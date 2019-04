Выпуск языка программирования Rust 1.34

Состоялся релиз языка системного программирования Rust 1.34, развиваемого проектом Mozilla. Язык сфокусирован на безопасной работе с памятью, обеспечивает автоматическое управление памятью и предоставляет средства для достижения высокого параллелизма выполнения заданий, при этом обходясь без использования сборщика мусора и runtime. Автоматическое управление памятью в Rust избавляет разработчика от манипулирования указателями и защищает от проблем, возникающих из-за низкоуровневой работы с памятью, таких как обращение к области памяти после её освобождения, разыменование нулевых указателей, выход за границы буфера и т.п. Для распространения библиотек, обеспечения сборки и управления зависимостями проектом развивается пакетный менеджер Cargo, позволяющий получить нужные для программы библиотеки в один клик. Для размещения библиотек поддерживается репозиторий crates.io. Основные новшества: В пакетный менеджер Cargo добавлены средства для работы с альтернативными реестрами пакетов, которые могут сосуществовать с публичным реестром crates.io. Например, разработчики закрытых приложений теперь могут использовать собственный приватный реестр, который можно использовать при перечислении зависимостей в Cargo.toml, и применять для своих продуктов модель версионирования, схожую с crates.io, а также ссылаться в зависимостях как на crates.io, так и на собственный реестр. Для добавления внешнего реестра в ~/.cargo/config в секции "[registries]" предусмотрена новая опция "my-registry", а для упоминания внешнего реестра в зависимостях в Cargo.toml в секции "[dependencies]" появилась опция "other-crate". Для подключения к дополнительному реестру достаточно поместить токен аутентификации в файл ~/.cargo/credentials и выполнить команду "cargo login --registry=my-registry", а для публикации пакета - "cargo publish --registry=my-registry";

Добавлена полноценная поддержка использования оператора "?" в тестах doctests, позволяющих использовать код примеров из документации в качестве тестов. Ранее оператор "?" можно было использовать для обработки ошибок в процессе выполнения тестов только при наличии функции "fn main()" или в функциях "#[test]";

В определяемых при помощи процедурных макросов собственных атрибутах (custom attribute) обеспечена возможность использования произвольных наборов токенов ("#[attr($tokens)]", "#[attr[$tokens]] и #[attr{$tokens}]"). Ранее элементы могли задаваться только в древовидном/рекурсивном виде c использованием строковых литералов, например "#[foo(bar, baz(quux, foo = "bar"))]", а теперь возможно использование перечислений ('#[range(0..10)]') и конструкций вида "#[bound(T: MyTrait)]";

Стабилизированы типажи (trait) TryFrom и TryInto, позволяющие выполнять преобразования типов с обработкой ошибок. Например, методы, подобные from_be_bytes, с целочисленными типами в качестве входных данных используют массивы, но данные часто поступают c типом Slice, а преобразование между массивами и слайсами проблематично делать вручную. При помощи новых типажей указанная операция может быть совершена на лету через вызов .try_into(), например, "let num = u32::from_be_bytes(slice.try_into()?)". Для преобразований, которые всегда завершаются успешно (например, из типа u8 в u32) добавлен тип ошибок Infallible, позволяющий прозрачно использовать TryFrom для всех существующих реализаций "From";

Объявлена устаревшей функция CommandExt::before_exec, позволявшая выполнить обработчик перед запуском exec, который выполнялся в контексте дочернего процесса, ответвлённого после вызова fork(). В подобных условиях некоторые ресурсы родительского процесса, такие как файловые дескрипторы и отражённые области памяти, могли быть дублированы, что могло привести к неопределённому поведению и неверной работе библиотек. Вместо before_exec рекомендуется использовать unsafe-функцию CommandExt::pre_exec.

Стабилизированы знаковые и беззнаковые атомарные целочисленные типы размером от 8 до 64 бит (например, AtomicU8), а также знаковые типы NonZeroI[8|16|32|54|128].

В разряд стабильных переведена новая порция API, в том числе стабилизированы методы Any::type_id, Error::type_id, slice::sort_by_cached_key, str::escape_*, str::split_ascii_whitespace, Instant::checked_[add|sub] и SystemTime::checked_[add|sub]. Стабилизированы функции iter::from_fn и iter::successors;

Для всех целочисленных типов реализованы методы checked_pow, saturating_pow, wrapping_pow и overflowing_pow;

Добавлена возможность включения оптимизаций на этапе связывания через указание сборочной опции "-C linker-plugin-lto" (rustc компилирует код Rust в биткод LLVM, что позволяет применить LTO-оптимизации).