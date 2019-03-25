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Выпуск операционной системы Redox OS 0.5, написанной на языке Rust

25.03.2019 07:51

После года разработки подготовлен выпуск операционной системы Redox 0.5, разработанной с использованием языка Rust и концепции микроядра. Наработки проекта распространяются под свободной лицензией MIT. Для тестирования в VirtualBox или QEMU предложены готовые загрузочные образы.

Пользовательское окружение в Redox построено на базе графической оболочки Orbital, работающей поверх Wayland. В качестве web-браузера применяется Netsurf. Операционная система использует концепцию микроядра, при котором на уровне ядра обеспечивается только взаимодействие между процессами и управление ресурсами, а вся остальная функциональность вынесена в библиотеки, которые могут использоваться как ядром, так и пользовательскими приложениями. Все драйверы выполняются в пространстве пользователя в изолированных sandbox-окружениях. Для совместимости с существующими приложениями предоставляется специальная POSIX-прослойка, позволяющая запускать многие программы без портирования.

Redox развивается в соответствии с философией Unix c заимствованием некоторых идей из SeL4, Minix и Plan 9. В системе применяется принцип "все есть URL". Например, для записи в лог может использоваться URL "log://", для взаимодействия между процессами "bus://", для сетевого взаимодействия "tcp://" и т.п. Модули, которые могут быть реализованы в форме драйверов, расширений ядра и пользовательских приложений, могут регистрировать свои обработчики URL, например, можно написать модуль обращения к портам ввода/вывода и привязать его к URL "port_io://", после чего можно использовать его для доступа к 60 порту через открытие URL "port_io://60".

Проектом также развивается собственный пакетный менеджер, набор стандартных утилит (binutils, coreutils, netutils, extrautils), командная оболочка ion, vim-подобный текстовый редактор sodium, сетевой стек и файловая система TFS, развиваемая на основе идей ZFS (модульный вариант ZFS на языке Rust). Конфигурация задаётся на языке Toml. Система поддерживает запуск на процессорах с архитектурой x86_64 c VBE-совместимой графической картой (nvidia, intel, amd), AHCI-дисками и сетевыми картами на базе чипов E1000 или RTL8168.

Из новшеств, добавленных в выпуске Redox 0.5, можно отметить:

  • Предложена собственная стандартная Си-библиотека Relibc, написанная на языке Rust. Relibc позиционируется как переносимая реализация стандартной библиотеки Си, соответствующая стандарту POSIX и способная работать не только в Redox, но и в дистрибутивах на базе ядра Linux. Ранее в Redox в качестве стандартной библиотеки применялся форк библиотеки newlib от проекта Сygwin, но он не устраивал разработчиков с точки зрения безопасности и кросс-платформенности. На текущей стадии развития Relibc уже намного превосходит newlib по функциональности;
  • Подготовлены новые загрузчики bootloader-coreboot и bootloader-efi для coreboot и EFI, на основе которых сформированы загрузочные образы. Написаны библиотеки для работы с EFI на языке Rust и загрузочный код (payload для coreboot) на Rust. Загрузчики могут применяться обособленно от Redox и в других проектах;
  • Система обработки событий переработана для предоставления корректной поддержки вызовов select и poll;
  • Реализована полноценная поддержка функций отображения в память (mmap);
  • Добавлена поддержка Pthreads и предложены дополнительные системные вызовы для обработки сигналов;
  • Улучшена совместимость с LLVM, что позволило обеспечить сборку rustc и Mesa (c llvmpipe);
  • Благодаря переходу на новую системную библиотеку удалось добиться поддержки многих новых приложений. Для установки в Redox подготовлены готовые пакеты с библитеками SDL2, ffmpeg, cairo, gstreamer, pcre, glib, pixman, libiconv, libsodium и gettext, набором компиляторов llvm, реализацией OpenGL/Vulkan Mesa, эмуляторами scummvm, dosbox и mgba, играми eduke32 (Duke Nukem 3D), openttd и FreeDoom. Всего добавлено 62 новых пакета.


  1. Главная ссылка к новости (https://www.redox-os.org/news/...)
  2. OpenNews: Для Linux и Redox представлена реализация Libc на языке Rust
  3. OpenNews: Третий выпуск операционной системы Redox OS, написанной на языке Rust
  4. OpenNews: Представлена операционная система Redox, написанная на языке Rust
  5. OpenNews: Проект RustPython развивает реализацию интерпретатора Python на языке Rust
  6. OpenNews: Выпуск libOS, unikernel на языке Rust для запуска приложений поверх гипервизора
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Ключевые слова: redox, rust
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  • 1.1, Аноним (1), 08:03, 25/03/2019 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]
    		• +/
    > В системе применяется принцип "все есть URL".

    А там можно как в похапе ровно одной функцией file_exists проверить phar:// на существование и начать его исполнять?

     
     
  • 2.25, Аноним (-), 11:03, 25/03/2019 [^] [ответить]    [к модератору]
    		• +/
    Да глупость какая-то. В винде тоже можно зачем-то написать \\.\COM1, только никому не приходит в голову показывать это в консоли и вондовсэксплорере.
     
  • 1.2, Аноним (2), 08:08, 25/03/2019 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]
    		• +/
    Зачем изолировать драйвера, если Rust безопасный?
     
     
  • 2.3, Ordu (ok), 08:13, 25/03/2019 [^] [ответить]    [к модератору]
    		• +4 +/
    Я тоже этого не понимаю до конца. Сам бог, казалось бы, велел вывести монолит на новый уровень, а они вместо этого сообщения между потоками передают. Может они думают не только об ошибках работы с памятью, и не только о тех ошибках, которые можно предотвратить грамотными API, но и об остальных ошибках, на которые никакая креативность не предложит лучшего способа реагировать, кроме panic?
     
     
  • 3.8, Аноним (2), 08:44, 25/03/2019 [^] [ответить]     [к модератору]
    		• +1 +/
    Да, может В таком случае кажется разумным задокументировать подобные мысли Одн... весь текст скрыт [показать]
     
  • 2.6, Аноним (6), 08:41, 25/03/2019 [^] [ответить]     [к модератору]  
    		• +2 +/
    Суть скорее в том что кроме расто драйверов существуют и другие драйвера которые... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 3.17, Аноним (2), 09:57, 25/03/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +3 +/
    А зачем писать драйвера на си, если можно на безопасном Rust?
     
     
  • 4.32, Аноним (32), 11:39, 25/03/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +2 +/
    Затем, что эти драйвера уже написаны, и будут портироваться сюда, потому что врядли кто-то сегодня потянет написание с нуля драйверов, даже для самых популярных устройств
     
     
  • 5.34, Аноним (2), 11:43, 25/03/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    Признайтесь уже, что не написали не одного драйвера. А скорее всего, и в глаза их не видели.
     
  • 5.39, Аноним (-), 11:58, 25/03/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    ЛОЛШТО? Драйвер это вообще-то адаптер, преобразующий протокол устройства в протокол (API) ОС. Если это действительно новая ОС со своим протоколом, то и драйверы придётся именно переписывать.
     
     
  • 6.52, НяшМяш (ok), 13:23, 25/03/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    Ну будет у тебя интерфейс драйвера другой. А логику драйвера будешь с нуля реверсить - спеки читать (если они есть вообще)? Тот же видеодрайвер проще взять линуксический и поменять в нём осезависимый код.
     
     
  • 7.58, Аноним (58), 13:35, 25/03/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    >видеодрайвер проще взять линуксический и поменять в нём осезависимый код.
    >видеодрайвер
    >поменять осезависимый код.

    Это весь код, что ли?

     
     
  • 8.60, Аноним (-), 13:42, 25/03/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Ребята совсем не в теме. Вот это и есть уровень типичных растофанов.
     
  • 7.70, Аноним (2), 14:13, 25/03/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    > Тот же > видеодрайвер проще взять линуксический
    > и поменять в нём осезависимый код.

    А ещё проще взять готовый виндовый. Тем более, давно есть наглядный пример.

     
     
  • 8.74, Аноним (58), 14:43, 25/03/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    >А ещё проще взять готовый виндовый.

    Главное синий экран зе забыть портировать.

     
     
  • 9.75, Аноним (2), 14:52, 25/03/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    >>А ещё проще взять готовый виндовый.
    > Главное синий экран зе забыть портировать.

    Всё продумано шеф, возьмём готовый https://docs.microsoft.com/en-us/sysinternals/downloads/bluescreen

     
  • 4.35, Аноним (35), 11:48, 25/03/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    а вы готовы переписать все драйвера на rust ?
     
     
  • 5.61, Аноним (2), 13:46, 25/03/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Да, готов. Ведь ради этого всё и затевалось. Правда, я бы предпочёл переписать всё на Component Pascal или Sing#, в крайнем случае на ML.
     
     
  • 6.63, Аноним (58), 13:54, 25/03/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    >Правда, я бы предпочёл переписать всё на Component Pascal или Sing#, в крайнем случае на ML.

    С кровати не упади, когда переписывать будешь.

     
     
  • 7.69, Аноним (2), 14:10, 25/03/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Попрошу Вас не отпугивать инвесторов раньше времени Ценными Указаниями. Когда мы приступим в финальному этапу переговоров, надеюсь, Вы присоединитесь и дадите Ещё Более Ценные Указания.
     
  • 6.65, Аноним (58), 14:03, 25/03/2019 [^] [ответить]     [к модератору]  
    		• +1 +/
    Результаты собеседования с новым сотрудником - Желаемая должность Генеральный... весь текст скрыт [показать]
     
  • 2.9, Сергей (??), 08:50, 25/03/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Без unsafe на нём ничего полезного и быстрого не напишешь, особенно драйвер.
     
  • 2.18, anono (?), 10:18, 25/03/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    не путай причину с следствием.
     
     
  • 3.19, Аноним (2), 10:24, 25/03/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    То есть безопасность Rust обусловлена применением микроядра? Вы же понимаете, если это так, то в прикладном софте говорить о ней не приходится?
     
     
  • 4.66, Аноним (58), 14:04, 25/03/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    >то есть безопасность Rust обусловлена применением микроядра
    >Безопасность кирпича обусловлена применением здания.

    Иди домой ты пьян.

     
     
  • 5.72, Аноним (2), 14:19, 25/03/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    >>то есть безопасность Rust обусловлена применением микроядра
    >>Безопасность кирпича обусловлена применением здания.
    > Иди домой ты пьян.

    Переставил причину и следствие по совету эксперта.

     
  • 2.49, Аноним (58), 13:19, 25/03/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    И безопасной бритвой можно подавиться.
     
  • 1.4, Аноним (4), 08:21, 25/03/2019 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +/
    > port_io

    А почему подчёркивание, а не дефис?

    Хотя, в общем-то, почему вообще не port? И так же понятно,что I/O.

     
     
  • 2.64, Аноним (58), 13:57, 25/03/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    >А почему подчёркивание, а не дефис?

    Какой на ухо дефис? Через минус, что ли? Минут в именах символов используют только дeбилы и создатели CSS, то есть только дeбилы.

     
  • 1.13, BrainFucker (ok), 09:19, 25/03/2019 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    И как с их ссылками работать в скриптах, с помощью wgef и curl? В юниксах концепция "всё файлы" была удобна в скриптах особенно. А в чём смысл "всё ссылки" непонятно, будто просто изврат ради изврата.

    Файлы-то хоть можно прочитать чем угодно, хоть браузером. А ссылки большинство не поддерживает, а те приложения что поддерживают, то только пару видов всего. Бессмысленная концепция совершенно.

     
     
  • 2.14, Аноним (1), 09:28, 25/03/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +8 +/
    Предлагаю новую концепцию: всё есть systemd-юниты.
     
     
  • 3.57, Аноним (57), 13:28, 25/03/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    SystemDOS
     
  • 2.15, Аноним (15), 09:34, 25/03/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    Почему ты считаешь, что URL подразумевает HTTP?
     
     
  • 3.20, BrainFucker (ok), 10:50, 25/03/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    > Почему ты считаешь, что URL подразумевает HTTP?

    Где ты там увидел подразумевание? В юниксах можно прочитать файл чем угодно, т.к. читать файлы умеют все. Чем прочитать данные по ссылке типа упомянутого в статье log://? Это поддержку каждого протокола надо добавлять во все утилиты, нафиг такое.

     
     
  • 4.42, KonstantinB (ok), 12:18, 25/03/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +2 +/
    Если там так же, как в Plan 9, - ничего не надо.

    В Plan 9 (откуда они взяли идею) протокол реализуется драйвером, а работаешь ты с таким URL точно так же как с файлом, через стандартные операции ввода-вывода. Точно так же, как в Линуксе сделан procfs.

    Какая разница, /var/log/logfile или log://logfile? Принципиально никакой, только драйвер указывается в явном виде.

     
     
  • 5.45, BrainFucker (ok), 12:32, 25/03/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• –2 +/
    > Точно так же, как в Линуксе сделан procfs.
    > Какая разница, /var/log/logfile или log://logfile? Принципиально никакой, только драйвер  указывается в явном виде.

    /proc я могу читать чем угодно, хоть веб-браузером, несмотря на то что он на это не был расчитан. А при попытке открыть log:// я получу ошибку о незнакомом протоколе. Вот и вся разница.


     
     
  • 6.50, Аноним (58), 13:21, 25/03/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    Ты туповат?
     
     
  • 7.53, BrainFucker (ok), 13:25, 25/03/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    Иди на xep.
     
     
  • 8.59, Аноним (58), 13:38, 25/03/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Ошибка, непознанный протокол!
     
     
  • 9.62, BrainFucker (ok), 13:47, 25/03/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    > Ошибка, непознанный протокол!

    cat /dev/xep > /run/user/Аноним

     
  • 2.16, KonstantinB (ok), 09:47, 25/03/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    При чем тут HTTP?

    Работать примерно так же, как с файлами. Но есть нюанс.

    В юниксовых скриптах "все есть файл" во многом подразумевает "все есть текстовый файл с некоей структурой, которую можно распарсить простейшими утилитами" (не, понятно, что и с бинарными данными работать можно, но это нестандартный сценарий), и надо заранее знать ожидаемый формат ввода и вывода.

    С URL это развитие той же идеи со своего рода типизацией: scheme указывает на протокол. Можно все разнообразие свести к некоторому промежуточному универсальному формату и на лету конвертировать одно в другое автоматически. А учитывая, что есть еще и query string, можно варьировать параметрами, специфичными для протокола, безо всяких специальных конструкций.

     
     
  • 3.22, BrainFucker (ok), 10:52, 25/03/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    > При чем тут HTTP?

    Это у вас надо спросить, я его не упоминал. См. предыдущий коммент

     
  • 1.21, Аноним (21), 10:52, 25/03/2019 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +/
    кастую сравнение redox vs. reactos!
     
     
  • 2.30, Аноним (-), 11:24, 25/03/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +6 +/
    ReactOS: Development began in 1996
    Redox: first published on 20 April 2015
     
  • 2.43, жека воробьев (?), 12:25, 25/03/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +2 +/
    redox уже работает
     
  • 1.23, kiwinix (?), 10:52, 25/03/2019 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    Кто объяснит зачем эта ОС?
    Просто чтоб ядро не текло? (Раст не умеет текти)
    Либо по тому что могут?)

    Я вот просто сомневаюсь что выйдет ос которая будет работать быстрее.

    Тогда практическое применение?

     
     
  • 2.26, Аноним (26), 11:05, 25/03/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Раст умеет всё.
     
  • 2.27, Аноним (-), 11:19, 25/03/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Доказать всем, что у раста больше. Только, похоже, соревноваться они будут с реактосом.
     
  • 2.28, VINRARUS (ok), 11:22, 25/03/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Потому шо Linux must die, так как смертельно заражон system:D.
     
  • 2.54, Аноним (58), 13:26, 25/03/2019 [^] [ответить]     [к модератору]  
    		• +/
    Любой полный по Тьюрингу язык программирования может и текти и виснуть и глючи... весь текст скрыт [показать]
     
  • 2.55, pda (?), 13:26, 25/03/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    На данный момент "for fun". Как и Linux в начале. Может когда-нибудь применение найдётся. А может и нет.
     
  • 1.24, Аноним (24), 10:56, 25/03/2019 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +4 +/
    Отлично! Теперь осталось переписать это всё дело на C.
     
     
  • 2.29, VINRARUS (ok), 11:23, 25/03/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Лучше на assembler, толку больше.
     
     
  • 3.56, pda (?), 13:27, 25/03/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    На ассемблере уже есть. Даже две.
     
  • 1.31, VINRARUS (ok), 11:28, 25/03/2019 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +2 +/
    Даже ОС переписали на Rust, а Firefox до этих пор слоупочит...
     
     
  • 2.73, Анонимс (?), 14:34, 25/03/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    Mozilla скорее всего перейдёт на движок chromium. Поэтому смысла им никакого нет всё переписывать на rust.
     
  • 1.33, Аноним (33), 11:39, 25/03/2019 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +/
    идея хороша, но зачем оно нужно без софта? Или там можно будет запускать линуховый?
     
     
  • 2.36, Аноним (35), 11:50, 25/03/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    как это без софта, написано же "добавлено 62 новых пакета"
     
  • 1.37, Аноним (37), 11:55, 25/03/2019 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +/
    >В качестве web-браузера применяется Netsurf

    А почему не rast'образный firefox? Что не осилили?

     
     
  • 2.40, Аноним (-), 12:10, 25/03/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Конечно, они же там зачем-то всё подряд пилят. Не только стандартную библиотеку Си на ржавчине, но и freetype тоже перепиливают с Си на раст. И ничего толком не доделано, что характерно.
     
     
  • 3.48, НяшМяш (ok), 13:19, 25/03/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Что характерно, это "недоделано" уже запускается и работает. Первый линукс тоже вышел без системдэ и драйверов нвидии.
     
  • 1.38, evkogan (?), 11:57, 25/03/2019 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +11 +/
    Не понимаю отрицательных отзывов.
    Они сделали еще одну микроядерную ОС. Ну захотели и сделали, молодцы. Судя по всему она уже сейчас может не меньше старых и над расширением совместимости с существующим софтом активно работают.
    Написали ее на RUST, ну то же молодцы, с одной стороны течь не будет, с другой возможности RUST показывают. Инструмент вполне соответствует задаче.
    Концепция все URL, это прямое расширение концепции все файл и вполне логична. Обращаться к файлам как это принято в Linux это хорошо. Дать возможность по этому же типу делать кучу других стандартных вещей типа логов и т.п. тоже хорошо.
    Написание всяких библиотек и загрузчиков с учетом возможности использовать не только с Redox - это вообще какой-то возврат в прошлое, когда люди думали как сделать хорошие универсальные вещи. В отличии от подходов всяких системды.
    Чем все недовольны?
    Жаль что пока готова только для тестов. Нужно:
    1. поддержка железа - возможно прослойка для использования дров линуховых
    2. репозитарий с пакетами и пакетов сильно побольше.

    И после этого можно и нужно будет сравнить производительность этого микроядра с современным линуксом. Понятно что медленнее, вопрос насколько в каких задачах.

    Например на этом можно было бы построить безопасный дистр. потери производительности должны быть не больше чем запуск кучи виртуалок. А изначальный подход все есть ссылка должен быть удобен для встраивания проверок доступа между приложениями: кому в какие стороны можно данные передавать, а в какие нет.

     
     
  • 2.46, Аноним (-), 13:06, 25/03/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    > Они сделали еще одну микроядерную ОС.

    нет

     
  • 2.47, Аноним (47), 13:15, 25/03/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    >Написали ее на RUST, ну то же молодцы, с одной стороны течь не будет  

    rust защищает от порчи памяти, но не от ее утечек. Там даже mem::forget сделали безопасной функцией

     
     
  • 3.67, VINRARUS (ok), 14:05, 25/03/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Вроде ж как главное преимущество отмечается отсутствие сборщика мусора.
     
  • 1.41, Аноним (41), 12:18, 25/03/2019 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    Слоган проекта: синдром NIH в терминальной стадии.
     
     
  • 2.44, жека воробьев (?), 12:29, 25/03/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +2 +/
    жаст фор фан
     
  • 2.51, НяшМяш (ok), 13:21, 25/03/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Лучше бы ты это сказал своему менеджеру на галере, который принёс тебе на разработку очередной проект убийцы вконтакта и фейсбука.
     
  • 1.68, анон (?), 14:07, 25/03/2019 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +/
    Жаль что не на Golang. Было бы круто.
     
     
  • 2.71, Аноним (58), 14:14, 25/03/2019 [^] [ответить]     [к модератору]  
    		• +/
    Алиса в Зазеркалье 8212 У нас, когда долго бежишь, непременно попадаешь в др... весь текст скрыт [показать]
     

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