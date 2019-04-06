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Выпуск проекта DXVK 1.1 с реализацией Direct3D 10/11 поверх API Vulkan

06.04.2019 23:58

Опубликован выпуск прослойки DXVK 1.1, предоставляющей реализацию DXGI (DirectX Graphics Infrastructure), Direct3D 10 и Direct3D 11, работающую через трансляцию вызовов в API Vulkan. Для использования DXVK требуется наличие драйверов с поддержкой API Vulkan, таких как AMD RADV 19.1-git, AMDGPU PRO 18.50+, NVIDIA 418.49.04, Intel ANV 19.1-git и AMDVLK.

DXVK может применяться для запуска 3D-приложений и игр в Linux при помощи Wine, выступая в качестве более высокопроизводительной альтернативы встроенной в Wine реализации Direct3D 11, работающей поверх OpenGL. В некоторых играх производительность связки Wine+DXVK отличается от запуска в Windows всего на 10-20%, в то время как при использовании реализации Direct3D 11 на базе OpenGL производительность снижается более существенно. Ведётся работа по поставке DXVK как компонента wine-integration, поставляемого в форме отдельной Linux-библиотеки (libdxvk.so), которую напрямую можно использовать в Wine, без необходимости отдельной установки DXVK в форме Windows DLL.

Основные изменения в DXVK 1.1:

  • Переработан интерфейс Querie, применяемый для получения информации из GPU. Переработка позволила поднять производительность различных игр, особенно построенных на базе движка Unreal Engine 4. Для достижения максимальной производительности требуется наличие в драйверах Vulkan расширения VK_EXT_host_query_reset, появившегося в ветке Mesa 19.1-git и драйвере NVIDIA 418.49.04, а также использования Wine 4.5 или Proton 4.2. В конфигурациях без поддержки расширения VK_EXT_host_query_reset производительность некоторых игр, таких как Quake Champions, может оказаться ниже, чем при использовании DXVK 1.0;
  • Реализована начальная поддержка метода SetPredication, для работы которого требуется поддержка расширения VK_EXT_conditional_rendering;
  • Добавлена поддержка размещения кода шейдеров в памяти в сжатом виде и исключено хранение лишних копий шейдеров, что позволило существенно снизить потребление памяти в играх с большим числом шейдеров и немого ускорить компиляцию шейдеров. Например, в играх Overwatch, Quake Champions и Dishonored 2 после применения оптимизации потребление памяти снизилось на несколько сотен мегабайт;
  • В DLL обеспечено включение информации о версии DXVK;
  • Добавлены незначительные оптимизации операций мультисэмплинга;
  • Устранены крахи при использовании Windows-версии RenderDoc в wine;
  • Решены проблемы с отрисовкой в играх Dark Souls Remastered и Grim Dawn на системах с GPU NVIDIA;
  • На 5-10% увеличена производительность игры "Sekiro: Shadows Die Twice".


  1. Главная ссылка к новости (https://github.com/doitsujin/d...)
  2. OpenNews: Выпуск Proton 4.2-1, пакета для запуска Windows-игр в Linux
  3. OpenNews: Выпуск Wine 4.4
  4. OpenNews: Выпуск Mesa 19.0.0, свободной реализации OpenGL и Vulkan
  5. OpenNews: Выпуск проекта DXVK 1.0 с реализацией Direct3D 10/11 поверх API Vulkan
  6. OpenNews: Выпуск проекта Wine Staging 4.0, дополняющего Wine 4.0
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Ключевые слова: dxvk, vulkan, directx
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Обсуждение (5) RSS
 
  • 1, Аноним (1), 02:03, 07/04/2019 [ответить]    [к модератору]
    		• –2 +/
    Зашёл комменты почитать, а тут пусто!
    Ладно, попозже зайду.
     
     
  • 2, Аноним (2), 02:16, 07/04/2019 [^] [ответить]    [к модератору]
    		• –2 +/
    держи нас в курсе.
     
  • 3, Аноним (3), 02:33, 07/04/2019 [ответить]    [к модератору]
    		• –1 +/
    Гораздо более полезная и нужная вещь, в отличии от вяленого.
     
     
  • 4, Simon (??), 02:42, 07/04/2019 [^] [ответить]    [к модератору]
    		• +1 +/
    Нашoлся мега эксперт в том что нужно а что нет
     
  • 5, Аноним (5), 03:10, 07/04/2019 [ответить]    [к модератору]
    		• +/
    Разраб с разрабами Вайна еще не помирился?
     

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