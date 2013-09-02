Релиз системы обнаружения атак Snort 2.9.13.0

После шести месяцев разработки компания Cisco опубликовала релиз Snort 2.9.13.0, свободной системы обнаружения и предотвращения атак, комбинирующей в себе методы сопоставления по сигнатурам, средства для инспекции протоколов и механизмы для выявления аномалий. Основные новшества: Добавлена поддержка перезагрузки правил после их обновления;

Реализован сценарий добавления пакета в чёрный список с гарантией, что новый сеанс будет разрешён;

Обеспечена обработка нового предупреждения препроцессора о некорректном окончании заголовка HTTP;

Изменено вычисление хэша файла, передаваемого через FTP/HTTP с указанием смещения;

Устранена проблема с зависанием соединений с запросом аутентификации в наполовину закрытом состоянии;

Изменён таймаут для UDP-пакетов, отправляемых на нестандартные сетевые порты.



