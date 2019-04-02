Выпуск системы мониторинга Zabbix 4.2

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После 6 месяцев разработки представлена новая версия системы мониторинга с открытым исходным кодом Zabbix 4.2. Вышедший релиз включает существенные улучшения стадии предварительной обработки (препроцессинга) данных, встроенную поддержку сбора данных с экспортеров Prometheus, возможность использования JavaScript в препроцессинге, поддержку TimescaleDB для хранения метрик, официальные пакеты для платформ Windows, MacOS, RasperryPI и SUSE и многое другое. Код проекта распространяется под лицензией GPLv2.
Напомним, что Zabbix состоит из трёх базовых компонентов: сервера для координации выполнения проверок, формирования проверочных запросов и накопления статистики; агентов для осуществления проверок на стороне внешних хостов; фронтэнда для организации управления системой. Для снятия нагрузки с центрального сервера и формирования распределённой сети мониторинга может быть развёрнута серия прокси-серверов, агрегирующих данные о проверке группы хостов. Данные могут храниться в СУБД MySQL, PostgreSQL, DB2 и Oracle. Без агентов Zabbix-сервер может получать данные по таким протоколам как SNMP, IPMI, JMX, SSH/Telnet, ODBC, проводить тестирование доступности Web-приложений и систем виртуализации.
Основные нововведения:
- Сбор метрик из текстового формата экспортеров Prometheus с поддержкой низкоуровнего обнаружения;
- Новые возможности препроцессинга:
- Создание пользовательских обработчиков на JavaScript;
- Механизм тротлинга (throttling), который позволяет очень часто опрашивать статусы (health checks), но записывать в базу значения только в момент изменения;
- Поддержка валидация входных данных: по регулярным выражениям, интервалу значений, JSONPath и XMLPath;
- Обработка ошибок. При сбое значение можно проигнорировать, измененить значение или добавить сообщение об ошибке;
- Тестирование препроцессинга прямо из веб-интерфейса для быстрой отладки;
- Улучшения низкоуровнего обнаружения (LLD);
- Поддержка препроцессинга в LLD. Вместе с поддержкой JavaScript и HTTP агента дает возможность выполнять обнаружение не прибегая к внешним скриптам во многих случаях;
- Правило обнаружения может быть зависимой метрикой (dependent item), что поможет избежать двойных запросов к наблюдаемым системам;
- Поддержка JSON-массивов как источника, вместо более строгих требований к формату в прошлых версиях;
- Улучшения производительности системы:
- Экспериментальная поддержка timeseries хранилища TimescaleDB с автоматическим партицированием
- Выполнение препроцессинга на узлах Zabbix proxy
- Улучшения веб-интерфейса:
- Показ временной метки при наведении мышкой на график
- Переработан алгоритм для изменения порядка расположения виджетов в dashboard
- Поддержка новых макросов в пользовательских URL на картах сети
- Поддержка анимированных GIF изображений на картах
- Расшириенный фильтр в конфигурации триггеров
- Возможность массового изменения параметров прототипов метрик
- Улучшения обнаружения узлов сети:
- Гибкая авторегистрация устройств с фильтрацией имён устройств по регулярному выражению
- Возможность задавать имена устройств при сетевом обнаружении (network discovery), используя значения полученных метрик
- Улучшения оповещений:
- Проверка работоспособности способов оповещения прямо из веб-интерфейса
- Поддержка формата HTML в отправляемых e-mail оповещениях
- Другие важные изменения:
- Поддержка тегов проблем на уровне узлов сети и шаблонов
- Удалённых мониторинг внутренних метрик Zabbix-сервера и прокси (метрик производительности и работоспособности компонентов Zabbix)
- Возможность извлечения данных из заголовков HTTP в веб-мониторинге, например, токенов авторизации,
- Zabbix sender теперь отправляет данные всем серверам, указанным в параметре ServerActive=
- Добавлены официальные пакеты для платформ
Raspberry Pi, macOS, SUSE Enterprise Linux Server 12,
MSI for Windows agent и Docker.