Опубликованы установочные образы российского дистрибутива "Эльбрус"

Компания МЦСТ открыла доступ к установочным образам дистрибутива Эльбрус, построенного с использованием наработок Debian GNU/Linux. Для загрузки доступны сборки прошлой ветки Эльбрус 3.0 для архитектур x86 (3.6 + 2 Гб) и x86_64 (3.9 + 2.3 Гб), а также сборки актуальной ветки Эльбрус 4.0 для процессоров Эльбрус-1С+, Эльбрус-2С и Эльбрус-8С (в ближайшее время также обещают опубликовать образы для SPARC V9, x86 и x86_64).

Для загрузки доступны только готовые сборки, исходные тексты пакетов в открытом доступе не опубликованы. Компиляция приложений осуществляется при помощи проприетарного компилятора lcc 1.23, совместимого с GCC 5.5. В качестве стандартной библиотеки используется glibc 2.23, а в качестве системы инициализации - sysvinit 2.88 (systemd не применяется). Рабочий стол основан на графическом окружении Xfce 4.12.

Пакеты не синхронизированы с Debian 8 "Jessie" и Debian 9 "Stretch", и отличаются используемыми версиями (дистрибутив Эльбрус является не пересборкой, а отдельно развиваемым ответвлением). Среди входящих в состав приложений: PHP 5.6, Perl 5.16.3, Python 3.5.5, Ruby 2.2.9, BIND 9.9.8, Exim 4.89, Nginx 1.12, Postfix 3.1.1, PostgreSQL 9.6.9, mysql 5.7.24, Samba 4.5.16, Apache httpd 2.4.12, zfs 0.6.5.9, Qt 5.9.5, mesa 17.2.8, GTK 3.4.4, Firefox 52.9.0.



