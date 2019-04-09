Альянс AOMedia опубликовал заявление, касающееся попыток сбора отчислений за AV1

Альянс Open Media (AOMedia), курирующий разработку формата кодирования видео AV1, опубликовал заявление, касающееся попыток формирования компанией Sisvel патентного пула для сбора отчислений за использование AV1. Альянс AOMedia уверен, что удастся справиться с возникшими трудностями и сохранить свободный характер AV1, не требующий отчислений. AOMedia будет защищать связанную с AV1 экосистему в рамках специально созданной программы по защите от патентных претензий.

AV1 изначально развивается как свободный от отчислений формат кодирования видео, основанный на технологиях, патентах и интеллектуальной собственности участников альянса AOMedia, которые передали пользователям AV1 лицензию на безвозмездное использование своих патентов. Например, в число участников AOMedia входят такие компании, как Google, Microsoft, Apple, Mozilla, Facebook, Amazon, Intel, IBM, AMD, ARM, Samsung, Adobe, Broadcom, Realtek, Vimeo, Cisco, NVIDIA, Netflix и Hulu. Применяемая в AOMedia модель лицензирования патентов напоминает подход организации W3C, используемый для создания не требующих отчисления Web-технологий.

Перед публикацией спецификации AV1 была проведена оценка ситуации с патентованием видеокодеков и юридическая экспертиза, к выполнению которой были привлечены юристы и специалисты по кодекам мирового уровня. Для неограниченного распространения AV1 было разработано специальное патентное соглашение, предоставляющее возможность безвозмездного использования данного кодека и связанных с ним патентов. Лицензионное соглашение на AV1 предусматривает отзыв прав на использование AV1 в случае предъявления патентных исков против других пользователей AV1, т.е. компании не могут использовать AV1, если участвуют в судебных разбирательствах против пользователей AV1.



