Выпуск VirtualBox 6.0.6

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|1.1, Анонимс (?), 12:23, 17/04/2019 [ответить] [показать ветку] [····] [к модератору]
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> устранено 12 уязвимостей, из которых 7 имеют критическую степень опасности (CVSS Score 8.8)
Когда уже с уязвимостями будет покончено раз и навсегда и что нужно для этого сделать?
> устранены проблемы, продемонстрированные на соревновании Pwn2Own 2019 и позволяющие из окружения гостевой системы выполнить код на стороне хост-системы
Страшный сон и головная боль для админов, которые используют в своей работе vbox.
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|2.6, anonymous (??), 12:44, 17/04/2019 [^] [ответить] [к модератору]
|–1 +/–
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> Когда уже с уязвимостями будет покончено раз и навсегда и что нужно для этого сделать?
Перестать разрабатывать и/или использовать vbox. Тогда для вас с уязвимостями в vbox будет покончено.
> Страшный сон и головная боль для админов, которые используют в своей работе vbox.
ССЗБ.
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|3.7, Анонимс (?), 13:03, 17/04/2019 [^] [ответить] [к модератору]
|–1 +/–
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> Перестать разрабатывать и/или использовать vbox. Тогда для вас с уязвимостями в vbox будет покончено.
Может Вы ещё предложите перестать включать и пользоваться компьютером.
> Когда уже с уязвимостями будет покончено раз и навсегда и что нужно для этого сделать?
Дополню вопрос, существуют ли техники программирования, языки и инструменты, используя которые можно свести наличие уязвимостей к нулю? Или человечеству ещё только предстоит придумать и изобрести какие-нибудь квантовые компьютеры, неподверженные уязвимостям и взлому?
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|4.9, Аноним84701 (ok), 13:22, 17/04/2019 [^] [ответить] [к модератору]
|+/–
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> Дополню вопрос, существуют ли техники программирования, языки и инструменты, используя
> которые можно свести наличие уязвимостей к нулю?
Coq, B-Method, Event-B, Isabelle и еще вагон и маленькая тележка – полная формальная верификация постарше многих анонимов будет.
Однако, есть одно "маленькое" НО:
На примере seL4 c его формальной верификацией корректности:
https://www.sigops.org/sosp/sosp09/papers/klein-sosp09.pdf
> Abstract
> complete formal verification is the only known way to guarantee that a system is free of programming errors.
[...]
> f L4 provenance, comprises 8,700 lines of C code and 600 lines of assembler.
[...]
> The overall size of the proof, including framework, libraries, and generated proofs (not shown in the table) is 200,000 lines of Isabelle script.
> The abstract spec took about 4 person months (pm) to develop. About 2 person years (py) went into the Haskell prototype (over all project phases), including design, documentation, coding, and testing. for a total cost of [B]2.2 py[/B]
Т.е.
> 8,700 lines of C code and 600 lines of assembler.
> [B]2.2 py[/B]
Причем, эти совсем не 2 человеко-года "пэхапэшникус-вульгарисов" будут.
Поэтому вопрос нужно ставить скорее так:
Существуют ли желающие оплатить такую разработку?
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|4.15, anonymous (??), 13:52, 17/04/2019 [^] [ответить] [к модератору]
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> Может Вы ещё предложите перестать включать и пользоваться компьютером.
Людям, имеющим привычку впадать в крайности, возможно и не стоит пользоваться. Но вообще-то альтернативы виртуалбоксу есть на всех платформах, их и стоит использовать.
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|1.4, Аноним (4), 12:43, 17/04/2019 [ответить] [показать ветку] [····] [к модератору]
|–1 +/–
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У меня после апдейта на 6 упала сильно производительность ио. Пол дня мусолит там чет и ничего не происходит. Дебиан часа 4-5 устанавливался. На 5ке было все ок, параллельно на qemu тоже за 15 мин все ставится. Причем не зависит от ОС. В винде тоже жутко все долго начало тупить(больше чем обычно на порядок). Кто нить сталкивался? Пофиксили?
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