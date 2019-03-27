Разработчики SUSE представили DRM-драйвер, работающий поверх FrameBuffer

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|1.1, Аноним (1), 12:29, 27/03/2019 [ответить] [показать ветку] [···] [к модератору]
|–2 +/–
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>Подсистема fbdev считается устаревшей и когда-нибудь будет удалена из ядра
Похоже я немного перележал в криокамере. Ещё недавно все говорили, что fbdev в линуксе это вершина прогресса.
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|4.29, Ключевский (?), 15:18, 27/03/2019 [^] [ответить] [к модератору]
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> Русские бредят всей страной как минимум с 2014 года.
На самом деле где-то с момента, как их придумали при Гольштейн-Готторпах, то есть около 250 лет, а не 4 года.
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|2.16, feudor (ok), 14:03, 27/03/2019 [^] [ответить] [к модератору]
|+1 +/–
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про слияние ред хат с айбиэм понятно - это исключительно энтерпрайз серверный рынок, а вот про уход каноникал с десктопа не совсем ясно, отказ от разработки юнайти это уход?
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|2.8, Аноним (8), 12:47, 27/03/2019 [^] [ответить] [к модератору]
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>то текстовой консоли вообще что-ли не будет
Да. Поддержку текстовой консоли уже давно хотят вынести в юзерспейс, даже без учета возни вокруг fbdev.
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|3.12, Anonymchik (?), 12:58, 27/03/2019 [^] [ответить] [к модератору]
|–2 +/–
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Жуть какая-то. Такое впечатление, что в последнее время энтузиастов своего дела и профессионалов высокого класса сменяют настоящие безумцы, которые хотят выкинуть все, что нарабатывалось долгие годы и что собственно в Линуксе и ценилось.
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|4.14, Аноним (14), 13:09, 27/03/2019 [^] [ответить] [к модератору]
|+6 +/–
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Извини пожалуйста, но выкидывать технологии из 60-тых для терминалов наверное имеет смысл в 2019. А знаешь кто первый выкинул терминал как мы его знаем и внедрил графический интерфейс? plan9, в 90-тые, как раз те ребята кто Unix и сделал. Только Linux стоит жопой к прогрессу
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|5.27, имя (?), 15:04, 27/03/2019 [^] [ответить] [к модератору]
|+/–
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в плане имхо можно работать и без запуска графической оболочки (правда, насколько это удобно я не скажу), это у инферно она запускается сразу.
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|2.9, Аноним (9), 12:52, 27/03/2019 [^] [ответить] [к модератору]
|+6 +/–
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"Текстовая консоль" -- понятие растяжимое!
(A) Собственно VGA текстовая консоль это CONFIG_VGA_CONSOLE. По дефолту 80x24, символы генерятся видеокартой, работает быстро. Никто на неё не покушается, за исключением случаев когда её в принципе нет, типа: raspberrypi, powerbook и т п.
(B) CONFIG_FRAMEBUFFER_CONSOLE это консоль, работающая поверх любого фреймбуфера CONFIG_FB. Оным может служить как фреймбуфер DRM драйвера, или же $сабж -- стародревние "Frame buffer hardware drivers" aka CONFIG_FB_*. Их-то и пытаются закопать, так как проку от них на современном железе при наличии годных DRM дров -- нет.
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|2.10, _hide_ (ok), 12:53, 27/03/2019 [^] [ответить] [к модератору]
|–2 +/–
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Вообще-то, адепты вяленого считают, что всё остальное -- ошибка природы. И при первой возможности похоронят всё старое оборудование. Просто по приколу.
Именно поэтому мне очень не нравится накручивание верней циферки в ядре Линуса и его "монолитная" сборка (что упрощает поддержку, но очень усложняет разработку новых фич отдельно от ядра). Пора бы уже начать двигаться (пока финансы позволяют) к абстракции над оборудованием и завершением "улучшений внутренних структур данных", но всем пофигу.
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|3.23, Lkr (?), 14:54, 27/03/2019 [^] [ответить] [к модератору]
|–1 +/–
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всем пофигу на твои старперские стоны. новые технологии приходят, старые уходят.
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|2.19, ryoken (ok), 14:22, 27/03/2019 [^] [ответить] [к модератору]
|–1 +/–
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Ну вот в Андроиде нет консоли и нельзя включить отображение загрузки. Хотя, на моём дремучем, лежащем в ящике iPhone3G - можно, с джейлбрейком. Кто видел - получили неизгладимое впечатление и долго меня называли разными словами :D
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|1.5, ryoken (ok), 12:39, 27/03/2019 [ответить] [показать ветку] [···] [к модератору]
|+1 +/–
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>> для видеокарт atyfb (ATI Mach64, RageII, RageII+, RageIIc), aty128fb (ATI >>Rage128), s3fb (S3), savagefb (Savage), sisfb (SiS), tdfxfb (3Dfx) и >>tridentfb (Trident)
Не могу не вспомнить: "Пришла весна и некрофилы достали заступы и вилы". В SUSE видимо кто-то раскапывал старые склады..? :)
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|1.7, vdb (?), 12:46, 27/03/2019 [ответить] [показать ветку] [···] [к модератору]
|–2 +/–
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> Код fbdevdrm распространяется под лицензией GPLv2+ с исключением, позволяющим при желании перелицензировать код под любой другой лицензией…
Это надо было так извратить идею! Какой смысл в кастрированной GPL? Пилили бы уж Public Domain. Или PD в ядро не берут?
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|1.15, saahriktu (ok), 13:45, 27/03/2019 [ответить] [показать ветку] [···] [к модератору]
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Даже оригинальная новость, по ходу, не совсем точна, поскольку, по ходу, речь именно о драйверах: "Back in 2012 was a call for deprecating Linux FBDEV drivers in a move to try to kill off the FBDEV subsystem in favor of modern DRM drivers." (c)
Те же nouveaufb, inteldrmfb, radeondrmfb,... и т.д. - это именно фреймбуфер поверх этих самых DRM-драйверов, которые сейчас и продвигают. А "deprecated", по ходу, pure FBDEV драйвера наподобие nvidiafb и перечисленных в новости.
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