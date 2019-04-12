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Выпуск системного менеджера systemd 242

12.04.2019 10:04

После двух месяцев разработки представлен релиз системного менеджера systemd 242. Из новшеств можно отметить поддержку туннелей L2TP, возможность управления поведением systemd-logind при перезапуске через переменные окружения, поддержку расширенных загрузочных разделов XBOOTLDR для монтирования /boot, возможность загрузки с корневым разделом в overlayfs, а также большое число новых настроек для разных типов юнитов.

Основные изменения:

  • В systemd-networkd обеспечена поддержка туннелей L2TP;
  • В sd-boot и bootctl реализована поддержка разделов XBOOTLDR (Extended Boot Loader), предназначенных для монтирования в /boot, в дополнение к разделам ESP, монтируемым в /efi или /boot/efi. Ядра, настройки, образы initrd и EFI теперь могут загружаться как из разделов ESP, так и из разделов XBOOTLDR. Указанное изменение позволяет использовать загрузчик sd-boot в более консервативных сценариях, когда сам загрузчик размещён в ESP, а загружаемые ядра и связанные с ними метаданные вынесены в отдельный раздел;
  • Добавлена возможность загрузки с передачей ядру опции "systemd.volatile=overlay", что позволяет разместить корневой раздел в overlayfs и организовать работу поверх доступного только для чтения образа корневого каталога с записью изменений в отдельный каталог в tmpfs (изменения в такой конфигурации теряются после перезапуска). По аналогии в systemd-nspawn добавлена опция "--volatile=overlay" для использования подобной функциональности в контейнерах;
  • В systemd-nspawn добавлена опция "--oci-bundle", позволяющая использовать наборы runtime для обеспечения изолированного запуска контейнеров, соответствующих требованиям спецификации Open Container Initiative (OCI). Для использования в командной строке и nspawn-юнитах предложена поддержка различных опций, описанных в спецификации OCI, например, для исключения частей файловой системы могут использоваться настройки "--inaccessible" и "Inaccessible", а для настройки стандартных потоков вывода добавлены опции "--console" и "--pipe";
  • Добавлена возможность управления поведением systemd-logind через переменные окружения: $SYSTEMD_REBOOT_TO_FIRMWARE_SETUP, $SYSTEMD_REBOOT_TO_BOOT_LOADER_MENU и $SYSTEMD_REBOOT_TO_BOOT_LOADER_ENTRY. При помощи данных переменных можно подключить свои обработчики процесса перезагрузки (/run/systemd/reboot-to-firmware-setup, /run/systemd/reboot-to-boot-loader-menu и /run/systemd/reboot-to-boot-loader-entry) или вообще отключить их (при выставлении значения в false);
  • В команду "systemctl reboot" добавлены опции "--boot-load-menu=" и "--boot-loader-entry=", позволяющие после перезагрузки выбрать конкретный пункт загрузочного меню или загрузочный режим;
  • Добавлена новая команда sandbox-изоляции "RestrictSUIDSGID=", использующая seccomp для запрета создания файлов с флагами SUID/SGID;
  • Обеспечено применение по умолчанию ограничений "NoNewPrivileges" и "RestrictSUIDSGID" в сервисах с включенным режимом динамической генерации идентификатора пользователя ("DynamicUser");


  • Применяемая по умолчанию в .link-файлах настройка MACAddressPolicy=persistent изменена для охвата большего числа устройств. Интерфейсы сетевых мостов, туннелей (tun, tap) и агрегированных линков (bond) не идентифицируют себя кроме как по имени сетевого интерфейса, поэтому данное имя теперь используется в качестве основы для привязки MAC и IPv4-адресов. Кроме того, добавлена настройка "MACAddressPolicy=random", которую можно использовать для привязки MAC и IPv4-адресов к устройствам в случайном порядке;
  • Генерируемые через systemd-fstab-generator юнит-файлы ".device" теперь не включают соответствующие юниты ".mount" в качестве зависимостей в секции "Wants=". Простое подключение устройства теперь не приводит к автоматическому запуску юнита для монтирования, но подобные юниты по-прежнему могут запускаться по другим причинам, например, как часть local-fs.target или как зависимость от других юнитов, зависимых от local-fs.target;
  • В команды "networkctl list/status/lldp" добавлена поддержка масок ("*" и т.п.) для отсеивания определённых групп сетевых интерфейсов по части их имени;
  • Переменная окружения $PIDFILE теперь устанавливается с использованием абсолютного пути, настроенного в сервисах через параметр "PIDFile=;
  • В число резервных DNS-серверов, используемых если явно не определён основной DNS, добавлены публичные серверы Cloudflare (1.1.1.1). Для переопределения списка резервных DNS-серверов можно использовать опцию "-Ddns-servers=";
  • При выявлении наличия контроллера USB-устройства (USB Device Controller) обеспечен автоматический запуск нового обработчика usb-gadget.target (когда система работает на периферийном устройстве USB);
  • Для unit-файлов реализована настройка "CPUQuotaPeriodSec=", определяющая период времени, относительно которого измеряется квота на процессорное время, задаваемая через настройку "CPUQuota=";
  • Для unit-файлов реализована настройка "ProtectHostname=", запрещающая сервисам изменять информацию об имени хоста, даже при наличии соответствующих полномочий;
  • Для unit-файлов реализована настройка "NetworkNamespacePath=", позволяющая привязать пространство имён к сервисам или socket-юнитам через указание пути к файлу пространства имён в псевдо-ФС /proc;
  • Добавлена возможность отключения подстановки переменных окружения процессам, запускаемым при помощи настройки "ExecStart=", через добавление символа ":" перед командой запуска;
  • Для таймеров (юниты .timer) предложены новые флаги "OnClockChange=" и "OnTimezoneChange=", при помощи которых можно управлять вызовом юнита при изменении системного времени или часового пояса;
  • Добавлены новые настройки "ConditionMemory=" и "ConditionCPUs=", определяющие условия вызова юнита в зависимости от размера памяти и числа ядер CPU (например, ресурсоёмкий сервис можно запускать только если имеется необходимый объем ОЗУ);
  • Добавлен новый юнит time-set.target, принимающий локально установленное системное время, без использования сверки с внешними серверами точного времени при помощи юнита time-sync.target. Новый юнит может быть использован сервисами, которым достаточно точности не синхронизированных локальных часов;
  • В "systemctl start" и подобные команды добавлена опция "--show-transaction", при указании которой выводится сводка о всех работах, добавленных очередь из-за запрошенной операции;
  • В systemd-networkd реализовано определение нового состояния 'enslaved', используемого вместо 'degraded' или 'carrier' для сетевых интерфейсов, входящих в состав агрегированных линков или сетевых мостов. Для первичных интерфейсов в случае проблем с одним из составных линков добавлено состояние 'degraded-carrier';
  • В юниты .network добавлена опция "IgnoreCarrierLoss=" для сохранения сетевых настроек в случае обрыва связи;
  • Через настройку "RequiredForOnline=" в юнитах .network теперь можно задать минимально допустимое состояние линка, необходимое для перевода сетевого интерфейса в "online" и срабатывания обработчика systemd-networkd-wait-online;
  • В systemd-networkd-wait-online добавлена опция "--any" для ожидания готовности любого из указанных сетевых интерфейсов вместо всех, а также опция "--operational-state=" для определения состояния линка, свидетельствующего о готовности;
  • В .network юниты добавлены настройки "UseAutonomousPrefix=" и "UseOnLinkPrefix=", которые можно использовать для игнорирования префиксов при получении анонса от маршрутизатора IPv6 (RA, Router Advertisement);
  • В .network юниты добавлены настройки "MulticastFlood=", "NeighborSuppression=" и "Learning=" для изменения параметров работы сетевого моста, а также настройка "TripleSampling=" для изменения режима TRIPLE-SAMPLING виртуальных интерфейсов CAN;
  • В .netdev юниты добавлены настройки "PrivateKeyFile=" и "PresharedKeyFile=", при помощи которых можно указать закрытый и разделяемый (PSK) ключи для интерфейсов WireGuard VPN;
  • В /etc/crypttab добавлены опции same-cpu-crypt и submit-from-crypt-cpus, управляющие поведением планировщика при миграции между ядрами CPU работ, связанных с шифрованием;
  • В systemd-tmpfiles обеспечена обработка файла блокировки перед выполнением операций в каталогах со временными файлами, что позволяет на время выполнения определённых действий отключить работу по чистке устаревших файлов (например, при распаковке tar-архива в /tmp могут быть раскрыты очень старые файлы, которые нельзя удалять до окончания действия с ними);
  • В команде "systemd-analyze cat-config" обеспечена возможность анализа конфигурации, разнесённой на несколько файлов, например, пользовательские и системные преднастройки, содержимое tmpfiles.d и sysusers.d, правила udev и т.п.
  • В "journalctl" добавлена опция "--cursor-file=" для определения файла для загрузки и сохранения указателя позиции;
  • В systemd-detect-virt добавлено определение гипервизора ACRN и подсистемы WSL ( Windows Subsystem for Linux) для последующего ветвления при помощи условного оператора "ConditionVirtualization";
  • Во время установки systemd (при выполнении "ninja install") прекращено создание в каталоге /etc символических ссылок на файлы systemd-networkd.service, systemd-networkd.socket, systemd-resolved.service, remote-cryptsetup.target, remote-fs.target, systemd-networkd-wait-online.service и systemd-timesyncd.service. Для создания данных файлов теперь необходимо выполнить команду "systemctl preset-all".


  1. Главная ссылка к новости (https://lists.freedesktop.org/...)
  2. OpenNews: Gentoo предоставил окружение GNOME 3.30, работающее без привязки к systemd
  3. OpenNews: Уязвимость в systemd, которую можно использовать для блокирования работы системы
  4. OpenNews: Выпуск системного менеджера systemd 241
  5. OpenNews: Systemd в Debian остался без мэйнтейнера из-за разногласий с разработчиками systemd
  6. OpenNews: В systemd-journald выявлены три уязвимости, позволяющие получить права root
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Ключевые слова: systemd
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Обсуждение (44) Ajax/Линейный | Раскрыть все сообщения | RSS
 
  • 1.1, Аноним (1), 10:06, 12/04/2019 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]
    		• –6 +/
    Все лучше и лучше с каждым релизом! Долгие лета проекту!
     
     
  • 2.2, Аноним (2), 10:16, 12/04/2019 [^] [ответить]    [к модератору]
    		• –7 +/
    Не воспринимайте это как сарказм.
     
     
  • 3.10, IRASoldier (?), 10:33, 12/04/2019 [^] [ответить]    [к модератору]
    		• –3 +/
    Так ведь действительно лучше.
     
  • 2.15, Аноним (15), 10:47, 12/04/2019 [^] [ответить]    [к модератору]
    		• +7 +/
    ...жить становится веселее.

    Сейчас с каждым апдейтом не будешь знать, что у тебя в системе из другого места будет управляться.

    Тем более с такими "подарками", как дефолтный список доверенных DNS. Они вообще про UNIX-way слышали?

    Какой-то iPhone получается: "у вас не было настроено, но мы сделали настройку за вас, и АНБ уже имеет копии всех ваших паролей - просто на всякий случай!"

     
     
  • 3.36, Аноним (36), 11:55, 12/04/2019 [^] [ответить]    [к модератору]
    		• –1 +/
    Ну может хоть так научатся релизнотесы читать. А то админить не приходя в сознание по десять лет назад прочитанной книжке - традиция среди руссоадмино.
     
  • 3.42, Поцтеринг (?), 12:23, 12/04/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    > Тем более с такими "подарками", как дефолтный список доверенных DNS. Они вообще про UNIX-way слышали?

    слышали, это какие-то ваши замшелые древние порядки. Забывайте про этот ваш unixway, linux ваш новый стандарт!

     
  • 1.7, EuPhobos (ok), 10:28, 12/04/2019 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +6 +/
    > В число резервных DNS-серверов, используемых если явно не определён основной DNS, добавлены публичные серверы Cloudflare (1.1.1.1).

    Да здравствует, хардкодинг!

     
     
  • 2.9, Аноним (9), 10:33, 12/04/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• –5 +/
    Cloudflare - вообще плевок в лицо. Они кстати ревностно соблюдают пиндосткие санкции, так что скоро пользователи из Российского Крыма будут отрезаны от интернета(по умолчанию).
     
     
  • 3.12, IRASoldier (?), 10:36, 12/04/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    Следующий уровень глубины русского патриотизма: мало что вместо "американские" использовать "пиндосские", так еще и в слове "пиндосские" делать ашипки.
     
     
  • 4.37, Аноним (37), 12:01, 12/04/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    А за что их правильно назвать? https://s.fishki.net/upload/users/2017/10/10/1049121/d44aa7b9ab18f59018a0c488d
     
  • 3.13, киця (?), 10:38, 12/04/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Будто что-то плохое.
     
     
  • 4.16, Аноним (15), 10:48, 12/04/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +3 +/
    Это сайт в зоне .ru, а не в зоне .ua, чувак!
     
     
  • 5.18, киця (?), 10:53, 12/04/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    Зона домена ничего не значит, я могу хоть в Конго его зарегистрировать. Это же не значит, что я буду там писать исключительно хвалебные очерки местному вождю и критику соседней Демократической Республики Конго.
     
     
  • 6.20, fske (?), 11:02, 12/04/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• –3 +/
    Это значит, что свои политические кастрюльные взгляды на сайте рунета, а не юанета, можешь засунуть себе поглубже и наслаждаться.
     
     
  • 7.29, киця (?), 11:28, 12/04/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    Ты как-то странно представляешь себе форум. Это значит, что _каждый_ может представлять _любые_ политические взгляды, а не _никто_ и _никакие_. И уж точно сайт не обязан ограничиваться какими-то определенными взглядами, только потому что у него в домене буковки от какой-то части суши.
     
  • 6.28, Аноним (28), 11:25, 12/04/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    Вот зарегистрируй и пиши _у_себя_ что хочешь.
     
  • 6.43, пох (?), 12:25, 12/04/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    (бывший) владелец goatsee.cx смотрит на тебя как на человека, который ничему не учится на чужих ошибках.
     
  • 4.24, Аноним (37), 11:11, 12/04/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• –2 +/
    Типичная логика 404: сосед, дай пожрать, иначе мне нечем нaсрать тебе под дверь.
     
  • 3.49, X4asd (ok), 12:40, 12/04/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    > Cloudflare - вообще плевок в лицо. Они кстати ревностно соблюдают пиндосткие санкции

    ну хоть гусей тракторами не давят?

     
  • 2.27, Нанобот (ok), 11:23, 12/04/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    >Да здравствует, хардкодинг!

    посмотри на это как на удобные настройки по-умолчанию. в конце концов, их всегда можно переопределить

     
  • 1.8, Аноним (9), 10:30, 12/04/2019 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +2 +/
    >В число резервных DNS-серверов, используемых если явно не определён основной DNS, добавлены публичные серверы Cloudflare (1.1.1.1).

    Это тот Cloudflare которые используя RECAPTHA и косяки в браузерах отслеживали пользователей TOR и сдавали их властям?
    Делаем ставки через сколько systemd  будет устанавливать прокси по умолчанию в
    proxy.fbi.gov

     
     
  • 2.11, IRASoldier (?), 10:35, 12/04/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• –3 +/
    >proxy.fbi.gov

    ...никому не мешает, если не собрался через TOR наркоту, взрывчатку и прочее непотребство толкать. Главное, чтобы proxy.fsb.ru не добавили - а они не добавят.

     
     
  • 3.38, Клыкастый (ok), 12:06, 12/04/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    > Главное, чтобы proxy.fsb.ru не добавили - а они не добавят.

    ..никому не мешает, если не собрался через TOR наркоту, взрывчатку и прочее непотребство толкать. Главное, чтобы proxy.fbi.gov не добавили - а они добавят.

     
  • 3.46, Аноним (37), 12:29, 12/04/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Наркоту и взрывчатку они как раз и не заблокирую, т.к. по цепочке выйдут на своих.
     
  • 2.41, Аноним (41), 12:22, 12/04/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    А ты занимаешь чем то не законным раз так трясешься?
     
  • 1.14, Аноним (14), 10:42, 12/04/2019 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    многие спрашивают － почему ктото не любит системд？
    постараюсь сформулировать свою точку зрения－
    1. системд напоминает большой комбайн все в одном. комбайны в мире юникса мало кто любит.
    2. излишнее услоднение внутреннено устройства осложняет понимание его устройства на более глубоком уровне чем интерфейс. понимание инструмента хотябы на 1 уровень вглубь необходимо для грамотного специалиста.
    3. попытка внедрения своих зависимостей в код чужеродных программ через свои библиотеки(точно не скажу в какой версии представили эту фичу) с целью более удобного управления юнитами. претензия в том что если бы это пошло в массы то сразу возникли бы проблемы с портированием этих програми на не－системд платформы(например на тот же андроид и другие встраеваемые девайсы и тд) и раскол сообщества усугубился бы сильнее.
     
     
  • 2.17, Аноним (15), 10:51, 12/04/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Так ведь с каждм релизом список изменений уже на брошюрку тянет, а не на пять строк в текстовом файлы - причем каждое изменение очень серьезное.

    Кстати, это отличный ответ тем, кто спрашивает, почему иные люди не любят обновлять ОС и ПО, особенно на важных системах. Так и вижу, как в системе управления ракетным комплексом (а что, US Navy и зависший ПК с WinNT как пример) после обновления чего-то "минорного" сеть начинает работать только при наличии связи с публичным интернетом.

     
     
  • 3.34, Аноним (36), 11:49, 12/04/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    Если бы "иные люди" умели читать, они могли бы открыть любой сайтик "как стать админом за 15 минут" и там узнать, что тестовые стенды придумали уже полвека назад.
     
     
  • 4.44, пох (?), 12:27, 12/04/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    тестовый стенд для ракетного крейсера стоит немножко дорого, и всех вариантов использования, к сожалению, тоже не покроет - точнее, как в любых тесткейсах постфактум, "теперь мы знаем об еще и этой проблеме, и добавили еще и эту проверку". После того ,как орудия заклинит.

     
  • 2.19, Аноним (19), 11:00, 12/04/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +2 +/
    >системд напоминает большой комбайн все в одном. комбайны в мире юникса мало кто любит

    linux kernel, ffmpeg, qemu, emacs, network manager... Дальше продолжать?

     
     
  • 3.22, псевдонимус (?), 11:08, 12/04/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    >Дальше продолжать?

    Нет. И так ясно, что ты дурак.

     
     
  • 4.26, Аноним (19), 11:19, 12/04/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +2 +/
    аргументация уровня "эксперт с opennet"
     
     
  • 5.31, псевдонимус (?), 11:36, 12/04/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• –2 +/
    А ты видно эксерД с реддита, ксенопатриот?
     
  • 3.30, anonimois (?), 11:31, 12/04/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    ты пытаешься доказать что наличие комбайнов отменяет существование философии юникс?
    их наличие и популярность зачастую объясняется не тем что они более гибкие или удобные/эффективные а историческими корнями, архитектурными условиями и отсутсвием воли и ресурсов рвать обратную совместимость.
     
     
  • 4.40, Ordu (ok), 12:12, 12/04/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    Проблема в том, что очень сложно найти не комбайн в современном linux'е. Благодаря историческим корням тут остались жить такие вещи, как coreutils, но пожалуй на этом список и заканчивается. Весь десктоп построен на комбайнах. Сервера более диверсифицированные, и там бывают такие штуки как, скажем, nginx, но nginx когда-то был маленьким и выполнял одну функцию, сегодня он тоже комбайн.

    Не наличие комбайнов отменяется существование философии юникс. Отсутствие философии юникс в linux'е отменяет её существование в linux'е. И, я отмечу, инициализационные скрипты sysV -- это тоже не философия unix, это просто портянки на баш. Только извращённое мышление сисадмина может считать, что портянка на bash философски лучше портянки на python или на C.

    Хочешь философии? Держи: http://www.catb.org/esr/writings/unix-koans/ten-thousand.html
    bash позволяет иногда заменить 10k строк одной строчкой, но когда 10k C'шных строк заменяются десятком тысяч строк на bash -- это уже не философия, это догматический идиотизм.

     
     
  • 5.45, anonimois (?), 12:28, 12/04/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    да комбайнов полно и зачастую альтернатив им быть не может, но вот в случае с системд альтернатив какраз таки очень много в том то и посыл

    а еще есть примеры когда бинарный реестр выигрывает у текстовых конфигов - лично мне такой философии не надо.

     
  • 5.47, Аноним (47), 12:30, 12/04/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Я тебе открою маленькую тайну. Портянка на баше после переписывания на си не перестаёт быть таковой. Просто в случае с си её убрали от тебя подальше, вот ты и радуешься.
     
  • 3.35, Andrey Mitrofanov (?), 11:52, 12/04/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    #>>1.
    >>системд напоминает большой комбайн все в одном. комбайны в мире юникса мало кто любит
    > linux kernel, ffmpeg, qemu, emacs, network manager... Дальше продолжать?

    В общем-то и так всё ясно, как коллега уд написал.

    Но можете развить свою "мысль" в сторону оставшихся фигурно вырезаных пунктов списка...

    #>>2. излишнее услоднение внутреннено устройства осложняет понимание его устройства на более глубоком уровне чем
    #>>3. попытка внедрения своих зависимостей в код чужеродных

    ...и обнаружить их _все_ во _всех_ своих by-example-ах.

    К пущей укатайке почтенной публике.

    .
    .
    .
    В принципе, да один из -- NM, как и другие поделия шайки freedesktop.org -- по[д]падает.  Но не все же.

    Криво и мимо, то есть, уважаемый.

     
  • 2.21, _hide_ (ok), 11:04, 12/04/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +2 +/
    Все куда проще -- когда что-то не работает, нужно решать проблему в выбранном решении, находить ответственного и т.д. Когда в SystemD не работало монтирование диска через Unit-файл с указанием GUID раздела -- узнать кто виноват и как поправить просто невозможно. Кстати, это было на встроенной железке с 8  debian-ом, а значит так будет всегда (можно железку поменять).
    Внимание вопрос: за что любить неработающую систему инициализации?
     
  • 2.23, Аноним (9), 11:09, 12/04/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• –4 +/
    > системд напоминает большой комбайн все в одном. комбайны в мире юникса мало кто любит.

    А ядро линукс с строенными драйверами на для XBOX контроллера во всех серверах и телефонах это типа не комбайн?
    >излишнее услоднение внутреннено устройства осложняет понимание его устройства на более глубоком уровне чем интерфейс. понимание инструмента хотябы на 1 уровень вглубь необходимо для грамотного специалиста.

    Вася, расскажи мне все этапы установки соединения твоего компьютера с www.opennet.ru, потом вякай.
    > попытка внедрения своих зависимостей в код чужеродных программ через свои библиотеки(точно не скажу в какой версии представили эту фичу)

    Конечно ты не скажешь, так как это вранье.

     
     
  • 3.39, Клыкастый (ok), 12:09, 12/04/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    > А ядро линукс с строенными драйверами на для XBOX контроллера

    нет. тем паче что ядра на серваках десктопах и телефонах имеют сильно разные наборы "встроенных драйверов", какую бы глупость ты под этим не подразумевал.

     
  • 3.48, Andrey Mitrofanov (?), 12:30, 12/04/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    >> попытка внедрения своих зависимостей в код чужеродных программ через свои библиотеки(точно не скажу в какой версии представили эту фичу)
    > Конечно ты не скажешь, так как это вранье.

    Твоё враньё, да.  Никогда не пробовал на Debian-е, cкажем с gnome-ом или kde, или "просто" установленном по умолчанию (не специально перед тем подрезанным), сделать

    # apt purge libsystemd0

    ?   Не, не отвечай, не надо.  Это риторический вопрос.  Фигура речи.

     
  • 1.33, Аноним (33), 11:43, 12/04/2019 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +/
    Что с вёрсткой, Максим? Строки уползают за горизонт! )
     
     
  • 2.50, Stax (ok), 12:42, 12/04/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    В соседней теме собирают деньги на улучшения и изменения - так помогите не багрепортом, а рублем!
     

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