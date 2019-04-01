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Подборка первоапрельских шуток 2019 года

01.04.2019 20:42

Подборка первоапрельских шуток:

  • Для включения в ядро Linux предложен фреймворк для звуковой индикации сбоев. Ожидается, что звуковые уведомления об ошибках (panic, oops, предупреждения) позволят упростить отладку на оборудовании без экранов, сделают системы более доступными для людей с ослабленным зрением и решат проблемы с юзабилити в ранее доступной системе вывода panic-отчёта на азбуке Морзе. Фреймворк также включает в себя общую библиотеку для организации вывода звука из ядра, которая может применяться не только для информирования об ошибках, но и для озвучивания системных уведомлений и изменений состояния.
  • Разработчики OpenBSD вдохновились практикой устранения уязвимостей в Cisco и решили реализовать в OpenBSD подобные передовые методы защиты. В код развиваемого проектом http-сервера добавлена встроенная блокировка утилиты curl по значению в заголовке User Agent. Ожидается, что предложенное изменение позволит защитить web-приложения от многих эксплоитов, в которых применяется утилита Curl, и довести уровень защиты OpenBSD до продуктов лидеров отрасли;
  • Разработчики почтового клиента Thunderbird сообщили об исправлении всех ошибок, которые имелись в системе отслеживания сообщений о проблемах, и полной стабилизации кодовой базы. Шутка приурочена к инициативе "Game of Bugs", в рамках которой 8 апреля решено провести день по устранения проблем в Thunderbird. Пользователям предлагается поучаствовать в проверке актуальности и воспроизводимости незакрытых уведомлений в системе отслеживания ошибок, выявить и сообщить о новых ошибках и получить опыт в совместной работе по выявлению и устранению ошибок.
  • Шутка о взломе серверов проекта Devuan с дефейсом и выводом из строя web-серверов проекта (в том числе git.devuan.org и bugs.devuan.org). Шутка привела к подозрениям, что разработчики Devuan пытаются под видом шутки оправдать реальный взлом;
  • Продолжая практику представления 1 апреля не шуток под видом шуток компания Cloudflare анонсировала мобильное приложения 1.1.1.1 Warp для Android и iOS, дополняющее функцию активации резолвера 1.1.1.1 поддержкой работы через VPN. Вопреки общепринятой практике программа не показывает рекламу, не требует привилегий для полного контроля за устройством и не предлагает купить расширенную платную версию. Хотя нет, настолько хороших мобильных приложений не бывает, и Cloudflare всё же планирует выпустить платное приложение Warp+ с расширенной функциональностью;
  • Разработчики свободного симулятора транспортной компании OpenTTD скомпилировали проект в WebAssembly и подготовили версию, работающую в браузере;
  • На stackoverflow.com задействован дизайн в стиле 90-х с падающими звёздочками, кнопкой "Under Construction" и предупреждением о необходимости решения проблемы 2000-года.
  • Система управления контентом TYPO3 вырвалась в лидеры по числу атак. Недоумевая как малоизвестная CMS могла стать самой взламываемой исследователи из Sucuri разобрали статистику и сделали неожиданное открытие: TYPO3 обычно отдельно не фигурирует в отчётах и выносится в секцию "Другие CMS". На эту секцию обычно не обращают внимания, но её доля достаточно внушительна - по последнему опросу 48%. Как оказалось, почти все упоминания в этой секции касаются TYPO3, что свидетельствует о том, что данная CMS занимает около 48% рынка и вырывается в лидеры по популярности, обогнав WordPress (46%), Joomla (3%) и Drupal (3%). Если перенести это открытые на общемировую статистику движков, используемых на миллионе самых посещаемых сайтов, то доля TYPO3 составит 53%, в то время как для WordPress этот показатель составляет 41%;
  • Разработчики мультимедийного центра Kodi объявили о скором выпуске обновления, которое будет автоматически установлено для пользователей США, Канады и Евросоюза. В рамках инициативы KodiTV MultiPass в вышеотмеченых странах будет обеспечен доступ к системам вещания Netflix, HULU, HBO, Amazon Prime и Youtube Premium. Стоимость услуги составит $0.99 за просмотр каждого фильма или $0.29 за каждую серию сериала. За $14.99 в месяц можно получить доступ к трём провайдерам контента на выбор, а за $23.99 ко всем сразу;
  • Google встроил в файловый менеджер Android функцию очистки экрана от загрязнений на основе вытеснения грязи при помощи точечных микровибраций. Также представлен переводчик Google Tulip, использующий машинное обучение для трансляции колебаний растений в осмысленный текст;
  • Проект Void Linux ввёл в строй новый дизайн сайта, который 1 в 1 совпадает с дизайном Arch Linux.
  • Представлен отечественный смартфон KomissarRX на базе процессора Эльбрус-8С. Особенности: ультрабезрамочный дисплей, десять основных камер и четыре селфикамеры, датчик состояния глаз, подогрев задней панели (зимний пакет для северных регионов), возможность подключения устройств PCI-Express через гибкий шлейф, резонансный вибродинамик (звук за счёт вибрации предметов);
  • После сообщения об удалении из состава NetBSD пакетного фильтра PF в пользу собственного пакетного фильтра NPF из-за проблем с сопровождением и переносом исправлений из upstream, разработчики OpenBSD и FreeBSD приняли аналогичное решение и объявили о переходе на bpfilter и ipf;
  • Компания NVIDIA представила виртуального ассистента для прохождения компьютерных игр, снабжённого голосовым и голографическим интерфейсами;
  • Компания Logitech заявила о переименовании беспроводных мышей в хомяков, так как у беспроводных устройств нет кабеля, воспринимаемого как "хвост", и называть мышами такие устройства не корректно;

По мере выявления новых розыгрышей текст новости будет пополняться новыми первоапрельскими шутками. Ссылки на интересные первоапрельские розыгрыши просьба присылать в комментариях.

  1. OpenNews: Подборка первоапрельских шуток 2018 года
  2. OpenNews: Подборка первоапрельских шуток 2017 года (дополнено)
  3. OpenNews: Первоапрельские шутки 2014 года
  4. OpenNews: Подборка первоапрельских шуток 2016 года
  5. OpenNews: Первоапрельские шутки 2015 года (дополнено)
Лицензия: CC-BY
Тип: Обобщение
Ключевые слова: joke, april, fools
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно
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  • 1.1, Аноним (1), 20:50, 01/04/2019 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]
    		• +/
    Сайт Void Linux позаимствовал дизайн у сайта Арча.
    А вообще как-то вяло в этом году.
     
     
  • 2.23, mc user (?), 22:56, 01/04/2019 [^] [ответить]    [к модератору]
    		• +2 +/
    У тебя спина белая
     
  • 1.2, Аноним (2), 20:50, 01/04/2019 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]
    		• +12 +/
    https://readymag.com/u67499373/KomissarRX/
    Вот он шедевр
     
     
  • 2.7, freehck (ok), 21:28, 01/04/2019 [^] [ответить]    [к модератору]
    		• +/
    Лучшее за сегодня! =)
     
  • 2.19, Baz (?), 22:45, 01/04/2019 [^] [ответить]    [к модератору]
    		• +3 +/
    "голосовой помощник Виталя" ))))))
     
     
  • 3.24, 915951952965966948950913 (?), 22:56, 01/04/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    Тоже с витали угарнул
     
  • 3.36, Vee Nee (?), 00:30, 02/04/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Товарищ Виталя!
     
  • 3.41, Аноним (41), 00:50, 02/04/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Тоже рэпер?
     
  • 2.37, 29022036 (?), 00:36, 02/04/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Класс! Только осталось дождаться 29 февраля, пятницы... 2036 года.
     
  • 2.39, Аноним (39), 00:49, 02/04/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    > https://readymag.com/u67499373/KomissarRX/

    Перешёл по ссылке, страница без включения скриптов не загрузилась, закрыл вкладку. Dixi.

     
  • 1.3, труляляй (?), 20:59, 01/04/2019 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    На stackoverflow были замечены единороги.
     
  • 1.4, vitalif (ok), 21:17, 01/04/2019 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +6 +/
    4pda же
     
     
  • 2.10, Анончик (?), 21:33, 01/04/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    круто там) спасибо
     
  • 1.5, Аноним (5), 21:19, 01/04/2019 [ответить] [показать ветку] [···]     [к модератору]  
    		• +2 +/
    OpenBSD, NetBSD и FreeBSD синхронно выпиливают PF https marc info l openbsd-... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2.12, Дон Ягон (?), 21:50, 01/04/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    NetBSD таки не шутят :)
    Правда выпиливают. Всё прочее - юмор по мотивам решения NetBSD.

    > Фряшная часть, к сожалению, в паблик не попала

    А это разве не оно? Имхо, норм такая шутка тоже. У OpenBSD-то сразу было понятно, что это йумор, а тут я даже повёлся сперва :)
    https://lists.freebsd.org/pipermail/svn-src-projects/2019-April/013336.html

     
     
  • 3.34, Аноним84701 (ok), 23:54, 01/04/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    > А это разве не оно? Имхо, норм такая шутка тоже. У OpenBSD-то
    > сразу было понятно, что это йумор, а тут я даже повёлся
    > сперва :)
    > https://lists.freebsd.org/pipermail/svn-src-projects/2019-April/013336.html
    > Users are advised to migrate to --> ipf.<--

    Это тот самый ipfilter, который уже лет 8 назад выпилили бы, но кое-кто уперся рогом и даже стал единственным мейнтейнером (и остался вероятно единственным пользователем)? :)

     
     
  • 4.42, Дон Ягон (?), 00:51, 02/04/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Ipfilter тот самый, а вот почему его не выпиливают - никогда не интересовался. Если считаешь, что заслуживает внимания - расскажи/дай ссылку почитать.
     
  • 1.6, Анонимс (?), 21:28, 01/04/2019 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +2 +/
    > Разработчики OpenBSD вдохновились практикой устранения уязвимостей в Cisco и решили реализовать в OpenBSD подобные передовые методы защиты

    Троллинг просто высшего уровня. Парни из OpenBSD рекомендуют покупать Циску с передовыми методами защиты вашей информации, а они плохого не посоветуют.

     
  • 1.8, Анонимушка (?), 21:28, 01/04/2019 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +4 +/
    А как же новость об официальном заявлении Линуса Торвальдса о том, что он перепишет ядро на Rust?
     
  • 1.9, Аноним (9), 21:32, 01/04/2019 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +/
    Дак type3 или typo3?
     
  • 1.11, KOT040188 (ok), 21:39, 01/04/2019 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    В России нельзя шутить, запретили…
     
  • 1.14, Аноним (14), 22:16, 01/04/2019 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    >мультимедийного центра Kodi

    ..который в 2019-м не умеет звук в opus. Ааатличный "центр"!

     
     
  • 2.16, x3who (?), 22:21, 01/04/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +7 +/
    > звук в opus

    Простите, куда-с?

     
  • 1.17, анон (?), 22:28, 01/04/2019 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• –2 +/
    Шутить в интернете на первое апреля считаю очень вредной и нелепой затеей все это индексируется и остается как фейки (уж простите за это слово) и потом ещё долго засоряют эфир.
     
     
  • 2.20, тоже Аноним (ok), 22:45, 01/04/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Доля более очевидного, чем обычно, бреда играет в интернете роль прививки для мозгов.
     
     
  • 3.30, анон (?), 23:26, 01/04/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• –2 +/
    Я против любых фейков, информационного шума и так хватает.
    Вот девятая новость не похожа на фейк, разрабы скорее стремились хайп поднять.
     
     
  • 4.44, Аноним (-), 01:27, 02/04/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    > Я против любых фейков, информационного шума и так хватает.

    Первому каналу уже свои претензии высказывали?

     
  • 1.18, Аноним (18), 22:28, 01/04/2019 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    Derpibooru в связи с Article 13 открывает магазин, в котором можно купить кучу замечательных DLC!
     
  • 1.21, акм22 (?), 22:47, 01/04/2019 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +/
    Вот еще интересный - https://www.cnx-software.com/2019/04/01/introducing-cnx-election-meddling-syst
     
  • 1.22, НяшМяш (ok), 22:48, 01/04/2019 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +/
    > компания Cloudflare опубликовала мобильные приложения для Android и iOS, активирующие обращение к DNS только через резолвер 1.1.1.1

    Автор, это приложение вышло ещё в ноябре месяце. Сегодня они обновили его до версии 2.0 и анонсировали этот самый Warp.

     
  • 1.25, Аноним (25), 23:07, 01/04/2019 [ответить] [показать ветку] [···]     [к модератору]  
    		• +/
    Hyper представила самый большой многопортовый адаптер для MacBook на 40 разъёмов... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2.28, Аноним (28), 23:19, 01/04/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    хотеть!
     
  • 1.26, спасибо_топикстартору (?), 23:13, 01/04/2019 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• –2 +/
    смеялис с них всем офисом!!
     
     
  • 2.33, Аноним (33), 23:48, 01/04/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Так толсто чт аж тонко!)
     
  • 1.29, Laura Bodewig (ok), 23:25, 01/04/2019 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +/
    gitlab.com + vue.js
     
  • 1.31, Аноним (18), 23:30, 01/04/2019 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    Ещё Google в качестве шутки завтра закроет Google+ https://youtu.be/Li7RvLKoVlQ?t=78s
     
  • 1.32, DiabloPC (ok), 23:40, 01/04/2019 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +/
    Имхо, самый весёлый прикол от лоджа)))
     
  • 1.35, Аноним (35), 00:03, 02/04/2019 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +/
    На coub дизлайки появились - шутко или нет?
     
  • 1.38, AnonPlus (?), 00:41, 02/04/2019 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +/
    Википедия переходит на дореволюціонную орѳографію.

    http://web.archive.org/web/20190401100330/https://ru.wikipedia.org/wiki/Заглавная_страница

     
  • 1.40, Аноним (40), 00:50, 02/04/2019 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +/
    Эх, жаль stackoverflow не останется таким :(
     
  • 1.43, Аноним (43), 01:16, 02/04/2019 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +/
    Это прекрасно:
    https://godotengine.org/article/godot-engine-go-public-2019
     
  • 1.45, 321897 (?), 01:55, 02/04/2019 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +/
    Вот вам и новый RFC https://tools.ietf.org/html/rfc8565
     
  • 1.46, Аноним (46), 02:08, 02/04/2019 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +/
    В «Кухне на районе» появилось особое меню https://high.localkitchen.ru/
     

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