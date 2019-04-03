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Опубликованы установочные образы российского дистрибутива "Эльбрус"

03.04.2019 20:40

Компания МЦСТ открыла доступ к установочным образам дистрибутива Эльбрус, построенного с использованием наработок Debian GNU/Linux. Для загрузки доступны сборки прошлой ветки Эльбрус 3.0 для архитектур x86 (3.6 + 2 Гб) и x86_64 (3.9 + 2.3 Гб), а также сборки актуальной ветки Эльбрус 4.0 для процессоров Эльбрус-1С+, Эльбрус-2С и Эльбрус-8С (в ближайшее время также обещают опубликовать образы для SPARC V9, x86 и x86_64).

Для загрузки доступны только готовые сборки, исходные тексты пакетов в открытом доступе не опубликованы. Компиляция приложений осуществляется при помощи проприетарного компилятора lcc 1.23, совместимого с GCC 5.5. В качестве стандартной библиотеки используется glibc 2.23, а в качестве системы инициализации - sysvinit 2.88 (systemd не применяется). Рабочий стол основан на графическом окружении Xfce 4.12.

Пакеты не синхронизированы с Debian 8 "Jessie" и Debian 9 "Stretch", и отличаются используемыми версиями (дистрибутив Эльбрус является не пересборкой, а отдельно развиваемым ответвлением). Среди входящих в состав приложений: PHP 5.6, Perl 5.16.3, Python 3.5.5, Ruby 2.2.9, BIND 9.9.8, Exim 4.89, Nginx 1.12, Postfix 3.1.1, PostgreSQL 9.6.9, mysql 5.7.24, Samba 4.5.16, Apache httpd 2.4.12, zfs 0.6.5.9, Qt 5.9.5, mesa 17.2.8, GTK 3.4.4, Firefox 52.9.0.

  1. Главная ссылка к новости (http://mcst.ru/programmnoe-obe...)
  2. OpenNews: Для платформы Эльбрус представлен новый дистрибутив АЛЬТ
  3. OpenNews: Представлен 8-ядерный отечественный микропроцессор Эльбрус-8С
  4. OpenNews: Отечественный микропроцессор Эльбрус-4С готов к серийному производству
  5. OpenNews: Новые 64-битные микропроцессоры "Эльбрус"
  6. OpenNews: Дистрибутив Astra Linux адаптирован для процессоров Эльбрус
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Ключевые слова: mcst, elbrus
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Обсуждение (76) Ajax/Линейный | Раскрыть все сообщения | RSS
 
  • 1.1, Аноним (1), 20:43, 03/04/2019 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]
    		• –7 +/
    Ну и зачем и кому надо? Там даже виртуализации нет. Браузер жутко медленно работает. Я про желещо Эльбрус
     
     
  • 2.6, Аноним (6), 20:48, 03/04/2019 [^] [ответить]    [к модератору]
    		• +23 +/
    Есть такая профессия - деревья пилить...
     
     
  • 3.11, Аноним (11), 20:56, 03/04/2019 [^] [ответить]    [к модератору]
    		• +8 +/
    Эль, брус.
     
     
  • 4.58, Аноним (58), 00:09, 04/04/2019 [^] [ответить]    [к модератору]
    		• +/
    Эли, эли…
     
  • 4.75, Аноним (75), 01:58, 04/04/2019 [^] [ответить]    [к модератору]
    		• +/
    Хаха! Точно сказано, бро!
     
  • 2.13, An (??), 20:56, 03/04/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    Нет поддержки со стороны проца(своей архитектуры). Может для x86 есть, нужно смотреть  
     
     
  • 3.71, KonstantinB (ok), 01:25, 04/04/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Кстати, про архитектуру.

    Допустим, я каким-то образом куплю себе Эльбрус. К нему (а точнее, к процессору) прилагается Architecture software developer manual, Instruction set reference, System programming guide и вот это все? Или вот тебе черный ящик в виде блоба компилятора с полутора языков?

    Я понимаю, что вопрос надо задавать в МЦСТ "на фирменном бланке предприятия" (с), но тут наверняка есть те, кто знает ответ на вопрос.

     
     
  • 4.88, bircoph (ok), 04:01, 04/04/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +2 +/
    Эльбрус вы как частное лицо не купите, это могут сделать только организации, и то не все. В будущем это может измениться.

    То, что вы запросили, не прилагается. Кое-что можно получить по запросу, если подписан NDA, но не всё. В комплекте есть детальная инструкция по использованию железа и базовым действиям в ОС в духе user guide.

     
  • 1.2, Андрей (??), 20:44, 03/04/2019 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +/
    сертификаты всякие есть? ФСТЭК и какие там ещё бывают? криптография сертифицированная есть?
     
     
  • 2.91, Michael Shigorin (ok), 04:09, 04/04/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    > сертификаты всякие есть? ФСТЭК и какие там ещё бывают?

    Да, пишите им.

    > криптография сертифицированная есть?

    Как минимум криптопро есть.

     
  • 1.3, Нанобот (ok), 20:45, 03/04/2019 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +21 +/
    > исходные тексты пакетов в открытом доступе не опубликованы

    так и не нужно тогда писать об этом болгеносе на опеннете

     
     
  • 2.8, Аноним (8), 20:54, 03/04/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +7 +/
    Нарушение же GPL. Они свою запатченную сборку теперь публично раздают без исходников. Раньше отмазывались, что код отдавали по запросу покупателя, а теперь после выкладывания в открытый доступ сборок предётся выкладывать и исходники пакетов с GPL-софтом.
     
     
  • 3.17, Аноним (17), 21:06, 03/04/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +6 +/
    Это такое ноу-хау - украсть то, что раздают бесплатно. Кстати, намек не только и не столько на сабж. Общемировая тенденция, однако.
     
  • 3.23, yurikoles (ok), 21:24, 03/04/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• –2 +/
    Так они и дальше могут так отвечать и это будет соответствовать GPL. А могут ещё и выслать по запросу код в виде контейнера дискет "3.5 за твой счёт.
     
     
  • 4.33, Аноним84701 (ok), 21:56, 03/04/2019 [^] [ответить]     [к модератору]  
    		• +1 +/
    Все так И это, пока не схлопнулся спорадический, информационно-временной прокол... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 5.48, Аноним (48), 23:37, 03/04/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Не мелочись, в 2010 можно было десятки тысяч намайнить не потея.
     
  • 1.5, Аноним (5), 20:47, 03/04/2019 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +3 +/
    >исходные тексты пакетов в открытом доступе не опубликованы

    А как же GPL?

     
     
  • 2.20, Аноним (17), 21:09, 03/04/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Этот вопрос лучше задать не в пространство, а конкретным гражданам, занимающимися аналогичными деяниями (см. ниже).
     
     
  • 3.41, аноним3 (?), 22:29, 03/04/2019 [^] [ответить]     [к модератору]  
    		• +/
    тут все куда смешнее сборку ты вероятно можешь взять скачать но опять же остав... весь текст скрыт [показать]
     
  • 1.7, Аноним (7), 20:52, 03/04/2019 [ответить] [показать ветку] [···]     [к модератору]  
    		• +/
    Судя по используемой ветке Firefox, которая не сопровождается уже как год, на бе... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2.47, ggfg (?), 23:31, 03/04/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +3 +/
    безопасность - это когда без их ведома в дистре изменений не происходит, а всякие непонятные секьюрити фиксы разбирать они не могут (физически), поэтому от них проще отказаться.
    Примерна такая логика у российских дистров с бумажками фстек.
     
     
  • 3.52, аноним3 (?), 23:53, 03/04/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    верно глаголишь брат.)) представь ты полировал до блеска какойнибудь сервиз дорогой на продажу, а тут хопа кто то говорит внести изменения в то , что ты уже подготовил и вычистил до блеска и уверен, что все будет как надо . ты станешь ради каких то новомодных веяний переделывать его( уже готовый кстати и прошедший все требования). естественно нет. так и тут. получил бумажку фстек работай на том что есть. тем более , что у этих дистров оч специфичная ниша.
     
     
  • 4.56, Q2W (?), 23:59, 03/04/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    > уверен, что все будет как надо

    Зря уверен. Все уже знают, что там в чашке дырка.

     
     
  • 5.69, аноним3 (?), 01:06, 04/04/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    в общем то для этого и созданы службы сопровождения разработчиков. вот они то и должны проверить эти возникающие дыры и предоставить обновления. только одна загвоздочка они всегда куда медленнее обычных дистров. но это уже болезнь всех сертифицированных ПО, в независимости от страны производителя. увы.
     
  • 2.64, marks (?), 00:39, 04/04/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    Они пилят версию 4.0 и, судя по сайту, скоро выпустят обновлие
     
  • 2.73, KonstantinB (ok), 01:45, 04/04/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    Справедливости ради надо заметить, что секьюрити-патчи могли быть бэкпортированы.
     
     
  • 3.74, KonstantinB (ok), 01:47, 04/04/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Поспешил вставить слово не дочитав комментарий до конца, извиняюсь.

    Впрочем, при отсутствии исходников все равно проверить затруднительно...

     
  • 1.14, Аноним (14), 21:00, 03/04/2019 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +2 +/
    Нескучные обои не забыли добавить?
     
  • 1.19, Аноним (19), 21:09, 03/04/2019 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +3 +/
    /me открыл страницу

    > Для загрузки доступны только готовые сборки, исходные тексты пакетов в открытом доступе не опубликованы.

    /me закрыл страницу

     
     
  • 2.59, Аноним (59), 00:11, 04/04/2019 [^] [ответить]     [к модератору]  
    		• +/
    Что тебе надо, DEBIAN control,copyright,changelog,rules Так расковыряй пакет ... весь текст скрыт [показать]
     
  • 1.24, Аноним (24), 21:26, 03/04/2019 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• –3 +/
    О, боже. Есть же Альт. Эти придурки даже договориться между собой не могут.
     
     
  • 2.27, Анонимс (?), 21:42, 03/04/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    А кстати, да, почему официально не портировать Альт на Эльбрус? По-моему, получился бы прекрасный союз.
     
     
  • 3.36, тот_же_анон_уже_без_мабилы (?), 22:08, 03/04/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +2 +/
    Альт официально портирован на Эльбрус, но проблем конечно еще хватает
     
  • 3.45, jOKer (ok), 23:00, 03/04/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    ИМХО, этот союз был бы значительно прекраснее если бы вместо Альта была Гента. Ну, или что-то вроде Кальки, сделанный под свой круг задач.
     
     
  • 4.61, Аноним (61), 00:16, 04/04/2019 [^] [ответить]     [к модератору]  
    		• +1 +/
    Наслышан, что Альтовцы работают в тесном союзе с этими ребятами и, во-многом, бл... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 5.92, bircoph (ok), 04:16, 04/04/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    По поводу совместной работы: я являюсь как разработчиком Альта, занимающимся Эльбрусами, так и разработчиком Генту, которым был ещё задолго до моей работы в Базальте и продолжаю оставаться. Некоторые технические решения переношу в обоих направлениях, например, некоторые пакеты одни и те же в обоих дистрах поддерживаю.

    По поводу Эльбруса на Генте. Пока что это невозможно из-за социального контракта Генту:

    However, Gentoo will never depend upon a piece of software or metadata unless it conforms to the GNU General Public License, the GNU Lesser General Public License, the Creative Commons - Attribution/Share Alike or some other license approved by the Open Source Initiative (OSI).

    https://gentoo.org/get-started/philosophy/social-contract.html

    Суть в том, что компилятор для Эльбруса проприетарен и другого нет, а в Генту ключевые компоненты, включая компилятор, должны быть СПО.

     
  • 3.81, Michael Shigorin (ok), 03:36, 04/04/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    > А кстати, да, почему официально не портировать Альт на Эльбрус?

    http://altlinux.org/ports/e2k
    http://sdelanounas.ru/blog/shigorin/
    http://0x1.tv/Категория:ALTLinux_на_Эльбрусе

    (с него и пишу, что обычно характерно в рабочее время всё-таки)

     
  • 1.26, Аноним (-), 21:37, 03/04/2019 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    >Для загрузки доступны только готовые сборки, исходные тексты пакетов в открытом доступе не опубликованы

    Свои зонды пусть себе устанавливают.

     
  • 1.29, Аноним (-), 21:42, 03/04/2019 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    Очередное МСВС 3.0 безнадежно устаревшее в момент рождения.
     
     
  • 2.30, ыы (?), 21:46, 03/04/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    тоже про нее вспомнил после "а отдельно развиваемым ответвлением"...
     
  • 2.32, Jvc1 (?), 21:55, 03/04/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    Ну МСВС это совсем... Падает так, что как будто альфа-версия на харде и оперативе битой
     
     
  • 3.40, Аноним (40), 22:26, 03/04/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    5-ка вполне стабильная была. Скорее сервер выключали раз в полгода, чем она сваливалась.
     
     
  • 4.53, аноним3 (?), 23:55, 03/04/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    эльбрус она стабильна на своей архитектуре(эльбрус) . там ей и место.
     
  • 1.31, мимокрок (?), 21:48, 03/04/2019 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• –2 +/
    > ОС Эльбрус
    > Для процессоров Эльбрус

    С фантазией-то небогато

     
     
  • 2.34, VINRARUS (ok), 21:57, 03/04/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    >> ОС Эльбрус
    >> Для процессоров Эльбрус
    > С фантазией-то небогато

    Ельбрус - 1 буква, а полностью передаёт смысл этой ОС.

     
  • 1.37, ыы (?), 22:15, 03/04/2019 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    Ну хорошо, компания МЦСТ считает себя настолько крутой что готова поддерживать специальную ветку дебиана... И  мешать мы ей в этом не будем (просто отметим, что сам подход - стратегически порочен, близорук и экономически не оправдан).. но если она такая крутая- шож она такое старье напиндюрила в дистрибутив...
    чтобы вечно просить денег на доработку?
     
     
  • 2.39, Аноним (39), 22:24, 03/04/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    Ну а ты что предлагаешь?
     
  • 2.55, Annoynymous (ok), 23:58, 03/04/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    Выложен старый дистрибутив, версии 3.0. На дворе версия 4.0.

    Почему они положили в старый дистрибутив такое старьё??? Сволочи, да?

     
  • 2.82, Michael Shigorin (ok), 03:39, 04/04/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    > Ну хорошо, компания МЦСТ считает себя настолько крутой
    > что готова поддерживать специальную ветку дебиана...

    Всё прозаичней (и растёт от лодырей ещё из ВНИИНС).

    > чтобы вечно просить денег на доработку?

    Можно ссылочку на документы о просьбах/ассигнованиях?

    Ну или перечитайте наконец ст. 128.1 УК РФ и беритесь за ум.

     
  • 1.42, Григорий (??), 22:38, 03/04/2019 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +/
    Не понимаю, почему столько негатива. Люди все-таки реально что-то сделали, в отличие от наноплашетов Чубайса. Да, с отставанием лет на 10, но это тоже результат. По поводу Linux претензии вообще не понятны - писать сейчас с нуля свою ОС полный абсурд.
     
     
  • 2.43, Аноним (43), 22:48, 03/04/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +4 +/
    Люди сделали свои болгенос с древним дырявом софтом, наплевав по дороге на опенсорс. За что тут уважать?
     
     
  • 3.67, marks (?), 00:44, 04/04/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    Любой дитсрибутив Линукс - болгеносы, которые между собой различаются нескучными обоями. Почему такой негатив только в адрес российских?
     
     
  • 4.94, Аноним (94), 04:22, 04/04/2019 [^] [ответить]     [к модератору]  
    		• +/
    Потому что в линуксе ты должен отдавать исходники и другие дистрибутивы это дела... весь текст скрыт [показать]
     
  • 2.44, anon2456 (?), 22:49, 03/04/2019 [^] [ответить]     [к модератору]  
    		• +/
    Претензия не к самому линуксу, а к тому, как именно они это делают Конечно там ... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 3.60, Pofigist (?), 00:12, 04/04/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    Как ты будешь использовать эти баги, если ФСТЭК-сертифицированные сети, не имеют связи с интернетом по определению?
    Единственная претензия к этому дистрибутиву - то что он debian-based.
     
  • 3.84, Michael Shigorin (ok), 03:52, 04/04/2019 [^] [ответить]     [к модератору]  
    		• +1 +/
    Неправда Другое дело, что я в две руки смог за пару лет примерно догнать мест... весь текст скрыт [показать]
     
  • 3.95, bircoph (ok), 04:23, 04/04/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    > Конечно там старье с незакрытыми багами

    А как Вы это определили? Просто версии посмотрели или запускали эксплойты? Не буду утверждать, что он без багов, но МЦСТ часто сохраняет старую версию, в реальности используя гораздо более свежие патчи. Ну и исправлений CVE среди патчей, что я видел, очень немало.

     
  • 2.50, X4asd (ok), 23:41, 03/04/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    > Не понимаю, почему столько негатива.

    они сделали что-то там для военных. по военным правилам (всё проприетарное и закрытое и без возврата в апстрим. а главное -- с огромной показушностью и выпендрёжностью -- как любят военные).


    для гражданских они ровным счётом не сделали полезного ни чего. все вменяемые просьбы глажданских обрываются фразами "военные на это не соглашаются".


    > Да, с отставанием лет на 10, но это тоже результат.

    бесполезный. так как переиспользованию НЕ подлежит. всё требуется переделывать поновой

     
     
  • 3.72, KonstantinB (ok), 01:39, 04/04/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    Взяли бы софт под BSD-лицензией, никаких претензий бы и не было.

    То, что они работают на военных, не дает им права нарушать лицензию.

     
     
  • 4.76, Аноним (75), 02:04, 04/04/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    > Взяли бы софт под BSD-лицензией, никаких претензий бы и не было.
    > То, что они работают на военных, не дает им права нарушать лицензию.

    Кстати да, справедливое замечание.

     
  • 3.85, Michael Shigorin (ok), 03:54, 04/04/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    > а главное -- с огромной показушностью и выпендрёжностью -- как любят военные)

    Смешно.

    > для гражданских они ровным счётом не сделали полезного ни чего.

    Ещё смешнее.

    Вы опять вляпались в старую болячку -- "ничего вообще не знаю в теме, но выскажусь".  Уже ж по некоторым начали сперва въезжать, потом писать -- даже было порадовался...

     
  • 2.83, Michael Shigorin (ok), 03:41, 04/04/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    > Да, с отставанием лет на 10, но это тоже результат.

    Текущая версия вполне современна, между прочим.

    > По поводу Linux претензии вообще не понятны -
    > писать сейчас с нуля свою ОС полный абсурд.

    Не совсем; но тут лучше опять упомяну, вдруг ещё кому с двуручным напильником пригодится: http://emboxing.ru

     
  • 1.49, Аноним (49), 23:39, 03/04/2019 [ответить] [показать ветку] [···]     [к модератору]  
    		• +/
    Поработал на этой ОС, замечу 1 поддержка ЦТ нулевая и неэффективная если модерн... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2.57, Anonimous (?), 00:09, 04/04/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +2 +/
    Лучше до старости Gentoo собирать.
     
     
  • 3.93, iCat (ok), 04:21, 04/04/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    >Лучше до старости Gentoo собирать.

    Ну для кого-то и "Next-Next-Next-OK" - хакерство...

     
  • 2.86, Michael Shigorin (ok), 03:57, 04/04/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    > 1) поддержка ЦТ нулевая и неэффективная.

    А что такое ЦТ?

    > 2) Очень много багов. Просто неприятно, когда работаешь и постоянно вылетаешь
    > в любой IDE (Anuta,CodeBloks), когда намертво зависает (глюки глюки глюки.)

    Гм, а можете показать при случае на альте, заглянув к нам?  При беглых проверках у меня как минимум codeblocks ничего подобного себе не позволял.

    > 3)компилятор позволяет компилировать код только под платформу, на которой
    > работаешь(2 4С 8С).(то есть бинарной совместимости никакой по факту).

    Есть 1.23, собранный в таком режиме, а есть "от сих и вверх".  Собранное 1.21 под 4С у меня прекрасно завелось на 8С, включая ядро -- хотя МЦСТ этого и не обещали.

    > А еще он не полнотью гну- совместиый.

    Это правда.  Впрочем, полностью gcc-совместим только сам gcc.

     
  • 1.62, Аноним (62), 00:18, 04/04/2019 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• –2 +/
    Еще даже не прочитав новость, я был уверен, что оно основано или на Дебиане, или на Убунту.
    Очередные нескучные обои, в общем.
     
     
  • 2.66, Эльдар (??), 00:43, 04/04/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    Вы поехавший совсем или читать не умеете? Это совершенно новый дистрибутив разработанный Нашими Соотечественниками!
     
  • 2.87, Michael Shigorin (ok), 03:59, 04/04/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    > Еще даже не прочитав новость, я был уверен

    И зря.

    Там своя система сборки, похожая на гентушную -- а от дебиана используются dpkg и apt.

    > Очередной пустой комментарий, в общем.

    PS: s/k/kg/

     
  • 1.63, Аноним (63), 00:39, 04/04/2019 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +/
    что-то 4-х летней давности xfce
     
     
  • 2.68, Эльдар (??), 00:46, 04/04/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    Зато просто работает, а значит не трогай.
     
  • 1.65, Аноним (63), 00:41, 04/04/2019 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +/
    apache httpd 3.5 года старье
     
     
  • 2.70, аноним3 (?), 01:08, 04/04/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    в дебиан глянь. там и не такие артефакты найдешь))
     
  • 1.77, Эльдар (??), 02:04, 04/04/2019 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    >в качестве системы инициализации - sysvinit 2.88 (systemd не применяется).

    Так держать ребята молодцы ребята! Не нужно прогибаться под эту АйБиЭмовско-АНБшную уязвимость. Кстатьи потыкал на виртуалке дистрибутив, весьма даже хорош и аккуратен! Теперь буду обязательно пробовать на отдельной машинке.

     
     
  • 2.79, Аноним (79), 02:28, 04/04/2019 [^] [ответить]     [к модератору]  
    		• –1 +/
    Какие в systemd могут быть уязвимости и заплатки АНБ если сорцы открыты Бери да... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 3.90, Michael Shigorin (ok), 04:06, 04/04/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    > Какие в systemd могут быть уязвимости и заплатки АНБ если сорцы открыты?

    Да вот эти Ваши офигительные циркули: https://security-tracker.debian.org/tracker/source-package/systemd

     

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