Выпуск Bedrock Linux 0.7.3, сочетающего компоненты различных дистрибутивов

Доступен выпуск мета-дистрибутива Bedrock Linux 0.7.3, позволяющего использовать пакеты и компоненты из различных дистрибутивов Linux, смешивая дистрибутивы в одном окружении. Системное окружение формируется из стабильных репозиториев Debian и CentOS, дополнительно можно установить более свежие версии программ, например, из Arch Linux/AUR, а также скомпилировать портежи Gentoo. Для установки сторонних проприетарных пакетов обеспечена совместимость на уровне библиотек с Ubuntu и CentOS.

Вместо установочных образов в Bedrock предложен скрипт, который изменяет окружение уже установленных типовых дистрибутивов. Например, заявлено о работоспособности замены Debian, Fedora, Manjaro, openSUSE, Ubuntu и Void Linux, но имеются отдельные проблемы при замене CentOS, CRUX, Devuan, GoboLinux, GuixSD, NixOS и Slackware. Установочный скрипт подготовлен для архитектур x86_64 и ARMv7.

В процессе работы пользователь может активировать в Bedrock репозитории других дистрибутивов и установить из них приложения, которые смогут запускаться бок о бок с программами из различных дистрибутивов. В том числе поддерживается установка из различных дистрибутивов графических приложений.

Для каждого дополнительно подключенного дистрибутива создаётся специальное окружение ("stratum"), в котором размещаются специфичные для дистрибутива компоненты. Разделение осуществляется с использованием chroot, bind-монтирования и символических ссылок (предоставляется несколько рабочих иерархий директорий с набором компонентов различных дистрибутивов, в каждое chroot-окружение примонтирован общий раздел /home). При этом Bedrock не нацелен на предоставление дополнительного уровня защиты и строгую изоляцию приложений.

Запуск специфичных для дистрибутивов команд выполняется при помощи утилиты strat, а управление дистрибутивами производится утилитой brl. Например, при желании использовать пакеты из Debian и Ubuntu вначале следует развернуть связанные с ними окружения при помощи команды "sudo brl fetch ubuntu debian". Затем для установки VLC из Debian можно выполнить команду "sudo strat debian apt install vlc", а из Ubuntu "sudo strat ubuntu apt install vlc". После этого можно запустить разные варианты VLC из состава Debian и Ubuntu - "strat debian vlc файл" или "strat ubuntu vlc файл".

В новом выпуске добавлена поддержка current-репозитория Slackware. Обеспечена возможность совместного использования библиотеки pixmap между окружениями. Добавлена поддержка resolvconf для унификайии настройки резолвера во всех окружениях. Решены проблемы с созданием окружения для Clear Linux и MX Linux.



