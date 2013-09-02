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Релиз системы обнаружения атак Snort 2.9.13.0

12.04.2019 20:29

После шести месяцев разработки компания Cisco опубликовала релиз Snort 2.9.13.0, свободной системы обнаружения и предотвращения атак, комбинирующей в себе методы сопоставления по сигнатурам, средства для инспекции протоколов и механизмы для выявления аномалий.

Основные новшества:

  • Добавлена поддержка перезагрузки правил после их обновления;
  • Реализован сценарий добавления пакета в чёрный список с гарантией, что новый сеанс будет разрешён;
  • Обеспечена обработка нового предупреждения препроцессора о некорректном окончании заголовка HTTP;
  • Изменено вычисление хэша файла, передаваемого через FTP/HTTP с указанием смещения;
  • Устранена проблема с зависанием соединений с запросом аутентификации в наполовину закрытом состоянии;
  • Изменён таймаут для UDP-пакетов, отправляемых на нестандартные сетевые порты.


  1. Главная ссылка к новости (https://blog.snort.org/2019/04...)
  2. OpenNews: Релиз системы обнаружения атак Snort 2.9.12.0
  3. OpenNews: Система обнаружения атак Snort 3 перешла на стадию бета-тестирования
  4. OpenNews: Компания Cisco представила Snort 3.0, систему предотвращения атак нового поколения
  5. OpenNews: Доступна система обнаружения атак Suricata 4.1
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Ключевые слова: snort, ids
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Обсуждение (3) RSS
 
  • 1, Аноним (1), 20:52, 12/04/2019 [ответить]    [к модератору]
    		• +/
    Матриксу бы это пригодилось
     
     
  • 2, бублички (?), 21:30, 12/04/2019 [^] [ответить]    [к модератору]
    		• +/
    атака=взлом? читай хотяб заголовки внимательно
     
     
  • 3, Аноним (3), 22:10, 12/04/2019 [^] [ответить]    [к модератору]
    		• +/
    Чтобы взломать, надо атаковать же
     

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