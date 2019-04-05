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В Ruby-библитеке bootstrap-sass выявлен бэкдор

05.04.2019 09:14

В популярной Ruby-библитеке bootstrap-sass (вариант Bootstrap 3 с поддержкой Sass), насчитывающей около 28 млн загрузок, выявлен бэкдор (CVE-2019-10842), позволяющий злоумышленникам выполнить свой код на серверах, на которых выполняются проекты, использующие bootstrap-sass. Бэкдор был добавлен в состав выпуска 3.2.0.3, опубликованного 26 марта в репозитории RubyGems. Проблема устранена в выпуске 3.2.0.4, предложенном 3 апреля.

Бэкдор был скрыто добавлен в файл lib/active-controller/middleware.rb, в котором появился код для вызова eval со значением, передаваемым через Cookie "___cfduid=". Для атаки достаточно было отправить запрос на сервер, выставив Cookie "___cfduid" и передав в качестве аргумента команды, закодированные в формате Base64. Имя Cookie "___cfduid" было выбрано для камуфлирования под Cookie "__cfduid", выставляемый CDN Cloudflare и отличающийся наличием двух символов подчёркивания вместо трёх.

Примечательно, что вредоносный код был опубликован только в финальном пакете, опубликованном в репозитории RubyGems, но не был внесён в исходные тексты в Git-репозитории. Исходный код библиотеки оставался корректным и не вызывал подозрения у разработчиков, что подчёркивает важность применения повторяемых сборок и внедрения процесса проверки соответствия публикуемых пакетов с эталонными исходными текстами. Судя по всему, атака была проведена через захват параметров учётной записи к RubyGems у одного из двух мэйнтейнеров библиотеки (официально утечка учётных данных пока не подтверждена).

Атаковавшие проявили осмотрительность и встроили бэкдор не в самую свежую ветку 3.4.x, последний выпуск которой насчитывает более 217 тысяч загрузок, а как обновление для прошлой ветки 3.2.x, рассчитывая на то, что корректирующее обновление зависимости не вызовет подозрений. По приблизительной оценке 1670 репозиториев на GitHub используют bootstrap-sass в качестве зависимости и связанные с этими репозиториями приложения потенциально могут быть скомпрометированы. Разработчикам рекомендуется проследить использование библиотеки bootstrap-sass среди косвенных зависимостей и проверить не было ли выполнено автоматическое обновление до версии с бэкдором. Судя по статистике RubyGems пакет с бэкдором был загружен около 1500 раз.

Информация о возможном бэкдоре была опубликована в системе отслеживания ошибок спустя несколько часов после размещения проблемного выпуска 3.2.0.3, после чего примерно через час мэйнтейнеры удалили проблемный выпуск из RubyGems и поменяли пароли для входа, но не учли, что удалённые версии ещё несколько дней могут оставаться доступными на зеркалах. 3 апреля был дополнительно сформирован выпуск 3.2.0.4, полностью аналогичный версии 3.2.0.2, который позволял избавиться от версии с бэкдором без перехода на новую ветку 3.4.

  1. Главная ссылка к новости (https://snyk.io/blog/malicious...)
  2. OpenNews: Бэкдор в зависимости к event-stream, популярной библиотеке для Node.js
  3. OpenNews: В RubyGems выявлена удалённо эксплуатируемая уязвимость
  4. OpenNews: В RubyGems устранена уязвимость, позволявшая подменять файлы в репозитории
  5. OpenNews: Особенность отображения проектов на GitHub создала видимость внедрения бэкдора в ядро Linux
  6. OpenNews: На GitHub выявлено 73 репозитория с бэкдорами
Лицензия: CC-BY
Тип: Проблемы безопасности
Ключевые слова: ruby, gem, backdoor
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  • 1.1, n1rdeks (ok), 10:27, 05/04/2019 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]
    		• +4 +/
    Ну вот опЯть
     
  • 1.2, borbacuca (ok), 10:46, 05/04/2019 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]
    		• +/
    нда небыло никогда....
     
  • 1.3, Нанобот (ok), 10:48, 05/04/2019 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]
    		• +4 +/
    если между публикацией протрояненого обновления и его удалением прошло всего 2-3 часа, то это очень даже хороший показыватель...а ведь могли бы заметить через 2-3 недели
     
  • 1.4, Аноним (4), 10:58, 05/04/2019 [ответить] [показать ветку] [···]     [к модератору]
    		• +/
    возможно дело не в осмотрительности, а в том что они хотели взломать какой-то ко... весь текст скрыт [показать]
     
  • 1.6, Аноним (6), 11:04, 05/04/2019 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• –3 +/
    Имя напоминает червя SASSer, я бы не стал такой либой пользоваться
     
  • 1.7, Аноним (7), 11:09, 05/04/2019 [ответить] [показать ветку] [···]     [к модератору]  
    		• +/
    Не понял Они что хотят что в RubyGems нет с гита заливается Офигеть И ка... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2.11, GentooBoy (ok), 11:17, 05/04/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Точно также как и везде, с чего оно должно с гита заливаться? Нужно сформировать пакет потом залить в репу. Так у всех. Ну то есть вообще у всех.  Другое дело что ты можешь поставить  build server и делать это автоматически.
     
  • 1.8, Аноним (8), 11:13, 05/04/2019 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +/
    Полон опасностей "программирую на css/sass/html/js/ts"-мирок.
     
     
  • 2.15, хотел спросить (?), 12:47, 05/04/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    да везде хватает подводных камней
    в системном программировании их даже больше
    разница только в том что в "мирке" мало не веб-макак
     
  • 1.9, Анонимус Суминонус (?), 11:16, 05/04/2019 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +/
    Днище....
     
  • 1.12, Аноним (12), 11:25, 05/04/2019 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +/
    А я всегда говорю, что бутстрап то ещё ненужно, и вот подтверждение!
     
  • 1.13, Анонимс (?), 11:50, 05/04/2019 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +/
    > пакет с бэкдором был загружен около 1500 раз

    Ферма из 1500 узлов, интересно, это сколько же можно было намайнить битков и эфира?

     
     
  • 2.14, имя (?), 12:44, 05/04/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    сейчас уже что-то другое майнят, биткоин вроде и вовсе не выгоден для майнинга, даже при "халявных" ресурсах
     
  • 1.16, Попугай Кеша (?), 13:10, 05/04/2019 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    Ruby? Что такое Ruby? )
     
  • 1.17, Аноним (17), 14:20, 05/04/2019 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +/
    Я читал комменты и думал это только возможно в npm, а вот оно как оказывается.
     

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