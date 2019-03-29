Оценка типичных проблем с безопасностью для различных языков программирования

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|2.5, anonymous (??), 12:11, 29/03/2019 [^] [ответить] [к модератору]
|+2 +/–
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Кодовая база ещё слишком незначительна. Да и инструментов для исследования подходящих нет, скорее всего.
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|3.35, Аноним (35), 14:29, 29/03/2019 [^] [ответить] [к модератору]
|+1 +/–
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Потому что единственная копия записана на дискетку 5'25, которая 20 лет лежит в сейфе и ты ее никому не показывал?
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|4.44, Аноним84701 (ok), 15:59, 29/03/2019 [^] [ответить] [к модератору]
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> Потому что единственная копия записана на дискетку 5'25, которая 20 лет лежит в сейфе и ты ее никому не показывал?
Замени дискету и сейф на запароленый RAR и можешь смело писать "bulletproof software protection, uncracked for years …" (привет автору ExeCryptor ;) )
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|2.7, Аноним (7), 12:21, 29/03/2019 [^] [ответить] [к модератору]
|+2 +/–
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То что жаба с 12% и все что выше - красным, а JS с 11% - синим какбы тонко намекает - кто и что хотел сказать.
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|2.14, Аноним (14), 12:38, 29/03/2019 [^] [ответить] [к модератору]
|+/–
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Похоже очень. Например, по коммерческой статистике доля венды якобы 80% (и Linux 1%), а по нескольким независимым источникам венды 20% (что ненамного превышает Linux с его 17%).
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|1.8, Аноним (8), 12:21, 29/03/2019 [ответить] [показать ветку] [···] [к модератору]
|+2 +/–
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>Данная статистика сильно коррелирует с популярностью того или иного языка и объёмом наработанной кодовой базы
Надо было сразу разделить на частоту использования языка, а не сидеть и гадать.
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|2.24, Нанобот (ok), 13:16, 29/03/2019 [^] [ответить] [к модератору]
|–1 +/–
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и в результате получилась бы бесполезная метрика "количество-ошибок/взятый-с-потолка-процент-популярности". уж лучше пусть останется как есть, так больше полезной информации, а уж разделить одно на другое в случае необходимости большинство читателей сможет самостоятельно
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|3.30, Аноним (30), 13:58, 29/03/2019 [^] [ответить] [к модератору]
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а так еще более бесполезная статистика.
такая же как, скажем, "количество абортов по странам" - самый плохой окажется китай, индия, пакистан, а какая-нибудь буркина-фасо будет в топе.
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|2.19, Аноним (19), 12:46, 29/03/2019 [^] [ответить] [к модератору]
|+3 +/–
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Для начала можно написать на расте хоть что-нибудь полезное, кроме нескольких процентов кода Firefox'а (который, похоже, скоро будет окончательно вытеснен Хромом).
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|1.11, тоже Аноним (ok), 12:30, 29/03/2019 [ответить] [показать ветку] [···] [к модератору]
|+7 +/–
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Статистика столь же вздорна, как рейтинг TIOBE.
Уязвимости ИЩУТ в серьезном коде (это С в первую очередь) и НИКТО НИКОГДА не будет искать в 99% кода, написанного на РНР или JS.
По факту, эти "конкретные цифры" - примерная оценка риска превращения сферического коня в вакууме в сверхновую.
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|2.27, J.L. (?), 13:21, 29/03/2019 [^] [ответить] [к модератору]
|+1 +/–
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> C++ - это неточная характеристика. Это может быть Си, Си с классами,
> Си++ 98, С++11/14/17 - и всё это фактически разные языки.
//оффтоп
я был лучшего мнения о мире Си*
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|2.20, Аноним (19), 12:50, 29/03/2019 [^] [ответить] [к модератору]
|+2 +/–
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Ну да, всякие там Хромиумы, Огнелисы, Электроны, нодджэйэсы с джавамашинами, Либреофисы и прочие КДЕ с Qt не в счёт.
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|1.31, mumu (ok), 14:04, 29/03/2019 [ответить] [показать ветку] [···] [к модератору]
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Для C++ в точности тот же набор ошибок, что и для C (даже порядок примерно тот же). При этом он ничуть не менее популярный. Но в рейтинге почему-то значительно ниже.
Я чего-то не понимаю, для него доступны лучшие анализаторы или что?
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|2.32, Аноним (-), 14:24, 29/03/2019 [^] [ответить] [к модератору]
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Просто те ошибки в "С++", вроде выхода за границы буфера, на самом деле из подмножества Си. Если не писать на С++ как на Си, то и ошибок этих нет.
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|2.42, аноним3 (?), 15:36, 29/03/2019 [^] [ответить] [к модератору]
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и все вернется в прошлый век)) потому как не будет ни операционных систем, ни системных программ под них)) все ведь строится на си/с++. выкинь и все что останется это веб без программ для его использования. мда наделали языков , а дельного как тот же си/с++ так и нет.
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