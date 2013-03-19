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Выпуск Proton 4.2-1, пакета для запуска Windows-игр в Linux

27.03.2019 09:03

Компания Valve опубликовала сборку проекта Proton 4.2-1, который основан на наработках проекта Wine и нацелен на обеспечение запуска в Linux игровых приложений, созданных для Windows и представленных в каталоге Steam. Proton 4.2-1 отмечен как первый стабильный выпуск проекта (прошлые выпуски имели статус бета-версий). Наработки проекта распространяются под лицензией BSD. По мере готовности в оригинальный Wine и сопутствующие проекты, такие как DXVK и vkd3d, переносятся развиваемые в Proton изменения.

Proton позволяет напрямую запускать в Linux-клиенте Steam игровые приложения, поставляемые только для Windows. Пакет включает в себя реализацию DirectX 11 (на базе DXVK) и 12 (на базе vkd3d), работающие через трансляцию вызовов DirectX в API Vulkan, предоставляет улучшенную поддержку игровых контроллеров и возможность использования полноэкранного режима независимо от поддерживаемых в играх разрешений экрана. По сравнению с оригинальным Wine значительно увеличена производительность многопоточных игр.

Новый выпуск примечателен обновлением кодовой базы до Wine 4.2. По сравнению с прошлой веткой, основанной на Wine 3.16, размер специфичных для Proton патчей существенно уменьшился, так как 166 патчей удалось передать в основную кодовую базу Wine. Например, недавно в Wine была перенесена новая реализация API XAudio2 на основе проекта FAudio. Общие различия между Wine 3.16 и Wine 4.2 включают более 2400 изменений.

Среди других изменений в Proton 4.2-1:

  • Прослойка DXVK (реализация DXGI, Direct3D 10 и Direct3D 11 поверх API Vulkan) обновлена до версии 1.0.1. В версии 1.0.1 устранены сбои с распределением памяти на системах с чипами Intel Bay Trail, исправлена регрессия в коде управления цветностью в DXGI и решены проблемы при запуске игр Star Wars Battlefront (2015), Resident Evil 2, Devil May Cry 5 и World of Warcraft;
  • FAudio обновлён до 19.03-13-gd07f69f;
  • Улучшено поведение курсора мыши в играх, включая Resident Evil 2 и Devil May Cry 5;
  • Решены проблемы с сетевой игрой в NBA 2K19 и NBA 2K18;
  • Устранены ошибки, приводящие к дублированию игровых контроллеров в играх на базе SDL2, включая RiME;
  • Добавлена поддержка новой версии графического API Vulkan 1.1.104 (для приложений передаются сведения о поддержке версии Vulkan 1.1 вместо 1.0);
  • Режим полноэкранного отображения теперь доступен и для игр на базе GDI;
  • Улучшена поддержка игр, использующих IVRInput для управления вводом в шлемах виртуальной реальности;
  • Внесены улучшения в систему сборки. Добавлена команда "make help" для сборки документации.


  1. Главная ссылка к новости (https://www.reddit.com/r/Steam...)
  2. OpenNews: Бета-выпуск Proton 3.16, пакета для запуска Windows-игр в Linux
  3. OpenNews: Компания Valve представила проект Proton для запуска Windows-игр в Linux
  4. OpenNews: Выпуск проекта Wine Staging 4.0, дополняющего Wine 4.0
  5. OpenNews: Проект Hangover для запуска Windows-приложений на системах ARM64 c Linux и Android
  6. OpenNews: Выпуск проекта DXVK 1.0 с реализацией Direct3D 10/11 поверх API Vulkan
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Ключевые слова: proton, wine, game
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  • 1.1, 2019 Year of Linux on Desktops (?), 09:14, 27/03/2019 [ответить]    [к модератору]
    		• +4 +/
    Ну теперь осталось только, чтоб все эти уродские античиты заработали, и винда уже совсем станет не нужна.
     
     
  • 2.2, Ordu (ok), 09:24, 27/03/2019 [^] [ответить]    [к модератору]
    		• –2 +/
    Что за античиты?

    Мне просто любопытно, по идее ведь античитам вовсе не обязательно быть win32 приложениями, а когда это и надо, их можно было бы собрать через wine-gcc, и получить linux-бинарь, с доступом к win32api. Но они, как я понимаю, все без сорцов идут, так? А дизассемблер шо кажет? Там куча антиотладки?

     
     
  • 3.3, адмирал третьего флота очевидно (?), 09:50, 27/03/2019 [^] [ответить]    [к модератору]
    		• +/
    античитам надо не только быть win32 им ещё и надо недокументированные хаки в апи юзать чтоб за окружением следить.. и знать что никто системные вызовы не подменил и прочее и прочее.. там всё порой так сложно что в некоторых играх принимают решение античитом банить по аномальным игровым результатам, а проверку модифицированной среды упростить, вот такие античиты в вайне работают.
     
     
  • 4.9, Ordu (ok), 10:13, 27/03/2019 [^] [ответить]    [к модератору]
    		• +/
    А, я понял о чём речь. Безнадёжно.

    В том смысле, что под линукс начнут писать античиты тогда, когда (если?) линукс станет популярен у игроманов в достаточной мере, а если он станет достаточно популярен, то не будет никаких проблем засунуть в ядро модуль, который сделает всё из ядра, даже если ты будешь античит запускать с рутовскими правами.

    Открытость wine в этом смысле, лишь мешает, потому что никто не запрещает пропатчить wine как угодно и детектировать это будет крайне сложно. Всякие бинарные рантайм патчи на API венды можно сдетектить, но если эти патчи софтварные, и весь необходимый для чита функционал находится по адресам кода из kernel32.dll, то что-то там сдетектить уже невозможно.

     
  • 1.4, Аноним (4), 09:52, 27/03/2019 [ответить]    [к модератору]
    		• +/
    Это Steam пытается так припугнуть Microsoft, чтобы мол они не наглели, иначе мы всей геймеров уведем с винды?
     
     
  • 2.6, Аноним (6), 09:56, 27/03/2019 [^] [ответить]     [к модератору]  
    		• +/
    Мне вот тоже всё ещё не ясно, что им мешает без припугиваний уводить Была бы св... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 3.7, Попугай Кеша (?), 10:06, 27/03/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    SteamOS, не? Хорошая платформа
     
  • 1.5, Аноним (5), 09:55, 27/03/2019 [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    для Proton патчей существенно уменьшился, так как 166 патчей удалось передать в основную кодовую базу Wine  - Курс выбрали верный...

    Может Valve - когда нибуть купить Wine...

     
  • 1.8, Аноним (8), 10:09, 27/03/2019 [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    как насчет 3дмакса под линукс?
     

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