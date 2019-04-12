The OpenNET Project / Index page

[ новости /+++ | форум | wiki | теги | ]

Судебный иск против Adblock Plus, манипулирующий изменением кода на сайтах

12.04.2019 23:53

Немецкий медиаконцерн Axel Springer, один из крупнейших издателей в Европе, выдвинул судебный иск о нарушении авторских прав против компании Eyeo, разрабатывающей блокировщик рекламы Adblock Plus. По мнению истца применение блокировщиков не только подорывает источники финансирования цифровой журналистики, но в долгосрочной перспективе ставит под угрозу открытый доступ к информации в Интернете.

Это вторая попытка судебного преследования Adblock Plus со стороны медиаконцерна Axel Springer, который в прошлом году проиграл в региональном и верховном судах Германии, признавших, что пользователи имеют право блокировать рекламу, а Adblock Plus может использовать бизнес-модель, подразумевающую поддержание белого списка с приемлемой рекламой. На этот раз выбрана другая стратегия и Axel Springer намерен доказать, что Adblock Plus нарушает авторские права, изменяя содержимое программного кода на сайтах для получения доступа защищённому авторским правом содержимому.

Представители Adblock Plus считают, что фигурирующие в иске аргументы об изменении кода сайтов находятся на грани абсурда, так как даже не техническим специалистам очевидно, что работающий на стороне пользователя плагин не может изменить код на стороне сервера. Тем не менее детали иска пока не размещены в публичном доступе и возможно, что под изменением программного кода подразумевается обход технических мер для доступа к информации без разрешения правообладателя.

  1. Главная ссылка к новости (https://torrentfreak.com/publi...)
  2. OpenNews: AdBlock Plus отстоял свободу блокировки рекламы в немецком суде
  3. OpenNews: Проект AdBlock Plus выиграл второе разбирательство в немецком суде
  4. OpenNews: DMCA использован для удаления из списка блокировки рекламы Easylist
  5. OpenNews: Adblock Plus объявил состав независимого комитета по приемлемой рекламе
  6. OpenNews: Adblock Plus запустил собственную рекламную сеть с приемлемой рекламой
Лицензия: CC-BY
Тип: Тема для размышления
Ключевые слова: adblock, law
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно
Обсуждение (29) Ajax/Линейный | Раскрыть все сообщения | RSS
 
  • 1.1, Аноним (-), 00:16, 13/04/2019 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]
    		• +18 +/
    Поставил uBlock Origin и не парюсь!
     
     
  • 2.2, xface (?), 00:21, 13/04/2019 [^] [ответить]    [к модератору]
    		• +4 +/
    Чувак, если будет успешный прецендент, то твой ублок пойдет по той же статье
     
     
  • 3.6, Аноним (6), 00:27, 13/04/2019 [^] [ответить]    [к модератору]
    		• +8 +/
    А причем здесь иск к кампании? Блокировщик ставят пользователи, значит они не хотят видеть их гoвнoмедийный шлaк, вот пусть и судятся с пользователями. Закроют один опенсорсный блокировщик - на его месте появится тысяча новых.
     
     
  • 4.7, xface (ok), 00:31, 13/04/2019 [^] [ответить]    [к модератору]
    		• –1 +/
    Такими темпами блокирощики могут стать вне закона и никто их не будет разрабатывать
     
     
  • 5.10, Аноним (10), 00:48, 13/04/2019 [^] [ответить]    [к модератору]
    		• +6 +/
    по вашей логике и кейгены никто не будет разрабатывать
     
     
  • 6.18, _ (??), 02:07, 13/04/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Псс! Эй! Нужен адблокер без СМС и ...

    :-D

    Не я знал что мои ынторнеты скатятся, но думал - ужо после того как мне станет до колена :)
    Не учёл что технический (про-|ре-)гресс ускоряется :(

     
  • 4.19, Андрей (??), 02:09, 13/04/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    > на его месте появится тысяча новых.

    И гитхаб их разом всех прикроет. А если мигрируют на гитлаб, то и там, наверняка, тоже.

     
  • 3.11, IRASoldier (?), 00:50, 13/04/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +3 +/
    Пока что все такие иски окончились фейлом.
     
  • 3.16, хотел спросить (?), 01:49, 13/04/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    А кому ты иск собираешься предъявлять?
    В случае адблока, есть компания и есть монетизация.
    В случае опенсорса - программа просто код.
    Его нельзя запретить! Хочешь используй, хочешь - нет.
     
  • 2.15, ыть (ok), 01:39, 13/04/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    телик тебя засудит за то, что ты закрываешь глаза во время рекламы
     
     
  • 3.20, Андрей (??), 02:11, 13/04/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Смарт-телик будет распознавать лицо, и если ты вздумаешь отойти во время рекламы, то он тоже уйдёт в... паузу, а когда ты вернёшься продолжит с того же места показывать... рекламу.
     
  • 3.25, _ (??), 02:18, 13/04/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Вот вы смеётесь ... пока :-\
     
  • 1.3, zg_nico (ok), 00:26, 13/04/2019 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +2 +/
    Шизофрения чистой воды. Куда мир катится?! Такими темпами и букмарклеты незаконными признать можно. Надеюсь, истец проиграет дело, а AdBlock не постесняется выдвинуть встречный иск.
     
  • 1.4, Аноним (4), 00:26, 13/04/2019 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +/
    Axel Springer
     
  • 1.8, Аноним (8), 00:38, 13/04/2019 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    За hosts-файл тоже засудят?
     
     
  • 2.12, Аноним (12), 01:16, 13/04/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Зачем? Мир постепенно перейдёт на IPv6 (да, мне тоже смешно, но когда-то это случится), рекламщики будут вешать свои баннеры прямо на 100500 дофигалионов ip-адресов и блокировка по host-файлу станет проблематичной.
     
     
  • 3.17, хотел спросить (?), 01:51, 13/04/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    чет я не понял этого бреда
     
     
  • 4.27, Аноним (27), 03:22, 13/04/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Ничего не знаете про IPv6? Пожалуй, мне даже немного завидно.
     
  • 3.21, Аноним (21), 02:13, 13/04/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    > когда-то это случится

    Не обольщайтесь. Есть минимум два варианта развития событий, при которых этого не произойдёт:
    1. идеи великого китайского файрвола и чебурнета захватят и вменяемые страны. ipv6 станет попросту не нужен.
    2. пока ipv6 пытаются внедрить, появится какой-нибудь ipv4+ или даже ipv6lite, который будет проще во внедрении (см. обратная совместимость), решит проблему нехватки адресов и проигнорирует остальные проблемы, решённые ipv6. для 99.(9)% человечества этого окажется достаточно и об идее повсеместного практического применения монстра ipv6 забудут.

     
     
  • 4.26, Rhju629Ggr567Dsv7r (?), 03:13, 13/04/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    Очередной нытик что-то говорит о чебурнете, который он и ему подобные придумали в своих головах. Вы закон хоть читали?  Вы знаете о то, что подобные законы есть во многих странах. В США (любимая страна наших жёлтых уточек) есть подобные законы.
     
     
  • 5.28, Аноним (27), 03:40, 13/04/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    >В США есть подобные законы.

    Да. Именно поэтому нормальные люди и "бугуртят" наблюдая подобное убогое проявление каргокульта со стороны нашего любимого правительства, дорогого национального лидера и всеблагой матери-церкви.

     
  • 1.9, Аноним (8), 00:45, 13/04/2019 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    >Adblock Plus нарушает авторские права

    Нарушает авторские права распространителей вирусни и всякой всплывающей малвари!

     
  • 1.13, Аноним (13), 01:32, 13/04/2019 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +/
    Если обычная резалка рекламного шлака нарушает авторские права, то за Stylish\Tampermonkey или тот же youtube-dl полагается расстрел.
     
     
  • 2.22, Андрей (??), 02:13, 13/04/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Думаю, пользователям youtube-dl пока повезло только потому, что их слишком мало. Поэтому и овцы целы, и волки сыты. А Adblock Plus стал, очевидно, через-чур популярным.
     
  • 1.23, Kuromi (ok), 02:15, 13/04/2019 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +/
    Ну, понеслась. Собственно об этом давно говорили и предупреждали, что все эти интересные расплывчатые законы о защите авторских прав "в любом виде", странные DRM-поползновения по ограничению технических прав пользователей даже на контроль над их же браузером которые поперля в последние годы к этому и ведут - пользователь низводится до пассивного бесправного потребителя контента за которого все решат, за которым следят и которго "продают" тем кто заплатит больше.
    Да, первый иск не дал успешного исхода, будет второй, а потмо еще и еще, пока не продавят, а потмо начнут расширять и закреплять успех.
    Тут правда есть два НО - первое, подобные отчасти иски уже были от рекламщиков к производителе видеомагнитофонов пропускавших рекламу (кончилось провалом), так что и рекламщики не всесильны, и второе - блокировщиков рекламы "много", они не настолько закрытые черные ящики, есть надежда что все не передавят. Пока что.
     
     
  • 2.29, Александр (??), 04:26, 13/04/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Я тут ещё вижу вопрос, что сами сайты не очень-то любят рекламу, ставят её в отдельное место, стараются выделить из контента и не внедрять в него... когда реклама станет достаточно ненавязчивой, чтобы она отображалась например не всем и не всегда, чтобы её можно было без стыда и оттока пользователей внедрять в контент, тогда и блокировать будет нечего. А пока что... и технологии рекламы варварские, и способы обхода тоже.
     
  • 2.31, iPony (?), 04:32, 13/04/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    >  к производителе видеомагнитофонов пропускавших рекламу

    А это как? Тупо перемотка с таймером без автоматизации (командой пользователя)?

     
  • 1.24, commiethebeastie (ok), 02:17, 13/04/2019 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +/
    О ужас! Браузер парсит сайт, запускает скрипты и сохраняет кукисы.
     
  • 1.30, iPony (?), 04:29, 13/04/2019 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +/
    Вообще действительно весьма интересная схема «рэкета» с белыми списками за деньги.
     

     Добавить комментарий
    Имя:
    E-Mail:
    Заголовок:
    Текст:
      Закладки на сайте
      Проследить за страницей     		Created 1996-2019 by Maxim Chirkov  
    ДобавитьПоддержатьВебмастеруГИД  
    Hosting by Ihor