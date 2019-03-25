Выпуск Puppy Linux 8.0, дистрибутива для устаревших компьютеров

Представлен релиз легковесного Linux-дистрибутива Puppy 8.0 (BionicPup), ориентированного на работу на устаревшем оборудовании. Загрузочный iso-образ занимает 354 Мб (x86 и x86_64 c поддержкой BIOS и UEFI). Дистрибутив собран с использованием пакетной базы Ubuntu 18.04 и собственного сборочного инструментария Woof-CE, позволяющего использовать в качестве основы пакетные базы сторонних дистрибутивов. Использование бинарных пакетов из Ubuntu позволяет значительно сократить время подготовки и тестирования релиза, и одновременно обеспечить пакетную совместимость с репозиториями Ubuntu, при сохранении совместимости с классическими пакетами Puppy в формате PET. Для установки дополнительных приложений и обновления системы предлагается интерфейс Quickpet. Графическое окружение пользователя базируется на оконном менеджере JWM, файловом менеджере ROX, собственном наборе GUI-конфигураторов (Puppy Control Panel), виджетов (Pwidgets - часы, календарь, RSS, состояние соединения и т.п.) и приложений (Pburn, Uextract, Packit, Change_kernels, JWMdesk, YASSM, Pclock, SimpleGTKradio). В качестве браузера используется Palemoon. В поставку также включены почтовый клиент Claws mail, Torrent-клиент, мультимедийный проигрыватель MPV, аудиоплеер Deadbeef, текстовый процессор Abiword, табличный процессор Gnumeric, Samba, CUPS. Кроме обновления версий программ отмечаются следующие новшества: В файловом менеджере rox filer добавлена поддержка копирования и вставки через буфер обмена;

По умолчанию задействован композитный менеджер compton и включён эффект небольшой тени для окон и меню;

Темы оформления JWM унифицированы с темами GTK;

Для claws-mail реализована возможность сворачивания в системный лоток;

По умолчанию в системный лоток добавлена кнопка для поиска и запуска приложений;

Конвертер ffconvert заменён на qwinff, gcolor на gpick, а screeny на "take a shot";

В состав включены приложения homebank, sunfish, guvcview, redshift-gui и janky_BT (интерфейс для настройки bluetooth).



