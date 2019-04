Опубликованы установочные образы российского дистрибутива "Эльбрус"

По поводу совместной работы: я являюсь как разработчиком Альта, занимающимся Эльбрусами, так и разработчиком Генту, которым был ещё задолго до моей работы в Базальте и продолжаю оставаться. Некоторые технические решения переношу в обоих направлениях, например, некоторые пакеты одни и те же в обоих дистрах поддерживаю. По поводу Эльбруса на Генте. Пока что это невозможно из-за социального контракта Генту: However, Gentoo will never depend upon a piece of software or metadata unless it conforms to the GNU General Public License, the GNU Lesser General Public License, the Creative Commons - Attribution/Share Alike or some other license approved by the Open Source Initiative (OSI). https://gentoo.org/get-started/philosophy/social-contract.html Суть в том, что компилятор для Эльбруса проприетарен и другого нет, а в Генту ключевые компоненты, включая компилятор, должны быть СПО.