией Apache 2.0. Реализации Fluent подготовлены на языках Python, JavaScript и Rust. Для упрощения подготовки файлов в формате Fluent развиваются online-редактор и плагин для Vim.

Предложенная система локализации предоставляет возможности для создания естественно выглядящих переводов элементов интерфейса, не загнанных в жёсткие рамки и не ограничивающиеся переводом 1 в 1 эталонных фраз. С одной стороны Fluent позволяет предельно просто реализовывать простейшие переводы, но с другой предоставляет гибкий инструментарий для перевода сложных взаимодействий, учитывающих род, склонения множественных чисел, спряжения и другие языковые особенности.

Во Fluent допускается создание асинхронных переводов, в которых простая строка на английском языке может быть сопоставлена с достаточно сложным многовариантным переводом на другом языке (например, "Вера добавила фотографию", "Вася добавил пять фотографий"). При этом синтаксис Fluent, определяющий переводы, остаётся достаточно легко читаем и воспринимаем. Система изначально рассчитана на использование не техническими специалистами, что позволяет вовлекать в процесс перевода и рецензирования переводчиков без навыков программирования. 


   shared-photos =
       В {$userGender ->
           [male] его 
           [female] её
          *[other] их
       } коллекцию
       {$userName} {$photoCount ->
           [one] добавлена новая фотография
           [few] добавлены {$photoCount} новые фотографии
          *[other] добавлено {$photoCount} новых фотографий
       }.

Основным элементом перевода во Fluent является сообщение. Каждое сообщение связывается с идентификатором (например, "hello = Hello, world!"), который прикрепляется к коду приложений в месте своего применения. Сообщения могут быть как простыми текстовыми фразами, так и многострочными сценариями, учитывающими разные варианты грамматики и включающие условные выражения (селекторы), переменные, атрибуты, термины и функции (форматирование чисел, преобразование дат и времени). Поддерживаются ссылки - одни сообщения могут включаться в состав других сообщений, причём допускаются ссылки между разными файлами. Перед сборкой файлы с сообщениями объединяются в наборы.

Fluent обеспечивает высокую стойкость к ошибкам - неверно оформленное сообщение не приводит к повреждению всего файла с переводами или рядом расположенных сообщений. Для добавления контекстной информации о назначении сообщений и групп возможно добавление комментариев. Fluent уже применяется для локализации сайтов проектов Firefox Send и Common Voice. В прошлом году началась миграция Firefox на Fluent, в настоящий момент уже подготовлено более 3000 сообщений с переводами (всего в Firefox около 13 тысяч строк для перевода).



  1. Главная ссылка к новости (https://hacks.mozilla.org/2019...)
  2. OpenNews: Уязвимость в gettext, позволяющая выполнить код при обработке po-файлов
  3. OpenNews: Компания Google добавила в Translator Toolkit поддержку GNU gettext
  4. OpenNews: Вышел релиз системы для организации процесса локализации Transifex 0.8
  5. OpenNews: Доступна новая версия проекта локализации l10n
  6. OpenNews: Доступна новая версия проекта локализации myl10n 1.2
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Ключевые слова: translate, fluent
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  • 1.1, тот_же_анон_уже_без_мабилы (?), 23:14, 17/04/2019 [ответить]    [к модератору]
    		• +3 +/
    больше велосипедов богу велосипедов
     
  • 1.3, Борщдрайвен бигдата (?), 23:16, 17/04/2019 [ответить]    [к модератору]
    		• +1 +/
    Хороший продукт, нужный. Будет альтернатива gettext.
     
  • 1.4, Xasd5 (?), 23:28, 17/04/2019 [ответить]    [к модератору]
    		• +/
    нашли на чём заморочиться
     
  • 1.5, Аноним (5), 23:38, 17/04/2019 [ответить]    [к модератору]
    		• +/
    А оно умеет в intltool-update?
     
  • 1.6, Аноним (-), 23:40, 17/04/2019 [ответить]    [к модератору]
    		• +/
      # Simple things are simple.
    hello-user = Привет, {$userName}!

    # Complex things are possible.
    shared-photos =
        {$userName} {$userGender ->
            [male] добавил
            [female] добавила
           *[other] добавили
        } {$photoCount ->
            [1] новую фотографию
            [2] {$photoCount} новые фотографии
            [3] {$photoCount} новые фотографии
            [4] {$photoCount} новые фотографии
           *[other] {$photoCount} новых фотографий
        } в свою ленту.

    Ещё бы понять, как оно со сложными числительными вроде 21 и 25. И гендер только гендер или полноценные именные категории может. И как оно вообще для сложных случаяев в произвольных языках. Если может, то нужно.

     
  • 1.7, Аноним (7), 00:04, 18/04/2019 [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Выглядит круто. Я думаю и всякие *1,*2-4,*5-9 можно будет без проблем вылавливать отдельно
     

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