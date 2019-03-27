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Разработчики SUSE представили DRM-драйвер, работающий поверх FrameBuffer

27.03.2019 11:50

Разработчики из компании SUSE представили новый видеодрайвер fbdevdrm, предоставляющий поддержку API DRM (Direct Rendering Manager) поверх устройства Framebuffer (fbdev) в Linux. Предложенный набор патчей протестирован для запуска композитного сервера Weston и X-сервера с fbdev-драйверами для видеокарт atyfb (ATI Mach64, RageII, RageII+, RageIIc), aty128fb (ATI Rage128), s3fb (S3), savagefb (Savage), sisfb (SiS), tdfxfb (3Dfx) и tridentfb (Trident).

Подсистема fbdev считается устаревшей и когда-нибудь будет удалена из ядра, что приведёт к потере большого числа драйверов, работающих через фреймбуфер. Некоторые из этих драйверов затрагивают оборудование, которое всё ещё используется и предоставляет достаточно хорошую поддержку фреймбуфера.

Проект fbdevdrm окажется полезным для перевода на современный API DRM драйверов, завязанных на фреймбуфер и выносящих логику взаимодействия с графическим адаптером в пространство пользователя. Fbdevdrm не нацелен на расширение функциональности fbdev и на продолжение развития данной технологии, но он может использоваться как шаблон и пошаговая инструкция для перевода драйверов с fbdev на DRM, или как прослойка для предоставления API DRM поверх немодифицированных fbdev-драйверов.

Код fbdevdrm распространяется под лицензией GPLv2+ с исключением, позволяющим при желании перелицензировать код под любой другой лицензией, что даёт возможность использования проекта для портирования на DRM любых fbdevd-драйверов, независимо от применяемой в них лицензии.

Разработчикам приложений проект позволит не тратить усилия на поддержку двух API для взаимодействия с графическим оборудованием (DRM и fbdev), так как они смогут ограничиться только одним интерфейсом DRM без потери совместимости с драйверами на базе fbdev.

  1. Главная ссылка к новости (https://lists.freedesktop.org/...)
  2. OpenNews: Инициатива по форсированию разработки Etnaviv, открытого драйвера для GPU Vivante
  3. OpenNews: Для Wayland/Weston представлен бэкэнд для отрисовки через FBDEV
  4. OpenNews: Для Android реализована возможность применения штатных видеодрайверов Linux
  5. OpenNews: Компания Collabora представила новый видеодрайваер для GPU Mali Midgard и Bifrost
  6. OpenNews: Релиз DirectFB 1.6
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Ключевые слова: fbdev, framebuffer, fbdevdrm
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  • 1.1, Аноним (1), 12:29, 27/03/2019 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]
    		• –2 +/
    >Подсистема fbdev считается устаревшей и когда-нибудь будет удалена из ядра

    Похоже я немного перележал в криокамере. Ещё недавно все говорили, что fbdev в линуксе это вершина прогресса.

     
  • 1.2, Сергей (??), 12:32, 27/03/2019 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]
    		• –5 +/
    SUSE в последнее время радуют. После слияния RedHat и ухода Canonical с десктопов, SUSE претендует на звание самой ламповой в Open Source.
     
     
  • 2.3, th3m3 (ok), 12:34, 27/03/2019 [^] [ответить]    [к модератору]
    		• +3 +/
    >ухода Canonical с десктопов

    Лол, что?

     
  • 2.6, Ключевский (?), 12:44, 27/03/2019 [^] [ответить]    [к модератору]
    		• –3 +/
    Слияния с кем? Ухода куда? Ты бредишь, русский.
     
     
  • 3.22, vantoo (ok), 14:48, 27/03/2019 [^] [ответить]    [к модератору]
    		• +2 +/
    Русские бредят всей страной как минимум с 2014 года.
     
     
  • 4.24, Xait (?), 14:56, 27/03/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    Весенние обострение тебя постигло. Дурашка)
     
     
  • 5.25, vantoo (ok), 14:58, 27/03/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Похоже Магистр Йода к нам пожаловал.
     
  • 4.29, Ключевский (?), 15:18, 27/03/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    > Русские бредят всей страной как минимум с 2014 года.

    На самом деле где-то с момента, как их придумали при Гольштейн-Готторпах, то есть около 250 лет, а не 4 года.

     
  • 2.16, feudor (ok), 14:03, 27/03/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    про слияние ред хат с айбиэм понятно - это исключительно энтерпрайз серверный рынок, а вот про уход каноникал с десктопа не совсем ясно, отказ от разработки юнайти это уход?
     
     
  • 3.26, Lkr (?), 14:58, 27/03/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    обоср@лись с Unity&Mir, и коню понятно.
     
  • 1.4, Anonymchik (?), 12:37, 27/03/2019 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    Что за бред? Если подсистема fbdev считается устаревшей будет удалена из ядра, то текстовой консоли вообще что-ли не будет? Один Вяленд останется что ли?
     
     
  • 2.8, Аноним (8), 12:47, 27/03/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    >то текстовой консоли вообще что-ли не будет

    Да. Поддержку текстовой консоли уже давно хотят вынести в юзерспейс, даже без учета возни вокруг fbdev.

     
     
  • 3.12, Anonymchik (?), 12:58, 27/03/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• –2 +/
    Жуть какая-то. Такое впечатление, что в последнее время энтузиастов своего дела и профессионалов высокого класса сменяют настоящие безумцы, которые хотят выкинуть все, что нарабатывалось долгие годы и что собственно в Линуксе и ценилось.
     
     
  • 4.14, Аноним (14), 13:09, 27/03/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +6 +/
    Извини пожалуйста, но выкидывать технологии из 60-тых для терминалов наверное имеет смысл в 2019. А знаешь кто первый выкинул терминал как мы его знаем и внедрил графический интерфейс? plan9, в 90-тые, как раз те ребята кто Unix и сделал. Только Linux стоит жопой к прогрессу
     
     
  • 5.27, имя (?), 15:04, 27/03/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    в плане имхо можно работать и без запуска графической оболочки (правда, насколько это удобно я не скажу), это у инферно она запускается сразу.
     
  • 4.17, Аноним (17), 14:05, 27/03/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    эти люди пришли на все готовое - в этом причина.
     
  • 2.9, Аноним (9), 12:52, 27/03/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +6 +/
    "Текстовая консоль" -- понятие растяжимое!

    (A) Собственно VGA текстовая консоль это CONFIG_VGA_CONSOLE.  По дефолту 80x24, символы генерятся видеокартой, работает быстро.   Никто на неё не покушается, за исключением случаев когда её в принципе нет, типа: raspberrypi, powerbook и т п.

    (B) CONFIG_FRAMEBUFFER_CONSOLE это консоль, работающая поверх любого фреймбуфера CONFIG_FB.  Оным может служить как фреймбуфер DRM драйвера, или же $сабж -- стародревние "Frame buffer hardware drivers" aka CONFIG_FB_*. Их-то и пытаются закопать, так как проку от них на современном железе при наличии годных DRM дров -- нет.

     
  • 2.10, _hide_ (ok), 12:53, 27/03/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• –2 +/
    Вообще-то, адепты вяленого считают, что всё остальное -- ошибка природы. И при первой возможности похоронят всё старое оборудование. Просто по приколу.
    Именно поэтому мне очень не нравится накручивание верней циферки в ядре Линуса и его "монолитная" сборка (что упрощает поддержку, но очень усложняет разработку новых фич отдельно от ядра). Пора бы уже начать двигаться (пока финансы позволяют) к абстракции над оборудованием и завершением "улучшений внутренних структур данных", но всем пофигу.
     
     
  • 3.23, Lkr (?), 14:54, 27/03/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    всем пофигу на твои старперские стоны. новые технологии приходят, старые уходят.
     
  • 2.19, ryoken (ok), 14:22, 27/03/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    Ну вот в Андроиде нет консоли и нельзя включить отображение загрузки. Хотя, на моём дремучем, лежащем в ящике iPhone3G - можно, с джейлбрейком. Кто видел - получили неизгладимое впечатление и долго меня называли разными словами :D
     
  • 1.5, ryoken (ok), 12:39, 27/03/2019 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    >> для видеокарт atyfb (ATI Mach64, RageII, RageII+, RageIIc), aty128fb (ATI >>Rage128), s3fb (S3), savagefb (Savage), sisfb (SiS), tdfxfb (3Dfx) и >>tridentfb (Trident)

    Не могу не вспомнить: "Пришла весна и некрофилы достали заступы и вилы". В SUSE видимо кто-то раскапывал старые склады..? :)

     
     
  • 2.13, НяшМяш (ok), 12:58, 27/03/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +2 +/
    Запуск вяленого на Rage128 - это прям хентай какой-то.
     
     
  • 3.28, имя (?), 15:04, 27/03/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    нани?
     
  • 1.7, vdb (?), 12:46, 27/03/2019 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• –2 +/
    > Код fbdevdrm распространяется под лицензией GPLv2+ с исключением, позволяющим при желании перелицензировать код под любой другой лицензией…

    Это надо было так извратить идею! Какой смысл в кастрированной GPL? Пилили бы уж Public Domain. Или PD в ядро не берут?

     
  • 1.11, Аноним (11), 12:55, 27/03/2019 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +/
    смысл новости исказили
    не дрм-драйвер поверх fbdev, дрм-драйвер для fbdev (т.е. прослойка, позволяющая старым дровам работать по новому апи)
     
  • 1.15, saahriktu (ok), 13:45, 27/03/2019 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +/
    Даже оригинальная новость, по ходу, не совсем точна, поскольку, по ходу, речь именно о драйверах: "Back in 2012 was a call for deprecating Linux FBDEV drivers in a move to try to kill off the FBDEV subsystem in favor of modern DRM drivers." (c)

    Те же nouveaufb, inteldrmfb, radeondrmfb,... и т.д. - это именно фреймбуфер поверх этих самых DRM-драйверов, которые сейчас и продвигают. А "deprecated", по ходу, pure FBDEV драйвера наподобие nvidiafb и перечисленных в новости.

     
  • 1.18, Аноним (18), 14:17, 27/03/2019 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +/
    Они все еще пытаются победить поломанный Plymouth.
     
  • 1.20, ryoken (ok), 14:23, 27/03/2019 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +/
    Кстати, они собираются натягивать сие поверх efifb (или как там  его зовут..)?
     
  • 1.21, Gentoo Stallone (?), 14:47, 27/03/2019 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +/
    openSUSE Tumbleweed довольно стабильная ОС, несмотря на роллинг релиз и достаточно свежие пакеты. Но с репозитариями у них бардак.
     

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