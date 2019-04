В Firefox Beta добавлен блокировщик скриптов майнинга и скрытой идентификации

2.8 , Ordu ( ok ), 15:24, 10/04/2019 [^] [ответить] [к модератору] + / – Они не переписывают на rust'е только ради переписывания на rust'е. Когда они переписывают что-то, они часто переписывают на rust'е. Но даже это не обязательно: сосуществование C++ кода и rust кода сложнее, чем C и rust. Прогресс можно отследить здесь: https://wiki.mozilla.org/Oxidation и если ты обратишь внимание там для каждого куска переписанного/переписываемого на rust'е выписана отдельная аргументация в пользу rust'а: почему этот кусок стоит переписывать на rust'е, а не допилить C++ реализацию. Эти комментарии позволяют получить представление об общей идее выбора кода для переписывания на rust'е. > Когда уже можно будет установить бета-версию "Firefox Servo Beta"? Я думаю никогда. Из servo код заимствуется кусками, и при таком подходе не будет такого момента, когда вчера firefox был не на servo, а сегодня стал на servo. Но webrender они фактически запилили в ff, там как я понимаю основные проблемы со стабильностью и прохождением тестов.