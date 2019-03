Фонд СПО объявил обладателей ежегодной премии за вклад в развитие свободного ПО

Ричард Столлман объявил на конференции LibrePlanet 2019 лауреатов ежегодной премии "Free Software Awards 2018", учрежденной Фондом свободного ПО (FSF) и присуждаемой людям, внесшим наиболее значительный вклад в развитие свободного ПО, а также социально значимым свободным проектам. Премию за продвижение и развитие свободного ПО получила Дебора Николсон (Deborah Nicholson), директор по взаимодействию с сообществом в организации Software Freedom Conservancy, ведущая деятельность в областях, где технологии пересекаются с вопросами социальной справедливости, отстаиванием неограниченного доступа к информации, свободой слова и собраний, а также гражданскими свободами. Дебора присоединилась к движению СПО в 2006 году после нескольких лет организации локальных выступлений за свободу слова, женское равноправие и прозрачность политических процессов. Первое время Дебора работала в Фонде СПО, в котором курировала программы членства в организации, организовывала конференции и продвигала инициативы по вовлечению женщин в разработку СПО. Дебора также является одним из трёх первых разработчиков проекта GNU social (StatusNet) и позднее также принимала участие в разработке платформ GNU MediaGoblin и OpenHatch. В номинации, вручаемой проектам, принесшим значительную пользу обществу и способствовавшим решению важных социальных задач, награда присуждена свободному проекту OpenStreetMap, нацеленному на создание общедоступной совместно редактируемой карты мира. От имени OpenStreetMap премию получила Кейт Чапман (Kate Chapman), занимающая пост председателя в организации OpenStreetMap Foundation и являющаяся сооснователем проекта HOT (Humanitarian OpenStreetMap Team). Список прошлых победителей: 2017 Карен Сэндлер (Karen Sandler), директор правозащитной организации Software Freedom Conservancy;

2016 Александре Олива (Alexandre Oliva), бразильский популяризатор и разработчик свободного ПО, основатель Латиноамериканского Фонда СПО, автор проекта Linux-Libre (полностью свободный вариант ядра Linux);

2015 Вернер Кох (Werner Koch), создатель и основной разработчик инструментария GnuPG (GNU Privacy Guard);

2014 Себастьян Жодонь (Sébastien Jodogne), автор Orthanc, свободного DICOM-сервера для обеспечения доступа к данным компьютерной томографии;

2013 Мэтью Гаррет (Matthew Garrett), один из разработчиков ядра Linux, входящий в технический совет организации Linux Foundation, внёсший значительный вклад в обеспечение загрузки Linux на системах с UEFI Secure Boot;

2012 Фернандо Переc (Fernando Perez), автор IPython, интерактивной оболочки для языка Python;

2011 Юкихиро Мацумото (Yukihiro Matsumoto), автору языка программирования Ruby. Юкихиро уже на протяжении 20 лет участвует в развитии проектов GNU, Ruby и других открытых проектов;

2010 Роб Савуа (Rob Savoye), лидер проекта по созданию свободного Flash-плеера Gnash, участник разработки GCC, GDB, DejaGnu, Newlib, Libgloss, Cygwin, eCos, Expect, основатель компании Open Media Now;

2009 Джон Гилмор (John Gilmore), один из основателей правозащитной организации Electronic Frontier Foundation, создатель легендарного списка рассылки Cypherpunks и иерархии Usenet-конференций alt.*. Учредитель компании Cygnus Solutions, первой начавшей оказывать коммерческую поддержку для решений на базе свободного ПО. Основатель свободных проектов Cygwin, GNU Radio, Gnash, GNU tar, GNU UUCP и FreeS/WAN;

2008 Wietse Venema (известный эксперт в области компьютерной безопасности, создатель таких популярных проектов, как Postfix, TCP Wrapper, SATAN и The Coroner's Toolkit);

2007 Harald Welte (архитектор мобильной платформы OpenMoko, один из 5 основных разработчиков netfilter/iptables, мантейнер подсистемы пакетной фильтрации Linux ядра, активист движения свободного программного обеспечения, создатель сайта gpl-violations.org);

2006 Theodore T'so (разработчик Kerberos v5, файловых систем ext2/ext3, известный хакер Linux ядра и участник группы, разработавшей спецификацию IPSEC);

2005 Andrew Tridgell (создатель проектов samba и rsync);

2004 Theo de Raadt (руководитель проекта OpenBSD);

2003 Alan Cox (вклад в разработку Linux ядра);

2002 Lawrence Lessig (популяризатор открытого ПО);

2001 Guido van Rossum (автор языка Python);

2000 Brian Paul (разработчик библиотеки Mesa 3D);

1999 Miguel de Icaza (лидер проекта GNOME);

1998 Larry Wall (создатель языка Perl). Премию за развитие социально значимых свободных проектов получили организации и сообщества: Public Lab (2017), SecureDrop (2016), Library Freedom Project (2015), Reglue (2014), GNOME Outreach Program for Women (2013), OpenMRS (2012), GNU Health (2011), Tor Project (2010), Internet Archive (2009), Creative Commons (2008), Groklaw (2007), Sahana (2006) и Wikipedia (2005).