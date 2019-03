Разработчики SUSE представили DRM-драйвер, работающий поверх FrameBuffer

Даже оригинальная новость, по ходу, не совсем точна, поскольку, по ходу, речь именно о драйверах: "Back in 2012 was a call for deprecating Linux FBDEV drivers in a move to try to kill off the FBDEV subsystem in favor of modern DRM drivers." (c) Те же nouveaufb, inteldrmfb, radeondrmfb,... и т.д. - это именно фреймбуфер поверх этих самых DRM-драйверов, которые сейчас и продвигают. А "deprecated", по ходу, pure FBDEV драйвера наподобие nvidiafb и перечисленных в новости.