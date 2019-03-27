Уязвимость в snapd и flatpak, позволяющая обойти режим изоляции

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|3.18, Аноним84701 (ok), 21:31, 27/03/2019 [^] [ответить] [к модератору]
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> Понимаешь ли ты, что теперь ты ВСЕ свои проги запускаешь вне изолированного
> окружения? Это как если бы ты полностью демонтировал дверь в свою квартиру на том основании, что у нее есть уязвимость в виде глазка, через который из подъезда можно по теням определить, есть ли кто в квартире.
Эх, а я и не знал что снап и флэтпак сделали единственными средствами "изоляции". Остальные просто выкинули или все же запретили под страхом пожизненного лишения доступа к интернету?
Ну и да, я так понимаю, что благородные доны уже полностью перешли на Вейланд? Ведь иначе:
https://mjg59.dreamwidth.org/42320.html
> Apr. 21st, 2016 06:31 pm
> Matthew Garrett
> Any Snap package you install is completely capable of copying all your private data to wherever it wants with very little difficulty.
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|1.6, Suverenman (ok), 20:43, 27/03/2019 [ответить] [показать ветку] [···] [к модератору]
|+3 +/–
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Я, конечно, понимаю плюсы установщиков со всеми зависимостями внутри, которые можно "одним кликом" установить на почти любом линуксе (скоро и на других системах), но зачем-же их пихать туда, где есть хороший доступ к интернету (сервера, десктопы) и большинство устанавливаемых пакетов free and open-source.
Только буквально несколько раз встречался с неудачной попыткой инсталляции ПО из репозиториев (допустим, пакет calibre на новейшей KDE Neon или какой-то очень древний софт), но его, по моему скромному мнению, уж лучше установить из исходников, чем скачивать пол-системы. Нет, ну какой-нибудь проприетарный софт для производителя этого ПО, конечно, лучше сделать snap-ом, однако зачем мне (или нам), например, VLC из snap, весом в полгига и со своими либами, которые кроме него никто в системе и использовать-то не будет?
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|2.7, zzz (??), 20:56, 27/03/2019 [^] [ответить] [к модератору]
|–1 +/–
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Линукс сам себя загнал в угол своим stable api is a nonsence. Поэтому и плодятся сущности - Docker, snap, flatpak, пытающиеся максимально изолировать приложения от этого самого nonsence.
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|4.11, zzz (??), 21:11, 27/03/2019 [^] [ответить] [к модератору]
|–1 +/–
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На вашем месте я бы не стал так горячиться. Еще можно привести линукс в чувство, время, пока что, есть.
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|4.19, zzz (??), 21:36, 27/03/2019 [^] [ответить] [к модератору]
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Докер - изначально одна большая кривая раскривушка. Каждое обновление - регрессии, которые что-то, да ломают. AUFS - один сплошной глюкодром, который, к счастью, закопали. Но есть же overlay, правильно? Только он был ничуть не лучше, его бросили и начали писать overlay2. Портировать на более старые версии? Да плевать, хомячки пусть сами разбираются.
По сути, докер - такая себе вещь в себе: работает, пока работает, но в любой момент от любого чиха всё может поломаться, и всем будет абсолютно плевать, что у тебя крутится важный инстанс. Докер - про стильно-модно-молодежно, но никак не про надежность.
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|5.20, anonymous (??), 21:49, 27/03/2019 [^] [ответить] [к модератору]
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В смысле ? Докер вообще то не по стандарту и его нормальные люди не используют. В нормальных дистрах докер выкинули и заменили уже ...
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|6.22, zzz (??), 21:55, 27/03/2019 [^] [ответить] [к модератору]
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>Докер то чем вам насолил?
Читать сейчас так не модно, надо же успеть установить свежий snap, нельзя терять время.
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|3.17, zzz (??), 21:26, 27/03/2019 [^] [ответить] [к модератору]
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Это да. Честно пытался установить Asterisk бинарно - ни в какую. Зато есть неизвестно кем собранный докер и ISO, да.
С FreeSWITCH еще хуже, там тупо предлагают скачать .run и его запустить, а он, типа, сам всё как надо установит. В итоге скрипт отработал, но ничего не заработало. И есть вариант - накатить с ISO.
Как они так умудряются писать код, что его невозможно опакетить и для работы необходимо поставить ОС с нуля, причем, сами разработчики настаивают на этом пути - загадка.
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|4.21, anonymous (??), 21:50, 27/03/2019 [^] [ответить] [к модератору]
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Сроду юзал астерисков с EPEL и проблем никогда не было, даже dahdi, правда для последнего рпм сам собираю под очередное ядро, но да ладно.
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|5.23, zzz (??), 21:57, 27/03/2019 [^] [ответить] [к модератору]
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У мну на дебиане такое не получилось. И тот факт, что софтина требует какого-то выделенного дистра - высший показатель качества софта.
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