Из-за изменения правил в Google Play оставлена урезанная версия KDE Connect

Компания Google удалила из каталога Google Play развиваемое проектом KDE мобильное приложение KDE Connect, которое обеспечивает бесшовную интеграцию рабочего стола KDE со смартфоном. Установка данного приложения позволяет отобразить на рабочем столе поступающие SMS, выводить уведомления о звонках и предупреждения о пропущенном вызове, управлять воспроизведением музыки с телефона, синхронизировать буфер обмена.

В качестве причины удаления называется несоответствие новым правилам Google Play, ужесточающим доступ приложений к SMS-сообщениям и спискам звонков. Об изменениях было объявлено в январе, после чего разработчикам приложений, которые запрашивают полномочия для доступа к SMS и спискам звонков, было дано два месяца на заполнение специальной формы с подробным обоснованием необходимости доступа к SMS и спискам вызовов. В случае если обоснование принималось, приложение добавлялось в белый список.

Обоснование разработчиков KDE Connect не было принято, так как доступ к SMS является не первичной, а сопутствующей функцией. Разработчикам KDE пока не удалось связаться с ответственными за удаление приложений и пополнение белого списка в Google для прояснения ситуации. После удаления из Google Play оперативно повторно был размещён новый выпуск KDE Connect из которого была удалена функциональность, связанная с доступом к SMS с рабочего стола. Полноценная версия продолжает поставляться через каталог F-Droid, который теперь рекомендован для установки KDE Connect так как урезанная версия лишена одной из ключевых функций.



