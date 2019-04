Проект VSCodium развивает полностью открытый вариант редактора Visual Studio Code

В рамках проекта VSCodium развивается сборка редактора кода Visual Studio Code (VSCode), содержащая только свободные компоненты, почищенная от элементов бренда Microsoft и избавленная от кода для сбора телеметрии. Сборки VSCodium подготовлены для Windows, macOS и Linux, и поставляются со встроенной поддержкой Git, JavaScript, TypeScript и Node.js. По функциональности VSCodium повторяет Visual Studio Code и обеспечивает совместимость на уровне плагинов (через плагины, напирмер, доступна поддержка C++, C#, Java, Python, PHP и Go). Visual Studio Code развивается компанией Microsoft как открытый проект, доступный под лицензией MIT, но официально предоставляемые бинарные сборки не тождественны исходным текстам, так как включают компоненты для отслеживания действий в редакторе и отправки телеметрии. Сбор телеметрии объясняется проведением оптимизации интерфейса с учётом реального поведения разработчиков. Кроме того, бинарные сборки распространяются под отдельной несвободной лицензией. Проект VSCodium предоставляет готовые для установки пакеты, поставляемые под лицензий MIT и позволяющие сэкономить время на собственноручной сборке Visual Studio Code из исходных текстов. Напомним, что редактор Visual Studio Code построен с использованием наработок проекта Atom и платформы Electron, основанной на кодовой базе Chromium и Node.js. Редактор предотавляет встроенный отладчик, инструменты для работы с Git, средства рефакторинга, навигации по коду, автодополнения типовых конструкций и контекстной подсказки. Поддерживается более 100 языков программирования и технологий. Для расширения функциональности Visual Studio Code предоставляется возможность установки дополнений.