Релиз десктоп-окружения Trinity R14.0.6, продолжающего развитие KDE 3.5

После 6 месяцев разработки подготовлен релиз десктоп-окружения Trinity R14.0.6, продолжающего развитие кодовой базы KDE 3.5.x и Qt 3. Готовые бинарные пакеты в ближайшее время будут подготовлены для Ubuntu, Debian, RHEL/CentOS, Fedora, openSUSE и других дистрибутивов. Из особенностей Trinity можно отметить собственные средства для управления параметрами экрана, основанная на udev прослойка для работы с оборудованием, новый интерфейс для настройки оборудования, переход на композитный менеджер Compton-TDE (форк Compton с расширениями TDE), улучшенный конфигуратор сети и механизмы аутентификации пользователей. Окружение Trinity может быть установлено и использовано одновременно с более актуальными выпусками KDE, в том числе предоставлена возможность использования в Trinity уже установленных в системе KDE-приложений. Также присутствуют средства для корректного отображения интерфейса GTK-программ без нарушения единого стиля оформления. В новой версии внесены изменения, главным образом связанные с устранением ошибок и проведением работы по повышению стабильности кодовой базы. Среди добавленных улучшений: Некоторые компоненты переведены на использование сборочной системы CMake. Расширены возможности, связанные с применением CMake для сборки. При сборке с использованием CMake улучшена читаемость информации, выводимой в процессе компиляции в GCC;

Добавлена поддержка глобального набора опций компоновщика (LDFLAGS), задаваемых на уровне настроек системы;

Реализована поддержка безопасного преобразования строк из типа "TQString" в "char*";

На базе CMake подготовлен фреймворк для обновления шаблонов файлов с переводами. Добавлен web-интерфейс для работы над переводами, основанный на Weblate;

Улучшена работа с очень большими файлами;

Улучшено определение местоположения динамических библиотек;

Решены проблемы с вызовом перезагрузки или завершением работы при наличии в системе других рабочих столов, использующих systemd-logind;

В паролях разрешено применять спецсимволы;

Улучшена обработка и отображение файлов в формате PDF;

Улучшена обработка файлов с логами;

Устранены артефакты в GUI и решены проблемы с отсутствием пиктограмм;

Решена проблема с двойным выводом уведомлений при подключении некоторых внешних носителей;

Исправлены ошибки, приводившие к краху KOrganizer;

Добавлена поддержка OpenSSL 1.1+. Несколько лет назад было начато портирование кодовой базы на Qt 4, но в 2014 году данный процесс заморожен. До завершения миграции на Qt4 силами проекта обеспечено поддержание кодовой базы Qt3, в которую продолжают вноситься исправления ошибок и добавляться улучшения, несмотря на официальное прекращение поддержки Qt3.



