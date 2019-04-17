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Выпуск VirtualBox 6.0.6

17.04.2019 12:00

Компания Oracle сформировала корректирующие релизы системы виртуализации VirtualBox 6.0.6 и 5.2.28, в которых отмечено 39 исправлений. В новых выпусках также устранено 12 уязвимостей, из которых 7 имеют критическую степень опасности (CVSS Score 8.8). Подробности не сообщаются, но судя по уровню CVSS устранены проблемы, продемонстрированные на соревновании Pwn2Own 2019 и позволяющие из окружения гостевой системы выполнить код на стороне хост-системы.

Основные изменения в выпуске 6.0.6:

  • Для гостевых систем и хостов с Linux добавлена поддержка ядер Linux 4.4.169, 5.0 и 5.1. Добавлен лог с результатами сборки модулей для ядра Linux. Реализована сборка драйверов для загрузки в режиме Secure Boot. Повышена производительность и надёжность работы совместных каталогов (shared folder);
  • Внесены небольшие изменения в интерфейс пользователя. Налажено отображение прогресса удаления снапшотов. Исправлены проблемы с копированием файлов и отображением прогресса операций копирования во встроенном файловом менеджере. Исправлены ошибки, проявляющиеся при автоматизированной установке Ubuntu в гостевых системах;
  • Добавлена начальная поддержка формата QCOW3 в режиме только для чтения. Исправлены ошибки при чтении некоторых образов QCOW2;
  • Внесены многочисленные исправления, связанные с эмулируемым графическим устройством VMSVGA. Улучшена совместимость VMSVGA со старыми X-серверами. Обеспечена возможность использования VMSVGA при работе с интерфейсом прошивок EFI. Решены проблемы с пропаданием курсора, если не установлены дополнения для интеграции поддержки мыши. Решены проблемы с запоминанием размера экрана гостевой системы и использованием RDP;
  • Решены проблемы с загрузкой сохранённого состояния для устройств LsiLogic;
  • Решены проблемы со вложенной виртуализацией на системах с процессорами AMD;
  • Улучшена эмуляция IDE PCI, обеспечена возможность работы IDE-драйверов NetWare c использованием режима bus-mastering;
  • Для бэкенда DirectSound добавлена возможность перебора имеющихся звуковых устройств;
  • В сетевой подсистеме решены проблемы с добавочным заполнением пакетов при использовании Windows на стороне хоста;
  • Решены проблемы с эмуляцией последовательного порта;
  • Исправлена ошибка, приводившая к дублированию совместно используемых каталогов (Shared folder) после восстановления виртуальной машины из сохранённого состояния;
  • Устранены проблемы при копировании файлов между хостом и гостевой системой в режиме Drag and drop;
  • Устранён крах при использовании VBoxManage;
  • Исправлена ошибка, приводившая к зависанию в случае попыток запуска виртуальной машины после сбоя;
  • В гостевых системах с Windows решены проблемы с использованием сложных конфигураций экрана с использованием драйвера WDDM (устранено зависание Skype for Business и крахи гостевых систем с WDDM);
  • Улучшена поддержка совместных каталогов для гостевых систем с OS/2;
  • В web-сервисах обеспечена поддержка Java 11;
  • Налажена компиляция с LibreSSL;
  • Решены проблемы со сборкой для FreeBSD.


  1. Главная ссылка к новости (https://www.mail-archive.com/v...)
  2. OpenNews: Обновление Java SE, MySQL, VirtualBox и других продуктов Oracle с устранением уязвимостей
  3. OpenNews: На соревновании Pwn2Own 2019 продемонстрированы взломы Firefox, Edge, Safari, VMware и VirtualBox
  4. OpenNews: Выпуск VirtualBox 6.0.4
  5. OpenNews: Релиз системы виртуализации VirtualBox 6.0
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Ключевые слова: virtualbox
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  • 1.1, Анонимс (?), 12:23, 17/04/2019 [ответить] [показать ветку] [····]    [к модератору]
    		• –1 +/
    > устранено 12 уязвимостей, из которых 7 имеют критическую степень опасности (CVSS Score 8.8)

    Когда уже с уязвимостями будет покончено раз и навсегда и что нужно для этого сделать?

    > устранены проблемы, продемонстрированные на соревновании Pwn2Own 2019 и позволяющие из окружения гостевой системы выполнить код на стороне хост-системы

    Страшный сон и головная боль для админов, которые используют в своей работе vbox.

     
     
  • 2.6, anonymous (??), 12:44, 17/04/2019 [^] [ответить]    [к модератору]
    		• –1 +/
    > Когда уже с уязвимостями будет покончено раз и навсегда и что нужно для этого сделать?

    Перестать разрабатывать и/или использовать vbox. Тогда для вас с уязвимостями в vbox будет покончено.
    > Страшный сон и головная боль для админов, которые используют в своей работе vbox.

    ССЗБ.

     
     
  • 3.7, Анонимс (?), 13:03, 17/04/2019 [^] [ответить]    [к модератору]
    		• –1 +/
    > Перестать разрабатывать и/или использовать vbox. Тогда для вас с уязвимостями в vbox будет покончено.

    Может Вы ещё предложите перестать включать и пользоваться компьютером.

    > Когда уже с уязвимостями будет покончено раз и навсегда и что нужно для этого сделать?

    Дополню вопрос, существуют ли техники программирования, языки и инструменты, используя которые можно свести наличие уязвимостей к нулю? Или человечеству ещё только предстоит придумать и изобрести какие-нибудь квантовые компьютеры, неподверженные уязвимостям и взлому?  

     
     
  • 4.8, Аноним (8), 13:16, 17/04/2019 [^] [ответить]    [к модератору]
    		• +2 +/
    к нулю не получится, т.к. не существует людей не допускающих ошибок
     
  • 4.9, Аноним84701 (ok), 13:22, 17/04/2019 [^] [ответить]    [к модератору]
    		• +/
    > Дополню вопрос, существуют ли техники программирования, языки и инструменты, используя
    > которые можно свести наличие уязвимостей к нулю?

    Coq, B-Method, Event-B, Isabelle и еще вагон и маленькая тележка – полная формальная верификация постарше многих анонимов будет.

    Однако, есть одно "маленькое" НО:
    На примере seL4 c его формальной верификацией корректности:
    https://www.sigops.org/sosp/sosp09/papers/klein-sosp09.pdf
    > Abstract
    > complete formal verification is the only known way to guarantee that a system is free of programming errors.

    [...]
    > f L4 provenance, comprises 8,700 lines of C code and 600 lines of assembler.

    [...]
    > The overall size of the proof, including framework, libraries, and generated proofs (not shown in the table) is 200,000 lines of Isabelle script.
    >  The abstract spec took about 4 person months (pm) to develop. About 2 person years (py) went into the Haskell prototype (over all project phases), including design, documentation, coding, and testing. for a total cost of [B]2.2 py[/B]

    Т.е.
    > 8,700 lines of C code and 600 lines of assembler.
    > [B]2.2 py[/B]

    Причем, эти совсем не 2 человеко-года "пэхапэшникус-вульгарисов" будут.

    Поэтому вопрос нужно ставить скорее так:
    Существуют ли желающие оплатить такую разработку?

     
  • 4.15, anonymous (??), 13:52, 17/04/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    > Может Вы ещё предложите перестать включать и пользоваться компьютером.

    Людям, имеющим привычку впадать в крайности, возможно и не стоит пользоваться. Но вообще-то альтернативы виртуалбоксу есть на всех платформах, их и стоит использовать.

     
  • 1.2, iPony (?), 12:26, 17/04/2019 [ответить] [показать ветку] [····]    [к модератору]  
    		• +/
    > Для гостевых систем и хостов с Linux добавлена поддержка ядер Linux 4.4.169

    наконец-то

     
  • 1.3, Аноним (3), 12:29, 17/04/2019 [ответить] [показать ветку] [····]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    qemu kvm рулит и педалит...
     
     
  • 2.11, Аноним (11), 13:27, 17/04/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    У кого что болит.
     
  • 1.4, Аноним (4), 12:43, 17/04/2019 [ответить] [показать ветку] [····]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    У меня после апдейта на 6 упала сильно производительность ио. Пол дня мусолит там чет и ничего не происходит. Дебиан часа 4-5 устанавливался. На 5ке было все ок, параллельно на qemu тоже за 15 мин все ставится. Причем не зависит от ОС. В винде тоже жутко все долго начало тупить(больше чем обычно на порядок). Кто нить сталкивался? Пофиксили?
     
     
  • 2.5, Аноним (4), 12:44, 17/04/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Всмысле не зависит от ос которая виртуализирована
     
  • 2.10, Аноним (11), 13:26, 17/04/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Они намекают что уже пора заплатить.
     
  • 1.12, ryoken (ok), 13:32, 17/04/2019 [ответить] [показать ветку] [····]    [к модератору]  
    		• +2 +/
    >>  Улучшена поддержка совместных каталогов для гостевых систем с OS/2;

    ВАХ!

     
     
  • 2.14, Тот (?), 13:46, 17/04/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Слава богу мы дожили
     
  • 1.13, Skullnet (?), 13:35, 17/04/2019 [ответить] [показать ветку] [····]    [к модератору]  
    		• +/
    Они уже исправили вылеты, при воспроизведении звука?
     
  • 1.16, Аноним (16), 13:58, 17/04/2019 [ответить] [показать ветку] [····]    [к модератору]  
    		• +/
    OS/2 еще жива?! Я в ауте...
     

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