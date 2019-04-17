Выпуск VirtualBox 6.0.6

2.6 , anonymous ( ?? ), 12:44, 17/04/2019 [^] [ответить] [к модератору] –1 + / – > Когда уже с уязвимостями будет покончено раз и навсегда и что нужно для этого сделать? Перестать разрабатывать и/или использовать vbox. Тогда для вас с уязвимостями в vbox будет покончено.

> Страшный сон и головная боль для админов, которые используют в своей работе vbox. ССЗБ.

3.7 , Анонимс ( ? ), 13:03, 17/04/2019 [^] [ответить] [к модератору] –1 + / – > Перестать разрабатывать и/или использовать vbox. Тогда для вас с уязвимостями в vbox будет покончено. Может Вы ещё предложите перестать включать и пользоваться компьютером. > Когда уже с уязвимостями будет покончено раз и навсегда и что нужно для этого сделать? Дополню вопрос, существуют ли техники программирования, языки и инструменты, используя которые можно свести наличие уязвимостей к нулю? Или человечеству ещё только предстоит придумать и изобрести какие-нибудь квантовые компьютеры, неподверженные уязвимостям и взлому? 4.8 , Аноним ( 8 ), 13:16, 17/04/2019 [^] [ответить] [к модератору] +2 + / – к нулю не получится, т.к. не существует людей не допускающих ошибок

4.9 , Аноним84701 ( ok ), 13:22, 17/04/2019 [^] [ответить] [к модератору] + / – > Дополню вопрос, существуют ли техники программирования, языки и инструменты, используя

> которые можно свести наличие уязвимостей к нулю? Coq, B-Method, Event-B, Isabelle и еще вагон и маленькая тележка – полная формальная верификация постарше многих анонимов будет. Однако, есть одно "маленькое" НО:

На примере seL4 c его формальной верификацией корректности:

https://www.sigops.org/sosp/sosp09/papers/klein-sosp09.pdf

> Abstract

> complete formal verification is the only known way to guarantee that a system is free of programming errors. [...]

> f L4 provenance, comprises 8,700 lines of C code and 600 lines of assembler. [...]

> The overall size of the proof, including framework, libraries, and generated proofs (not shown in the table) is 200,000 lines of Isabelle script.

> The abstract spec took about 4 person months (pm) to develop. About 2 person years (py) went into the Haskell prototype (over all project phases), including design, documentation, coding, and testing. for a total cost of [B]2.2 py[/B] Т.е.

> 8,700 lines of C code and 600 lines of assembler.

> [B]2.2 py[/B] Причем, эти совсем не 2 человеко-года "пэхапэшникус-вульгарисов" будут. Поэтому вопрос нужно ставить скорее так:

Существуют ли желающие оплатить такую разработку? 4.15 , anonymous ( ?? ), 13:52, 17/04/2019 [^] [ответить] [к модератору] + / – > Может Вы ещё предложите перестать включать и пользоваться компьютером. Людям, имеющим привычку впадать в крайности, возможно и не стоит пользоваться. Но вообще-то альтернативы виртуалбоксу есть на всех платформах, их и стоит использовать.

