Разработчики SUSE представили DRM-драйвер, работающий поверх FrameBuffer

Разработчики из компании SUSE представили новый видеодрайвер fbdevdrm, предоставляющий поддержку API DRM (Direct Rendering Manager) поверх устройства Framebuffer (fbdev) в Linux. Предложенный набор патчей протестирован для запуска композитного сервера Weston и X-сервера с fbdev-драйверами для видеокарт atyfb (ATI Mach64, RageII, RageII+, RageIIc), aty128fb (ATI Rage128), s3fb (S3), savagefb (Savage), sisfb (SiS), tdfxfb (3Dfx) и tridentfb (Trident).

Подсистема fbdev считается устаревшей и когда-нибудь будет удалена из ядра, что приведёт к потере большого числа драйверов, работающих через фреймбуфер. Некоторые из этих драйверов затрагивают оборудование, которое всё ещё используется и предоставляет достаточно хорошую поддержку фреймбуфера.

Проект fbdevdrm окажется полезным для перевода на современный API DRM драйверов, завязанных на фреймбуфер и выносящих логику взаимодействия с графическим адаптером в пространство пользователя. Fbdevdrm не нацелен на расширение функциональности fbdev и на продолжение развития данной технологии, но он может использоваться как шаблон и пошаговая инструкция для перевода драйверов с fbdev на DRM, или как прослойка для предоставления API DRM поверх немодифицированных fbdev-драйверов.

Код fbdevdrm распространяется под лицензией GPLv2+ с исключением, позволяющим при желании перелицензировать код под любой другой лицензией, что даёт возможность использования проекта для портирования на DRM любых fbdevd-драйверов, независимо от применяемой в них лицензии.

Разработчикам приложений проект позволит не тратить усилия на поддержку двух API для взаимодействия с графическим оборудованием (DRM и fbdev), так как они смогут ограничиться только одним интерфейсом DRM без потери совместимости с драйверами на базе fbdev.



