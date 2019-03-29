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Оценка типичных проблем с безопасностью для различных языков программирования

29.03.2019 10:20

Компания WhiteSource опубликовала результаты анализа распределения уязвимостей в зависимости от применяемых языков программирования. При рассмотрении общего распределения уязвимостей в открытых проектах, 47% всех выявленных проблем с безопасностью затрагивают программы написанные на языке Си, 17% на PHP, 12% на Java и 11% на JavaScript. Доля опасных проблем (CVSS выше 7) составляет для Си, Python и PHP - около 20%, Java и Ruby - 10%, C++ и JavaScript - 30%.

Данная статистика сильно коррелирует с популярностью того или иного языка и объёмом наработанной кодовой базы. Тем не менее, общие тенденции прослеживаются, например, язык PHP занимает в рейтинге Tiobe седьмое место по популярности, но находится на втором месте по числу уязвимостей в приложениях. Язык Си лидирует по числу уязвимостей в силу своего низкоуровневого характера и простоте допустить ошибку при обработке строк и при работе с памятью.

Некоторые выводы:

  • Активное внедрение автоматизированных систем тестирования, fuzzing-инструментов и программ выплаты вознаграждений за выявление уязвимостей привело к заметному всплеску уязвимостей, выявленных в 2017 и 2018 годах, при этом число опасных уязвимостей за два последних года уменьшилось. В 2017 году заметно возросло число уязвимостей, выявленных в программах на языках Си, JavaScript и PHP. В 2018 году число уязвимостей в программах на языках Си и JavaScript снизилось до показателей прошлых лет, но существенно возросло число уязвимостей, выявленных в программах на Java;

    При сужении выборки только для опасных уязвимостей (CVSS выше 7) динамика за последние два года сохраняется, но становится более заметным вклад C++:

  • Наибольшее число выявленных за последнее время уязвимостей относятся к категориям межсайтового скриптинга (XSS), ошибок при проверка входных данных, неверно выставленных прав доступа/привилегий и утечке информации;
  • Статистика по частоте появления уязвимостей в привязке к языкам программирования:
    • Си: наибольшее число уязвимостей связаны с выходом за допустимые границы буфера, ошибками при проверке корректности входных данных и ненадлежащим управлением ресурсами (Race Condition, двойное освобождение памяти, обращение к данным после освобождения и т.п.). Около 20% выявленных уязвимостей в программах на Си отнесены к категории опасных. Наибольшее число уязвимостей в 2018 году выявлено в ядре Linux, ImageMagic, WireShark и FFmpeg.
    • PHP: межсайтовый скриптинг, подстановка SQL-кода и проблемы связанные с правами доступа и установкой привилегий. Около 20% выявленных уязвимостей отнесены к категории опасных;
    • Java: утечки информации (получение данных без наличия должных прав доступа), ошибки при проверке корректности входных данных и межсайтовый скриптинг (XSS). Около 10% выявленных уязвимостей отнесены к категории опасных;
    • JavaScript: применение ненадёжных криптографических методов (неправильная проверка сертификатов, проблемы со случайными числами, применение скомпрометированных алгоритмов, применение хэшей с коллизиями, передача важных данных в открытом виде), неправильная проверка файловых путей (например, выход за пределы базового каталога через "../") и межсайтовый скриптинг (XSS). Около 30% выявленных уязвимостей отнесены к категории опасных;
    • C++: выход за границу буфера, ошибки при проверке входных данных, утечки информации. Около 30% выявленных уязвимостей отнесены к категории опасных;
    • Python: ошибки при проверке входных данных, проблемы с правами доступа и установкой привилегий, межсайтовый скриптинг (XSS). Около 20% выявленных уязвимостей отнесены к категории опасных;
    • Ruby: межсайтовый скриптинг (XSS), проблемы с правами доступа, ошибки при проверке входных данных. Около 10% выявленных уязвимостей отнесены к категории опасных.


  1. Главная ссылка к новости (https://resources.whitesources...)
  2. OpenNews: Сравнения языков программирования с позиции безопасности написанного на них кода
  3. OpenNews: Рейтинг самых опасных ошибок, зафиксированных в 2009 году
  4. OpenNews: Python поднялся на 3 место в рейтинге языков программирования Tiobe
  5. OpenNews: Неявные свойства языков программирования, которые могут привести к уязвимостям
  6. OpenNews: Рейтинг самых опасных ошибок при создании программ
Лицензия: CC-BY
Тип: Обобщение
Ключевые слова: lang, vulnerability
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  • 1.1, Аноним (1), 11:58, 29/03/2019 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]
    		• +/
    про раст намеренно умолчали
     
     
  • 2.2, Аноним (2), 12:02, 29/03/2019 [^] [ответить]    [к модератору]
    		• +15 +/
    Власти скрывают правду о Rust и BASIC (его же нет в списке по той же причине?).
     
  • 2.5, anonymous (??), 12:11, 29/03/2019 [^] [ответить]    [к модератору]
    		• +2 +/
    Кодовая база ещё слишком незначительна. Да и инструментов для исследования подходящих нет, скорее всего.
     
  • 1.3, Аноним (3), 12:04, 29/03/2019 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]
    		• +/
    Паскаля нет
    значит он безопасен
     
     
  • 2.6, Аноним (6), 12:15, 29/03/2019 [^] [ответить]    [к модератору]
    		• +15 +/
    я на паскале 20 лет назад написал игру, до сих пор никто не взломал
     
     
  • 3.15, 0x2A (?), 12:39, 29/03/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +2 +/
    Приветствуем тебя Неуловимый Джо!!!
     
  • 3.35, Аноним (35), 14:29, 29/03/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    Потому что единственная копия записана на дискетку 5'25, которая 20 лет лежит в сейфе и ты ее никому не показывал?
     
     
  • 4.44, Аноним84701 (ok), 15:59, 29/03/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    > Потому что единственная копия записана на дискетку 5'25, которая 20 лет лежит в сейфе и ты ее никому не показывал?

    Замени дискету и сейф на запароленый RAR и можешь смело писать "bulletproof software protection, uncracked for years …" (привет автору ExeCryptor ;) )


     
  • 2.12, proninyaroslav (ok), 12:33, 29/03/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Интересно почему про Go не сказали. Хоть кодовая база не такая обширная, но поделий много (тот же  docker или kubernetes).
     
     
  • 3.28, Аноним (-), 13:27, 29/03/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• –3 +/
    >тот же  docker или kubernetes

    Go там применяется в качестве заменителя BASH.

     
     
  • 4.43, Аноним (43), 15:51, 29/03/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Даёшь gRPC на баше!
     
  • 1.4, Аноним (4), 12:10, 29/03/2019 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    Похоже на фейковую налитику. Выборка мусор.
     
     
  • 2.7, Аноним (7), 12:21, 29/03/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +2 +/
    То что жаба с 12% и все что выше - красным, а JS с 11% - синим какбы тонко намекает - кто и что хотел сказать.
     
  • 2.14, Аноним (14), 12:38, 29/03/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Похоже очень. Например, по коммерческой статистике доля венды якобы 80% (и Linux 1%), а по нескольким независимым источникам венды 20% (что ненамного превышает Linux с его 17%).
     
     
  • 3.34, Аноним (34), 14:29, 29/03/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    63% сидят на маках и хромбуках? Или даже bsd?
     
     
  • 4.36, жека воробьев (?), 14:37, 29/03/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    видимо андроид и айос
     
     
  • 5.40, Аноним (34), 15:25, 29/03/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Ну тогда он противопоставляет выборку всех устройств вообще выборке только десктопов.
     
  • 3.39, EnemyOfDemocracy (?), 14:54, 29/03/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    Если "независимые источники" перестанут хлебать смузи и проведут опрос не только в своём офисе, картина будет именно 80%/1%.
     
  • 2.22, Нанобот (ok), 13:06, 29/03/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Эксперты опеннета подвергли сомнению выводы экспертов компании whitesource
     
  • 1.8, Аноним (8), 12:21, 29/03/2019 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +2 +/
    >Данная статистика сильно коррелирует с популярностью того или иного языка и объёмом наработанной кодовой базы

    Надо было сразу разделить на частоту использования языка, а не сидеть и гадать.

     
     
  • 2.24, Нанобот (ok), 13:16, 29/03/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    и в результате получилась бы бесполезная метрика "количество-ошибок/взятый-с-потолка-процент-популярности". уж лучше пусть останется как есть, так больше полезной информации, а уж разделить одно на другое в случае необходимости большинство читателей сможет самостоятельно
     
     
  • 3.30, Аноним (30), 13:58, 29/03/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    а так еще более бесполезная статистика.
    такая же как, скажем, "количество абортов по странам" - самый плохой окажется китай, индия, пакистан, а какая-нибудь буркина-фасо будет в топе.
     
  • 2.25, smit (??), 13:17, 29/03/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    Данные без нормировки - пальцем в небо.
     
  • 1.10, rustgonewell (?), 12:27, 29/03/2019 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +/
    Взять и переписать всё на Rust!
     
     
  • 2.19, Аноним (19), 12:46, 29/03/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +3 +/
    Для начала можно написать на расте хоть что-нибудь полезное, кроме нескольких процентов кода Firefox'а (который, похоже, скоро будет окончательно вытеснен Хромом).
     
     
  • 3.26, J.L. (?), 13:20, 29/03/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    > Для начала можно написать на расте хоть что-нибудь полезное, кроме нескольких процентов
    > кода Firefox'а (который, похоже, скоро будет окончательно вытеснен Хромом).

    ну тока что ж было https://www.opennet.ru/opennews/art.shtml?num=50387

     
     
  • 4.29, Аноним (-), 13:30, 29/03/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +2 +/
    Я же сказал "что-нибудь полезное", а не очередной "hello world".
     
     
  • 5.45, Аноним (45), 16:21, 29/03/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    У вас так себе представление о hello world.
     
  • 2.21, Blind Vic (ok), 13:02, 29/03/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +2 +/
    > Взять и переписать всё на Rust!

    На Dvast!

     
  • 2.33, VINRARUS (ok), 14:25, 29/03/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    На shell надёжнее.
     
  • 1.11, тоже Аноним (ok), 12:30, 29/03/2019 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +7 +/
    Статистика столь же вздорна, как рейтинг TIOBE.
    Уязвимости ИЩУТ в серьезном коде (это С в первую очередь) и НИКТО НИКОГДА не будет искать в 99% кода, написанного на РНР или JS.
    По факту, эти "конкретные цифры" - примерная оценка риска превращения сферического коня в вакууме в сверхновую.
     
  • 1.13, Аноним (19), 12:36, 29/03/2019 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +2 +/
    C++ - это неточная характеристика. Это может быть Си, Си с классами, Си++ 98, С++11/14/17 - и всё это фактически разные языки.
     
     
  • 2.27, J.L. (?), 13:21, 29/03/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    > C++ - это неточная характеристика. Это может быть Си, Си с классами,
    > Си++ 98, С++11/14/17 - и всё это фактически разные языки.

    //оффтоп
    я был лучшего мнения о мире Си*

     
  • 1.16, Аноним (14), 12:40, 29/03/2019 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +/
    > Компания

    Дальше можно не читать. Уберите эту шнягу.

     
     
  • 2.17, Аноним (17), 12:42, 29/03/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Читай с конца.
     
  • 1.18, Андрей (??), 12:43, 29/03/2019 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +/
    Заодно видно, что в отличие от Си открытого софта на Си++ совсем немного.
     
     
  • 2.20, Аноним (19), 12:50, 29/03/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +2 +/
    Ну да, всякие там Хромиумы, Огнелисы, Электроны, нодджэйэсы с джавамашинами, Либреофисы и прочие КДЕ с Qt не в счёт.
     
  • 1.23, KonstantinB (ok), 13:06, 29/03/2019 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +2 +/
    На Visual Basic-е 0%. Срочно все переходим на Visual Basic!
     
  • 1.31, mumu (ok), 14:04, 29/03/2019 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +/
    Для C++ в точности тот же набор ошибок, что и для C (даже порядок примерно тот же). При этом он ничуть не менее популярный. Но в рейтинге почему-то значительно ниже.
    Я чего-то не понимаю, для него доступны лучшие анализаторы или что?
     
     
  • 2.32, Аноним (-), 14:24, 29/03/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Просто те ошибки в "С++", вроде выхода за границы буфера, на самом деле из подмножества Си. Если не писать на С++ как на Си, то и ошибок этих нет.
     
  • 1.37, Аноним (37), 14:40, 29/03/2019 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +/
    Ну, то есть, самый безопасный язык - Ruby.... Логично, что он так популярен для веба.
     
  • 1.38, жека воробьев (?), 14:51, 29/03/2019 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +/
    надо запретить писать на си/сипп и пхп
     
     
  • 2.41, Совершенно другой аноним (?), 15:32, 29/03/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    а лучше - вообще запретить писать. на чём либо и кому-либо. Вот увидите - сразу ошибки все исчезнут.
     
  • 2.42, аноним3 (?), 15:36, 29/03/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    и все вернется в прошлый век)) потому как не будет ни операционных систем, ни системных программ под них)) все ведь строится на си/с++. выкинь и все что останется это веб без программ для его использования. мда наделали языков , а дельного как тот же си/с++ так и нет.
     

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