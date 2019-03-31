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Релиз десктоп-окружения Trinity R14.0.6, продолжающего развитие KDE 3.5

31.03.2019 07:47

После 6 месяцев разработки подготовлен релиз десктоп-окружения Trinity R14.0.6, продолжающего развитие кодовой базы KDE 3.5.x и Qt 3. Готовые бинарные пакеты в ближайшее время будут подготовлены для Ubuntu, Debian, RHEL/CentOS, Fedora, openSUSE и других дистрибутивов.

Из особенностей Trinity можно отметить собственные средства для управления параметрами экрана, основанная на udev прослойка для работы с оборудованием, новый интерфейс для настройки оборудования, переход на композитный менеджер Compton-TDE (форк Compton с расширениями TDE), улучшенный конфигуратор сети и механизмы аутентификации пользователей. Окружение Trinity может быть установлено и использовано одновременно с более актуальными выпусками KDE, в том числе предоставлена возможность использования в Trinity уже установленных в системе KDE-приложений. Также присутствуют средства для корректного отображения интерфейса GTK-программ без нарушения единого стиля оформления.

В новой версии внесены изменения, главным образом связанные с устранением ошибок и проведением работы по повышению стабильности кодовой базы. Среди добавленных улучшений:

  • Некоторые компоненты переведены на использование сборочной системы CMake. Расширены возможности, связанные с применением CMake для сборки. При сборке с использованием CMake улучшена читаемость информации, выводимой в процессе компиляции в GCC;
  • Добавлена поддержка глобального набора опций компоновщика (LDFLAGS), задаваемых на уровне настроек системы;
  • Реализована поддержка безопасного преобразования строк из типа "TQString" в "char*";
  • На базе CMake подготовлен фреймворк для обновления шаблонов файлов с переводами. Добавлен web-интерфейс для работы над переводами, основанный на Weblate;
  • Улучшена работа с очень большими файлами;
  • Улучшено определение местоположения динамических библиотек;
  • Решены проблемы с вызовом перезагрузки или завершением работы при наличии в системе других рабочих столов, использующих systemd-logind;
  • В паролях разрешено применять спецсимволы;
  • Улучшена обработка и отображение файлов в формате PDF;
  • Улучшена обработка файлов с логами;
  • Устранены артефакты в GUI и решены проблемы с отсутствием пиктограмм;
  • Решена проблема с двойным выводом уведомлений при подключении некоторых внешних носителей;
  • Исправлены ошибки, приводившие к краху KOrganizer;
  • Добавлена поддержка OpenSSL 1.1+.

Несколько лет назад было начато портирование кодовой базы на Qt 4, но в 2014 году данный процесс заморожен. До завершения миграции на Qt4 силами проекта обеспечено поддержание кодовой базы Qt3, в которую продолжают вноситься исправления ошибок и добавляться улучшения, несмотря на официальное прекращение поддержки Qt3.



  1. Главная ссылка к новости (http://www.trinitydesktop.org/...)
  2. OpenNews: Релиз десктоп-окружения Trinity R14.0.5, продолжающего развитие KDE 3.5
  3. OpenNews: Выпуск дистрибутива Q4OS 2.7, поставляемого с рабочим столом Trinity
  4. OpenNews: Проект по портированию KDE 2 для работы в современных дистрибутивах
  5. OpenNews: Проект KDE отметил своё двадцатилетие повторным выпуском KDE 1
  6. OpenNews: Релиз десктоп-окружения Trinity 3.5.13, продолжающего развитие KDE 3.5
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Ключевые слова: trinity, desktop, kde
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  • 1.2, trdm (ok), 07:55, 31/03/2019 [ответить]    [к модератору]
    		• +/
    Мне нравится. 3-ка очень легкая, мало жрет.
     
     
  • 2.6, svsd_val (ok), 08:25, 31/03/2019 [^] [ответить]    [к модератору]
    		• +/
    Согласен на мой взгляд лучшая версия из всех КДЕ-шек.
     
  • 1.3, Аноним (3), 08:00, 31/03/2019 [ответить]    [к модератору]
    		• +1 +/
    Не знаю как оно там в работе, но выглядит божественно, особенно в сравнении с некоторыми современными ДЕ.
     
  • 1.4, Аноним (4), 08:07, 31/03/2019 [ответить]    [к модератору]
    		• +2 +/
    Надо сказать, скрины крайне неудачные.
     
  • 1.5, Аноним (5), 08:13, 31/03/2019 [ответить]    [к модератору]
    		• +/
    KDE3 + QtCurve было прекрасно.
     
  • 1.7, Аноним (7), 09:13, 31/03/2019 [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Накатим!
     

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