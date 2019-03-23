Обновление Firefox 66.0.1 и Tor Browser 8.0.8 с устранением уязвимостей

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|2.7, Аноним (-), 11:28, 23/03/2019 [^] [ответить] [к модератору]
|–1 +/–
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Лучше бы они свою копию freetype ещё починили. В bionic убунте везде и в хроме шрифты нормальные, а в огнелисе буквы друг на друга налазиют.
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|4.10, Аноним (-), 12:05, 23/03/2019 [^] [ответить] [к модератору]
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А у меня вообще дефолтные настройки и дефолтные пакеты, только хромиум одну и ту же страницу рендерит нормально, а лиса криво.
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|2.13, username (??), 12:33, 23/03/2019 [^] [ответить] [к модератору]
|–1 +/–
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Псст, братан.
Макинтош платформа для разработчиков. Де факто.
В некоторых бедных странах правда есть обратное мнение)
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|2.4, аккаунт или человек (?), 10:11, 23/03/2019 [^] [ответить] [к модератору]
|+2 +/–
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> как думаете, собирать 60.6.1 или подождать час-пару-тройку(-день-другой) выхода .6.2
> или .7?
вам шашечки или ехать? Если ехать - то можно пользоваться практически любой версией. Если шашечки, то можно яблоки с мылом мыть.
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|2.11, axredneck (?), 12:08, 23/03/2019 [^] [ответить] [к модератору]
|+1 +/–
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Tor Browser основан на Firefox, так что, считай, в нем обновили ту часть, которая от Firefox, с устранением тех же двух уязвимостей.
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