Проект VSCodium развивает полностью открытый вариант редактора Visual Studio Code

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|2.17, Аноним (17), 13:28, 13/04/2019 [^] [ответить] [к модератору]
|–1 +/–
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Конкретно vscode - это электрон курильщика.
Все нормальные приложения на электроне тормозят как кусок говна и неюзабельные от слова совсем.
Кто бы мог подумать, что Microsoft, которые подарили миру skype, вобравший в себя лучшие практики электрона, произвели ещё и такой продукт, как vscode.
Две вещи, которые напоминают о наследстве - это (условно) большое потребление памяти, которое в принципе в мире сред разработки не то, чтобы уникально, и принципиальная невозможность создавать более одного окна для проекта (из-за песочницы в электроне).
В остальном это быстрый редактор (особенно по сравнению с Atom или Brackets) с удобными тулбарами, которых нет у саблайма, например. Хорошо расширяемый, с открытыми исходниками, при этом не надо копаться в манах и всё работает из коробки.
Сейчас просто нет настолько же хорошего редактора (кроме vim, который лучший редактор и emacs, который лучший редактор) для всего, особенно если нет необходимости в суперкрутых фичах JetBrains.
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|1.2, Аноним (2), 12:01, 13/04/2019 [ответить] [показать ветку] [····] [к модератору]
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> Сбор телеметрии объясняется желание оптимизации интерфейса с учётом реального поведения разработчиков.
У него ведь есть настройки отключения сбора телеметрии. Или они на самом деле не работают, телеметрия продолжает отправляться? А что по этому поводу говорят разработчики? Очевидный баг, не?
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|2.4, developer (??), 12:06, 13/04/2019 [^] [ответить] [к модератору]
|–3 +/–
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странно у человека не далекого от ИТ ожидать какую-то о связь между нажатием кнопки и тем что происходит на самом деле
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|2.13, Аноним (13), 12:59, 13/04/2019 [^] [ответить] [к модератору]
|+1 +/–
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> У него ведь есть настройки отключения сбора телеметрии.
У Adblock Plus тоже была/есть настройка отключения вайтлиста. Но это не помешало появиться свободному форку Adblock Edge без вайтлиста по дефолту, в этом была его суть (пока его не дропнули в пользу юблока). Видимо и тут одна из основных причин отсутствие телеметрии по дефолту, вместе со свободными установочными пакетами.
> Или они на самом деле не работают, телеметрия продолжает отправляться? А что по этому поводу говорят разработчики? Очевидный баг, не?
Была отправка пинга об отключении телеметрии, без данных. Это зарепортили в 2016 https://github.com/Microsoft/vscode/issues/16131 и исправили. Новой инфы не вижу.
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|1.6, Groosha (?), 12:16, 13/04/2019 [ответить] [показать ветку] [····] [к модератору]
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Лучшее, что они могут сделать - это полностью оффлайновый VS Live Share. Сейчас требуется авторизация через Github/MS Account и соединение через интернет (после соединения можно уйти в оффлайн)
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|3.24, Аноним (19), 13:36, 13/04/2019 [^] [ответить] [к модератору]
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Он имел ввиду разработку, например, для МО и др. госов, где проект может содержать сведения, составляющие гостайну.
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|3.26, Аноним (19), 13:39, 13/04/2019 [^] [ответить] [к модератору]
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Если нет кода, с которого производилась сборка, невозможно сделать повторяемую сборку, то считай, что на самом деле так.
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|4.28, microcoder (ok), 14:02, 13/04/2019 [^] [ответить] [к модератору]
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При чемздесь сборка? Факт отправки кода кем зафиксирован? Тот кто зафиксировал и должен предоставить факты которые можно было бы проверить. А так это всё что угодно можно выдумать и принять за веру несуществующее.
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|1.11, IronMan (?), 12:46, 13/04/2019 [ответить] [показать ветку] [····] [к модератору]
|+4 +/–
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У меня в арче есть "Code - OSS" (имя пакета - code), вроде бы такая же сборка из исходных кодов. В тексте новости пишется, что телеметрия только в официальных бинарных сборках, а в сорцах ее нет. Собственно, назревает вопрос: чем сабж лучше обычного пакета, собранного мейнтейнерами дистрибутива?
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|2.22, Аноним (17), 13:33, 13/04/2019 [^] [ответить] [к модератору]
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Тем, что они собирают помимо этого для Windows и Mac OS.
И, например, используемый дистрибутив может не содержать бинарных сборок для открытого code, а самому конпелировать не хочется.
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|2.27, Аноним (27), 13:54, 13/04/2019 [^] [ответить] [к модератору]
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причем в этом пакете нет вообще ничего бинарного - только картинки и тонны джаваскрипта, запускаемые стандартным системным /usr/bin/electron.
Как-то читал issue в репе vscode на гитхабе, где мейнтейнеры рача предлагали так сделать, на что разрабы из MS чесали головы, спрашивали "а зачем собственно вам это надо", и говорили что их жизнь к такому не готовила. Закрыл issue и перестал им интересоваться, а потом внезапно обнаружил этот пакет в community. Чудеса случаются, да.
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|1.14, Анонимс (?), 13:08, 13/04/2019 [ответить] [показать ветку] [····] [к модератору]
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> но официально предоставляемые бинарные сборки не тождественны исходным текстам, так как включают компоненты для отслеживания действий в редакторе и отправки телеметрии
В приличном обществе так не принято себя вести.
> В рамках проекта VSCodium развивается сборка редактора кода Visual Studio Code (VSCode), содержащая только свободные компоненты, почищенная от элементов бренда Microsoft и избавленная от кода для сбора телеметрии.
Благое начинание. Как же всё-таки хорошо, когда есть исходный код программы.
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|1.15, Анонимс (?), 13:13, 13/04/2019 [ответить] [показать ветку] [····] [к модератору]
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> Поддерживается более 100 языков программирования и технологий. Для расширения функциональности Visual Studio Code предоставляется возможность установки дополнений
С чем связано такое огромное число поддерживаемых языков программирования? Может быть с тем, что на JavaScript легко и быстро добавить поддержку того или иного языка?
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|2.21, microcoder (ok), 13:33, 13/04/2019 [^] [ответить] [к модератору]
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> С чем связано такое огромное число поддерживаемых языков программирования?
Количеством контрибьюторов? Их более 800.
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|2.23, Аноним (16), 13:34, 13/04/2019 [^] [ответить] [к модератору]
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С Language Server Protocol. Те же языки поддерживаются в любом редакторе с LSP. Напр. в Qt Creator. Только есть нюанс - большинство серверов написано на интерпретируемых языках (а основная часть из них - на одном конкретном языке, не сказал бы что язык плох, но менеджер и репозиторий пакетов и консенсус в сообществе относительно них у него такие, что пользоваться ими нет никакого желания) с использованием гуанопакетов из гуанорепозиториев.
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