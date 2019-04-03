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Четвёртый этап тестирования DNS-over-HTTPS в Firefox

03.04.2019 13:06

Разработчики Mozilla сообщили о проведении четвёртого этапа тестирования функции обращения к DNS поверх HTTPS (DoH, DNS over HTTPS), который будет сосредоточен на оценке изменения производительности при применении DNS-over-HTTPS в условиях работы через сети доставки контента. На этой неделе небольшой части пользователей релизов Firefox из США будет предложено активировать DoH (при нежелании пользователь сможет отказаться). Как и раньше в качестве основного будет использован DNS-сервер CloudFlare, но в будущем планируется расширить число участвующих в тесте DNS-провайдеров.

Необходимость дополнительного тестирования DNS-over-HTTPS при работе через сети доставки контента связана с тем, что DNS-сервер CDN-сети формирует ответ, учитывая адрес резолвера и выдаёт ближайший хост для получения контента. Таким образом, отправка DNS-запроса c ближайшего к пользователю резолвера приведёт к тому, что CDN вернёт адрес ближайшего хоста, но при отправке DNS-запроса с централизованного резолвера DNS-over-HTTPS ближайший к пользователю хост определить не получится и будет выдан адрес хоста, ближайший к серверу DNS-over-HTTPS.

Указанная особенность сводит на нет средства оптимизации трафика в CDN, поэтому в процессе принятия решения о внедрении DNS-over-HTTPS необходимо учитывать не только производительность операций с DNS, но и дополнительные задержки, которые могут возникнуть из-за снижения эффективности загрузки контента через CDN. В прошлом году были проведены первые тесты для комплексной оценке задержек при использовании CDN, которые показали минимальное влияние применения DNS-over-HTTPS на задержки перед началом передачи контента (для быстрых соединений задержки не превышали 10 миллисекунд, а для медленных каналах связи наблюдалось даже ускорение работы).

При этом также были замечены подозрительные особенности, требующие дополнительного тестирования. Например, в прошлом тесте работы через CDN выявлено увеличение интенсивности появления ошибок при отправке DNS-запросов, независимо от использования DNS-over-HTTPS. В новом тесте планируется собрать более детальные данные об возникающих ошибках. Также планируется протестировать расширение EDNS Client Subnet, позволяющее передать резолверу CDN более дательные сведения о местоположении клиента для выбора ближайшей к нему точки отдачи трафика.

Так как обращение к финальному резолверу производится без шифрования и может привести к утечке сведений третьим лицам, решено ограничить применение EDNS Client Subnet только обращениями к Facebook через Cloudflare по совместной договорённости этих компаний и с применением шифрования DNS-трафика между ними (будет применяться DNS-over-TLS и прямое обращение к резолверу Facebook, что исключит из цепочки третьих лиц). При наличии в браузере Cookie от Facebook и при согласии пользователя на участие в эксперименте, браузер будет раз в день отправлять тестовые запросы к Facebooк (без передачи cookie) и измерять время отклика.

Для включения DoH на системах не приглашённых для участия в тестировании, достаточно в about:config изменить значение переменной network.trr.mode, которая поддерживается начиная с Firefox 60. Значение 0 полностью отключает DoH; 1 - используется DNS или DoH, в зависимости от того, что быстрее; 2 - используется DoH по умолчанию, а DNS как запасной вариант; 3 - используется только DoH; 4 - режим зеркалирования при котором DoH и DNS задействованы параллельно. По умолчанию используется DNS-сервер CloudFlare, но его можно изменить через параметр network.trr.uri, например, можно установить "https://dns.google.com/experimental" или "https://9.9.9.9/dns-query".

Напомним, что DoH может оказаться полезным для исключения утечек сведений о запрашиваемых именах хостов через DNS-серверы провайдеров, борьбы с MITM-атаками и подменой DNS-трафика, противостояния блокировкам на уровне DNS или для организации работы в случае невозможности прямого обращения к DNS-серверам (например, при работе через прокси). Если в обычной ситуации DNS-запросы напрямую отправляются на определённые в конфигурации системы DNS-серверы, то в случае DoH запрос на определение IP-адреса хоста инкапсулируется в трафик HTTPS и отправляется на HTTP-сервер, на котором резолвер обрабатывает запросы через Web API. Существующий стандарт DNSSEC использует шифрование лишь для аутентификации клиента и сервера, но не защищает трафик от перехвата и не гарантирует конфиденциальность запросов.

  1. Главная ссылка к новости (https://blog.mozilla.org/futur...)
  2. OpenNews: В следующем выпуске Android появится поддержка "DNS over TLS"
  3. OpenNews: ICANN призывает к повсеместному внедрению DNSSEC. Обновление BIND с устранением уязвимостей
  4. OpenNews: Тестирование DNS over HTTPS в Firefox может привести к утечке данных об открываемых сайтах
  5. OpenNews: Mozilla тестирует DNS поверх HTTPS и применение GPU для отрисовки
  6. OpenNews: Новый этап тестирования DNS поверх HTTPS в Firefox
Лицензия: CC-BY
Тип: К сведению
Ключевые слова: dns, https, doc
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  • 1.1, Аноним (1), 13:43, 03/04/2019 [ответить] [показать ветку] [···]     [к модератору]
    		• +5 +/
    Блин, если честно, то уже некоторая ностальгия наказывает по беззаботному Интерн... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2.8, Аноним84701 (ok), 15:01, 03/04/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +4 +/
    > Сейчас все с приставочкой  S, это так-то нужное дело, безопасность, шифрование.

    Вся беда в том, что все так же путают шифрование с безопасностью, как и 20 лет назад, передавая  прямым текстом пароли внутри шифрованого канала "ну а че, оно ведь зашифровано!", приделывая к браузеру все новые важные апи наподобие "Ambient Light API" и "WebVR/Wifi Information API", тогда как несчастный "HTTP Authentication" так и остался с MD5, а новая версия RFC вообще не предусматривает защиты пароля, потому что для этого, типа, есть S в HTTPS 🙄 …

     
     
  • 3.9, Аноним (1), 15:03, 03/04/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    А каким текстом надо передавать пароль? Или про что ты говоришь?

    А HTTP auth разве не позволял хэш функцию на своё усмотрение использовать?

     
     
  • 4.10, Аноним84701 (ok), 15:08, 03/04/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    > А каким текстом надо передавать пароль? Или про что ты говоришь?

    Лучше всего вообще никаким (хотя бы после регистрации). См. хотя бы ту же авторизацию в WPA-PSK (никто не гоняет пароль), как и 100500 других способов обмена ключей, их геренации/модификации - PBKDF2 и т.д. и т.п.

    > А HTTP auth разве не позволял хэш функцию на своё усмотрение использовать?

    Глянул:
    > An optional header allows the server to specify the algorithm used to
    >  create the checksum or digest. By default the MD5 algorithm is used
    >   and that is the only algorithm described in this document.

    Толку-то, если нигде не используется?

     
     
  • 5.15, Аноним (15), 16:12, 03/04/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Но в Интернете мы обычно всё же вводим логин-пароль, какие там ещё варианты? Это в SSH можно по сертификату
     
     
  • 6.19, Аноним (19), 16:44, 03/04/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Вводим, но речь про то что передаем, а не про то что вводим.
    В wifi тоже же вводится пароль, но не передается в эфир.
     
     
  • 7.28, Аноним (28), 17:36, 03/04/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Так в Интернете и передаём
     
  • 6.22, Аноним84701 (ok), 16:54, 03/04/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    > Но в Интернете мы обычно всё же вводим логин-пароль, какие там ещё  варианты?

    Это вообще классическое "здесь так принято!".
    Хотя, например, сервер может затребовать "дай-ка мне результат PBKDF2(изначальный_пароль + timenow(), соль, 100500 + random(1337))",
    да и  вообще, хранить не сам пароль в плейнтексте, а что-то вроде PBKDF2(пароль+ сайт, соль, 100499)

    Таким образом, при перехвате обмена сообщениями в расшифрованном виде все равно нет утечки пароля, а при взломе хоста и дампе БД даже слабые пароли взламываются только с большими затратами (а не так, как сейчас - хранят кто во что горазд, в том числе и открыто).

    То же самое желательно с аутентификацией сообщений - оно не должно быть завязанным на шифрование канала.

     
     
  • 7.26, Аноним (28), 17:36, 03/04/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    > да и  вообще, хранить не сам пароль в плейнтексте

    Кто-то ещё не хэши пароли??

     
     
  • 8.27, Аноним (28), 17:36, 03/04/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    *хэширует
     
  • 8.32, тратата (?), 18:40, 03/04/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Facebook, например, предпочитает просто текст, без хешей.
     
     
  • 9.35, Аноним (28), 19:43, 03/04/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Лол, какого ф*га?
     
  • 7.33, Аноним (33), 19:16, 03/04/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    И незачем городить эти жуткие костыли, есть рабочая схема Secure Remote Password (SRP).
     
  • 5.21, Аноним (21), 16:47, 03/04/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    > Толку-то, если нигде не используется?

    А какие претензии к стандарту? Может это говорит о том, что никому не нужно что-то другое использовать, раз есть возможность, но не пользуются?

     
     
  • 6.23, Аноним84701 (ok), 17:02, 03/04/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    >> Толку-то, если нигде не используется?
    > А какие претензии к стандарту?

    Отсутствие реализации  (не обязательно допотопного RFC2617, а просто такого класса АПИ) в браузерах, при наличии API для опроса батарейки или освещения, не говоря уже о DB на стороне пользователя, WebRTC и прочих совсем не простых штуковин?
    Из-за этого имеем вот уже 20 лет хранение паролей "кто во что горазд" и реализацию auth в меру понимания отдельного разработчика конкретного сайта со всеми "вытекающими и протекающими".

    Нелюблю эти "фиксед", но в этом случае само напрашивается
    > Может это говорит о том, что браузеростроителям не нужно что-то другое использовать, раз есть возможность, но не пользуются, а вебмакаки даже не задумываются о том, что "да, так тоже можно делать", ведь "всегда пароли слали чистым текстом!"?

    fix

     
  • 1.2, Аноним (2), 13:44, 03/04/2019 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    Web и так уже тормозной из-за раздутых js сайтов и тупости веб разрабов, так они еще хотят DNS замедлить.
     
     
  • 2.4, Аноним (4), 13:47, 03/04/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    Они хотят вывести его из-под возможности подмены/блокирования. Впрочем, превентивные методы для устранения данной недоработки уже анонсированы.
     
     
  • 3.16, zzz (??), 16:15, 03/04/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +3 +/
    Вывести из-под возможности подмены/блокирования местным оператором для возможности подмены/блокирования корпорацией/корпорациями добра, ты хотел сказать.
     
  • 3.18, Аноним (18), 16:41, 03/04/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    > Они хотят вывести его из-под возможности подмены/блокирования.

    Отнять у пользователя простую возможность подмены/блокирования и забрать себе.

     
  • 2.6, Аноним (1), 13:49, 03/04/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    Ну DNS-запрос ты, по идее, один делаешь, и дальше его кэшируешь. Разве только на сайте нет запроса к тысяче доменов, типа всяких рекламных 5.dick.lohi.reklama.cool
     
  • 1.3, Аноним (3), 13:46, 03/04/2019 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +3 +/
    > будет применяться DNS-over-TLS и прямое обращение к резолверу Facebook, что исключит из цепочки третьих лиц

    Ну и зачем эта клоунада с отдельным протоколом на базе HTTP?

     
     
  • 2.11, НяшМяш (ok), 15:24, 03/04/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    Потому что работа с сокетами, шифрованием и всем остальным вручную - это сложна. Куда проще бахнуть HTTPS запрос и выдрать готовенький ответ. А об оверхеде подумаем когда-нибудь потом (нет), когда срочные таски по изменению оттенков оформления и телеметрии закончим.
     
  • 2.12, OpenEcho (?), 15:37, 03/04/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    User=>Computer=>IP=>DNS-request  == Spying in one single place aka DoH
     
  • 1.5, Аноним (5), 13:48, 03/04/2019 [ответить] [показать ветку] [···]     [к модератору]  
    		• +/
    8230 и вызова маски-шоу на адрес проживания клиента при первом подозрении ... весь текст скрыт [показать]
     
  • 1.7, Аноним (21), 14:19, 03/04/2019 [ответить] [показать ветку] [···]     [к модератору]  
    		• +1 +/
    Стоит отметить, что например неадекватные админы archive is вообще блокируют пол... весь текст скрыт [показать]
     
  • 1.13, Аноним (13), 15:42, 03/04/2019 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• –2 +/
    Мои DNS-запросы должна отправлять ось. Кстати вопрос: и как теперь отличить https-траффик от dns-over-https, чтобы порезать его у себя (превентивненько)?
     
     
  • 2.14, Аноним (13), 15:43, 03/04/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    P.S. Да собственно о чём это я. Итак всё понятно. Инторнет зарулен.
     
  • 2.17, zzz (??), 16:21, 03/04/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Ну что ты, глупенький. Конечно же, ОС ничем рулить не должна - она обновляются слишком медленно, у корпораций добра на это нет времени, сляпали на коленке новую фичу, уяк-уяк - и в продакшн!
     
  • 2.20, Аноним (18), 16:44, 03/04/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Пока старый вариант DNS протокола поддерживается ещё остаётся возможность поменять конфигурацию клиента или пересобрать его, исправив в крайнем случае.
     
  • 2.29, Аноним (13), 17:45, 03/04/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    s/у себя/у себя на локалхосте/
    конечно же
     
  • 1.24, Аноним (24), 17:20, 03/04/2019 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    Четвёртый этап тестирования DNS-over-HTTPS в Cloudflare

    Пофиксил заголовок

     
  • 1.25, Аноним (25), 17:35, 03/04/2019 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +/
    Когда уже будет http-over-dns-over-http-over-ssh
     
     
  • 2.30, Ретроград (?), 18:00, 03/04/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    > http over dns

    Уже есть, Iodine называется.

    > dns over http

    Собственно сабж

    > http over ssh

    Туннель настраивается на раз-два.

    Предлагаю тебе все это объединить и отписаться о результатах.

     
  • 1.31, Аноним (31), 18:33, 03/04/2019 [ответить] [показать ветку] [···]     [к модератору]  
    		• +/
    Спасибо, ненужно Как-нибудь dnscrypt обойдемся Оно хотя бы позволяет выбрать, ... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2.34, Оффтоп (?), 19:19, 03/04/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    > Как-нибудь dnscrypt обойдемся

    кстати об этом. Не подскажите хорошего гайда по установке-настройке на ноут с системдой(манжара), нетворкманагером и dnsmasq?
    По гайду с рачевики застрял - там пишут убрать все с 53 порта, а на нем висит pid 1 и отказывается уходить

     

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