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Уязвимость в snapd и flatpak, позволяющая обойти режим изоляции

27.03.2019 20:07

В инструментариях для управления самодостаточными пакетами snapd и flatpak выявлены похожие уязвимости (CVE-2019-7303, CVE-2019-10063), позволяющие на 64-разрядных системах обойти средства изоляции приложений и получить доступ к основной системе. При удачной атаке (эксплоит) злоумышленник может симулировать набор команд в активном терминале и выполнить произвольные команды вне изолированного окружения. Уязвимости устранены в выпусках snapd 2.37.4, flatpak 1.2.4 и flatpak 1.0.8.

Проблема вызвана некорректным устранением в 2017 году уязвимости CVE-2017-5226, для блокирования которой при помощи механизма seccomp было применено ограничение доступа изолированных приложений к системному вызову ioctl с флагом TIOCSTI. Оказалось, что для блокировки на 64-разрядных системах применялась 64-разрядная маска, в то время как в сравнении необходимо было учитывать только младшие 32 бита, так как аргумент TIOCSTI определён в ядре как 32-разрядный. Неправильная маска позволяла обойти ограничение на 64-разрядных системах и воспользоваться ioctl-интерфейсом TIOCSTI для помещения произвольных символов в буфер ввода терминала. Для обхода ограничения seccomp достаточно было при обращении к ioctl дополнительно выставить любой бит в старших 32 разрядах параметра TIOCSTI.

  1. Главная ссылка к новости (https://github.com/flatpak/fla...)
  2. OpenNews: Релиз системы самодостаточных пакетов Flatpak 1.2.0
  3. OpenNews: Уязвимость во Flatpak, позволяющая повысить привилегии в системе
  4. OpenNews: Уязвимость, позволяющая обойти режим sandbox-изоляции SELinux
  5. OpenNews: Уязвимость в snapd, позволяющая получить root-привилегии в системе
  6. OpenNews: Обновление инструментов Snapd 2.22 и Snapcraft 2.26 для самодостаточных пакетов Snap
Лицензия: CC-BY
Тип: Проблемы безопасности
Ключевые слова: snapd, flatpak
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  • 1.1, mikevmk (??), 20:28, 27/03/2019 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]
    		• +1 +/
    Кто бы сомневался. Не зря я это говно из убунты выпиливаю первым делом
     
     
  • 2.2, Аноним (2), 20:33, 27/03/2019 [^] [ответить]     [к модератору]
    		• +5 +/
    Понимаешь ли ты, что теперь ты ВСЕ свои проги запускаешь вне изолированного окру... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 3.18, Аноним84701 (ok), 21:31, 27/03/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    > Понимаешь ли ты, что теперь ты ВСЕ свои проги запускаешь вне изолированного
    > окружения? Это как если бы ты полностью демонтировал дверь в свою квартиру на том основании, что у нее есть уязвимость в виде глазка, через который из подъезда можно по теням определить, есть ли кто в квартире.

    Эх, а я и не знал что снап и флэтпак  сделали единственными средствами "изоляции". Остальные просто выкинули или все же запретили под страхом пожизненного лишения доступа к интернету?

    Ну и да, я так понимаю, что благородные доны уже полностью перешли на Вейланд? Ведь иначе:
    https://mjg59.dreamwidth.org/42320.html
    > Apr. 21st, 2016 06:31 pm
    > Matthew Garrett
    > Any Snap package you install is completely capable of copying all your private data to wherever it wants with very little difficulty.

    .

     
  • 2.13, Аноним (13), 21:15, 27/03/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    не ты один)
     
  • 1.6, Suverenman (ok), 20:43, 27/03/2019 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +3 +/
    Я, конечно, понимаю плюсы установщиков со всеми зависимостями внутри, которые можно "одним кликом" установить на почти любом линуксе (скоро и на других системах), но зачем-же их пихать туда, где есть хороший доступ к интернету (сервера, десктопы) и большинство устанавливаемых пакетов free and open-source.
    Только буквально несколько раз встречался с неудачной попыткой инсталляции ПО из репозиториев (допустим, пакет calibre на новейшей KDE Neon или какой-то очень древний софт), но его, по моему скромному мнению, уж лучше установить из исходников, чем скачивать пол-системы. Нет, ну какой-нибудь проприетарный софт для производителя этого ПО, конечно, лучше сделать snap-ом, однако зачем мне (или нам), например, VLC из snap, весом в полгига и со своими либами, которые кроме него никто в системе и использовать-то не будет?    
     
     
  • 2.7, zzz (??), 20:56, 27/03/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    Линукс сам себя загнал в угол своим stable api is a nonsence. Поэтому и плодятся сущности - Docker, snap, flatpak, пытающиеся максимально изолировать приложения от этого самого nonsence.
     
     
  • 3.10, Аноним (10), 21:04, 27/03/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Как всё зззапущено.
     
     
  • 4.11, zzz (??), 21:11, 27/03/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    На вашем месте я бы не стал так горячиться. Еще можно привести линукс в чувство, время, пока что, есть.
     
  • 3.12, Аноним (12), 21:12, 27/03/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Это утверждение относится ко внутриядерному API. Из GLibc функции не выпиливают.
     
  • 3.15, Аноним (15), 21:21, 27/03/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    Докер то чем вам насолил?
     
     
  • 4.19, zzz (??), 21:36, 27/03/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    Докер - изначально одна большая кривая раскривушка. Каждое обновление - регрессии, которые что-то, да ломают. AUFS - один сплошной глюкодром, который, к счастью, закопали. Но есть же overlay, правильно? Только он был ничуть не лучше, его бросили и начали писать overlay2. Портировать на более старые версии? Да плевать, хомячки пусть сами разбираются.

    По сути, докер - такая себе вещь в себе: работает, пока работает, но в любой момент от любого чиха всё может поломаться, и всем будет абсолютно плевать, что у тебя крутится важный инстанс. Докер - про стильно-модно-молодежно, но никак не про надежность.

     
     
  • 5.20, anonymous (??), 21:49, 27/03/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    В смысле ? Докер вообще то не по стандарту и его нормальные люди не используют. В нормальных дистрах докер выкинули и заменили уже ...
     
     
  • 6.22, zzz (??), 21:55, 27/03/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    >Докер то чем вам насолил?

    Читать сейчас так не модно, надо же успеть установить свежий snap, нельзя терять время.

     
  • 2.8, Аноним (8), 20:57, 27/03/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Затем что криворуким "разработчикам" так проще.
     
     
  • 3.17, zzz (??), 21:26, 27/03/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Это да. Честно пытался установить Asterisk бинарно - ни в какую. Зато есть неизвестно кем собранный докер и ISO, да.

    С FreeSWITCH еще хуже, там тупо предлагают скачать .run и его запустить, а он, типа, сам всё как надо установит. В итоге скрипт отработал, но ничего не заработало. И есть вариант - накатить с ISO.

    Как они так умудряются писать код, что его невозможно опакетить и для работы необходимо поставить ОС с нуля, причем, сами разработчики настаивают на этом пути - загадка.

     
     
  • 4.21, anonymous (??), 21:50, 27/03/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Сроду юзал астерисков с EPEL и проблем никогда не было, даже dahdi, правда для последнего рпм сам собираю под очередное ядро, но да ладно.
     
     
  • 5.23, zzz (??), 21:57, 27/03/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    У мну на дебиане такое не получилось. И тот факт, что софтина требует какого-то выделенного дистра - высший показатель качества софта.
     
  • 1.16, VINRARUS (ok), 21:21, 27/03/2019 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +/
    О нет! В винде на одну уязвимость больше!
    Говорил Бил, не связывайся с этим чудом в перьях.
     

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