Подборка первоапрельских шуток 2019 года

Подборка первоапрельских шуток: Для включения в ядро Linux предложен фреймворк для звуковой индикации сбоев. Ожидается, что звуковые уведомления об ошибках (panic, oops, предупреждения) позволят упростить отладку на оборудовании без экранов, сделают системы более доступными для людей с ослабленным зрением и решат проблемы с юзабилити в ранее доступной системе вывода panic-отчёта на азбуке Морзе. Фреймворк также включает в себя общую библиотеку для организации вывода звука из ядра, которая может применяться не только для информирования об ошибках, но и для озвучивания системных уведомлений и изменений состояния.

Разработчики OpenBSD вдохновились практикой устранения уязвимостей в Cisco и решили реализовать в OpenBSD подобные передовые методы защиты. В код развиваемого проектом http-сервера добавлена встроенная блокировка утилиты curl по значению в заголовке User Agent. Ожидается, что предложенное изменение позволит защитить web-приложения от многих эксплоитов, в которых применяется утилита Curl, и довести уровень защиты OpenBSD до продуктов лидеров отрасли;

Разработчики почтового клиента Thunderbird сообщили об исправлении всех ошибок, которые имелись в системе отслеживания сообщений о проблемах, и полной стабилизации кодовой базы. Шутка приурочена к инициативе "Game of Bugs", в рамках которой 8 апреля решено провести день по устранения проблем в Thunderbird. Пользователям предлагается поучаствовать в проверке актуальности и воспроизводимости незакрытых уведомлений в системе отслеживания ошибок, выявить и сообщить о новых ошибках и получить опыт в совместной работе по выявлению и устранению ошибок.

Шутка о взломе серверов проекта Devuan с дефейсом и выводом из строя web-серверов проекта (в том числе git.devuan.org и bugs.devuan.org). Шутка привела к подозрениям, что разработчики Devuan пытаются под видом шутки оправдать реальный взлом;

Продолжая практику представления 1 апреля не шуток под видом шуток компания Cloudflare анонсировала мобильное приложения 1.1.1.1 Warp для Android и iOS, дополняющее функцию активации резолвера 1.1.1.1 поддержкой работы через VPN. Вопреки общепринятой практике программа не показывает рекламу, не требует привилегий для полного контроля за устройством и не предлагает купить расширенную платную версию. Хотя нет, настолько хороших мобильных приложений не бывает, и Cloudflare всё же планирует выпустить платное приложение Warp+ с расширенной функциональностью;

Разработчики свободного симулятора транспортной компании OpenTTD скомпилировали проект в WebAssembly и подготовили версию, работающую в браузере;

На stackoverflow.com задействован дизайн в стиле 90-х с падающими звёздочками, кнопкой "Under Construction" и предупреждением о необходимости решения проблемы 2000-года.

Система управления контентом TYPO3 вырвалась в лидеры по числу атак. Недоумевая как малоизвестная CMS могла стать самой взламываемой исследователи из Sucuri разобрали статистику и сделали неожиданное открытие: TYPO3 обычно отдельно не фигурирует в отчётах и выносится в секцию "Другие CMS". На эту секцию обычно не обращают внимания, но её доля достаточно внушительна - по последнему опросу 48%. Как оказалось, почти все упоминания в этой секции касаются TYPO3, что свидетельствует о том, что данная CMS занимает около 48% рынка и вырывается в лидеры по популярности, обогнав WordPress (46%), Joomla (3%) и Drupal (3%). Если перенести это открытые на общемировую статистику движков, используемых на миллионе самых посещаемых сайтов, то доля TYPO3 составит 53%, в то время как для WordPress этот показатель составляет 41%;

Разработчики мультимедийного центра Kodi объявили о скором выпуске обновления, которое будет автоматически установлено для пользователей США, Канады и Евросоюза. В рамках инициативы KodiTV MultiPass в вышеотмеченых странах будет обеспечен доступ к системам вещания Netflix, HULU, HBO, Amazon Prime и Youtube Premium. Стоимость услуги составит $0.99 за просмотр каждого фильма или $0.29 за каждую серию сериала. За $14.99 в месяц можно получить доступ к трём провайдерам контента на выбор, а за $23.99 ко всем сразу;

Google встроил в файловый менеджер Android функцию очистки экрана от загрязнений на основе вытеснения грязи при помощи точечных микровибраций. Также представлен переводчик Google Tulip, использующий машинное обучение для трансляции колебаний растений в осмысленный текст;

Проект Void Linux ввёл в строй новый дизайн сайта, который 1 в 1 совпадает с дизайном Arch Linux.

Представлен отечественный смартфон KomissarRX на базе процессора Эльбрус-8С. Особенности: ультрабезрамочный дисплей, десять основных камер и четыре селфикамеры, датчик состояния глаз, подогрев задней панели (зимний пакет для северных регионов), возможность подключения устройств PCI-Express через гибкий шлейф, резонансный вибродинамик (звук за счёт вибрации предметов);

После сообщения об удалении из состава NetBSD пакетного фильтра PF в пользу собственного пакетного фильтра NPF из-за проблем с сопровождением и переносом исправлений из upstream, разработчики OpenBSD и FreeBSD приняли аналогичное решение и объявили о переходе на bpfilter и ipf;

Компания NVIDIA представила виртуального ассистента для прохождения компьютерных игр, снабжённого голосовым и голографическим интерфейсами;

Компания Logitech заявила о переименовании беспроводных мышей в хомяков, так как у беспроводных устройств нет кабеля, воспринимаемого как "хвост", и называть мышами такие устройства не корректно; По мере выявления новых розыгрышей текст новости будет пополняться новыми первоапрельскими шутками. Ссылки на интересные первоапрельские розыгрыши просьба присылать в комментариях.



