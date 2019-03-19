Из-за изменения правил в Google Play оставлена урезанная версия KDE Connect

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|2.20, freehck (ok), 23:58, 19/03/2019 [^] [ответить] [к модератору]
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> Возмутительно!
Нет худа без добра: я хотя бы узнал о нём. =)
А вот конечно оффтоп, но не подскажете, где модули для этой штуки доставать?
А то я поставил, подключил свой телфон, ну и у меня собственно один доступный модуль: "запрет блокировки экрана". А мне хочется чего-нибудь поинтереснее.
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|1.2, Аноним (2), 23:29, 19/03/2019 [ответить] [показать ветку] [···] [к модератору]
|+4 +/–
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Почему вообще так мало приложений публикуется в F-Droid? Не каталог, а какой-то лепрозорий выходит... Там какие-то условия жёсткие есть что ли? Или просто про него не знают?
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|2.5, zloykakpes (ok), 23:34, 19/03/2019 [^] [ответить] [к модератору]
|+1 +/–
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Потому что мало пользователей ресурса, видимо. Вот я про него знаю, но пользоваться как-то желания нет, т.к. всё есть в gplay. А постоянным пользователям F-Droid кажется, что все им пользуются, но это не так.
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|4.42, Ordu (ok), 01:22, 20/03/2019 [^] [ответить] [к модератору]
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Любопытства ради: что имеется в виду под словом "костыльная"? В смысле "бажная"? Или с заморочным интерфейсом? Или без интерфейса вообще, и хрен знает как оно работает?
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|4.37, Аноним (36), 01:08, 20/03/2019 [^] [ответить] [к модератору]
|+1 +/–
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В этом его главный смысл. Напротив, какой был бы смысл в еще одном магазине с проприетарщиной? Впрочем, никто не мешает просто использовать его как клиент и подключить кастомные репы с чем угодно
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|4.47, Аноним84701 (ok), 02:05, 20/03/2019 [^] [ответить] [к модератору]
|+2 +/–
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> Итого смысла от него ноль. 👎
Например, там можно найти тривиальщину типа sudoku, SIP клиента или фонарика без 1001 зонда, кучи встроенной рекламы и запрашиваемого доступа "на все возможное", за 20 секунд.
Удачи повторить то же самое в гуглосторе хотя бы за час.
ЗЫ:
О замене стокового мессенджера я даже заикаться не буду -- найти в гуглоплее то, что должно иметь разрешение на чтение и отправление сообщений и при этом, более-менее гарантированно не будет сливать их налево …видится мне весьма эпичным квестом.
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|5.50, Crazy Alex (ok), 02:41, 20/03/2019 [^] [ответить] [к модератору]
|–1 +/–
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Ну, конкретно мессенджеры там скучненькие... Но я их вообще нормальные не видел, хоть сам разбирайся в андроиде и пиши. Ну как, как так может быть, чтобы нигде не было кнопки "пометить все прочитанными"?
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|3.40, IRASoldier (?), 01:13, 20/03/2019 [^] [ответить] [к модератору]
|–2 +/–
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А некоторые _свободные_ - откровенно кастрированная версия нормальных (т.е. без адвари и прочего непотребства) _бесплатных_.
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|3.58, dimqua (ok), 03:56, 20/03/2019 [^] [ответить] [к модератору]
|+/–
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Ты числом маинтейнеров поинтересовался бы, прежде чем так говорить, и чего-то от них ждать. :-)
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|4.32, тщт (?), 00:55, 20/03/2019 [^] [ответить] [к модератору]
|+2 +/–
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не восстанавливал пароль, потому что он один на все, денеги в кармашке трусов прячешь,
чувак, стремно таким быть.
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|4.33, Kroz (??), 00:58, 20/03/2019 [^] [ответить] [к модератору]
|+/–
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> У меня телефон с 2005 и ни разу не использовал смс.
А уведомления из банков тебе как приходят?
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|5.34, Ключевский (?), 01:01, 20/03/2019 [^] [ответить] [к модератору]
|–3 +/–
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Мой банк не доверяет смс, так как смс — скомпрометированный канал и использует только пуши в своем приложении.
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|6.53, Kuromi (ok), 03:09, 20/03/2019 [^] [ответить] [к модератору]
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Скорее потому что за СМС надо денежки плотить. Массовый переход банков на PUSH начался задолго до "компроментации канала", сразу когда был подписан закон обязывающий банки уведомлять клиенто о операциях по картам и, соотвественно, создающий шикарный повод сотовикам повысить тарифы на СМС. Потом был скандал с компроментацией, потом случилась Яровая, после которой волшебным образом последовал новый скачек цен на СМС и сразу же - новая волна "внедрежа" push.
Сейчас push пользуют даже такие не особо технологичные банки как Home Credit, а это уже как бы показатель.
Некоторые банки зашли так далеко что планируют в перспективе вообще убрать СМС (ВТБ например заявлял об этом). В прицнипе сейчас это показатель - если ваш банк все еще на СМС, то он либо изначально крохобор (платный СМС-пакет), либо бохатый, либо "несовременный".
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|7.55, Ключевский (?), 03:16, 20/03/2019 [^] [ответить] [к модератору]
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> Сейчас push пользуют даже такие не особо технологичные банки как Home Credit,
> а это уже как бы показатель.
> Некоторые банки зашли так далеко что планируют в перспективе вообще убрать СМС
> (ВТБ например заявлял об этом). В прицнипе сейчас это показатель -
> если ваш банк все еще на СМС, то он либо изначально
> крохобор (платный СМС-пакет), либо бохатый, либо "несовременный".
У моего российского банка есть выбор, ты можешь получать смски, а можешь паши, но при попытке включить смски тебе вылезает предупреждение, что смс — небезопасный канал и предложение у поддержки спросить почему, если спросить, то они рассказывают(явно заготовленным текстом, а не сами) про ss7, его небезопасность и приводят примеры известные проблем с ним.
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|4.19, maks (??), 23:58, 19/03/2019 [^] [ответить] [к модератору]
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Ты, наверное, не получаешь всякие там пароли для сайтов по смс, ибо это не ключевая функция.
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|5.28, Гентушник (ok), 00:06, 20/03/2019 [^] [ответить] [к модератору]
|–1 +/–
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> пароли для сайтов по смс
Но зачем? Если для двухфакторной аутентификации, то уже давно придумали TOTP (и парочку других).
Пароли по смс в качестве единственного возможного второго фактора сейчас практикуют разве что всякие отсталые сайты (типо сбербанка), а те сайты где указание телефонного номера является обязательным вообще советую обходить стороной (привет, телеграм и ватсап).
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|6.54, Kuromi (ok), 03:13, 20/03/2019 [^] [ответить] [к модератору]
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Webauthn же! Вариантов реализации - хоть до завалу, аппаратный USB\NFC ключ, встроенный TPM с биометрией, софтовый аутентификатор на базе смартфона (Криптон). Но кто это все будет поддерживать, если СМС это предел мечтаний...
Кстати советую быть ОЧЕНЬ осторожным с оставлянием номера мобилки с некоторых пор - Система Быстрых Платежей теперь показывает ФИО владельца, если этот намер у него подключен к банкингу. В идеале - номер для банкинга отдельный делать.
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|2.16, анон (?), 23:56, 19/03/2019 [^] [ответить] [к модератору]
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Проблема в банк-клиентах которые сели на sms плотно и не хотят слазить.
Действительно слямзить 2fa с телефона этой софтиной можно и это будет провал.
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|6.61, cutlass (?), 04:12, 20/03/2019 [^] [ответить] [к модератору]
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Всякий сбор денег в родительских коммитетах, переводы за работу и т.п. это все сбер как стандарт де факто.
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|2.39, Аноним (36), 01:12, 20/03/2019 [^] [ответить] [к модератору]
|+4 +/–
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Передача смс с телефона в виде уведомления на компьютер - ключевая возможность коннекта. Какой смысл разводить бесполезную демагогию по поводу самих смс?
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|2.38, Аноним (36), 01:11, 20/03/2019 [^] [ответить] [к модератору]
|+2 +/–
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Зачем ограничивать его пермишенами, если достаточно расставить галочки напротив нужных модулей в настройках? И как ваша неспособность это сделать оправдывает выпил из плея?
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|4.46, Аноним (36), 01:56, 20/03/2019 [^] [ответить] [к модератору]
|+4 +/–
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Это вы себе придумали. Настроить и включить/выключить модули можно из гуев на обоих сторонах
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|1.45, BlackRot (?), 01:48, 20/03/2019 [ответить] [показать ветку] [···] [к модератору]
|+1 +/–
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Зато гугл сам через приложение смс не стесняется отправлять ваши смс к себе на серверы, не использую веб сообщения в дефолтном приложении для смс в стоковом андроид но трафик он постоянно какой то отправляет, а вчера смс приложение ещё и возмутилось что я интернет выключил. Ненавижу Гугл
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|3.65, DiabloPC (ok), 05:18, 20/03/2019 [^] [ответить] [к модератору]
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>> Что тут скажешь...
>> Невменяемые!
> О да. Google Play ЛИШИЛИ кучу левых приложений доступа к смскам, у
> тех кто хочет доступа к твоим СМСкам запросили данные зачем именно
> это нужно, но и тут у русского подорвало все что могло,
> раньше он кричал, что любое приложение может читать смски, теперь орет,
> что не может и это тоже плохо.
Нет. Я просто хочу чтобы каждое приложение при установке меня спрашивало что я ему хочу разрешить, но вместо этого меня тупо лишают приложения которым я пользуюсь.
И где здесь адекватность?
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