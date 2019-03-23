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Обновление Firefox 66.0.1 и Tor Browser 8.0.8 с устранением уязвимостей

23.03.2019 08:27

Доступны корректирующие выпуски Firefox 66.0.1 и 60.6.1, а также Tor Browser 8.0.8, в которых устранены две критические уязвимости, позволяющие выполнить код при обработке специально оформленных web-страниц. Рабочие эксплоиты для данных уязвимостей были продемонстрированы вчера на соревновании Pwn2Own 2019 командой Fluoroacetate и исследователем Niklas Baumstark. За демонстрацию эксплоитов было выплачено 90 тысяч долларов.

Обе уязвимости выявлены в коде JIT-компилятора. Первая проблема (CVE-2019-9810) вызвана некорректной проверкой границ из-за передачи в JIT неверной информации об алиасах при выполнении метода Array.prototype.slice, что можно использовать для инициирования переполнения буфера. Вторая уязвимость (CVE-2019-9813) связана с неверным выводом типов при обработке изменения объектов при помощи конструкции "__proto__", что позволяет прочитать и записать данные в произвольные области памяти.

  1. Главная ссылка к новости (https://blog.torproject.org/ne...)
  2. OpenNews: На соревновании Pwn2Own 2019 продемонстрированы взломы Firefox, Edge, Safari, VMware и VirtualBox
  3. OpenNews: В Firefox 67 ожидается блокировщик скриптов для майнинга и скрытой идентификации
  4. OpenNews: Для Firefox развивается режим строгой изоляции страниц
  5. OpenNews: Компания Mozilla ввела в строй сервис обмена файлами Firefox Send
  6. OpenNews: Релиз Firefox 66
Лицензия: CC-BY
Тип: Проблемы безопасности
Ключевые слова: firefox, pwn2own
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  • 1.1, microcoder (ok), 09:18, 23/03/2019 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]
    		• +4 +/
    Оперативно мозиловцы отреагировали
     
     
  • 2.7, Аноним (-), 11:28, 23/03/2019 [^] [ответить]    [к модератору]
    		• –1 +/
    Лучше бы они свою копию freetype ещё починили. В bionic убунте везде и в хроме шрифты нормальные, а в огнелисе буквы друг на друга налазиют.
     
     
  • 3.9, анон (?), 11:33, 23/03/2019 [^] [ответить]    [к модератору]
    		• +1 +/
    У меня в лисе системные настройки шрифтов и отличное отображение без проблем.
     
     
  • 4.10, Аноним (-), 12:05, 23/03/2019 [^] [ответить]    [к модератору]
    		• +/
    А у меня вообще дефолтные настройки и дефолтные пакеты, только хромиум одну и ту же страницу рендерит нормально, а лиса криво.
     
  • 2.12, th3m3 (ok), 12:19, 23/03/2019 [^] [ответить]    [к модератору]
    		• +/
    Зато в Ubuntu, неизвестно когда завезут.
     
     
  • 3.14, iPony (?), 13:11, 23/03/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Ну ESR уже есть https://snapcraft.io/firefox
     
  • 1.2, Аноним (2), 09:39, 23/03/2019 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +/
    очень примечателен тот факт, что коля работает в макинтоше
     
     
  • 2.13, username (??), 12:33, 23/03/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    Псст, братан.
    Макинтош платформа для разработчиков.  Де факто.
    В некоторых бедных странах правда есть обратное мнение)
     
  • 1.3, ы (?), 09:49, 23/03/2019 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• –4 +/
    как думаете, собирать 60.6.1 или подождать час-пару-тройку(-день-другой) выхода .6.2 или .7?
     
     
  • 2.4, аккаунт или человек (?), 10:11, 23/03/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +2 +/
    > как думаете, собирать 60.6.1 или подождать час-пару-тройку(-день-другой) выхода .6.2
    > или .7?

    вам шашечки или ехать? Если ехать - то можно пользоваться практически любой версией. Если шашечки, то можно яблоки с мылом мыть.

     
     
  • 3.5, ы (?), 10:18, 23/03/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• –4 +/
    шо, правда любой? честно-честно? разрешаешь?
     
  • 2.6, Аноним (6), 10:21, 23/03/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    И теперича, и опосля.
     
  • 1.8, Тот_Самый_Анонимус (?), 11:32, 23/03/2019 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• –2 +/
    >Доступны корректирующие выпуски Firefox 66.0.1 и 60.6.1, а также Tor Browser 8.0.8

    Это разные новости. Не надо тор пихать к лисе. Кому нужна лица торшнягу качать не будет, и наоборот.

     
     
  • 2.11, axredneck (?), 12:08, 23/03/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    Tor Browser основан на Firefox, так что, считай, в нем обновили ту часть, которая от Firefox, с устранением тех же двух уязвимостей.
     

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