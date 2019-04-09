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Альянс AOMedia опубликовал заявление, касающееся попыток сбора отчислений за AV1

09.04.2019 07:19

Альянс Open Media (AOMedia), курирующий разработку формата кодирования видео AV1, опубликовал заявление, касающееся попыток формирования компанией Sisvel патентного пула для сбора отчислений за использование AV1. Альянс AOMedia уверен, что удастся справиться с возникшими трудностями и сохранить свободный характер AV1, не требующий отчислений. AOMedia будет защищать связанную с AV1 экосистему в рамках специально созданной программы по защите от патентных претензий.

AV1 изначально развивается как свободный от отчислений формат кодирования видео, основанный на технологиях, патентах и интеллектуальной собственности участников альянса AOMedia, которые передали пользователям AV1 лицензию на безвозмездное использование своих патентов. Например, в число участников AOMedia входят такие компании, как Google, Microsoft, Apple, Mozilla, Facebook, Amazon, Intel, IBM, AMD, ARM, Samsung, Adobe, Broadcom, Realtek, Vimeo, Cisco, NVIDIA, Netflix и Hulu. Применяемая в AOMedia модель лицензирования патентов напоминает подход организации W3C, используемый для создания не требующих отчисления Web-технологий.

Перед публикацией спецификации AV1 была проведена оценка ситуации с патентованием видеокодеков и юридическая экспертиза, к выполнению которой были привлечены юристы и специалисты по кодекам мирового уровня. Для неограниченного распространения AV1 было разработано специальное патентное соглашение, предоставляющее возможность безвозмездного использования данного кодека и связанных с ним патентов. Лицензионное соглашение на AV1 предусматривает отзыв прав на использование AV1 в случае предъявления патентных исков против других пользователей AV1, т.е. компании не могут использовать AV1, если участвуют в судебных разбирательствах против пользователей AV1.

  1. Главная ссылка к новости (https://aomedia.org/the-allian...)
  2. OpenNews: Sisvel формирует патентный пул для сбора отчислений за использование кодеков AV1 и VP9
  3. OpenNews: Intel открыл кодировщик видео AV1, оптимизированный для перекодирования на лету
  4. OpenNews: VideoLAN и FFmpeg разработали новый декодировщик для видеокодека AV1
  5. OpenNews: Увидел свет первый выпуск открытого видеокодека нового поколения AV1
  6. OpenNews: Компания Google достигла договорённости с MPEG LA по поводу патентных претензий к VP8
Лицензия: CC-BY
Тип: К сведению
Ключевые слова: av1, patent
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  • 1.1, Аноним (1), 07:35, 09/04/2019 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]
    		• –1 +/
    Короче говоря, вариант, что какие-то ушлые ребята их, тупо, "поимеют"  в стиле "святых 90-х" предусмотрен не был.
     
     
  • 2.11, Аноним (11), 09:25, 09/04/2019 [^] [ответить]     [к модератору]
    		• +/
    Не совсем так Зайдите на их сайт - там список клиентов - держателей патентов, з... весь текст скрыт [показать]
     
  • 2.13, адмирал третьего флота очевидно (?), 09:29, 09/04/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    и как эти ребята что-то поимеют? им ещё надо будет в суде доказать что их патенты пересекаются с теми что в AV1 используются..
     
     
  • 3.15, Адмирал ЯсеньКрасен (?), 09:37, 09/04/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    > и как эти ребята что-то поимеют? им ещё надо будет в суде

    Вот в суде с клиентов и поимеют.

    > доказать

    Это не обязательно.

     
  • 1.2, Анонимыш (?), 07:53, 09/04/2019 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +2 +/
    Как там — был бы патент, а тролль всегда найдётся.
    Увы :(
     
  • 1.3, Тот_Самый_Анонимус (?), 07:54, 09/04/2019 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +/
    Скольким бездельникам и паразитам даёт работу ущербное СШАшкино законодательство.
    Вся эта ситуация с патентами и защитой от них кажется бредом из страны, где нет патентования ПО.
     
     
  • 2.5, Аноним (5), 08:20, 09/04/2019 [^] [ответить]     [к модератору]  
    		• –1 +/
    В любом государстве есть патентное законодательство И они с точки зрения госуда... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 3.8, powershell (ok), 08:32, 09/04/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +2 +/
    Патентное законодательство есть во всех странах, но самое отсталое оно именно в США. Сложилось так исторически.
     
     
  • 4.9, Crazy Alex (ok), 08:46, 09/04/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    По нынешним временам - пожалуй, да. А так - море инноваций пришло из США, как вывод - не особо мешало.
     
     
  • 5.12, Аноним (11), 09:27, 09/04/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Если говорить о сабже, то представляемые им клиенты в-основном из Европы.
     
  • 5.16, Константавр (ok), 09:39, 09/04/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Большинство инноваций из этого "моря" было куплено сшанскими компаниями и уже после этого представлено миру как американское. Они вампиры, а не изобретатели. И очень странно в этом свете выглядит, например, майкросовтовские гологены, которые теперь американская армия будет применять... против фактических стран разработчиков? :)
     
  • 1.4, Аноним (4), 08:09, 09/04/2019 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• –2 +/
    Sisvel молодцы в плане того как правильно сделать деньги на перспективной технологии, кто бы что не говорил.
     
  • 1.6, Аноним (6), 08:24, 09/04/2019 [ответить] [показать ветку] [···]     [к модератору]  
    		• +/
    еще раз прочитай статью друг в сучае ой Sisvel придется судиться с вот этим спи... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2.10, Аноним (11), 09:01, 09/04/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Представленный список содержит противоречивые позиции. Не удивлюсь, если затея с троллингом является идеей одной из них.
     
     
  • 3.14, адмирал третьего флота очевидно (?), 09:33, 09/04/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    они шо чудилы? они тогда потеряют патенты если выяснится что причастны к тролингу не, у нас есть же конкуренты из альянса MPEG LA которые передали сисвилю патенты для этой возни.. и скорее всего не для того чтоб реально отжать денег, а просто что-бы усложнить жизнь опенмедиа.. уж больно хорошо и красиво у них всё шло.
     
  • 1.7, Аноним (6), 08:29, 09/04/2019 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +/
    кроме того, если кто поддержит иск Sisvel, тот лишается возможности использовать этот кодек в своих продуктах.
     

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