Выпуск Bedrock Linux 0.7.3, сочетающего компоненты различных дистрибутивов

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|2.8, Анонимс (?), 09:38, 15/04/2019 [^] [ответить] [к модератору]
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> Доступен мечта-дистрибутив Bedrock Linux 0.7.3
Fix
> можно установить более свежие версии программ, например, из Arch Linux/AUR
> добавлена поддержка current-репозитория Slackware
В Arch и Slackware самая простая система сборки пакетов, разберётся даже умственно отсталый. Можно PKGBUILD и SLACKBUILD строчить, как из пулемёта. Теперь вот добавили поддержку и в Bedrock Linux. Выражаю благодарность создателям этих замечательных дистрибутивов!
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|2.12, A.Stahl (ok), 10:32, 15/04/2019 [^] [ответить] [к модератору]
|+3 +/–
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>А вы не устали от такого разнообразия свобод?
Нет, ваше Путейшество, не нужно роскомнадзорить наши скромные права и свободы. Их мало и они скромные. Дайте хоть помереть спокойно...
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|2.32, svsd_val (ok), 12:03, 15/04/2019 [^] [ответить] [к модератору]
|–1 +/–
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Так по сути то... контейнер это тот же chroot только с боку бантик... да и сикурности от контейнеров не больше ....
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|1.14, Аноним (14), 10:34, 15/04/2019 [ответить] [показать ветку] [····] [к модератору]
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блин, выдохлись разрабы на фантазии, а нормальную поддержку принтеров, так не могут до сих пор сделать, например, Canon PIXMA G1411 вообще драйверов нет.
принтера самое больное место у всей линейки Linux...
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|2.17, microcoder (ok), 10:43, 15/04/2019 [^] [ответить] [к модератору]
|+1 +/–
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Разрабы за сохранение природы ))) Нечего рубить дерева ради бумаги на которой вы хотите печатать. Время такое, что даже правительство, переходит в электронную плоскость.
Ну уж если сильно хочется, то наверняка можно найти принтсервер с поддержкой этого принтера.
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|3.25, zurapa (ok), 11:11, 15/04/2019 [^] [ответить] [к модератору]
|+3 +/–
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Сарказм, хорошо, пошёл.
А вот про принт-сервер вы глупость сморозили.Принт-сервер на чём-то должен работать. И если на базе Linux он будет, то не заработает этот Pixma. Вы же понимаете. А если он будет на Windows или на BSD, то это уже не Linux, о чём сейчас мы говорим. Железные принтсерверы тоже под какой-то операционкой работают.
Вообще парадокс Linux систем состоит в том, что будучи текстовыми операционными системами, в которых всё на скриптиках (читаемых простым текстовым редактором), они имеют довольно-таки много проблем с печатью. И вот тут резонный вопрос - Вы вообще думаете реальные будни людей обслуживать? Графика у вас страдает, печать страдает... Зато, у вас есть докер, специально для тех, кому мало прослоек и с обычным стеком технологий возиться уже приелась и хочется новых ощущений с докер-технлогией, в которых масса нюансов в работе всё с теми же: dns, ip, маршрутизацией, файловой системой.
За столько лет работы с linux возникает ощущение, что программирование и администрирование в linux ради самого процесса - не для людей. Сообщество linux в разы превосходит проприерастов, но при этом вся эта орава бездельников занимается всякой хернёй - как художники.
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|4.52, Клыкастый (ok), 13:16, 15/04/2019 [^] [ответить] [к модератору]
|+1 +/–
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> - Вы вообще думаете реальные будни людей обслуживать?
Мы - это кто?
Смотри, ты мне понравился, я тебе объясню. Нет никакого "вы", к которому ты пытаешься обратиться. Есть "мы", включая тебя, те, которые используем Linux/BSD. И если нам чего-то не хватает, у нас есть три пути:
- сесть и написать для себя и для всех - открыто и бесплатно;
- найти кто напишет и заказать за деньги, свои;
- терпеливо ждать, когда проблему решит кто-то ещё, первым или вторым способом.
Проблема в том, что "драйвера печати" по идее должны выпускать и сопровождать производители железа, ну или как минимум - не синить препятствий для этого в виде сраных патентов и закрытых спек.
Поэтому лично для тебя у меня есть четвёртый вариант: ты купил железку у производителя, вот садись на уши ТП, пиши, звони, угрожай, уговаривай, убеждай, требуй (в рамках закона естественно). Вот твои "вы" они там, понимаешь?
И да, если что лично я использую все четыре способа, так что советую не кривя душой.
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|2.19, Аноним (19), 10:48, 15/04/2019 [^] [ответить] [к модератору]
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>принтера самое больное место у всей линейки Linux
Если бы только принтеры... У меня завалялся свисток AVerMedia Aver USB Radio MR-800. Когда-то еще на ядре 2.6.х слушал FM-радио. Решил на днях подключить, а там болт :( Драйвер в ядре ЕСТЬ и он подгружается даже, но ничем запустить так и не смог: никакое ПО вроде Gnomeradio и т.д. не видят девайс.
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|4.56, Аноним (19), 13:59, 15/04/2019 [^] [ответить] [к модератору]
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Это что-то не то слегка, если ты про gnuradio.org:
>GNU Radio provides signal processing blocks to implement software radios. It can be used with readily-available low-cost external RF hardware to create software-defined radios, or without hardware in a simulation-like environment.
Какия-то эмуляции сигналов... Больше ничего не гуглится вроде.
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|3.44, Аноним (14), 12:50, 15/04/2019 [^] [ответить] [к модератору]
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хм, а у нас эфирного аналогового радио вещание не осталось везде цифра, так, что я свой свисток упаковал аккуратно и в выделенный ящик для антиквариата схоронил...
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|4.50, Анонимс (?), 13:06, 15/04/2019 [^] [ответить] [к модератору]
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> хм, а у нас эфирного аналогового радио вещание не осталось везде цифра,
А пиратские станции? Наверное, тоже все ушли в цифру.
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|3.45, трурль (?), 12:52, 15/04/2019 [^] [ответить] [к модератору]
|+1 +/–
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однако, фирмварь надо раздобыть и положить в /lib/firmware/
Наверняка в dmesg про это жалоба есть.
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|4.47, трурль (?), 12:58, 15/04/2019 [^] [ответить] [к модератору]
|+1 +/–
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Я на такое наткнулся когда пытался завести китайский DVB-T2 свисток — клон китайского же Astrometa. Драйвур драйвером, а к нему еще файлик фирмвари надо, которую паран^W доблестные борцуны за свободу так и норовят отовсюду выпилить.
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|4.58, Аноним (19), 14:04, 15/04/2019 [^] [ответить] [к модератору]
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Как-то так примерно:
usbcore: registered new interface driver radio-mr800
radio_mr800: version 0.11 AverMedia MR 800 USB FM radio driver
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|2.35, Аноним (35), 12:17, 15/04/2019 [^] [ответить] [к модератору]
|+1 +/–
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> а нормальную поддержку принтеров, так не могут до сих пор сделать
Производитель - Canon, нормальная поддержка - его забота и всё вопросы к ним.
Кэнон есть, боль понимаю, вывод не разделяю.
Кенон либо CAPT, либо UFR2, под первое есть опенсоурс, под второе дрова от Кенона.
PS
Вообще, под линукс, чтоб не мучатся с драйверами, берут ХП.
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|2.43, Аноним (43), 12:49, 15/04/2019 [^] [ответить] [к модератору]
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Почему по мнению многих сообщество обязано разбирать каждый новый модный проприетарный протокол и впиливать его поддержку туда и сюда, будто бы так и должно быть, при том, что сам производитель на драйвера забил?
С таким же успехом можно обвинять ms а том, что железка не работает, но тут, вот удивительно, уже обычно обвиняют вендора.
Этот принтер не поддерживает postscript, так что туда ему и дорога
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|2.49, ПЖ (?), 13:02, 15/04/2019 [^] [ответить] [к модератору]
|+2 +/–
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Не лечи - https://www.canonsoftwaredriver.com/canon-pixma-g1411-driver/ :
How To Install Canon PIXMA G1411 Printer Driver On Linux:
Requirements:
A Linux-run device
A Common Unix Printer Service (CUPS) installed on the device.
Instructions:
Turn on your computer and run the CUPS.
Go to the web-based interface.
Open a browser and navigate to localhost: 631.
Connect the printer.
On the browser, go to Administration tab and select Printers.
Select Add Printer.
You need to enter username and password.
Your printer (Canon G1411) should be on the list displayed. Select it and press Continue.
CUPS detect and add the printer.
A configuration window will pop up, fill values as needed.
The printer is ready to use on your computer.
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|3.65, Аноним (14), 14:59, 15/04/2019 [^] [ответить] [к модератору]
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и толку от таких манипуляций, ведь debian сам обнаруживает устанавливает принтер, только печать тупо выводится в никуда...
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|2.60, Аноним (2), 14:23, 15/04/2019 [^] [ответить] [к модератору]
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> принтера самое больное место у всей линейки Linux...
Вы все сказали почти верно. Но только почти.
Сравнение с иными ОС показывает, что у Linux проблем с принтерами вообще нет (кроме некоторых устаревших моделей Canon, которые, впрочем и под иными тоже не работают из-за отсутствия 64-разрядных драйверов).
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|1.22, Аноним (22), 10:54, 15/04/2019 [ответить] [показать ветку] [····] [к модератору]
|–1 +/–
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Воу, они даже подготовились к публикации на Опеннете и предвосхищают "ненужно":
https://bedrocklinux.org/introduction.html#real_world
Вообще, было бы круто иметь дистрибутив со стабильностью и поддержкой Дебиана в "серверных" (ядро, драйвера, консольные утилиты) компонентах и Арч-роллингом в "десктопных" (DM, GUI-приложения).. Лет, эдак, десять тому назад. Но сейчас это вполне доступно, благодаря Flatpak. Причём, сразу с изоляцией.
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|2.51, Анонимс (?), 13:14, 15/04/2019 [^] [ответить] [к модератору]
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> В итоге все перейдут на LFS и будет рай
И потом как пакетами в LFS управлять? make install $PKG, make uninstall $PKG, rm -rf $PKG? снапшоты?
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|1.34, Аноним (34), 12:14, 15/04/2019 [ответить] [показать ветку] [····] [к модератору]
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Владимир Ильич в таких случаях использовал термин "Эклектические синкретические компендии", а во времена моего детства говорили проще - "смесь бульдога с носорогом".
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|1.36, Аноним (-), 12:18, 15/04/2019 [ответить] [показать ветку] [····] [к модератору]
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Ещё в Qubes можно использовать одновременно несколько дистров. Только официально поддерживаются только разные версии Debian, Fedora и Whonix, но при желании есть инструкции для Ubuntu, Archlinux и некоторых других.
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