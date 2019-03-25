Выпуск операционной системы Redox OS 0.5, написанной на языке Rust

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|1.1, Аноним (1), 08:03, 25/03/2019 [ответить] [показать ветку] [···] [к модератору]
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> В системе применяется принцип "все есть URL".
А там можно как в похапе ровно одной функцией file_exists проверить phar:// на существование и начать его исполнять?
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|2.25, Аноним (-), 11:03, 25/03/2019 [^] [ответить] [к модератору]
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Да глупость какая-то. В винде тоже можно зачем-то написать \\.\COM1, только никому не приходит в голову показывать это в консоли и вондовсэксплорере.
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|2.3, Ordu (ok), 08:13, 25/03/2019 [^] [ответить] [к модератору]
|+4 +/–
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Я тоже этого не понимаю до конца. Сам бог, казалось бы, велел вывести монолит на новый уровень, а они вместо этого сообщения между потоками передают. Может они думают не только об ошибках работы с памятью, и не только о тех ошибках, которые можно предотвратить грамотными API, но и об остальных ошибках, на которые никакая креативность не предложит лучшего способа реагировать, кроме panic?
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|4.32, Аноним (32), 11:39, 25/03/2019 [^] [ответить] [к модератору]
|+2 +/–
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Затем, что эти драйвера уже написаны, и будут портироваться сюда, потому что врядли кто-то сегодня потянет написание с нуля драйверов, даже для самых популярных устройств
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|5.34, Аноним (2), 11:43, 25/03/2019 [^] [ответить] [к модератору]
|–1 +/–
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Признайтесь уже, что не написали не одного драйвера. А скорее всего, и в глаза их не видели.
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|5.39, Аноним (-), 11:58, 25/03/2019 [^] [ответить] [к модератору]
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ЛОЛШТО? Драйвер это вообще-то адаптер, преобразующий протокол устройства в протокол (API) ОС. Если это действительно новая ОС со своим протоколом, то и драйверы придётся именно переписывать.
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|6.52, НяшМяш (ok), 13:23, 25/03/2019 [^] [ответить] [к модератору]
|+1 +/–
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Ну будет у тебя интерфейс драйвера другой. А логику драйвера будешь с нуля реверсить - спеки читать (если они есть вообще)? Тот же видеодрайвер проще взять линуксический и поменять в нём осезависимый код.
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|7.58, Аноним (58), 13:35, 25/03/2019 [^] [ответить] [к модератору]
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>видеодрайвер проще взять линуксический и поменять в нём осезависимый код.
>видеодрайвер
>поменять осезависимый код.
Это весь код, что ли?
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|7.70, Аноним (2), 14:13, 25/03/2019 [^] [ответить] [к модератору]
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> Тот же > видеодрайвер проще взять линуксический
> и поменять в нём осезависимый код.
А ещё проще взять готовый виндовый. Тем более, давно есть наглядный пример.
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|5.61, Аноним (2), 13:46, 25/03/2019 [^] [ответить] [к модератору]
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Да, готов. Ведь ради этого всё и затевалось. Правда, я бы предпочёл переписать всё на Component Pascal или Sing#, в крайнем случае на ML.
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|6.63, Аноним (58), 13:54, 25/03/2019 [^] [ответить] [к модератору]
|+1 +/–
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>Правда, я бы предпочёл переписать всё на Component Pascal или Sing#, в крайнем случае на ML.
С кровати не упади, когда переписывать будешь.
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|7.69, Аноним (2), 14:10, 25/03/2019 [^] [ответить] [к модератору]
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Попрошу Вас не отпугивать инвесторов раньше времени Ценными Указаниями. Когда мы приступим в финальному этапу переговоров, надеюсь, Вы присоединитесь и дадите Ещё Более Ценные Указания.
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|3.19, Аноним (2), 10:24, 25/03/2019 [^] [ответить] [к модератору]
|–1 +/–
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То есть безопасность Rust обусловлена применением микроядра? Вы же понимаете, если это так, то в прикладном софте говорить о ней не приходится?
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|4.66, Аноним (58), 14:04, 25/03/2019 [^] [ответить] [к модератору]
|+1 +/–
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>то есть безопасность Rust обусловлена применением микроядра
>Безопасность кирпича обусловлена применением здания.
Иди домой ты пьян.
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|5.72, Аноним (2), 14:19, 25/03/2019 [^] [ответить] [к модератору]
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>>то есть безопасность Rust обусловлена применением микроядра
>>Безопасность кирпича обусловлена применением здания.
> Иди домой ты пьян.
Переставил причину и следствие по совету эксперта.
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|2.64, Аноним (58), 13:57, 25/03/2019 [^] [ответить] [к модератору]
|–1 +/–
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>А почему подчёркивание, а не дефис?
Какой на ухо дефис? Через минус, что ли? Минут в именах символов используют только дeбилы и создатели CSS, то есть только дeбилы.
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|1.13, BrainFucker (ok), 09:19, 25/03/2019 [ответить] [показать ветку] [···] [к модератору]
|–1 +/–
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И как с их ссылками работать в скриптах, с помощью wgef и curl? В юниксах концепция "всё файлы" была удобна в скриптах особенно. А в чём смысл "всё ссылки" непонятно, будто просто изврат ради изврата.
Файлы-то хоть можно прочитать чем угодно, хоть браузером. А ссылки большинство не поддерживает, а те приложения что поддерживают, то только пару видов всего. Бессмысленная концепция совершенно.
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|3.20, BrainFucker (ok), 10:50, 25/03/2019 [^] [ответить] [к модератору]
|+1 +/–
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> Почему ты считаешь, что URL подразумевает HTTP?
Где ты там увидел подразумевание? В юниксах можно прочитать файл чем угодно, т.к. читать файлы умеют все. Чем прочитать данные по ссылке типа упомянутого в статье log://? Это поддержку каждого протокола надо добавлять во все утилиты, нафиг такое.
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|4.42, KonstantinB (ok), 12:18, 25/03/2019 [^] [ответить] [к модератору]
|+2 +/–
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Если там так же, как в Plan 9, - ничего не надо.
В Plan 9 (откуда они взяли идею) протокол реализуется драйвером, а работаешь ты с таким URL точно так же как с файлом, через стандартные операции ввода-вывода. Точно так же, как в Линуксе сделан procfs.
Какая разница, /var/log/logfile или log://logfile? Принципиально никакой, только драйвер указывается в явном виде.
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|5.45, BrainFucker (ok), 12:32, 25/03/2019 [^] [ответить] [к модератору]
|–2 +/–
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> Точно так же, как в Линуксе сделан procfs.
> Какая разница, /var/log/logfile или log://logfile? Принципиально никакой, только драйвер указывается в явном виде.
/proc я могу читать чем угодно, хоть веб-браузером, несмотря на то что он на это не был расчитан. А при попытке открыть log:// я получу ошибку о незнакомом протоколе. Вот и вся разница.
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|2.16, KonstantinB (ok), 09:47, 25/03/2019 [^] [ответить] [к модератору]
|+/–
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При чем тут HTTP?
Работать примерно так же, как с файлами. Но есть нюанс.
В юниксовых скриптах "все есть файл" во многом подразумевает "все есть текстовый файл с некоей структурой, которую можно распарсить простейшими утилитами" (не, понятно, что и с бинарными данными работать можно, но это нестандартный сценарий), и надо заранее знать ожидаемый формат ввода и вывода.
С URL это развитие той же идеи со своего рода типизацией: scheme указывает на протокол. Можно все разнообразие свести к некоторому промежуточному универсальному формату и на лету конвертировать одно в другое автоматически. А учитывая, что есть еще и query string, можно варьировать параметрами, специфичными для протокола, безо всяких специальных конструкций.
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|1.23, kiwinix (?), 10:52, 25/03/2019 [ответить] [показать ветку] [···] [к модератору]
|+1 +/–
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Кто объяснит зачем эта ОС?
Просто чтоб ядро не текло? (Раст не умеет текти)
Либо по тому что могут?)
Я вот просто сомневаюсь что выйдет ос которая будет работать быстрее.
Тогда практическое применение?
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|2.55, pda (?), 13:26, 25/03/2019 [^] [ответить] [к модератору]
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На данный момент "for fun". Как и Linux в начале. Может когда-нибудь применение найдётся. А может и нет.
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|2.73, Анонимс (?), 14:34, 25/03/2019 [^] [ответить] [к модератору]
|–1 +/–
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Mozilla скорее всего перейдёт на движок chromium. Поэтому смысла им никакого нет всё переписывать на rust.
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|2.40, Аноним (-), 12:10, 25/03/2019 [^] [ответить] [к модератору]
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Конечно, они же там зачем-то всё подряд пилят. Не только стандартную библиотеку Си на ржавчине, но и freetype тоже перепиливают с Си на раст. И ничего толком не доделано, что характерно.
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|3.48, НяшМяш (ok), 13:19, 25/03/2019 [^] [ответить] [к модератору]
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Что характерно, это "недоделано" уже запускается и работает. Первый линукс тоже вышел без системдэ и драйверов нвидии.
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|1.38, evkogan (?), 11:57, 25/03/2019 [ответить] [показать ветку] [···] [к модератору]
|+11 +/–
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Не понимаю отрицательных отзывов.
Они сделали еще одну микроядерную ОС. Ну захотели и сделали, молодцы. Судя по всему она уже сейчас может не меньше старых и над расширением совместимости с существующим софтом активно работают.
Написали ее на RUST, ну то же молодцы, с одной стороны течь не будет, с другой возможности RUST показывают. Инструмент вполне соответствует задаче.
Концепция все URL, это прямое расширение концепции все файл и вполне логична. Обращаться к файлам как это принято в Linux это хорошо. Дать возможность по этому же типу делать кучу других стандартных вещей типа логов и т.п. тоже хорошо.
Написание всяких библиотек и загрузчиков с учетом возможности использовать не только с Redox - это вообще какой-то возврат в прошлое, когда люди думали как сделать хорошие универсальные вещи. В отличии от подходов всяких системды.
Чем все недовольны?
Жаль что пока готова только для тестов. Нужно:
1. поддержка железа - возможно прослойка для использования дров линуховых
2. репозитарий с пакетами и пакетов сильно побольше.
И после этого можно и нужно будет сравнить производительность этого микроядра с современным линуксом. Понятно что медленнее, вопрос насколько в каких задачах.
Например на этом можно было бы построить безопасный дистр. потери производительности должны быть не больше чем запуск кучи виртуалок. А изначальный подход все есть ссылка должен быть удобен для встраивания проверок доступа между приложениями: кому в какие стороны можно данные передавать, а в какие нет.
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|2.47, Аноним (47), 13:15, 25/03/2019 [^] [ответить] [к модератору]
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>Написали ее на RUST, ну то же молодцы, с одной стороны течь не будет
rust защищает от порчи памяти, но не от ее утечек. Там даже mem::forget сделали безопасной функцией
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|2.51, НяшМяш (ok), 13:21, 25/03/2019 [^] [ответить] [к модератору]
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Лучше бы ты это сказал своему менеджеру на галере, который принёс тебе на разработку очередной проект убийцы вконтакта и фейсбука.
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