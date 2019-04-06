Выпуск проекта DXVK 1.1 с реализацией Direct3D 10/11 поверх API Vulkan

Опубликован выпуск прослойки DXVK 1.1, предоставляющей реализацию DXGI (DirectX Graphics Infrastructure), Direct3D 10 и Direct3D 11, работающую через трансляцию вызовов в API Vulkan. Для использования DXVK требуется наличие драйверов с поддержкой API Vulkan, таких как AMD RADV 19.1-git, AMDGPU PRO 18.50+, NVIDIA 418.49.04, Intel ANV 19.1-git и AMDVLK. DXVK может применяться для запуска 3D-приложений и игр в Linux при помощи Wine, выступая в качестве более высокопроизводительной альтернативы встроенной в Wine реализации Direct3D 11, работающей поверх OpenGL. В некоторых играх производительность связки Wine+DXVK отличается от запуска в Windows всего на 10-20%, в то время как при использовании реализации Direct3D 11 на базе OpenGL производительность снижается более существенно. Ведётся работа по поставке DXVK как компонента wine-integration, поставляемого в форме отдельной Linux-библиотеки (libdxvk.so), которую напрямую можно использовать в Wine, без необходимости отдельной установки DXVK в форме Windows DLL. Основные изменения в DXVK 1.1: Переработан интерфейс Querie, применяемый для получения информации из GPU. Переработка позволила поднять производительность различных игр, особенно построенных на базе движка Unreal Engine 4. Для достижения максимальной производительности требуется наличие в драйверах Vulkan расширения VK_EXT_host_query_reset, появившегося в ветке Mesa 19.1-git и драйвере NVIDIA 418.49.04, а также использования Wine 4.5 или Proton 4.2. В конфигурациях без поддержки расширения VK_EXT_host_query_reset производительность некоторых игр, таких как Quake Champions, может оказаться ниже, чем при использовании DXVK 1.0;

Реализована начальная поддержка метода SetPredication, для работы которого требуется поддержка расширения VK_EXT_conditional_rendering;

Добавлена поддержка размещения кода шейдеров в памяти в сжатом виде и исключено хранение лишних копий шейдеров, что позволило существенно снизить потребление памяти в играх с большим числом шейдеров и немого ускорить компиляцию шейдеров. Например, в играх Overwatch, Quake Champions и Dishonored 2 после применения оптимизации потребление памяти снизилось на несколько сотен мегабайт;

В DLL обеспечено включение информации о версии DXVK;

Добавлены незначительные оптимизации операций мультисэмплинга;

Устранены крахи при использовании Windows-версии RenderDoc в wine;

Решены проблемы с отрисовкой в играх Dark Souls Remastered и Grim Dawn на системах с GPU NVIDIA;

На 5-10% увеличена производительность игры "Sekiro: Shadows Die Twice".



