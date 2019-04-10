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В Firefox Beta добавлен блокировщик скриптов майнинга и скрытой идентификации

10.04.2019 13:47

В бета-версию Firefox 67 встроен код для блокирования JavaScript-вставок, осуществляющих майнинг криптовалют или отслеживающих пользователей с помощью методов скрытой идентификации ("browser fingerprinting"). Блокировка осуществляется по дополнительным категориям (fingerprinting и cryptomining) в списке Disconnect.me, включающим хосты, уличённые в использовании майнеров и кода для скрытой идентификации.

Код для майнинга криптовалют, который приводит к существенному увеличению нагрузки на процессор в системе пользователя, как правило, внедряется на сайты в результате взломов или используется на сомнительных сайтах как метод монетизации. Под скрытой идентификацией подразумевается хранение идентификаторов в областях, не предназначенных для постоянного хранения информации ("Supercookies"), а также генерация идентификаторов на основе косвенных данных, таких как разрешение экрана, список поддерживаемых MIME-типов, специфичные параметры в заголовках (HTTP/2 и HTTPS), анализ установленных плагинов и шрифтов, доступность определённых Web API, специфичные для видеокарт особенности отрисовки при помощи WebGL и Canvas, манипуляции с CSS, анализ особенностей работы с мышью и клавиатурой.

По умолчанию новые режимы блокировки отключены, а для их активации в связанные с конфиденциальностью настройки добавлены новые опции "Cryptominers" и "fingerprinters". Через какое-то время планируется включить по умолчанию представленные режимы для небольшой контрольной группы пользователей, после чего активировать для всех в одном из будущих выпусков.

Проследить за срабатыванием блокировщика можно через контекстное меню сайта, отображаемое при клике на пиктограмму с изображением щита в адресной строке. В меню также добавлена ссылка быстрой отправки разработчикам отчёта о возникающих проблемах.

Из других недавних событий, связанных с Firefox, также можно упомянуть:

  • Анонсирована программа рекомендованных дополнений, в рамках которой летом будет предложен список дополнений, которые удовлетворяют требованиям Mozilla в области безопасности, полезности и удобства работы. Дополнения из списка будут продвигаться через систему контекстных рекомендаций в различных продуктах Mozilla и на сайтах проекта. Для принятия в список дополнение должно качественно и эффективно решать актуальные задачи, интересные широкой аудитории, активно развиваться автором и проходить полное рецензирование безопасности каждого обновления.
  • Рассматривается возможность включения в Linux-сборках Firefox системы композитинга Servo WebRender, написанной на языке Rust и выносящей на сторону GPU операции отрисовки содержимого страницы. При использовании WebRender вместо встроенной в движок Gecko системы композитинга, обрабатывающей данные при помощи CPU, для выполнения операций сводной отрисовки элементов страницы используются шейдеры, выполняемые в GPU, что позволяет добиться существенного увеличения скорости отрисовки и снизить нагрузку на CPU. В Linux WebRender на первом этапе предлагается включить только для видеокарт Intel c драйверами Mesa 18.2.8 и новее. Активировать WebRender вручную на системах с другими видеокартами можно через переменную "gfx.webrender.all.qualified" в about:config или запустив Firefox с выставленной переменной окружения MOZ_WEBRENDER=1.
  • В бета-версии Firefox 67 в контекстное меню сайта и диалог с рекомендациями заполнения форм входа добавлена возможность быстрого перехода к сохранённым для сайта паролям,
  • В настройки добавлена кнопка для перезагрузки всех вкладок после изменения правил обработки Cookie от сторонних ресурсов;
  • Добавлены ограничения на интенсивность вывода сайтом диалога аутентификации;
  • В ночные сборки добавлена новая реализация кода для синхронизации закладок, переписанная на языке Rust (включается через services.sync.bookmarks.buffer.enabled в about:config).


  1. Главная ссылка к новости (https://blog.nightly.mozilla.o...)
  2. OpenNews: В ночных сборках Firefox реализована блокировка скриптов для майнинга и скрытой идентификации
  3. OpenNews: В Firefox 67 ожидается блокировщик скриптов для майнинга и скрытой идентификации
  4. OpenNews: Около 4.3% имеющихся монет Monero получены в результате майнинга вредоносным ПО
  5. OpenNews: Компания Mozilla ввела в строй сервис обмена файлами Firefox Send
Лицензия: CC-BY
Тип: К сведению
Ключевые слова: firefox
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  • 1.1, Аноним (1), 14:36, 10/04/2019 [ответить]    [к модератору]
    		• +4 +/
    еще раз добавили?

    Ой, оказывается любая новость про фф подается в нескольких экземплярах: "планируют сделать", "сделали в альфе", "сделали в бете", "выпущен релиз с этой же фичей".

     
     
  • 2.2, Аноним (2), 14:41, 10/04/2019 [^] [ответить]    [к модератору]
    		• –1 +/
    > Ой, оказывается любая новость про фф подается в нескольких экземплярах: "планируют сделать", "сделали в альфе", "сделали в бете", "выпущен релиз с этой же фичей".

    Еще "Исправлена ошибка" и "Закрыта уязвимость"

     
  • 2.3, аккаунт или человек (?), 14:49, 10/04/2019 [^] [ответить]    [к модератору]
    		• +1 +/
    Это претензия кому? Файер фоксу, сайту или посетителям?
    А как вам такая новость на главной яндекса: "Кожевникова требует от Собчак извинений за скандал с трусами"? Кто пробивает дно - Собчак, яндекс или потребители инфо-мусора?
     
     
  • 3.5, ryoken (ok), 14:54, 10/04/2019 [^] [ответить]    [к модератору]
    		• +/
    Да в общем-то - все...
     
  • 1.4, Аноним (4), 14:54, 10/04/2019 [ответить]    [к модератору]
    		• +/
    NoScript блокирует скрытые скрипты для майнинга?
     
  • 1.6, Аноним (6), 14:58, 10/04/2019 [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Годнота. Смогли добавить в браузер около 100 коротких строчек, которые уже есть в списке фильтров любого блокировщика рекламы. Надо было под это дело браузер переписать или хотя бы на 10 поднять мажорную версию, раз уж такие весомые изменения внесли.
     
  • 1.7, Анонимс (?), 14:58, 10/04/2019 [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Что там слышно о переходе на новый, безопасный и быстрый движок Servo? Или они окончательно забили на это. Когда уже можно будет установить бета-версию "Firefox Servo Beta"? Или они решили, что-то переписать на rust, а остальное оставить всё, как есть?
     
     
  • 2.8, Ordu (ok), 15:24, 10/04/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Они не переписывают на rust'е только ради переписывания на rust'е. Когда они переписывают что-то, они часто переписывают на rust'е. Но даже это не обязательно: сосуществование C++ кода и rust кода сложнее, чем C и rust. Прогресс можно отследить здесь: https://wiki.mozilla.org/Oxidation и если ты обратишь внимание там для каждого куска переписанного/переписываемого на rust'е выписана отдельная аргументация в пользу rust'а: почему этот кусок стоит переписывать на rust'е, а не допилить C++ реализацию. Эти комментарии позволяют получить представление об общей идее выбора кода для переписывания на rust'е.

    > Когда уже можно будет установить бета-версию "Firefox Servo Beta"?

    Я думаю никогда. Из servo код заимствуется кусками, и при таком подходе не будет такого момента, когда вчера firefox был не на servo, а сегодня стал на servo. Но webrender они фактически запилили в ff, там как я понимаю основные проблемы со стабильностью и прохождением тестов.

     

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