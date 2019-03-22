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На соревновании Pwn2Own 2019 продемонстрированы взломы Firefox, Edge, Safari, VMware и VirtualBox

22.03.2019 19:37

Подведены итоги второго дня соревнования Pwn2Own 2019, ежегодно проводимого в рамках конференции CanSecWest в Ванкувере. На соревновании были продемонстрированы рабочие техники эксплуатации ранее неизвестных уязвимостей в Firefox, Edge, Safari, VMware Workstation и VirtualBox. Суммарный размер выплат составил 510 тысяч долларов (общий призовой фонд составлял более 2 млн долларов).

Успешно продемонстрированные следующие взломы:

  • $35 тысяч - взлом VirtualBox: целочисленное переполнение + race condition, позволившие из окружения гостевой системы выполнить код на стороне хост-системы;
  • $35 тысяч - взлом VirtualBox: целочисленное переполнение, позволившее получить доступ к базовому системному окружению из гостевой системы;
  • $40 a тысяч - взлом Firefox: ошибка в JIT + использование логической ошибки для выхода из sandbox-изоляции;
  • $50 a тысяч - взлом Firefox: ошибка в JIT + запись за пределы буфера в ядре Windows для выполнения кода с правами ядра;
  • $45 тысяч - частичный взлом Safari, ошибка в JIT + чтение из области вне буфера с дальнейшей попыткой получения прав root через уязвимость в ядре.
  • $50 a тысяч - взлом Microsoft Edge: двойное освобождение блока памяти в процессе отрисовки + выход из sandbox;
  • $55 тысяч - взлом Safari с обходом sandbox-изоляции;
  • $70 тысяч - взлом VMware Workstation: race condition + переполнение буфера в VMware client, позволившие выполнить код на стороне хост-системы;
  • $130 a тысяч - взлом Microsoft Edge с последующим выходом из гостевого окружения VMware с выполнением кода на уровне хост-системы.

Взломы ядра Linux и большинства открытых проектов (nginx, OpenSSL, Apache httpd) в этом году исключены из призовых номинаций, а дистрибутив Ubuntu убран из числа окружений для взлома (попытки взломов в данной категории ограничились только демонстрацией в 2017 году 0-day уязвимости в ядре Linux). На завтра запланированы демонстрации взломов информационных систем автомобиля Tesla Model 3 (взлом компонента VCSEC и встроенного браузера на основе Chromium). Общий размер призового фонда на взломы Tesla составляет более 900 тысяч долларов.

  1. Главная ссылка к новости (https://www.zerodayinitiative....)
  2. OpenNews: В Pwn2Own 2019 убраны номинации за взлом Linux, но добавлены за взлом Tesla
  3. OpenNews: На соревновании Pwn2Own 2018 продемонстрированы взломы Firefox, Edge и Safari
  4. OpenNews: Pwnie Awards 2017: наиболее существенные уязвимости и провалы в безопасности
  5. OpenNews: На соревновании Pwn2Own 2017 продемонстрированы взломы Ubuntu и Firefox
  6. OpenNews: На соревновании Pwn2Own 2015 продемонстрированы взломы Firefox, Chrome, Safari и IE
Лицензия: CC-BY
Тип: Проблемы безопасности
Ключевые слова: pwn2own
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  • 2, Stax (ok), 19:43, 22/03/2019 [ответить]    [к модератору]
    		• +1 +/
    > Взломы ядра Linux и большинства открытых проектов (nginx, OpenSSL, Apache httpd) в этом году исключены из призовых номинаций

    А это почему? Стесняются? Хотят сделать вид, что проблемы только в коммерческих продуктах?

    Нужно платить и за уязвимости в открытых продуктах, так их будут (собственно) показывать публике и исправлять, а не эксплуатировать втихую. А с такой политикой интерес к этому уходит.

     
     
  • 5, Аноним84701 (ok), 20:03, 22/03/2019 [^] [ответить]    [к модератору]
    		• +/
    >> Взломы ядра Linux и большинства открытых проектов (nginx, OpenSSL, Apache httpd) в этом году исключены из призовых номинаций
    > А это почему? Стесняются? Хотят сделать вид, что проблемы только в коммерческих продуктах?
    > Нужно платить и за уязвимости в открытых продуктах, так их будут (собственно) показывать публике и исправлять, а не эксплуатировать втихую.

    Возможно, нет спроса у клиентов главного организатора - Trend Micro, возможно бюджет не позволяет, возможно (хотя конечно вряд ли) им лучше виднее, как тратить свои деньги?
    Вот если бы Вы связались и предложили профинансировать, а они бы начали юлить и отказываться …

     

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