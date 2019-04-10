В Firefox Beta добавлен блокировщик скриптов майнинга и скрытой идентификации

В бета-версию Firefox 67 встроен код для блокирования JavaScript-вставок, осуществляющих майнинг криптовалют или отслеживающих пользователей с помощью методов скрытой идентификации ("browser fingerprinting"). Блокировка осуществляется по дополнительным категориям (fingerprinting и cryptomining) в списке Disconnect.me, включающим хосты, уличённые в использовании майнеров и кода для скрытой идентификации. Код для майнинга криптовалют, который приводит к существенному увеличению нагрузки на процессор в системе пользователя, как правило, внедряется на сайты в результате взломов или используется на сомнительных сайтах как метод монетизации. Под скрытой идентификацией подразумевается хранение идентификаторов в областях, не предназначенных для постоянного хранения информации ("Supercookies"), а также генерация идентификаторов на основе косвенных данных, таких как разрешение экрана, список поддерживаемых MIME-типов, специфичные параметры в заголовках (HTTP/2 и HTTPS), анализ установленных плагинов и шрифтов, доступность определённых Web API, специфичные для видеокарт особенности отрисовки при помощи WebGL и Canvas, манипуляции с CSS, анализ особенностей работы с мышью и клавиатурой. По умолчанию новые режимы блокировки отключены, а для их активации в связанные с конфиденциальностью настройки добавлены новые опции "Cryptominers" и "fingerprinters". Через какое-то время планируется включить по умолчанию представленные режимы для небольшой контрольной группы пользователей, после чего активировать для всех в одном из будущих выпусков. Проследить за срабатыванием блокировщика можно через контекстное меню сайта, отображаемое при клике на пиктограмму с изображением щита в адресной строке. В меню также добавлена ссылка быстрой отправки разработчикам отчёта о возникающих проблемах. Из других недавних событий, связанных с Firefox, также можно упомянуть: Анонсирована программа рекомендованных дополнений, в рамках которой летом будет предложен список дополнений, которые удовлетворяют требованиям Mozilla в области безопасности, полезности и удобства работы. Дополнения из списка будут продвигаться через систему контекстных рекомендаций в различных продуктах Mozilla и на сайтах проекта. Для принятия в список дополнение должно качественно и эффективно решать актуальные задачи, интересные широкой аудитории, активно развиваться автором и проходить полное рецензирование безопасности каждого обновления.

Рассматривается возможность включения в Linux-сборках Firefox системы композитинга Servo WebRender, написанной на языке Rust и выносящей на сторону GPU операции отрисовки содержимого страницы. При использовании WebRender вместо встроенной в движок Gecko системы композитинга, обрабатывающей данные при помощи CPU, для выполнения операций сводной отрисовки элементов страницы используются шейдеры, выполняемые в GPU, что позволяет добиться существенного увеличения скорости отрисовки и снизить нагрузку на CPU. В Linux WebRender на первом этапе предлагается включить только для видеокарт Intel c драйверами Mesa 18.2.8 и новее. Активировать WebRender вручную на системах с другими видеокартами можно через переменную "gfx.webrender.all.qualified" в about:config или запустив Firefox с выставленной переменной окружения MOZ_WEBRENDER=1.

В бета-версии Firefox 67 в контекстное меню сайта и диалог с рекомендациями заполнения форм входа добавлена возможность быстрого перехода к сохранённым для сайта паролям,

В настройки добавлена кнопка для перезагрузки всех вкладок после изменения правил обработки Cookie от сторонних ресурсов;

Добавлены ограничения на интенсивность вывода сайтом диалога аутентификации;

В ночные сборки добавлена новая реализация кода для синхронизации закладок, переписанная на языке Rust (включается через services.sync.bookmarks.buffer.enabled в about:config).



