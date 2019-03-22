На соревновании Pwn2Own 2019 продемонстрированы взломы Firefox, Edge, Safari, VMware и VirtualBox

Подведены итоги второго дня соревнования Pwn2Own 2019, ежегодно проводимого в рамках конференции CanSecWest в Ванкувере. На соревновании были продемонстрированы рабочие техники эксплуатации ранее неизвестных уязвимостей в Firefox, Edge, Safari, VMware Workstation и VirtualBox. Суммарный размер выплат составил 510 тысяч долларов (общий призовой фонд составлял более 2 млн долларов). Успешно продемонстрированные следующие взломы: $35 тысяч - взлом VirtualBox: целочисленное переполнение + race condition, позволившие из окружения гостевой системы выполнить код на стороне хост-системы;

$35 тысяч - взлом VirtualBox: целочисленное переполнение, позволившее получить доступ к базовому системному окружению из гостевой системы;

$40 a тысяч - взлом Firefox: ошибка в JIT + использование логической ошибки для выхода из sandbox-изоляции;

$50 a тысяч - взлом Firefox: ошибка в JIT + запись за пределы буфера в ядре Windows для выполнения кода с правами ядра;

$45 тысяч - частичный взлом Safari, ошибка в JIT + чтение из области вне буфера с дальнейшей попыткой получения прав root через уязвимость в ядре.

$50 a тысяч - взлом Microsoft Edge: двойное освобождение блока памяти в процессе отрисовки + выход из sandbox;

$55 тысяч - взлом Safari с обходом sandbox-изоляции;

$70 тысяч - взлом VMware Workstation: race condition + переполнение буфера в VMware client, позволившие выполнить код на стороне хост-системы;

$130 a тысяч - взлом Microsoft Edge с последующим выходом из гостевого окружения VMware с выполнением кода на уровне хост-системы. Взломы ядра Linux и большинства открытых проектов (nginx, OpenSSL, Apache httpd) в этом году исключены из призовых номинаций, а дистрибутив Ubuntu убран из числа окружений для взлома (попытки взломов в данной категории ограничились только демонстрацией в 2017 году 0-day уязвимости в ядре Linux). На завтра запланированы демонстрации взломов информационных систем автомобиля Tesla Model 3 (взлом компонента VCSEC и встроенного браузера на основе Chromium). Общий размер призового фонда на взломы Tesla составляет более 900 тысяч долларов.



