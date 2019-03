Выпуск Proton 4.2-1, пакета для запуска Windows-игр в Linux

Компания Valve опубликовала сборку проекта Proton 4.2-1, который основан на наработках проекта Wine и нацелен на обеспечение запуска в Linux игровых приложений, созданных для Windows и представленных в каталоге Steam. Proton 4.2-1 отмечен как первый стабильный выпуск проекта (прошлые выпуски имели статус бета-версий). Наработки проекта распространяются под лицензией BSD. По мере готовности в оригинальный Wine и сопутствующие проекты, такие как DXVK и vkd3d, переносятся развиваемые в Proton изменения. Proton позволяет напрямую запускать в Linux-клиенте Steam игровые приложения, поставляемые только для Windows. Пакет включает в себя реализацию DirectX 11 (на базе DXVK) и 12 (на базе vkd3d), работающие через трансляцию вызовов DirectX в API Vulkan, предоставляет улучшенную поддержку игровых контроллеров и возможность использования полноэкранного режима независимо от поддерживаемых в играх разрешений экрана. По сравнению с оригинальным Wine значительно увеличена производительность многопоточных игр. Новый выпуск примечателен обновлением кодовой базы до Wine 4.2. По сравнению с прошлой веткой, основанной на Wine 3.16, размер специфичных для Proton патчей существенно уменьшился, так как 166 патчей удалось передать в основную кодовую базу Wine. Например, недавно в Wine была перенесена новая реализация API XAudio2 на основе проекта FAudio. Общие различия между Wine 3.16 и Wine 4.2 включают более 2400 изменений. Среди других изменений в Proton 4.2-1: Прослойка DXVK (реализация DXGI, Direct3D 10 и Direct3D 11 поверх API Vulkan) обновлена до версии 1.0.1. В версии 1.0.1 устранены сбои с распределением памяти на системах с чипами Intel Bay Trail, исправлена регрессия в коде управления цветностью в DXGI и решены проблемы при запуске игр Star Wars Battlefront (2015), Resident Evil 2, Devil May Cry 5 и World of Warcraft;

FAudio обновлён до 19.03-13-gd07f69f;

Улучшено поведение курсора мыши в играх, включая Resident Evil 2 и Devil May Cry 5;

Решены проблемы с сетевой игрой в NBA 2K19 и NBA 2K18;

Устранены ошибки, приводящие к дублированию игровых контроллеров в играх на базе SDL2, включая RiME;

Добавлена поддержка новой версии графического API Vulkan 1.1.104 (для приложений передаются сведения о поддержке версии Vulkan 1.1 вместо 1.0);

Режим полноэкранного отображения теперь доступен и для игр на базе GDI;

Улучшена поддержка игр, использующих IVRInput для управления вводом в шлемах виртуальной реальности;

Внесены улучшения в систему сборки. Добавлена команда "make help" для сборки документации.