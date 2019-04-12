Выпуск системного менеджера systemd 242

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|2.15, Аноним (15), 10:47, 12/04/2019 [^] [ответить] [к модератору]
|+7 +/–
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...жить становится веселее.
Сейчас с каждым апдейтом не будешь знать, что у тебя в системе из другого места будет управляться.
Тем более с такими "подарками", как дефолтный список доверенных DNS. Они вообще про UNIX-way слышали?
Какой-то iPhone получается: "у вас не было настроено, но мы сделали настройку за вас, и АНБ уже имеет копии всех ваших паролей - просто на всякий случай!"
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|3.36, Аноним (36), 11:55, 12/04/2019 [^] [ответить] [к модератору]
|–1 +/–
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Ну может хоть так научатся релизнотесы читать. А то админить не приходя в сознание по десять лет назад прочитанной книжке - традиция среди руссоадмино.
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|3.42, Поцтеринг (?), 12:23, 12/04/2019 [^] [ответить] [к модератору]
|+/–
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> Тем более с такими "подарками", как дефолтный список доверенных DNS. Они вообще про UNIX-way слышали?
слышали, это какие-то ваши замшелые древние порядки. Забывайте про этот ваш unixway, linux ваш новый стандарт!
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|1.7, EuPhobos (ok), 10:28, 12/04/2019 [ответить] [показать ветку] [···] [к модератору]
|+6 +/–
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> В число резервных DNS-серверов, используемых если явно не определён основной DNS, добавлены публичные серверы Cloudflare (1.1.1.1).
Да здравствует, хардкодинг!
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|2.9, Аноним (9), 10:33, 12/04/2019 [^] [ответить] [к модератору]
|–5 +/–
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Cloudflare - вообще плевок в лицо. Они кстати ревностно соблюдают пиндосткие санкции, так что скоро пользователи из Российского Крыма будут отрезаны от интернета(по умолчанию).
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|3.12, IRASoldier (?), 10:36, 12/04/2019 [^] [ответить] [к модератору]
|–1 +/–
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Следующий уровень глубины русского патриотизма: мало что вместо "американские" использовать "пиндосские", так еще и в слове "пиндосские" делать ашипки.
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|5.18, киця (?), 10:53, 12/04/2019 [^] [ответить] [к модератору]
|+1 +/–
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Зона домена ничего не значит, я могу хоть в Конго его зарегистрировать. Это же не значит, что я буду там писать исключительно хвалебные очерки местному вождю и критику соседней Демократической Республики Конго.
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|6.20, fske (?), 11:02, 12/04/2019 [^] [ответить] [к модератору]
|–3 +/–
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Это значит, что свои политические кастрюльные взгляды на сайте рунета, а не юанета, можешь засунуть себе поглубже и наслаждаться.
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|7.29, киця (?), 11:28, 12/04/2019 [^] [ответить] [к модератору]
|–1 +/–
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Ты как-то странно представляешь себе форум. Это значит, что _каждый_ может представлять _любые_ политические взгляды, а не _никто_ и _никакие_. И уж точно сайт не обязан ограничиваться какими-то определенными взглядами, только потому что у него в домене буковки от какой-то части суши.
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|6.43, пох (?), 12:25, 12/04/2019 [^] [ответить] [к модератору]
|+/–
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(бывший) владелец goatsee.cx смотрит на тебя как на человека, который ничему не учится на чужих ошибках.
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|3.49, X4asd (ok), 12:40, 12/04/2019 [^] [ответить] [к модератору]
|+/–
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> Cloudflare - вообще плевок в лицо. Они кстати ревностно соблюдают пиндосткие санкции
ну хоть гусей тракторами не давят?
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|2.27, Нанобот (ok), 11:23, 12/04/2019 [^] [ответить] [к модератору]
|+1 +/–
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>Да здравствует, хардкодинг!
посмотри на это как на удобные настройки по-умолчанию. в конце концов, их всегда можно переопределить
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|1.8, Аноним (9), 10:30, 12/04/2019 [ответить] [показать ветку] [···] [к модератору]
|+2 +/–
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>В число резервных DNS-серверов, используемых если явно не определён основной DNS, добавлены публичные серверы Cloudflare (1.1.1.1).
Это тот Cloudflare которые используя RECAPTHA и косяки в браузерах отслеживали пользователей TOR и сдавали их властям?
Делаем ставки через сколько systemd будет устанавливать прокси по умолчанию в
proxy.fbi.gov
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|2.11, IRASoldier (?), 10:35, 12/04/2019 [^] [ответить] [к модератору]
|–3 +/–
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>proxy.fbi.gov
...никому не мешает, если не собрался через TOR наркоту, взрывчатку и прочее непотребство толкать. Главное, чтобы proxy.fsb.ru не добавили - а они не добавят.
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|3.38, Клыкастый (ok), 12:06, 12/04/2019 [^] [ответить] [к модератору]
|+1 +/–
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> Главное, чтобы proxy.fsb.ru не добавили - а они не добавят.
..никому не мешает, если не собрался через TOR наркоту, взрывчатку и прочее непотребство толкать. Главное, чтобы proxy.fbi.gov не добавили - а они добавят.
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|1.14, Аноним (14), 10:42, 12/04/2019 [ответить] [показать ветку] [···] [к модератору]
|+1 +/–
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многие спрашивают － почему ктото не любит системд？
постараюсь сформулировать свою точку зрения－
1. системд напоминает большой комбайн все в одном. комбайны в мире юникса мало кто любит.
2. излишнее услоднение внутреннено устройства осложняет понимание его устройства на более глубоком уровне чем интерфейс. понимание инструмента хотябы на 1 уровень вглубь необходимо для грамотного специалиста.
3. попытка внедрения своих зависимостей в код чужеродных программ через свои библиотеки(точно не скажу в какой версии представили эту фичу) с целью более удобного управления юнитами. претензия в том что если бы это пошло в массы то сразу возникли бы проблемы с портированием этих програми на не－системд платформы(например на тот же андроид и другие встраеваемые девайсы и тд) и раскол сообщества усугубился бы сильнее.
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|2.17, Аноним (15), 10:51, 12/04/2019 [^] [ответить] [к модератору]
|+/–
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Так ведь с каждм релизом список изменений уже на брошюрку тянет, а не на пять строк в текстовом файлы - причем каждое изменение очень серьезное.
Кстати, это отличный ответ тем, кто спрашивает, почему иные люди не любят обновлять ОС и ПО, особенно на важных системах. Так и вижу, как в системе управления ракетным комплексом (а что, US Navy и зависший ПК с WinNT как пример) после обновления чего-то "минорного" сеть начинает работать только при наличии связи с публичным интернетом.
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|3.34, Аноним (36), 11:49, 12/04/2019 [^] [ответить] [к модератору]
|–1 +/–
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Если бы "иные люди" умели читать, они могли бы открыть любой сайтик "как стать админом за 15 минут" и там узнать, что тестовые стенды придумали уже полвека назад.
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|4.44, пох (?), 12:27, 12/04/2019 [^] [ответить] [к модератору]
|+/–
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тестовый стенд для ракетного крейсера стоит немножко дорого, и всех вариантов использования, к сожалению, тоже не покроет - точнее, как в любых тесткейсах постфактум, "теперь мы знаем об еще и этой проблеме, и добавили еще и эту проверку". После того ,как орудия заклинит.
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|2.19, Аноним (19), 11:00, 12/04/2019 [^] [ответить] [к модератору]
|+2 +/–
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>системд напоминает большой комбайн все в одном. комбайны в мире юникса мало кто любит
linux kernel, ffmpeg, qemu, emacs, network manager... Дальше продолжать?
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|3.30, anonimois (?), 11:31, 12/04/2019 [^] [ответить] [к модератору]
|+/–
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ты пытаешься доказать что наличие комбайнов отменяет существование философии юникс?
их наличие и популярность зачастую объясняется не тем что они более гибкие или удобные/эффективные а историческими корнями, архитектурными условиями и отсутсвием воли и ресурсов рвать обратную совместимость.
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|4.40, Ordu (ok), 12:12, 12/04/2019 [^] [ответить] [к модератору]
|+1 +/–
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Проблема в том, что очень сложно найти не комбайн в современном linux'е. Благодаря историческим корням тут остались жить такие вещи, как coreutils, но пожалуй на этом список и заканчивается. Весь десктоп построен на комбайнах. Сервера более диверсифицированные, и там бывают такие штуки как, скажем, nginx, но nginx когда-то был маленьким и выполнял одну функцию, сегодня он тоже комбайн.
Не наличие комбайнов отменяется существование философии юникс. Отсутствие философии юникс в linux'е отменяет её существование в linux'е. И, я отмечу, инициализационные скрипты sysV -- это тоже не философия unix, это просто портянки на баш. Только извращённое мышление сисадмина может считать, что портянка на bash философски лучше портянки на python или на C.
Хочешь философии? Держи: http://www.catb.org/esr/writings/unix-koans/ten-thousand.html
bash позволяет иногда заменить 10k строк одной строчкой, но когда 10k C'шных строк заменяются десятком тысяч строк на bash -- это уже не философия, это догматический идиотизм.
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|5.45, anonimois (?), 12:28, 12/04/2019 [^] [ответить] [к модератору]
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да комбайнов полно и зачастую альтернатив им быть не может, но вот в случае с системд альтернатив какраз таки очень много в том то и посыл
а еще есть примеры когда бинарный реестр выигрывает у текстовых конфигов - лично мне такой философии не надо.
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|5.47, Аноним (47), 12:30, 12/04/2019 [^] [ответить] [к модератору]
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Я тебе открою маленькую тайну. Портянка на баше после переписывания на си не перестаёт быть таковой. Просто в случае с си её убрали от тебя подальше, вот ты и радуешься.
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|3.35, Andrey Mitrofanov (?), 11:52, 12/04/2019 [^] [ответить] [к модератору]
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#>>1.
>>системд напоминает большой комбайн все в одном. комбайны в мире юникса мало кто любит
> linux kernel, ffmpeg, qemu, emacs, network manager... Дальше продолжать?
В общем-то и так всё ясно, как коллега уд написал.
Но можете развить свою "мысль" в сторону оставшихся фигурно вырезаных пунктов списка...
#>>2. излишнее услоднение внутреннено устройства осложняет понимание его устройства на более глубоком уровне чем
#>>3. попытка внедрения своих зависимостей в код чужеродных
...и обнаружить их _все_ во _всех_ своих by-example-ах.
К пущей укатайке почтенной публике.
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В принципе, да один из -- NM, как и другие поделия шайки freedesktop.org -- по[д]падает. Но не все же.
Криво и мимо, то есть, уважаемый.
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|2.21, _hide_ (ok), 11:04, 12/04/2019 [^] [ответить] [к модератору]
|+2 +/–
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Все куда проще -- когда что-то не работает, нужно решать проблему в выбранном решении, находить ответственного и т.д. Когда в SystemD не работало монтирование диска через Unit-файл с указанием GUID раздела -- узнать кто виноват и как поправить просто невозможно. Кстати, это было на встроенной железке с 8 debian-ом, а значит так будет всегда (можно железку поменять).
Внимание вопрос: за что любить неработающую систему инициализации?
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|2.23, Аноним (9), 11:09, 12/04/2019 [^] [ответить] [к модератору]
|–4 +/–
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> системд напоминает большой комбайн все в одном. комбайны в мире юникса мало кто любит.
А ядро линукс с строенными драйверами на для XBOX контроллера во всех серверах и телефонах это типа не комбайн?
>излишнее услоднение внутреннено устройства осложняет понимание его устройства на более глубоком уровне чем интерфейс. понимание инструмента хотябы на 1 уровень вглубь необходимо для грамотного специалиста.
Вася, расскажи мне все этапы установки соединения твоего компьютера с www.opennet.ru, потом вякай.
> попытка внедрения своих зависимостей в код чужеродных программ через свои библиотеки(точно не скажу в какой версии представили эту фичу)
Конечно ты не скажешь, так как это вранье.
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|3.39, Клыкастый (ok), 12:09, 12/04/2019 [^] [ответить] [к модератору]
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> А ядро линукс с строенными драйверами на для XBOX контроллера
нет. тем паче что ядра на серваках десктопах и телефонах имеют сильно разные наборы "встроенных драйверов", какую бы глупость ты под этим не подразумевал.
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|3.48, Andrey Mitrofanov (?), 12:30, 12/04/2019 [^] [ответить] [к модератору]
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>> попытка внедрения своих зависимостей в код чужеродных программ через свои библиотеки(точно не скажу в какой версии представили эту фичу)
> Конечно ты не скажешь, так как это вранье.
Твоё враньё, да. Никогда не пробовал на Debian-е, cкажем с gnome-ом или kde, или "просто" установленном по умолчанию (не специально перед тем подрезанным), сделать
# apt purge libsystemd0
? Не, не отвечай, не надо. Это риторический вопрос. Фигура речи.
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|2.50, Stax (ok), 12:42, 12/04/2019 [^] [ответить] [к модератору]
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В соседней теме собирают деньги на улучшения и изменения - так помогите не багрепортом, а рублем!
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