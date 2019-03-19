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Из-за изменения правил в Google Play оставлена урезанная версия KDE Connect

19.03.2019 23:21

Компания Google удалила из каталога Google Play развиваемое проектом KDE мобильное приложение KDE Connect, которое обеспечивает бесшовную интеграцию рабочего стола KDE со смартфоном. Установка данного приложения позволяет отобразить на рабочем столе поступающие SMS, выводить уведомления о звонках и предупреждения о пропущенном вызове, управлять воспроизведением музыки с телефона, синхронизировать буфер обмена.

В качестве причины удаления называется несоответствие новым правилам Google Play, ужесточающим доступ приложений к SMS-сообщениям и спискам звонков. Об изменениях было объявлено в январе, после чего разработчикам приложений, которые запрашивают полномочия для доступа к SMS и спискам звонков, было дано два месяца на заполнение специальной формы с подробным обоснованием необходимости доступа к SMS и спискам вызовов. В случае если обоснование принималось, приложение добавлялось в белый список.

Обоснование разработчиков KDE Connect не было принято, так как доступ к SMS является не первичной, а сопутствующей функцией. Разработчикам KDE пока не удалось связаться с ответственными за удаление приложений и пополнение белого списка в Google для прояснения ситуации. После удаления из Google Play оперативно повторно был размещён новый выпуск KDE Connect из которого была удалена функциональность, связанная с доступом к SMS с рабочего стола. Полноценная версия продолжает поставляться через каталог F-Droid, который теперь рекомендован для установки KDE Connect так как урезанная версия лишена одной из ключевых функций.

  1. Главная ссылка к новости (https://www.reddit.com/r/kde/c...)
  2. OpenNews: В Google Play поменяются правила, касающиеся 64-разрядных сборок, а также доступа к SMS и спискам звонков
  3. OpenNews: В 22 приложениях, загруженных из Google Play более 2 млн раз, выявлен вредоносный код
  4. OpenNews: В 29 Android-приложениях для работы с камерой и фото выявлен вредоносный код
  5. OpenNews: Анализ запроса ненадлежащих полномочий в VPN-приложениях для Android
  6. OpenNews: Релиз KDE Connect 1.0
Лицензия: CC-BY
Тип: Тема для размышления
Ключевые слова: kde, connect
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  • 1.1, Аноним (1), 23:29, 19/03/2019 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]
    		• +10 +/
    Возмутительно!
     
     
  • 2.20, freehck (ok), 23:58, 19/03/2019 [^] [ответить]    [к модератору]
    		• +/
    > Возмутительно!

    Нет худа без добра: я хотя бы узнал о нём. =)
    А вот конечно оффтоп, но не подскажете, где модули для этой штуки доставать?
    А то я поставил, подключил свой телфон, ну и у меня собственно один доступный модуль: "запрет блокировки экрана". А мне хочется чего-нибудь поинтереснее.

     
     
  • 3.36, Аноним (36), 01:06, 20/03/2019 [^] [ответить]    [к модератору]
    		• +/
    Все модули уже в коробке. На экране подключенного устройства три точки -> настройки модулей
     
  • 2.57, Аноноим (?), 03:48, 20/03/2019 [^] [ответить]    [к модератору]
    		• +11 +/
    Пора переименовывать в Goolag.
     
  • 1.2, Аноним (2), 23:29, 19/03/2019 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]
    		• +4 +/
    Почему вообще так мало приложений публикуется в F-Droid? Не каталог, а какой-то лепрозорий выходит...  Там какие-то условия жёсткие есть что ли? Или просто про него не знают?
     
     
  • 2.5, zloykakpes (ok), 23:34, 19/03/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    Потому что мало пользователей ресурса, видимо. Вот я про него знаю, но пользоваться как-то желания нет, т.к. всё есть в gplay. А постоянным пользователям F-Droid кажется, что все им пользуются, но это не так.
     
  • 2.15, vdb (?), 23:44, 19/03/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +7 +/
    Там только опенсорс можно публиковать. С закрытым кодом туда нельзя.
     
     
  • 3.22, Аноним (22), 00:00, 20/03/2019 [^] [ответить]     [к модератору]  
    		• –3 +/
    Не только Плюс к этому, всё приложения из F-Droid собираются на мощностях проек... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 4.42, Ordu (ok), 01:22, 20/03/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Любопытства ради: что имеется в виду под словом "костыльная"? В смысле "бажная"? Или с заморочным интерфейсом? Или без интерфейса вообще, и хрен знает как оно работает?
     
  • 4.63, Аноним (63), 05:10, 20/03/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Сказочный
     
  • 3.23, Аноним (23), 00:00, 20/03/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• –9 +/
    Итого смысла от него ноль. 👎
     
     
  • 4.37, Аноним (36), 01:08, 20/03/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    В этом его главный смысл. Напротив, какой был бы смысл в еще одном магазине с проприетарщиной? Впрочем, никто не мешает просто использовать его как клиент и подключить кастомные репы с чем угодно
     
  • 4.47, Аноним84701 (ok), 02:05, 20/03/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +2 +/
    > Итого смысла от него ноль. 👎

    Например, там можно найти тривиальщину типа sudoku, SIP клиента или фонарика без 1001 зонда, кучи встроенной рекламы и запрашиваемого доступа "на все возможное", за 20 секунд.
    Удачи повторить то же самое в гуглосторе хотя бы за час.

    ЗЫ:
    О замене стокового мессенджера я даже заикаться не буду -- найти в гуглоплее то, что должно иметь разрешение на чтение и отправление сообщений и при этом, более-менее гарантированно не будет сливать их налево …видится мне весьма эпичным квестом.


     
     
  • 5.50, Crazy Alex (ok), 02:41, 20/03/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    Ну, конкретно мессенджеры там скучненькие... Но я их вообще нормальные не видел, хоть сам разбирайся в андроиде и пиши. Ну как, как так может быть, чтобы нигде не было кнопки "пометить все прочитанными"?
     
  • 4.48, Crazy Alex (ok), 02:39, 20/03/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    Итого у меня из него всё кроме клиент-банка и приложения такси
     
  • 4.64, Аноним (63), 05:12, 20/03/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Расскажите нам, в чем вообще есть хоть какой-то смысл?
     
  • 2.21, dimqua (ok), 23:59, 19/03/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +3 +/
    Потому что многие приложения не являются свободными (либо полностью, либо частично).
     
     
  • 3.40, IRASoldier (?), 01:13, 20/03/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• –2 +/
    А некоторые _свободные_ - откровенно кастрированная версия нормальных (т.е. без адвари и прочего непотребства) _бесплатных_.
     
  • 2.31, Skullnet (?), 00:50, 20/03/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +2 +/
    А ещё мейнтейнеры - ленивые задницы, я уже 2 года жду, когда мое приложение добавят в F-droid.
     
     
  • 3.52, Crazy Alex (ok), 02:47, 20/03/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    а что за приложение?
     
  • 3.58, dimqua (ok), 03:56, 20/03/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Ты числом маинтейнеров поинтересовался бы, прежде чем так говорить, и чего-то от них ждать. :-)
     
  • 3.60, Аноним (60), 04:11, 20/03/2019 [^] [ответить]     [к модератору]  
    		• +/
    Кроме создания issues в проекте rfp requests for packaging можно добавлять рец... весь текст скрыт [показать]
     
  • 1.3, KOT040188 (ok), 23:30, 19/03/2019 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    SMS ключевая функция в 2019????? Или кто-то из 2007 прилетел?
     
     
  • 2.7, тов. майор (?), 23:37, 19/03/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    SMS это просто, удобно и доступно.
     
     
  • 3.10, KOT040188 (ok), 23:40, 19/03/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    У меня телефон с 2005 и ни разу не использовал смс.
     
     
  • 4.30, freehck (ok), 00:14, 20/03/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +4 +/
    Это потому что у тебя KDE Connect не было! =)
     
  • 4.32, тщт (?), 00:55, 20/03/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +2 +/
    не восстанавливал пароль, потому что он один на все, денеги в кармашке трусов прячешь,
    чувак, стремно таким быть.
     
  • 4.33, Kroz (??), 00:58, 20/03/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    > У меня телефон с 2005 и ни разу не использовал смс.

    А уведомления из банков тебе как приходят?

     
     
  • 5.34, Ключевский (?), 01:01, 20/03/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• –3 +/
    Мой банк не доверяет смс, так как смс — скомпрометированный канал и использует только пуши в своем приложении.
     
     
  • 6.53, Kuromi (ok), 03:09, 20/03/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Скорее потому что за СМС надо денежки плотить. Массовый переход банков на PUSH начался задолго до "компроментации канала", сразу когда был подписан закон обязывающий банки уведомлять клиенто о операциях по картам и, соотвественно, создающий шикарный повод сотовикам повысить тарифы на СМС. Потом был скандал с компроментацией, потом случилась Яровая, после которой волшебным образом последовал новый скачек цен на СМС и сразу же - новая волна "внедрежа" push.
    Сейчас push пользуют даже такие не особо технологичные банки как Home Credit, а это уже как бы показатель.
    Некоторые банки зашли так далеко что планируют в перспективе вообще убрать СМС (ВТБ например заявлял об этом). В прицнипе сейчас это показатель - если ваш банк все еще на СМС, то он либо изначально крохобор (платный СМС-пакет), либо бохатый, либо "несовременный".
     
     
  • 7.55, Ключевский (?), 03:16, 20/03/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    > Сейчас push пользуют даже такие не особо технологичные банки как Home Credit,
    > а это уже как бы показатель.
    > Некоторые банки зашли так далеко что планируют в перспективе вообще убрать СМС
    > (ВТБ например заявлял об этом). В прицнипе сейчас это показатель -
    > если ваш банк все еще на СМС, то он либо изначально
    > крохобор (платный СМС-пакет), либо бохатый, либо "несовременный".

    У моего российского банка есть выбор, ты можешь получать смски, а можешь паши, но при попытке включить смски тебе вылезает предупреждение, что смс — небезопасный канал и предложение у поддержки спросить почему, если спросить, то они рассказывают(явно заготовленным текстом, а не сами) про ss7, его небезопасность и приводят примеры известные проблем с ним.

     
  • 3.12, KOT040188 (ok), 23:40, 19/03/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    И совсем это не доступно, дорогое удовольствие.
     
     
  • 4.17, dimqua (ok), 23:56, 19/03/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +2 +/
    Ему (майору) доступно, для прослушки.
     
     
  • 5.49, тов. майор (?), 02:41, 20/03/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    > доступно

    Ещё просто и удобно. Написал же.

     
  • 2.9, Аноним (9), 23:38, 19/03/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    А разве не ключевая?
     
     
  • 3.13, KOT040188 (ok), 23:41, 19/03/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    Ни разу не ключевая.
     
     
  • 4.19, maks (??), 23:58, 19/03/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Ты, наверное, не получаешь всякие там пароли для сайтов по смс, ибо это не ключевая функция.
     
     
  • 5.27, KOT040188 (ok), 00:03, 20/03/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Пароль получить и сейчас можно и без всякого kdeconnect. И переписываться куда проще и удобнее в телеге.
     
  • 5.28, Гентушник (ok), 00:06, 20/03/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    > пароли для сайтов по смс

    Но зачем? Если для двухфакторной аутентификации, то уже давно придумали TOTP (и парочку других).
    Пароли по смс в качестве единственного возможного второго фактора сейчас практикуют разве что всякие отсталые сайты (типо сбербанка), а те сайты где указание телефонного номера является обязательным вообще советую обходить стороной (привет, телеграм и ватсап).

     
     
  • 6.54, Kuromi (ok), 03:13, 20/03/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Webauthn же! Вариантов реализации - хоть до завалу, аппаратный USB\NFC ключ, встроенный TPM с биометрией, софтовый аутентификатор на базе смартфона (Криптон). Но кто это все будет поддерживать, если СМС это предел мечтаний...

    Кстати советую быть ОЧЕНЬ осторожным с оставлянием номера мобилки с некоторых пор - Система Быстрых Платежей теперь показывает ФИО владельца, если этот намер у него подключен к банкингу. В идеале - номер для банкинга отдельный делать.

     
  • 2.16, анон (?), 23:56, 19/03/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Проблема в банк-клиентах которые сели на sms плотно и не хотят слазить.
    Действительно слямзить 2fa с телефона этой софтиной можно и это будет провал.
     
     
  • 3.24, Аноним (22), 00:01, 20/03/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Мне банк коды через push-нотификации на телефон присылает.
     
     
  • 4.29, Гентушник (ok), 00:08, 20/03/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    Вам повезло, а у некоторых сбербанк...
     
     
  • 5.35, Ключевский (?), 01:02, 20/03/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Тебя насильно заставляют его использовать? Не используй Сбер и всех дел.
     
     
  • 6.61, cutlass (?), 04:12, 20/03/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Всякий сбор денег в родительских коммитетах, переводы за работу и т.п. это все сбер как стандарт де факто.
     
  • 2.18, Аноним (18), 23:56, 19/03/2019 [^] [ответить]     [к модератору]  
    		• +1 +/
    Велп, я кде коннект использую исключительно для вывода на декстоп смс с отп и му... весь текст скрыт [показать]
     
  • 2.39, Аноним (36), 01:12, 20/03/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +4 +/
    Передача смс с телефона в виде уведомления на компьютер - ключевая возможность коннекта. Какой смысл разводить бесполезную демагогию по поводу самих смс?
     
  • 1.4, Аноним (4), 23:31, 19/03/2019 [ответить] [показать ветку] [···]     [к модератору]  
    		• +2 +/
    Прикол в том, что в Google да и в других крупных компаниях за всем этим достат... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2.6, zloykakpes (ok), 23:35, 19/03/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    Только гугл имеет право читать твои SMS, больше никто :)
     
  • 2.41, IRASoldier (?), 01:16, 20/03/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    "Albert isn’t rolling over. He says he’s filled in the relevant forms that Google offer. These forms let him request that the KDE Connect app be whitelisted so it can continue to leverage SMS features.

    So, while KDE Connect from the Play Store doesn’t have SMS capabilities at present, they might not be gone for good."

    https://www.omgubuntu.co.uk/2019/03/kde-connect-app-sms-features-removed

     
  • 1.8, Слава Буратине (?), 23:38, 19/03/2019 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• –3 +/
    Заслуженно. Мне пришлось на смартфоне ограничить его сильно, он лезет куда не надо со своими оповещениями и прочим
     
     
  • 2.25, maks (??), 00:01, 20/03/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Это да. Но настраиваемо ж.
     
  • 2.38, Аноним (36), 01:11, 20/03/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +2 +/
    Зачем ограничивать его пермишенами, если достаточно расставить галочки напротив нужных модулей в настройках? И как ваша неспособность это сделать оправдывает выпил из плея?
     
     
  • 3.44, Аноним (44), 01:38, 20/03/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• –4 +/
    Настройки этого чуда зашиты в исходники. Линукс же.
     
     
  • 4.46, Аноним (36), 01:56, 20/03/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +4 +/
    Это вы себе придумали. Настроить и включить/выключить модули можно из гуев на обоих сторонах
     
  • 1.11, Аноним (11), 23:40, 19/03/2019 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +/
    Подсели на иглу анального одобрения, чего теперь плакоть. Столмана на вас нет, тьфу!
     
     
  • 2.26, Аноним (23), 00:02, 20/03/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• –3 +/
    Анального Столмана!
     
  • 1.43, Sluggard (ok), 01:34, 20/03/2019 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    Гуглосеки. Хорошего что ли от них ждать.
     
  • 1.45, BlackRot (?), 01:48, 20/03/2019 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    Зато гугл сам через приложение смс не стесняется отправлять ваши смс к себе на серверы, не использую веб сообщения в дефолтном приложении для смс в стоковом андроид но трафик он постоянно какой то отправляет, а вчера смс приложение ещё и возмутилось что я интернет выключил. Ненавижу Гугл
     
  • 1.51, DiabloPC (ok), 02:44, 20/03/2019 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    Что тут скажешь...
    Невменяемые!
     
     
  • 2.56, Ключевский (?), 03:18, 20/03/2019 [^] [ответить]     [к модератору]  
    		• –3 +/
    О да Google Play ЛИШИЛИ кучу левых приложений доступа к смскам, у тех кто хочет... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 3.65, DiabloPC (ok), 05:18, 20/03/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    >> Что тут скажешь...
    >> Невменяемые!
    > О да. Google Play ЛИШИЛИ кучу левых приложений доступа к смскам, у
    > тех кто хочет доступа к твоим СМСкам запросили данные зачем именно
    > это нужно, но и тут у русского подорвало все что могло,
    > раньше он кричал, что любое приложение может читать смски, теперь орет,
    > что не может и это тоже плохо.

    Нет. Я просто хочу чтобы каждое приложение при установке меня спрашивало что я ему хочу разрешить, но вместо этого меня тупо лишают приложения которым я пользуюсь.

    И где здесь адекватность?

     
  • 1.59, Аноноим (?), 04:01, 20/03/2019 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +/
    Дизайн опеннета постепенно меняется. Не знаю хорошо ли это...
     
     
  • 2.62, Аноним (60), 04:18, 20/03/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Вам сюда: https://www.opennet.ru/openforum/vsluhforumID4/568.html
     

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