Выпуск Wine 4.5

Доступен экспериментальный выпуск открытой реализации Win32 API - Wine 4.5. С момента выпуска версии 4.4 было закрыто 30 отчётов об ошибках и внесено 385 изменений. Наиболее важные изменения: Добавлена поддержка графического API Vulkan 1.1 (ранее поддерживалась спецификация 1.0);

Улучшена поддержка объектов ядра в драйверах устройств;

Расширено число поддерживаемых вызовов API Media Foundation;

В MSHTML реализована поддержка элементов SVG;

Закрыты отчёты об ошибках, связанные с работой игр и приложений: Regedit, FileAlyzer 1.6.0.4, Settlers III, Settlers Heritage of Kings, Solidworks 2016, League Of Legends, Biamp Systems Nexia v3.3, Star Citizen, Belarc Advisor Computer Inventory 9.0, The Sims, PS4 Remote Play installer 2.8.x, Gaea 1.0.x, Freelancer, PTC Mathcad Prime 3.0, Power World Simulator, MS Office 2007, SIMATIC WinCC V15.1 Runtime installer, Black & White.