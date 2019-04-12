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Выпуск Wine 4.6

12.04.2019 22:49

Доступен экспериментальный выпуск открытой реализации Win32 API - Wine 4.6. С момента выпуска версии 4.5 было закрыто 50 отчётов об ошибках и внесено 384 изменения.

Наиболее важные изменения:

  • Добавлена начальная реализация бэкенда к WineD3D на базе графического API Vulkan;
  • Добавлена возможность загрузки библиотек Mono из общих каталогов;
  • Libwine.dll больше не требуется при использовании Wine DLL в Windows;
  • Регрессивные тесты скомпилированы в исполняемом формате PE;
  • В реализацию библиотеки Common Controls добавлена кнопка с выпадающим списком действий (SplitButton);
  • В typelib добавлена поддержка сложных структур;
  • Система захвата видео переведена на использование второй версии Video4Linux;
  • Представлена начальная версия отладочного движка (Debug Engine DLL);
  • Закрыты отчёты об ошибках, связанные с работой игр и приложений: The Spirit Engine, Monkey Island 3, SIV (System Information Viewer) v4.00, Still Life 2, Shiva Editor, Pride of Nations, Theatre of War 3: Korea, Warframe, Face Noir, Last Half of Darkness: Beyond the Spirit's Eye, Ultimate Unwrap Pro v3.50.14, Mass Effect, Magic the Gathering, Since 3.3, Hauppauge Capture, LINE v5.12, StarForce v3, Wizard101, SIMATIC WinCC 15.1, Atelier Firis ~

  1. Главная ссылка к новости (https://www.winehq.org/announc...)
  2. OpenNews: В Wine Staging добавлены патчи для повышения производительности многопоточных игр
  3. OpenNews: Выпуск Wine 4.5
  4. OpenNews: Вышел WineVDM 0.7
  5. OpenNews: Выпуск Proton 4.2-1, пакета для запуска Windows-игр в Linux
  6. OpenNews: Выпуск проекта DXVK 1.1 с реализацией Direct3D 10/11 поверх API Vulkan
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Ключевые слова: wine
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Обсуждение (4) RSS
 
  • 1, Добрыйсурамаритянин (?), 23:58, 12/04/2019 [ответить]    [к модератору]
    		• +/
    После смены политики релизов стало более менее все крутиться ... Ещё бы кодовую базу с dxvk слили вообще конфетка была
     
     
  • 3, ista011 (?), 00:11, 13/04/2019 [^] [ответить]    [к модератору]
    		• +/
    Лицензия не позволит.
     
  • 2, commiethebeastie (ok), 23:59, 12/04/2019 [ответить]    [к модератору]
    		• +/
    >Система захвата видео переведена на использование второй версии Video4Linux;

    slowpoke.tga

     
  • 4, ista011 (?), 00:12, 13/04/2019 [ответить]    [к модератору]
    		• +/
    > Добавлена начальная реализация бэкенда к WineD3D на базе графического API Vulkan;

    Так уже полно этих реализаций на стороне, решили по граблям походить?

     

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