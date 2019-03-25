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Выпуск Puppy Linux 8.0, дистрибутива для устаревших компьютеров

25.03.2019 20:40

Представлен релиз легковесного Linux-дистрибутива Puppy 8.0 (BionicPup), ориентированного на работу на устаревшем оборудовании. Загрузочный iso-образ занимает 354 Мб (x86 и x86_64 c поддержкой BIOS и UEFI).

Дистрибутив собран с использованием пакетной базы Ubuntu 18.04 и собственного сборочного инструментария Woof-CE, позволяющего использовать в качестве основы пакетные базы сторонних дистрибутивов. Использование бинарных пакетов из Ubuntu позволяет значительно сократить время подготовки и тестирования релиза, и одновременно обеспечить пакетную совместимость с репозиториями Ubuntu, при сохранении совместимости с классическими пакетами Puppy в формате PET. Для установки дополнительных приложений и обновления системы предлагается интерфейс Quickpet.

Графическое окружение пользователя базируется на оконном менеджере JWM, файловом менеджере ROX, собственном наборе GUI-конфигураторов (Puppy Control Panel), виджетов (Pwidgets - часы, календарь, RSS, состояние соединения и т.п.) и приложений (Pburn, Uextract, Packit, Change_kernels, JWMdesk, YASSM, Pclock, SimpleGTKradio). В качестве браузера используется Palemoon. В поставку также включены почтовый клиент Claws mail, Torrent-клиент, мультимедийный проигрыватель MPV, аудиоплеер Deadbeef, текстовый процессор Abiword, табличный процессор Gnumeric, Samba, CUPS.

Кроме обновления версий программ отмечаются следующие новшества:

  • В файловом менеджере rox filer добавлена поддержка копирования и вставки через буфер обмена;
  • По умолчанию задействован композитный менеджер compton и включён эффект небольшой тени для окон и меню;
  • Темы оформления JWM унифицированы с темами GTK;
  • Для claws-mail реализована возможность сворачивания в системный лоток;
  • По умолчанию в системный лоток добавлена кнопка для поиска и запуска приложений;
  • Конвертер ffconvert заменён на qwinff, gcolor на gpick, а screeny на "take a shot";
  • В состав включены приложения homebank, sunfish, guvcview, redshift-gui и janky_BT (интерфейс для настройки bluetooth).


  1. Главная ссылка к новости (http://blog.puppylinux.com/bio...)
  2. OpenNews: Релиз Linux-дистрибутива Quirky 8.4, развиваемого автором Puppy Linux
  3. OpenNews: Выпуск Puppy Linux 7.5, дистрибутива для устаревших компьютеров
  4. OpenNews: Выпуск легковесных дистрибутивов Puppy Linux 6.0 "Tahrpup" и Quirky Unicorn 6.2
  5. OpenNews: Релиз Linux-дистрибутивов Wary Puppy 5.5 и Racy Puppy 5.5
  6. OpenNews: Релиз дистрибутива Slacko Puppy 5.4
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Ключевые слова: puppy, linux
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  • 1.1, Аноним (1), 20:51, 25/03/2019 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]
    		• +3 +/
    Bionic Poop
     
  • 1.2, Артемий Лебедев (?), 20:57, 25/03/2019 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]
    		• +/
    Так нескучных обоев (2 картинка) даже я не ожидал!
     
  • 1.3, Аноним (-), 21:03, 25/03/2019 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]
    		• +/
    systemd?
     
  • 1.4, Аноним (4), 21:16, 25/03/2019 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]
    		• +1 +/
    Когда он был на слаке, он был действительно для слабых контуперов.

    Но зачем очередная юбунта с нескучными обоями?

     
     
  • 2.5, Аноним (5), 21:24, 25/03/2019 [^] [ответить]    [к модератору]
    		• +1 +/
    Он и остался на шлаке, просто есть версия и с убунтой.
     
  • 1.6, Аноним (6), 21:40, 25/03/2019 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    оО 16гб озу это теперь устаревшие компьютеры? Оо
     
     
  • 2.9, Орбан (?), 22:06, 25/03/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    16Гб сейчас вообще ни о чём. Для комфортной работы в линуксе требуется процессор хотя бы Зион 2011 v3 и минимум 64Гб ОЗУ, а также NVMe SSD 1Тб
     
     
  • 3.11, Аноним (11), 22:25, 25/03/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    и гигабитный интернет
     
  • 1.7, Аноним (7), 21:51, 25/03/2019 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +/
    В статье про эту ОС фраза "системный лоток" мельком приобретает неожиданный смысл.
     
  • 1.8, Аноним (-), 21:55, 25/03/2019 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +/
    а можно на devuan?..
     
  • 1.10, Дегенератор (ok), 22:20, 25/03/2019 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +/
    Заметьте, "устаревшее" вовсе не означает "низкопроизводительное"
     

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