Судебный иск против Adblock Plus, манипулирующий изменением кода на сайтах

Немецкий медиаконцерн Axel Springer, один из крупнейших издателей в Европе, выдвинул судебный иск о нарушении авторских прав против компании Eyeo, разрабатывающей блокировщик рекламы Adblock Plus. По мнению истца применение блокировщиков не только подорывает источники финансирования цифровой журналистики, но в долгосрочной перспективе ставит под угрозу открытый доступ к информации в Интернете. Это вторая попытка судебного преследования Adblock Plus со стороны медиаконцерна Axel Springer, который в прошлом году проиграл в региональном и верховном судах Германии, признавших, что пользователи имеют право блокировать рекламу, а Adblock Plus может использовать бизнес-модель, подразумевающую поддержание белого списка с приемлемой рекламой. На этот раз выбрана другая стратегия и Axel Springer намерен доказать, что Adblock Plus нарушает авторские права, изменяя содержимое программного кода на сайтах для получения доступа защищённому авторским правом содержимому. Представители Adblock Plus считают, что фигурирующие в иске аргументы об изменении кода сайтов находятся на грани абсурда, так как даже не техническим специалистам очевидно, что работающий на стороне пользователя плагин не может изменить код на стороне сервера. Тем не менее детали иска пока не размещены в публичном доступе и возможно, что под изменением программного кода подразумевается обход технических мер для доступа к информации без разрешения правообладателя.