Четвёртый этап тестирования DNS-over-HTTPS в Firefox

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|2.8, Аноним84701 (ok), 15:01, 03/04/2019 [^] [ответить] [к модератору]
|+4 +/–
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> Сейчас все с приставочкой S, это так-то нужное дело, безопасность, шифрование.
Вся беда в том, что все так же путают шифрование с безопасностью, как и 20 лет назад, передавая прямым текстом пароли внутри шифрованого канала "ну а че, оно ведь зашифровано!", приделывая к браузеру все новые важные апи наподобие "Ambient Light API" и "WebVR/Wifi Information API", тогда как несчастный "HTTP Authentication" так и остался с MD5, а новая версия RFC вообще не предусматривает защиты пароля, потому что для этого, типа, есть S в HTTPS 🙄 …
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|3.9, Аноним (1), 15:03, 03/04/2019 [^] [ответить] [к модератору]
|+1 +/–
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А каким текстом надо передавать пароль? Или про что ты говоришь?
А HTTP auth разве не позволял хэш функцию на своё усмотрение использовать?
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|4.10, Аноним84701 (ok), 15:08, 03/04/2019 [^] [ответить] [к модератору]
|+/–
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> А каким текстом надо передавать пароль? Или про что ты говоришь?
Лучше всего вообще никаким (хотя бы после регистрации). См. хотя бы ту же авторизацию в WPA-PSK (никто не гоняет пароль), как и 100500 других способов обмена ключей, их геренации/модификации - PBKDF2 и т.д. и т.п.
> А HTTP auth разве не позволял хэш функцию на своё усмотрение использовать?
Глянул:
> An optional header allows the server to specify the algorithm used to
> create the checksum or digest. By default the MD5 algorithm is used
> and that is the only algorithm described in this document.
Толку-то, если нигде не используется?
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|5.15, Аноним (15), 16:12, 03/04/2019 [^] [ответить] [к модератору]
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Но в Интернете мы обычно всё же вводим логин-пароль, какие там ещё варианты? Это в SSH можно по сертификату
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|6.19, Аноним (19), 16:44, 03/04/2019 [^] [ответить] [к модератору]
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Вводим, но речь про то что передаем, а не про то что вводим.
В wifi тоже же вводится пароль, но не передается в эфир.
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|6.22, Аноним84701 (ok), 16:54, 03/04/2019 [^] [ответить] [к модератору]
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> Но в Интернете мы обычно всё же вводим логин-пароль, какие там ещё варианты?
Это вообще классическое "здесь так принято!".
Хотя, например, сервер может затребовать "дай-ка мне результат PBKDF2(изначальный_пароль + timenow(), соль, 100500 + random(1337))",
да и вообще, хранить не сам пароль в плейнтексте, а что-то вроде PBKDF2(пароль+ сайт, соль, 100499)
Таким образом, при перехвате обмена сообщениями в расшифрованном виде все равно нет утечки пароля, а при взломе хоста и дампе БД даже слабые пароли взламываются только с большими затратами (а не так, как сейчас - хранят кто во что горазд, в том числе и открыто).
То же самое желательно с аутентификацией сообщений - оно не должно быть завязанным на шифрование канала.
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|5.21, Аноним (21), 16:47, 03/04/2019 [^] [ответить] [к модератору]
|+/–
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> Толку-то, если нигде не используется?
А какие претензии к стандарту? Может это говорит о том, что никому не нужно что-то другое использовать, раз есть возможность, но не пользуются?
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|6.23, Аноним84701 (ok), 17:02, 03/04/2019 [^] [ответить] [к модератору]
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>> Толку-то, если нигде не используется?
> А какие претензии к стандарту?
Отсутствие реализации (не обязательно допотопного RFC2617, а просто такого класса АПИ) в браузерах, при наличии API для опроса батарейки или освещения, не говоря уже о DB на стороне пользователя, WebRTC и прочих совсем не простых штуковин?
Из-за этого имеем вот уже 20 лет хранение паролей "кто во что горазд" и реализацию auth в меру понимания отдельного разработчика конкретного сайта со всеми "вытекающими и протекающими".
Нелюблю эти "фиксед", но в этом случае само напрашивается
> Может это говорит о том, что браузеростроителям не нужно что-то другое использовать, раз есть возможность, но не пользуются, а вебмакаки даже не задумываются о том, что "да, так тоже можно делать", ведь "всегда пароли слали чистым текстом!"?
fix
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|2.4, Аноним (4), 13:47, 03/04/2019 [^] [ответить] [к модератору]
|+1 +/–
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Они хотят вывести его из-под возможности подмены/блокирования. Впрочем, превентивные методы для устранения данной недоработки уже анонсированы.
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|3.16, zzz (??), 16:15, 03/04/2019 [^] [ответить] [к модератору]
|+3 +/–
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Вывести из-под возможности подмены/блокирования местным оператором для возможности подмены/блокирования корпорацией/корпорациями добра, ты хотел сказать.
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|3.18, Аноним (18), 16:41, 03/04/2019 [^] [ответить] [к модератору]
|+/–
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> Они хотят вывести его из-под возможности подмены/блокирования.
Отнять у пользователя простую возможность подмены/блокирования и забрать себе.
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|2.6, Аноним (1), 13:49, 03/04/2019 [^] [ответить] [к модератору]
|+1 +/–
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Ну DNS-запрос ты, по идее, один делаешь, и дальше его кэшируешь. Разве только на сайте нет запроса к тысяче доменов, типа всяких рекламных 5.dick.lohi.reklama.cool
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|1.3, Аноним (3), 13:46, 03/04/2019 [ответить] [показать ветку] [···] [к модератору]
|+3 +/–
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> будет применяться DNS-over-TLS и прямое обращение к резолверу Facebook, что исключит из цепочки третьих лиц
Ну и зачем эта клоунада с отдельным протоколом на базе HTTP?
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|2.11, НяшМяш (ok), 15:24, 03/04/2019 [^] [ответить] [к модератору]
|–1 +/–
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Потому что работа с сокетами, шифрованием и всем остальным вручную - это сложна. Куда проще бахнуть HTTPS запрос и выдрать готовенький ответ. А об оверхеде подумаем когда-нибудь потом (нет), когда срочные таски по изменению оттенков оформления и телеметрии закончим.
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|1.13, Аноним (13), 15:42, 03/04/2019 [ответить] [показать ветку] [···] [к модератору]
|–2 +/–
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Мои DNS-запросы должна отправлять ось. Кстати вопрос: и как теперь отличить https-траффик от dns-over-https, чтобы порезать его у себя (превентивненько)?
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|2.17, zzz (??), 16:21, 03/04/2019 [^] [ответить] [к модератору]
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Ну что ты, глупенький. Конечно же, ОС ничем рулить не должна - она обновляются слишком медленно, у корпораций добра на это нет времени, сляпали на коленке новую фичу, уяк-уяк - и в продакшн!
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|2.20, Аноним (18), 16:44, 03/04/2019 [^] [ответить] [к модератору]
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Пока старый вариант DNS протокола поддерживается ещё остаётся возможность поменять конфигурацию клиента или пересобрать его, исправив в крайнем случае.
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|2.30, Ретроград (?), 18:00, 03/04/2019 [^] [ответить] [к модератору]
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> http over dns
Уже есть, Iodine называется.
> dns over http
Собственно сабж
> http over ssh
Туннель настраивается на раз-два.
Предлагаю тебе все это объединить и отписаться о результатах.
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|2.34, Оффтоп (?), 19:19, 03/04/2019 [^] [ответить] [к модератору]
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> Как-нибудь dnscrypt обойдемся
кстати об этом. Не подскажите хорошего гайда по установке-настройке на ноут с системдой(манжара), нетворкманагером и dnsmasq?
По гайду с рачевики застрял - там пишут убрать все с 53 порта, а на нем висит pid 1 и отказывается уходить
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