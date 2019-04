Выпуск Wine 4.6

Доступен экспериментальный выпуск открытой реализации Win32 API - Wine 4.6. С момента выпуска версии 4.5 было закрыто 50 отчётов об ошибках и внесено 384 изменения. Наиболее важные изменения: Добавлена начальная реализация бэкенда к WineD3D на базе графического API Vulkan;

Добавлена возможность загрузки библиотек Mono из общих каталогов;

Libwine.dll больше не требуется при использовании Wine DLL в Windows;

Регрессивные тесты скомпилированы в исполняемом формате PE;

В реализацию библиотеки Common Controls добавлена кнопка с выпадающим списком действий (SplitButton);

В typelib добавлена поддержка сложных структур;

Система захвата видео переведена на использование второй версии Video4Linux;

Представлена начальная версия отладочного движка (Debug Engine DLL);

Закрыты отчёты об ошибках, связанные с работой игр и приложений: The Spirit Engine, Monkey Island 3, SIV (System Information Viewer) v4.00, Still Life 2, Shiva Editor, Pride of Nations, Theatre of War 3: Korea, Warframe, Face Noir, Last Half of Darkness: Beyond the Spirit's Eye, Ultimate Unwrap Pro v3.50.14, Mass Effect, Magic the Gathering, Since 3.3, Hauppauge Capture, LINE v5.12, StarForce v3, Wizard101, SIMATIC WinCC 15.1, Atelier Firis ~