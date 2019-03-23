Обновление Firefox 66.0.1 и Tor Browser 8.0.8 с устранением уязвимостей

Доступны корректирующие выпуски Firefox 66.0.1 и 60.6.1, а также Tor Browser 8.0.8, в которых устранены две критические уязвимости, позволяющие выполнить код при обработке специально оформленных web-страниц. Рабочие эксплоиты для данных уязвимостей были продемонстрированы вчера на соревновании Pwn2Own 2019 командой Fluoroacetate и исследователем Niklas Baumstark. За демонстрацию эксплоитов было выплачено 90 тысяч долларов.

Обе уязвимости выявлены в коде JIT-компилятора. Первая проблема (CVE-2019-9810) вызвана некорректной проверкой границ из-за передачи в JIT неверной информации об алиасах при выполнении метода Array.prototype.slice, что можно использовать для инициирования переполнения буфера. Вторая уязвимость (CVE-2019-9813) связана с неверным выводом типов при обработке изменения объектов при помощи конструкции "__proto__", что позволяет прочитать и записать данные в произвольные области памяти.



