Уязвимость в snapd и flatpak, позволяющая обойти режим изоляции

> Понимаешь ли ты, что теперь ты ВСЕ свои проги запускаешь вне изолированного

> окружения? Это как если бы ты полностью демонтировал дверь в свою квартиру на том основании, что у нее есть уязвимость в виде глазка, через который из подъезда можно по теням определить, есть ли кто в квартире. Эх, а я и не знал что снап и флэтпак сделали единственными средствами "изоляции". Остальные просто выкинули или все же запретили под страхом пожизненного лишения доступа к интернету? Ну и да, я так понимаю, что благородные доны уже полностью перешли на Вейланд? Ведь иначе:

https://mjg59.dreamwidth.org/42320.html

> Apr. 21st, 2016 06:31 pm

> Matthew Garrett

> Any Snap package you install is completely capable of copying all your private data to wherever it wants with very little difficulty. .