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Проект VSCodium развивает полностью открытый вариант редактора Visual Studio Code

13.04.2019 11:53

В рамках проекта VSCodium развивается сборка редактора кода Visual Studio Code (VSCode), содержащая только свободные компоненты, почищенная от элементов бренда Microsoft и избавленная от кода для сбора телеметрии. Сборки VSCodium подготовлены для Windows, macOS и Linux, и поставляются со встроенной поддержкой Git, JavaScript, TypeScript и Node.js. По функциональности VSCodium повторяет Visual Studio Code и обеспечивает совместимость на уровне плагинов (через плагины, напирмер, доступна поддержка C++, C#, Java, Python, PHP и Go).

Visual Studio Code развивается компанией Microsoft как открытый проект, доступный под лицензией MIT, но официально предоставляемые бинарные сборки не тождественны исходным текстам, так как включают компоненты для отслеживания действий в редакторе и отправки телеметрии. Сбор телеметрии объясняется проведением оптимизации интерфейса с учётом реального поведения разработчиков. Кроме того, бинарные сборки распространяются под отдельной несвободной лицензией. Проект VSCodium предоставляет готовые для установки пакеты, поставляемые под лицензий MIT и позволяющие сэкономить время на собственноручной сборке Visual Studio Code из исходных текстов.

Напомним, что редактор Visual Studio Code построен с использованием наработок проекта Atom и платформы Electron, основанной на кодовой базе Chromium и Node.js. Редактор предотавляет встроенный отладчик, инструменты для работы с Git, средства рефакторинга, навигации по коду, автодополнения типовых конструкций и контекстной подсказки. Поддерживается более 100 языков программирования и технологий. Для расширения функциональности Visual Studio Code предоставляется возможность установки дополнений.



  1. Главная ссылка к новости (https://itsfoss.com/vscodium/...)
  2. OpenNews: Компания Microsoft выпустила открытый редактор Visual Studio Code 1.0
  3. OpenNews: Компания Microsoft открыла исходные тексты редактора Visual Studio Code
  4. OpenNews: Выпуск интегрированной среды разработки Apache NetBeans 11.0
  5. OpenNews: Компания Adobe выпустила Brackets 1.11, открытый редактор для web-разработчиков
  6. OpenNews: Релиз Electron 4.0.0, платформы создания приложений на базе движка Chromium
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Ключевые слова: vscodium, vscode
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  • 1.1, Аноним (1), 11:57, 13/04/2019 [ответить] [показать ветку] [····]    [к модератору]
    		• +2 +/
    Что так электрон, что этак…
     
     
  • 2.17, Аноним (17), 13:28, 13/04/2019 [^] [ответить]    [к модератору]
    		• –1 +/
    Конкретно vscode - это электрон курильщика.

    Все нормальные приложения на электроне тормозят как кусок говна и неюзабельные от слова совсем.

    Кто бы мог подумать, что Microsoft, которые подарили миру skype, вобравший в себя лучшие практики электрона, произвели ещё и такой продукт, как vscode.

    Две вещи, которые напоминают о наследстве - это (условно) большое потребление памяти, которое в принципе в мире сред разработки не то, чтобы уникально, и принципиальная невозможность создавать более одного окна для проекта (из-за песочницы в электроне).

    В остальном это быстрый редактор (особенно по сравнению с Atom или Brackets) с удобными тулбарами, которых нет у саблайма, например. Хорошо расширяемый, с открытыми исходниками, при этом не надо копаться в манах и всё работает из коробки.

    Сейчас просто нет настолько же хорошего редактора (кроме vim, который лучший редактор и emacs, который лучший редактор) для всего, особенно если нет необходимости в суперкрутых фичах JetBrains.

     
  • 1.2, Аноним (2), 12:01, 13/04/2019 [ответить] [показать ветку] [····]    [к модератору]
    		• +/
    > Сбор телеметрии объясняется желание оптимизации интерфейса с учётом реального поведения разработчиков.

    У него ведь есть настройки отключения сбора телеметрии. Или они на самом деле не работают, телеметрия продолжает отправляться? А что по этому поводу говорят разработчики? Очевидный баг, не?

     
     
  • 2.4, developer (??), 12:06, 13/04/2019 [^] [ответить]    [к модератору]
    		• –3 +/
    странно у человека не далекого от ИТ ожидать какую-то о связь между нажатием кнопки и тем что происходит на самом деле
     
  • 2.5, амнямням (?), 12:15, 13/04/2019 [^] [ответить]    [к модератору]
    		• +2 +/
    >Или они на самом деле не работают, телеметрия продолжает отправляться?

    А ты сообразительный.

     
  • 2.13, Аноним (13), 12:59, 13/04/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    > У него ведь есть настройки отключения сбора телеметрии.

    У Adblock Plus тоже была/есть настройка отключения вайтлиста. Но это не помешало появиться свободному форку Adblock Edge без вайтлиста по дефолту, в этом была его суть (пока его не дропнули в пользу юблока). Видимо и тут одна из основных причин отсутствие телеметрии по дефолту, вместе со свободными установочными пакетами.

    > Или они на самом деле не работают, телеметрия продолжает отправляться? А что по этому поводу говорят разработчики? Очевидный баг, не?

    Была отправка пинга об отключении телеметрии, без данных. Это зарепортили в 2016 https://github.com/Microsoft/vscode/issues/16131 и исправили. Новой инфы не вижу.

     
  • 2.19, Аноним (19), 13:31, 13/04/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    >Очевидный баг, не?

    not a bug

     
  • 1.6, Groosha (?), 12:16, 13/04/2019 [ответить] [показать ветку] [····]    [к модератору]  
    		• +/
    Лучшее, что они могут сделать - это полностью оффлайновый VS Live Share. Сейчас требуется авторизация через Github/MS Account и соединение через интернет (после соединения можно уйти в оффлайн)
     
  • 1.7, Аноним (7), 12:28, 13/04/2019 [ответить] [показать ветку] [····]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    https://www.opennet.ru/opennews/art.shtml?num=47853
     
  • 1.8, Аноним (8), 12:32, 13/04/2019 [ответить] [показать ветку] [····]    [к модератору]  
    		• +/
    Кто на работе VSCode использует, признавайтесь. Все ведь NDA подписывали. А тут сам редактор ваш код сливает в микрософт, NSA и ещё не пойми кому.
     
     
  • 2.9, Аноним (9), 12:38, 13/04/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    у нас открытый код, пусть сливает
     
     
  • 3.24, Аноним (19), 13:36, 13/04/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Он имел ввиду разработку, например, для МО и др. госов, где проект может содержать сведения, составляющие гостайну.
     
  • 2.10, Аноним (2), 12:43, 13/04/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    Я с ним в код ядра иногда залезаю. Не жалко, пусть читают, просвещаются.
     
     
  • 3.25, Аноним (19), 13:38, 13/04/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Еретик!
    Только Vim, Emacs
     
  • 2.18, microcoder (ok), 13:29, 13/04/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    > А тут сам редактор ваш код сливает в микрософт

    Пруфы будут? Или это уровень сплетень?

     
     
  • 3.26, Аноним (19), 13:39, 13/04/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Если нет кода, с которого производилась сборка, невозможно сделать повторяемую сборку, то считай, что на самом деле так.
     
     
  • 4.28, microcoder (ok), 14:02, 13/04/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    При чемздесь сборка? Факт отправки кода кем зафиксирован? Тот кто зафиксировал и должен предоставить факты которые можно было бы проверить. А так это всё что угодно можно выдумать и принять за веру несуществующее.
     
  • 1.11, IronMan (?), 12:46, 13/04/2019 [ответить] [показать ветку] [····]    [к модератору]  
    		• +4 +/
    У меня в арче есть "Code - OSS" (имя пакета - code), вроде бы такая же сборка из исходных кодов. В тексте новости пишется, что телеметрия только в официальных бинарных сборках, а в сорцах ее нет. Собственно, назревает вопрос: чем сабж лучше обычного пакета, собранного мейнтейнерами дистрибутива?
     
     
  • 2.20, Уровень предприятия (?), 13:32, 13/04/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    У вендузятнеков и яблочников нет добрых мейнтейнеров, вот и мучаются.
     
  • 2.22, Аноним (17), 13:33, 13/04/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Тем, что они собирают помимо этого для Windows и Mac OS.
    И, например, используемый дистрибутив может не содержать бинарных сборок для открытого code, а самому конпелировать не хочется.
     
  • 2.27, Аноним (27), 13:54, 13/04/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    причем в этом пакете нет вообще ничего бинарного - только картинки и тонны джаваскрипта, запускаемые стандартным системным /usr/bin/electron.

    Как-то читал issue в репе vscode на гитхабе, где мейнтейнеры рача предлагали так сделать, на что разрабы из MS чесали головы, спрашивали "а зачем собственно вам это надо", и говорили что их жизнь к такому не готовила. Закрыл issue и перестал им интересоваться, а потом внезапно обнаружил этот пакет в community. Чудеса случаются, да.

     
  • 1.12, Аноним (12), 12:47, 13/04/2019 [ответить] [показать ветку] [····]    [к модератору]  
    		• +/
    Ждём UnmozilledFirefoxium.
     
     
  • 2.16, Аноним (16), 13:28, 13/04/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Давно есть. Причём как минимум в четырёх форках.
     
  • 1.14, Анонимс (?), 13:08, 13/04/2019 [ответить] [показать ветку] [····]    [к модератору]  
    		• +/
    > но официально предоставляемые бинарные сборки не тождественны исходным текстам, так как включают компоненты для отслеживания действий в редакторе и отправки телеметрии

    В приличном обществе так не принято себя вести.

    > В рамках проекта VSCodium развивается сборка редактора кода Visual Studio Code (VSCode), содержащая только свободные компоненты, почищенная от элементов бренда Microsoft и избавленная от кода для сбора телеметрии.

    Благое начинание. Как же всё-таки хорошо, когда есть исходный код программы.

     
  • 1.15, Анонимс (?), 13:13, 13/04/2019 [ответить] [показать ветку] [····]    [к модератору]  
    		• +/
    > Поддерживается более 100 языков программирования и технологий. Для расширения функциональности Visual Studio Code предоставляется возможность установки дополнений

    С чем связано такое огромное число поддерживаемых языков программирования? Может быть с тем, что на JavaScript легко и быстро добавить поддержку того или иного языка?

     
     
  • 2.21, microcoder (ok), 13:33, 13/04/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    > С чем связано такое огромное число поддерживаемых языков программирования?

    Количеством контрибьюторов? Их более 800.

     
  • 2.23, Аноним (16), 13:34, 13/04/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    С Language Server Protocol. Те же языки поддерживаются в любом редакторе с LSP. Напр. в Qt Creator. Только есть нюанс - большинство серверов написано на интерпретируемых языках (а основная часть из них - на одном конкретном языке, не сказал бы что язык плох, но менеджер и репозиторий пакетов и консенсус в сообществе относительно них у него такие, что пользоваться ими нет никакого желания) с использованием гуанопакетов из гуанорепозиториев.
     

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