Выпуск VirtualBox 6.0.6

> Дополню вопрос, существуют ли техники программирования, языки и инструменты, используя

> которые можно свести наличие уязвимостей к нулю?

Coq, B-Method, Event-B, Isabelle и еще вагон и маленькая тележка – полная формальная верификация постарше многих анонимов будет.

Однако, есть одно "маленькое" НО:

На примере seL4 c его формальной верификацией корректности:

https://www.sigops.org/sosp/sosp09/papers/klein-sosp09.pdf

> Abstract

> complete formal verification is the only known way to guarantee that a system is free of programming errors.

[...]

> f L4 provenance, comprises 8,700 lines of C code and 600 lines of assembler.

[...]

> The overall size of the proof, including framework, libraries, and generated proofs (not shown in the table) is 200,000 lines of Isabelle script.

> The abstract spec took about 4 person months (pm) to develop. About 2 person years (py) went into the Haskell prototype (over all project phases), including design, documentation, coding, and testing. for a total cost of [B]2.2 py[/B]

Т.е.

> 8,700 lines of C code and 600 lines of assembler.

> [B]2.2 py[/B]

Причем, эти совсем не 2 человеко-года "пэхапэшникус-вульгарисов" будут.

Поэтому вопрос нужно ставить скорее так:

Существуют ли желающие оплатить такую разработку?