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Выпуск системы мониторинга Zabbix 4.2

02.04.2019 09:46

После 6 месяцев разработки представлена новая версия системы мониторинга с открытым исходным кодом Zabbix 4.2. Вышедший релиз включает существенные улучшения стадии предварительной обработки (препроцессинга) данных, встроенную поддержку сбора данных с экспортеров Prometheus, возможность использования JavaScript в препроцессинге, поддержку TimescaleDB для хранения метрик, официальные пакеты для платформ Windows, MacOS, RasperryPI и SUSE и многое другое. Код проекта распространяется под лицензией GPLv2.

Напомним, что Zabbix состоит из трёх базовых компонентов: сервера для координации выполнения проверок, формирования проверочных запросов и накопления статистики; агентов для осуществления проверок на стороне внешних хостов; фронтэнда для организации управления системой. Для снятия нагрузки с центрального сервера и формирования распределённой сети мониторинга может быть развёрнута серия прокси-серверов, агрегирующих данные о проверке группы хостов. Данные могут храниться в СУБД MySQL, PostgreSQL, DB2 и Oracle. Без агентов Zabbix-сервер может получать данные по таким протоколам как SNMP, IPMI, JMX, SSH/Telnet, ODBC, проводить тестирование доступности Web-приложений и систем виртуализации.

Основные нововведения:

  • Сбор метрик из текстового формата экспортеров Prometheus с поддержкой низкоуровнего обнаружения;
  • Новые возможности препроцессинга:
    • Создание пользовательских обработчиков на JavaScript;
    • Механизм тротлинга (throttling), который позволяет очень часто опрашивать статусы (health checks), но записывать в базу значения только в момент изменения;
    • Поддержка валидация входных данных: по регулярным выражениям, интервалу значений, JSONPath и XMLPath;
    • Обработка ошибок. При сбое значение можно проигнорировать, измененить значение или добавить сообщение об ошибке;
    • Тестирование препроцессинга прямо из веб-интерфейса для быстрой отладки;
    • Улучшения низкоуровнего обнаружения (LLD);
    • Поддержка препроцессинга в LLD. Вместе с поддержкой JavaScript и HTTP агента дает возможность выполнять обнаружение не прибегая к внешним скриптам во многих случаях;
    • Правило обнаружения может быть зависимой метрикой (dependent item), что поможет избежать двойных запросов к наблюдаемым системам;
    • Поддержка JSON-массивов как источника, вместо более строгих требований к формату в прошлых версиях;
  • Улучшения производительности системы:
    • Экспериментальная поддержка timeseries хранилища TimescaleDB с автоматическим партицированием
    • Выполнение препроцессинга на узлах Zabbix proxy
  • Улучшения веб-интерфейса:
    • Показ временной метки при наведении мышкой на график
    • Переработан алгоритм для изменения порядка расположения виджетов в dashboard
    • Поддержка новых макросов в пользовательских URL на картах сети
    • Поддержка анимированных GIF изображений на картах
    • Расшириенный фильтр в конфигурации триггеров
    • Возможность массового изменения параметров прототипов метрик
  • Улучшения обнаружения узлов сети:
    • Гибкая авторегистрация устройств с фильтрацией имён устройств по регулярному выражению
    • Возможность задавать имена устройств при сетевом обнаружении (network discovery), используя значения полученных метрик
  • Улучшения оповещений:
    • Проверка работоспособности способов оповещения прямо из веб-интерфейса
    • Поддержка формата HTML в отправляемых e-mail оповещениях
  • Другие важные изменения:
    • Поддержка тегов проблем на уровне узлов сети и шаблонов
    • Удалённых мониторинг внутренних метрик Zabbix-сервера и прокси (метрик производительности и работоспособности компонентов Zabbix)
    • Возможность извлечения данных из заголовков HTTP в веб-мониторинге, например, токенов авторизации,
    • Zabbix sender теперь отправляет данные всем серверам, указанным в параметре ServerActive=
    • Добавлены официальные пакеты для платформ Raspberry Pi, macOS, SUSE Enterprise Linux Server 12, MSI for Windows agent и Docker.


  1. Главная ссылка к новости (https://www.zabbix.com/whats_n...)
  2. OpenNews: Выпуск системы мониторинга Zabbix 4.0
  3. OpenNews: Релиз системы мониторинга Monitorix 3.8.0
  4. OpenNews: Выпуск интерфейса мониторинга Icinga Web 2.0
  5. OpenNews: Выпуск системы мониторинга Cacti 1.2.0
Автор новости: vzhuravlev
Тип: Программы
Ключевые слова: zabbix, monitoring
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Обсуждение (5) RSS
 
  • 1, Аноним (1), 10:27, 02/04/2019 [ответить]    [к модератору]
    		• –2 +/
    Проект не плохой , но мог-бы быть лучше
     
     
  • 2, amix (ok), 10:34, 02/04/2019 [^] [ответить]    [к модератору]
    		• +/
    Аноним неплохой, но мог бы быть лучше.
     
     
  • 3, Аноним (1), 10:37, 02/04/2019 [^] [ответить]    [к модератору]
    		• +1 +/
    Я посмотрел коды на языке програмирования и нашел там ряд не совершенств но думаю их исправят
     
  • 4, Вася (??), 10:46, 02/04/2019 [ответить]    [к модератору]
    		• +/
    На дворе 2019-ый
    ZBXNEXT-46 ещё открыт
     
  • 5, Pofigist (?), 11:11, 02/04/2019 [ответить]    [к модератору]
    		• +/
    Вот что угнетает в заббиксе, так это отсуствие нормального autodiscover, хотя бы на уровне SpiceWorks...

    Кстати в SpiceWorks autodiscover сделан на основе вполне стандартных инструментов - ICMP, NMAP, route, LLDP, SNMP...

     

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