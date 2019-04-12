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Выпуск текстового редактора GNU Emacs 26.2

12.04.2019 23:00

Проект GNU опубликовал релиз текстового редактора GNU Emacs 26.2. Вплоть до выпуска GNU Emacs 24.5 проект развивался под личным руководством Ричарда Столлмана, который передал пост лидера проекта Джону Вигли (John Wiegley) осенью 2015 года.

Из наиболее заметных улучшений можно отметить обеспечение совместимости со спецификацией Unicode 11, возможность сборки модулей Emacs вне дерева исходных текстов Emacs, появление в Dired (режим для работы с файлами и каталогами) команды 'Z' для сжатия всех файлов в каталоге, улучшение поддержки Mercurial в режиме VC. При сборке в режиме '--with-xwidgets' теперь требуется наличие браузерного движка WebKit2. Изменён синтаксис shadow-файлов конфигурации ("~/.emacs.d/shadows" и "~/.emacs.d/shadow_todo").



  1. Главная ссылка к новости (https://lists.gnu.org/archive/...)
  2. OpenNews: Доступен релиз текстового редактора GNU Emacs 26.1
  3. OpenNews: В Emacs 25.3 устранена уязвимость
  4. OpenNews: Вышел Conkeror 1.0.0, Emacs-подобный браузер на движке Mozilla Gecko
  5. OpenNews: Столлман уступил место лидера проекта Emacs
  6. OpenNews: Оконный менеджер на основе Emacs
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Ключевые слова: emacs
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  • 1.1, Michael Shigorin (ok), 23:20, 12/04/2019 [ответить]    [к модератору]
    		• +/
    Ему-то вебкит зачем, интересно?..
     
     
  • 2.2, IRASoldier (?), 23:33, 12/04/2019 [^] [ответить]    [к модератору]
    		• +/
    Зачем операционной системе браузер? (Или, как альтернатива, можно пошутить про emacsd.)
     
  • 2.3, Ordu (ok), 23:51, 12/04/2019 [^] [ответить]    [к модератору]
    		• –1 +/
    Сложно сказать. Но меня последнее время не оставляет мысль: а что если вышвырнуть из emacs'а всё относящееся к X'ам и прочим gtk, вернутся к текстовому интерфейсу, но ncurses тоже выпилить, и подложить вместо него браузерный движок рендеринга. Фишка в том, что в теории это должно круто лечь на общую модель того, как emacs подходит к выводу: он не заботится о всяких там нубских ExposeEvent, и выводит не тогда, когда видеокарте удобно или когда оконный менагер решил, что неплохо было бы перерисовать окно, а тогда, когда emacs'у захочется. Сопряжение этого чуда с X'ами -- это такое костылестроение, которого не только лишь все, мало кто видел.

    Ну так вот, и если это сделать, то затем внезапно lisp'овому коду откроются широчайшие горизонты для того, чтобы рисовать любые элементы интерфейса, не вдаваясь при этом в во всякие там подробности и детали отрисовки. Не прибивая себя гвоздями к ограниченности какого-либо фреймворка, не связываясь с этим дурацким видением ООП из прошлого тысячелетия, легко и непринуждённо реализуя разные темы, переходя от elisp байткода к webassembly, выходя в онлайн и создавая EmacsCloud платформу, где я мог бы завести аккаунт, и работать в emacs'е со своими файлами из любого места с любого устройства... эххх... мечты-мечты...

    Собственно я это к тому, что увидев про webkit2 я подумал, что мои мысли были услышаны, но... нет. xwidgets -- это про то, чтобы gtk-шные виджеты рисовать. Глупость короче, emacs как всегда лет на двадцать отстаёт от 'date -d now'.

     
     
  • 3.5, myhand (ok), 00:06, 13/04/2019 [^] [ответить]    [к модератору]
    		• +/
    > широчайшие горизонты для того, чтобы рисовать любые элементы интерфейса

    Чего конкретно вам не хватает-то?

    > выходя в онлайн и создавая EmacsCloud платформу, где я мог бы завести аккаунт

    RMS не одобряет эти ваши аккаунты.  Слушайте дедушку, покудова жив.

    > emacs как всегда лет на двадцать отстаёт от 'date -d now'

    Аллилуйя!

     
  • 3.6, Аноним (6), 00:13, 13/04/2019 [^] [ответить]    [к модератору]
    		• +/
    > дурацким видением ООП из прошлого тысячелетия

    Согласен, каждые 10 лет видение ооп надо менять.

     
  • 2.4, Денис Смирнов (?), 23:53, 12/04/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    Для браузера.

    https://emacsnotes.wordpress.com/2018/08/18/why-a-minimal-browser-when-there-i

    https://www.gnu.org/software/emacs/manual/html_node/elisp/Xwidgets.html

     

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