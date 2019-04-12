Судебный иск против Adblock Plus, манипулирующий изменением кода на сайтах

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|3.6, Аноним (6), 00:27, 13/04/2019 [^] [ответить] [к модератору]
|+8 +/–
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А причем здесь иск к кампании? Блокировщик ставят пользователи, значит они не хотят видеть их гoвнoмедийный шлaк, вот пусть и судятся с пользователями. Закроют один опенсорсный блокировщик - на его месте появится тысяча новых.
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|4.7, xface (ok), 00:31, 13/04/2019 [^] [ответить] [к модератору]
|–1 +/–
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Такими темпами блокирощики могут стать вне закона и никто их не будет разрабатывать
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|6.18, _ (??), 02:07, 13/04/2019 [^] [ответить] [к модератору]
|+/–
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Псс! Эй! Нужен адблокер без СМС и ...
:-D
Не я знал что мои ынторнеты скатятся, но думал - ужо после того как мне станет до колена :)
Не учёл что технический (про-|ре-)гресс ускоряется :(
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|4.19, Андрей (??), 02:09, 13/04/2019 [^] [ответить] [к модератору]
|+1 +/–
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> на его месте появится тысяча новых.
И гитхаб их разом всех прикроет. А если мигрируют на гитлаб, то и там, наверняка, тоже.
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|3.16, хотел спросить (?), 01:49, 13/04/2019 [^] [ответить] [к модератору]
|+1 +/–
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А кому ты иск собираешься предъявлять?
В случае адблока, есть компания и есть монетизация.
В случае опенсорса - программа просто код.
Его нельзя запретить! Хочешь используй, хочешь - нет.
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|3.20, Андрей (??), 02:11, 13/04/2019 [^] [ответить] [к модератору]
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Смарт-телик будет распознавать лицо, и если ты вздумаешь отойти во время рекламы, то он тоже уйдёт в... паузу, а когда ты вернёшься продолжит с того же места показывать... рекламу.
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|1.3, zg_nico (ok), 00:26, 13/04/2019 [ответить] [показать ветку] [···] [к модератору]
|+2 +/–
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Шизофрения чистой воды. Куда мир катится?! Такими темпами и букмарклеты незаконными признать можно. Надеюсь, истец проиграет дело, а AdBlock не постесняется выдвинуть встречный иск.
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|2.12, Аноним (12), 01:16, 13/04/2019 [^] [ответить] [к модератору]
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Зачем? Мир постепенно перейдёт на IPv6 (да, мне тоже смешно, но когда-то это случится), рекламщики будут вешать свои баннеры прямо на 100500 дофигалионов ip-адресов и блокировка по host-файлу станет проблематичной.
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|3.21, Аноним (21), 02:13, 13/04/2019 [^] [ответить] [к модератору]
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> когда-то это случится
Не обольщайтесь. Есть минимум два варианта развития событий, при которых этого не произойдёт:
1. идеи великого китайского файрвола и чебурнета захватят и вменяемые страны. ipv6 станет попросту не нужен.
2. пока ipv6 пытаются внедрить, появится какой-нибудь ipv4+ или даже ipv6lite, который будет проще во внедрении (см. обратная совместимость), решит проблему нехватки адресов и проигнорирует остальные проблемы, решённые ipv6. для 99.(9)% человечества этого окажется достаточно и об идее повсеместного практического применения монстра ipv6 забудут.
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|4.26, Rhju629Ggr567Dsv7r (?), 03:13, 13/04/2019 [^] [ответить] [к модератору]
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Очередной нытик что-то говорит о чебурнете, который он и ему подобные придумали в своих головах. Вы закон хоть читали? Вы знаете о то, что подобные законы есть во многих странах. В США (любимая страна наших жёлтых уточек) есть подобные законы.
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|5.28, Аноним (27), 03:40, 13/04/2019 [^] [ответить] [к модератору]
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>В США есть подобные законы.
Да. Именно поэтому нормальные люди и "бугуртят" наблюдая подобное убогое проявление каргокульта со стороны нашего любимого правительства, дорогого национального лидера и всеблагой матери-церкви.
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|2.22, Андрей (??), 02:13, 13/04/2019 [^] [ответить] [к модератору]
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Думаю, пользователям youtube-dl пока повезло только потому, что их слишком мало. Поэтому и овцы целы, и волки сыты. А Adblock Plus стал, очевидно, через-чур популярным.
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|1.23, Kuromi (ok), 02:15, 13/04/2019 [ответить] [показать ветку] [···] [к модератору]
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Ну, понеслась. Собственно об этом давно говорили и предупреждали, что все эти интересные расплывчатые законы о защите авторских прав "в любом виде", странные DRM-поползновения по ограничению технических прав пользователей даже на контроль над их же браузером которые поперля в последние годы к этому и ведут - пользователь низводится до пассивного бесправного потребителя контента за которого все решат, за которым следят и которго "продают" тем кто заплатит больше.
Да, первый иск не дал успешного исхода, будет второй, а потмо еще и еще, пока не продавят, а потмо начнут расширять и закреплять успех.
Тут правда есть два НО - первое, подобные отчасти иски уже были от рекламщиков к производителе видеомагнитофонов пропускавших рекламу (кончилось провалом), так что и рекламщики не всесильны, и второе - блокировщиков рекламы "много", они не настолько закрытые черные ящики, есть надежда что все не передавят. Пока что.
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|2.29, Александр (??), 04:26, 13/04/2019 [^] [ответить] [к модератору]
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Я тут ещё вижу вопрос, что сами сайты не очень-то любят рекламу, ставят её в отдельное место, стараются выделить из контента и не внедрять в него... когда реклама станет достаточно ненавязчивой, чтобы она отображалась например не всем и не всегда, чтобы её можно было без стыда и оттока пользователей внедрять в контент, тогда и блокировать будет нечего. А пока что... и технологии рекламы варварские, и способы обхода тоже.
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|2.31, iPony (?), 04:32, 13/04/2019 [^] [ответить] [к модератору]
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> к производителе видеомагнитофонов пропускавших рекламу
А это как? Тупо перемотка с таймером без автоматизации (командой пользователя)?
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