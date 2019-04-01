Подборка первоапрельских шуток 2019 года

|
|
|
|
|
|
|
|
|
|4.42, Дон Ягон (?), 00:51, 02/04/2019 [^] [ответить] [к модератору]
|+/–
|
Ipfilter тот самый, а вот почему его не выпиливают - никогда не интересовался. Если считаешь, что заслуживает внимания - расскажи/дай ссылку почитать.
|
|1.6, Анонимс (?), 21:28, 01/04/2019 [ответить] [показать ветку] [···] [к модератору]
|+2 +/–
|
> Разработчики OpenBSD вдохновились практикой устранения уязвимостей в Cisco и решили реализовать в OpenBSD подобные передовые методы защиты
Троллинг просто высшего уровня. Парни из OpenBSD рекомендуют покупать Циску с передовыми методами защиты вашей информации, а они плохого не посоветуют.
|
|1.17, анон (?), 22:28, 01/04/2019 [ответить] [показать ветку] [···] [к модератору]
|–2 +/–
|
Шутить в интернете на первое апреля считаю очень вредной и нелепой затеей все это индексируется и остается как фейки (уж простите за это слово) и потом ещё долго засоряют эфир.
|
|
|
|
|
|3.30, анон (?), 23:26, 01/04/2019 [^] [ответить] [к модератору]
|–2 +/–
|
Я против любых фейков, информационного шума и так хватает.
Вот девятая новость не похожа на фейк, разрабы скорее стремились хайп поднять.
|
|
|
|4.44, Аноним (-), 01:27, 02/04/2019 [^] [ответить] [к модератору]
|+/–
|
> Я против любых фейков, информационного шума и так хватает.
Первому каналу уже свои претензии высказывали?
|
|1.22, НяшМяш (ok), 22:48, 01/04/2019 [ответить] [показать ветку] [···] [к модератору]
|+/–
|
> компания Cloudflare опубликовала мобильные приложения для Android и iOS, активирующие обращение к DNS только через резолвер 1.1.1.1
Автор, это приложение вышло ещё в ноябре месяце. Сегодня они обновили его до версии 2.0 и анонсировали этот самый Warp.
|