Выпуск текстового редактора GNU Emacs 26.2

Сложно сказать. Но меня последнее время не оставляет мысль: а что если вышвырнуть из emacs'а всё относящееся к X'ам и прочим gtk, вернутся к текстовому интерфейсу, но ncurses тоже выпилить, и подложить вместо него браузерный движок рендеринга. Фишка в том, что в теории это должно круто лечь на общую модель того, как emacs подходит к выводу: он не заботится о всяких там нубских ExposeEvent, и выводит не тогда, когда видеокарте удобно или когда оконный менагер решил, что неплохо было бы перерисовать окно, а тогда, когда emacs'у захочется. Сопряжение этого чуда с X'ами -- это такое костылестроение, которого не только лишь все, мало кто видел. Ну так вот, и если это сделать, то затем внезапно lisp'овому коду откроются широчайшие горизонты для того, чтобы рисовать любые элементы интерфейса, не вдаваясь при этом в во всякие там подробности и детали отрисовки. Не прибивая себя гвоздями к ограниченности какого-либо фреймворка, не связываясь с этим дурацким видением ООП из прошлого тысячелетия, легко и непринуждённо реализуя разные темы, переходя от elisp байткода к webassembly, выходя в онлайн и создавая EmacsCloud платформу, где я мог бы завести аккаунт, и работать в emacs'е со своими файлами из любого места с любого устройства... эххх... мечты-мечты... Собственно я это к тому, что увидев про webkit2 я подумал, что мои мысли были услышаны, но... нет. xwidgets -- это про то, чтобы gtk-шные виджеты рисовать. Глупость короче, emacs как всегда лет на двадцать отстаёт от 'date -d now'.

