Опубликованы установочные образы российского дистрибутива "Эльбрус"

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|2.13, An (??), 20:56, 03/04/2019 [^] [ответить] [к модератору]
|+1 +/–
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Нет поддержки со стороны проца(своей архитектуры). Может для x86 есть, нужно смотреть
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|3.71, KonstantinB (ok), 01:25, 04/04/2019 [^] [ответить] [к модератору]
|+/–
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Кстати, про архитектуру.
Допустим, я каким-то образом куплю себе Эльбрус. К нему (а точнее, к процессору) прилагается Architecture software developer manual, Instruction set reference, System programming guide и вот это все? Или вот тебе черный ящик в виде блоба компилятора с полутора языков?
Я понимаю, что вопрос надо задавать в МЦСТ "на фирменном бланке предприятия" (с), но тут наверняка есть те, кто знает ответ на вопрос.
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|4.88, bircoph (ok), 04:01, 04/04/2019 [^] [ответить] [к модератору]
|+2 +/–
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Эльбрус вы как частное лицо не купите, это могут сделать только организации, и то не все. В будущем это может измениться.
То, что вы запросили, не прилагается. Кое-что можно получить по запросу, если подписан NDA, но не всё. В комплекте есть детальная инструкция по использованию железа и базовым действиям в ОС в духе user guide.
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|2.91, Michael Shigorin (ok), 04:09, 04/04/2019 [^] [ответить] [к модератору]
|+/–
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> сертификаты всякие есть? ФСТЭК и какие там ещё бывают?
Да, пишите им.
> криптография сертифицированная есть?
Как минимум криптопро есть.
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|2.8, Аноним (8), 20:54, 03/04/2019 [^] [ответить] [к модератору]
|+7 +/–
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Нарушение же GPL. Они свою запатченную сборку теперь публично раздают без исходников. Раньше отмазывались, что код отдавали по запросу покупателя, а теперь после выкладывания в открытый доступ сборок предётся выкладывать и исходники пакетов с GPL-софтом.
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|3.17, Аноним (17), 21:06, 03/04/2019 [^] [ответить] [к модератору]
|+6 +/–
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Это такое ноу-хау - украсть то, что раздают бесплатно. Кстати, намек не только и не столько на сабж. Общемировая тенденция, однако.
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|3.23, yurikoles (ok), 21:24, 03/04/2019 [^] [ответить] [к модератору]
|–2 +/–
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Так они и дальше могут так отвечать и это будет соответствовать GPL. А могут ещё и выслать по запросу код в виде контейнера дискет "3.5 за твой счёт.
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|2.20, Аноним (17), 21:09, 03/04/2019 [^] [ответить] [к модератору]
|+/–
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Этот вопрос лучше задать не в пространство, а конкретным гражданам, занимающимися аналогичными деяниями (см. ниже).
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|2.47, ggfg (?), 23:31, 03/04/2019 [^] [ответить] [к модератору]
|+3 +/–
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безопасность - это когда без их ведома в дистре изменений не происходит, а всякие непонятные секьюрити фиксы разбирать они не могут (физически), поэтому от них проще отказаться.
Примерна такая логика у российских дистров с бумажками фстек.
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|3.52, аноним3 (?), 23:53, 03/04/2019 [^] [ответить] [к модератору]
|–1 +/–
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верно глаголишь брат.)) представь ты полировал до блеска какойнибудь сервиз дорогой на продажу, а тут хопа кто то говорит внести изменения в то , что ты уже подготовил и вычистил до блеска и уверен, что все будет как надо . ты станешь ради каких то новомодных веяний переделывать его( уже готовый кстати и прошедший все требования). естественно нет. так и тут. получил бумажку фстек работай на том что есть. тем более , что у этих дистров оч специфичная ниша.
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|4.56, Q2W (?), 23:59, 03/04/2019 [^] [ответить] [к модератору]
|+1 +/–
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> уверен, что все будет как надо
Зря уверен. Все уже знают, что там в чашке дырка.
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|5.69, аноним3 (?), 01:06, 04/04/2019 [^] [ответить] [к модератору]
|+1 +/–
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в общем то для этого и созданы службы сопровождения разработчиков. вот они то и должны проверить эти возникающие дыры и предоставить обновления. только одна загвоздочка они всегда куда медленнее обычных дистров. но это уже болезнь всех сертифицированных ПО, в независимости от страны производителя. увы.
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|3.74, KonstantinB (ok), 01:47, 04/04/2019 [^] [ответить] [к модератору]
|+/–
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Поспешил вставить слово не дочитав комментарий до конца, извиняюсь.
Впрочем, при отсутствии исходников все равно проверить затруднительно...
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|2.27, Анонимс (?), 21:42, 03/04/2019 [^] [ответить] [к модератору]
|+1 +/–
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А кстати, да, почему официально не портировать Альт на Эльбрус? По-моему, получился бы прекрасный союз.
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|3.45, jOKer (ok), 23:00, 03/04/2019 [^] [ответить] [к модератору]
|–1 +/–
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ИМХО, этот союз был бы значительно прекраснее если бы вместо Альта была Гента. Ну, или что-то вроде Кальки, сделанный под свой круг задач.
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|5.92, bircoph (ok), 04:16, 04/04/2019 [^] [ответить] [к модератору]
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По поводу совместной работы: я являюсь как разработчиком Альта, занимающимся Эльбрусами, так и разработчиком Генту, которым был ещё задолго до моей работы в Базальте и продолжаю оставаться. Некоторые технические решения переношу в обоих направлениях, например, некоторые пакеты одни и те же в обоих дистрах поддерживаю.
По поводу Эльбруса на Генте. Пока что это невозможно из-за социального контракта Генту:
However, Gentoo will never depend upon a piece of software or metadata unless it conforms to the GNU General Public License, the GNU Lesser General Public License, the Creative Commons - Attribution/Share Alike or some other license approved by the Open Source Initiative (OSI).
https://gentoo.org/get-started/philosophy/social-contract.html
Суть в том, что компилятор для Эльбруса проприетарен и другого нет, а в Генту ключевые компоненты, включая компилятор, должны быть СПО.
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|2.32, Jvc1 (?), 21:55, 03/04/2019 [^] [ответить] [к модератору]
|–1 +/–
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Ну МСВС это совсем... Падает так, что как будто альфа-версия на харде и оперативе битой
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|2.34, VINRARUS (ok), 21:57, 03/04/2019 [^] [ответить] [к модератору]
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>> ОС Эльбрус
>> Для процессоров Эльбрус
> С фантазией-то небогато
Ельбрус - 1 буква, а полностью передаёт смысл этой ОС.
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|1.37, ыы (?), 22:15, 03/04/2019 [ответить] [показать ветку] [···] [к модератору]
|–1 +/–
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Ну хорошо, компания МЦСТ считает себя настолько крутой что готова поддерживать специальную ветку дебиана... И мешать мы ей в этом не будем (просто отметим, что сам подход - стратегически порочен, близорук и экономически не оправдан).. но если она такая крутая- шож она такое старье напиндюрила в дистрибутив...
чтобы вечно просить денег на доработку?
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|2.55, Annoynymous (ok), 23:58, 03/04/2019 [^] [ответить] [к модератору]
|+1 +/–
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Выложен старый дистрибутив, версии 3.0. На дворе версия 4.0.
Почему они положили в старый дистрибутив такое старьё??? Сволочи, да?
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|2.82, Michael Shigorin (ok), 03:39, 04/04/2019 [^] [ответить] [к модератору]
|+/–
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> Ну хорошо, компания МЦСТ считает себя настолько крутой
> что готова поддерживать специальную ветку дебиана...
Всё прозаичней (и растёт от лодырей ещё из ВНИИНС).
> чтобы вечно просить денег на доработку?
Можно ссылочку на документы о просьбах/ассигнованиях?
Ну или перечитайте наконец ст. 128.1 УК РФ и беритесь за ум.
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|1.42, Григорий (??), 22:38, 03/04/2019 [ответить] [показать ветку] [···] [к модератору]
|+/–
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Не понимаю, почему столько негатива. Люди все-таки реально что-то сделали, в отличие от наноплашетов Чубайса. Да, с отставанием лет на 10, но это тоже результат. По поводу Linux претензии вообще не понятны - писать сейчас с нуля свою ОС полный абсурд.
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|2.43, Аноним (43), 22:48, 03/04/2019 [^] [ответить] [к модератору]
|+4 +/–
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Люди сделали свои болгенос с древним дырявом софтом, наплевав по дороге на опенсорс. За что тут уважать?
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|3.67, marks (?), 00:44, 04/04/2019 [^] [ответить] [к модератору]
|+1 +/–
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Любой дитсрибутив Линукс - болгеносы, которые между собой различаются нескучными обоями. Почему такой негатив только в адрес российских?
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|3.60, Pofigist (?), 00:12, 04/04/2019 [^] [ответить] [к модератору]
|+1 +/–
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Как ты будешь использовать эти баги, если ФСТЭК-сертифицированные сети, не имеют связи с интернетом по определению?
Единственная претензия к этому дистрибутиву - то что он debian-based.
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|3.95, bircoph (ok), 04:23, 04/04/2019 [^] [ответить] [к модератору]
|+/–
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> Конечно там старье с незакрытыми багами
А как Вы это определили? Просто версии посмотрели или запускали эксплойты? Не буду утверждать, что он без багов, но МЦСТ часто сохраняет старую версию, в реальности используя гораздо более свежие патчи. Ну и исправлений CVE среди патчей, что я видел, очень немало.
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|2.50, X4asd (ok), 23:41, 03/04/2019 [^] [ответить] [к модератору]
|+/–
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> Не понимаю, почему столько негатива.
они сделали что-то там для военных. по военным правилам (всё проприетарное и закрытое и без возврата в апстрим. а главное -- с огромной показушностью и выпендрёжностью -- как любят военные).
для гражданских они ровным счётом не сделали полезного ни чего. все вменяемые просьбы глажданских обрываются фразами "военные на это не соглашаются".
> Да, с отставанием лет на 10, но это тоже результат.
бесполезный. так как переиспользованию НЕ подлежит. всё требуется переделывать поновой
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|3.72, KonstantinB (ok), 01:39, 04/04/2019 [^] [ответить] [к модератору]
|+1 +/–
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Взяли бы софт под BSD-лицензией, никаких претензий бы и не было.
То, что они работают на военных, не дает им права нарушать лицензию.
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|4.76, Аноним (75), 02:04, 04/04/2019 [^] [ответить] [к модератору]
|+/–
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> Взяли бы софт под BSD-лицензией, никаких претензий бы и не было.
> То, что они работают на военных, не дает им права нарушать лицензию.
Кстати да, справедливое замечание.
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|3.85, Michael Shigorin (ok), 03:54, 04/04/2019 [^] [ответить] [к модератору]
|+/–
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> а главное -- с огромной показушностью и выпендрёжностью -- как любят военные)
Смешно.
> для гражданских они ровным счётом не сделали полезного ни чего.
Ещё смешнее.
Вы опять вляпались в старую болячку -- "ничего вообще не знаю в теме, но выскажусь". Уже ж по некоторым начали сперва въезжать, потом писать -- даже было порадовался...
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|2.83, Michael Shigorin (ok), 03:41, 04/04/2019 [^] [ответить] [к модератору]
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> Да, с отставанием лет на 10, но это тоже результат.
Текущая версия вполне современна, между прочим.
> По поводу Linux претензии вообще не понятны -
> писать сейчас с нуля свою ОС полный абсурд.
Не совсем; но тут лучше опять упомяну, вдруг ещё кому с двуручным напильником пригодится: http://emboxing.ru
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|3.93, iCat (ok), 04:21, 04/04/2019 [^] [ответить] [к модератору]
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>Лучше до старости Gentoo собирать.
Ну для кого-то и "Next-Next-Next-OK" - хакерство...
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|2.86, Michael Shigorin (ok), 03:57, 04/04/2019 [^] [ответить] [к модератору]
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> 1) поддержка ЦТ нулевая и неэффективная.
А что такое ЦТ?
> 2) Очень много багов. Просто неприятно, когда работаешь и постоянно вылетаешь
> в любой IDE (Anuta,CodeBloks), когда намертво зависает (глюки глюки глюки.)
Гм, а можете показать при случае на альте, заглянув к нам? При беглых проверках у меня как минимум codeblocks ничего подобного себе не позволял.
> 3)компилятор позволяет компилировать код только под платформу, на которой
> работаешь(2 4С 8С).(то есть бинарной совместимости никакой по факту).
Есть 1.23, собранный в таком режиме, а есть "от сих и вверх". Собранное 1.21 под 4С у меня прекрасно завелось на 8С, включая ядро -- хотя МЦСТ этого и не обещали.
> А еще он не полнотью гну- совместиый.
Это правда. Впрочем, полностью gcc-совместим только сам gcc.
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|2.66, Эльдар (??), 00:43, 04/04/2019 [^] [ответить] [к модератору]
|+1 +/–
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Вы поехавший совсем или читать не умеете? Это совершенно новый дистрибутив разработанный Нашими Соотечественниками!
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|2.87, Michael Shigorin (ok), 03:59, 04/04/2019 [^] [ответить] [к модератору]
|+1 +/–
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> Еще даже не прочитав новость, я был уверен
И зря.
Там своя система сборки, похожая на гентушную -- а от дебиана используются dpkg и apt.
> Очередной пустой комментарий, в общем.
PS: s/k/kg/
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|1.77, Эльдар (??), 02:04, 04/04/2019 [ответить] [показать ветку] [···] [к модератору]
|+1 +/–
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>в качестве системы инициализации - sysvinit 2.88 (systemd не применяется).
Так держать ребята молодцы ребята! Не нужно прогибаться под эту АйБиЭмовско-АНБшную уязвимость. Кстатьи потыкал на виртуалке дистрибутив, весьма даже хорош и аккуратен! Теперь буду обязательно пробовать на отдельной машинке.
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