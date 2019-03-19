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Google открыл систему для создания sandbox-окружений для библиотек C/C++

19.03.2019 13:46

Компания Google объявила от открытии проекта Sandboxed API, позволяющего автоматизировать процесс формирования sandbox-окружений для изолированного выполнения произвольных библиотек на языках C и C++. Изоляция кода библиотек позволяет защититься от потенциальных атак на предоставляемые библиотеками обработчики, создавая дополнительный барьер на случай наличия в их коде уязвимостей, которые можно эксплуатировать через манипуляции с поступающими в библиотеку внешними данными. Код открыт под лицензией Apache 2.0.

Изоляция осуществляется при помощи runtime Sandbox2, в котором применяются пространства имён, cgroups и seccomp-bpf. Вынесенный в sandbox код выполняется в отдельном процессе, для которого ограничивается доступ к системным вызовам и ресурсам, таким как файлы и сетевые соединения. Процессы получают доступ только к системным возможностям, которые непосредственно требуются для выполнения изолируемого кода.

Sandbox2 определяет компоненты для запуска процесса, применения к нему правил изоляции и сопровождения дальнейшего выполнения. Sandbox2 может использоваться отдельно от Sandboxed API для изоляции не только библиотек, но и произвольных процессов. Кроме повышения защиты, положительным моментом выноса кода в отдельные процессы является возможность отдельного регулирования лимитов на потребление библиотекой памяти и CPU, а также защита от сбоев - сбой в библиотеке не приводит к краху всего приложения.

Sandboxed API является надстройкой над Sandbox2, упрощающей портирование существующих библиотек для выполнения в изолированном режиме. Sandboxed API предоставляет промежуточный программный интерфейс, дающий возможность запустить код библиотеки в sandbox-окружении, а также организовать проброс в sandbox-окружение обращений к библиотечным вызовам и обеспечить доставку в основную программу результатов работы библиотеки. Обращение к изолированной библиотеке осуществляется через специализированный RPC, базирующийся на протоколе ProtoBuffs.

Для разработчиков библиотек предлагается набор примитивов, позволяющих из базового приложения обращаться к переменным, файловым дескрипторам, буферам и функциям изолированной библиотеки, в том числе предоставляются средства для автоматической и управляемой синхронизации памяти для совместного доступа к массивам и структурам. Дополнительно предоставляется API для мониторинга за работой изолированных процессов и их перезапуска в случае сбоев.

Для изолируемой библиотеки автоматически генерируется код с аннотациями изолируемых функций для сборочной системы Bazel и программным интерфейсом (SAPI) для взаимодействия между базовыми и изолированным процессами. Разработчик также должен сформировать заголовочный файл с правилами изоляции, который определяет все разрешённые системные вызовы и операции (чтение, запись, открытие файлов, доступ к времени, возможность установки обработчиков сигналов, поддержка выделения памяти через malloc и т.п.). Отдельно определяются файлы и каталоги к которым должна иметь доступ библиотека.

В настоящее время проект доступен только для Linux, но в будущем обещают добавить поддержку macOS и BSD-систем, а в отдалённой перспективе и Windows. Из планов также отмечается возможность изоляции библиотек на языках, отличных от C и C++, поддержка дополнительных runtime для изоляции (например, на базе аппаратной виртуализации) и возможность использования CMake и других сборочных систем (сейчас поддержка ограничена сборочной системой Bazel).

  1. Главная ссылка к новости (https://security.googleblog.co...)
  2. OpenNews: Google открыл gVisor, гибрид системы виртуализации и контейнеров
  3. OpenNews: Оценка безопасности новой системы контейнерной изоляции Nabla
  4. OpenNews: Выпуск Kata Containers 1.0 с изоляцией на основе виртуализации
  5. OpenNews: Улучшение sandbox-изоляции в Firefox
  6. OpenNews: Для Firefox развивается режим строгой изоляции страниц
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Ключевые слова: sandbox, google, limit, lib
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  • 1.1, Аноним (1), 13:51, 19/03/2019 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]
    		• –4 +/
    Какая все же славная эта корпорация. Вот, еще одну технологию опубликовали в опенсорс.
     
  • 1.2, Anon_Erohin (?), 13:55, 19/03/2019 [ответить] [показать ветку] [···]     [к модератору]
    		• –23 +/
    На какие же извращенские технологии идут чтобы до сих пор пользоваться небезопас... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2.3, Онаним (?), 13:58, 19/03/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +3 +/
    > Нет чтобы просто взять и юзать Rust.

    Ты уже взял и юзаешь? Или, как и большинство растофанов, получаешь зарплату за разработку на ненавистных крестах, а ржавой слюной брызжешь только на форумах?

     
     
  • 3.4, имя (?), 14:03, 19/03/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +3 +/
    сильно сомневаюсь, что он пишет на расте, жир протекает через монитор.
     
  • 3.18, Anon_Erohin (?), 18:18, 19/03/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    https://github.com/vn971?tab=repositories
     
     
  • 4.19, Аноним (19), 18:34, 19/03/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Что это за ржавые пет-проекты со случайного гитхаб-аккаунта?
     
  • 3.21, JustCurious (?), 19:39, 19/03/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Прям про меня...
     
  • 2.5, Alexey (??), 14:21, 19/03/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Твой Раст не юзабильный еще на столько. А синтаксис так он вообще убогий.
     
     
  • 3.11, Anon_Erohin (?), 15:41, 19/03/2019 [^] [ответить]     [к модератору]  
    		• –4 +/
    Приведи пример на твое мнение хороший синтаксис Как по мне синтаксис у Rust мин... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 4.13, time (?), 16:43, 19/03/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    c/c++ изжили себя, php умер и блаблабла
     
  • 4.15, Wladmis (ok), 17:33, 19/03/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    > Приведи пример на твое мнение хороший синтаксис. Как по мне синтаксис у
    > Rust минималистичен и лаконичен. https://doc.rust-lang.org/book/ch04-01-what-is-ownership.html
    > И теперь сравни эту простоту с синтаксисом С с поинтерами и особенно
    > разбором конструкций дефайнов с поинтерами на функции... А так же посмотри
    > на темплейты С++.

    Синтаксис Си на порядок проще синтаксиса Rust'а.

    > Кажому языку свое время, С и С++ уже изжили себя. Интересно почему
    > до сих пор не пишут на Cobol? (ну кроме допотопных единичных
    > программ на поддержки)

     
  • 2.6, Wladmis (ok), 14:27, 19/03/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Rust не обезопасивает от логических ошибок. Выполнять программу в песочнице — хорошая мысль, даже если программа написана на Rust'е.
     
  • 2.7, IRASoldier (?), 14:30, 19/03/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +6 +/
    Запомни и повторяй как мантру: "ЯП, годного на роль серебряной пули не бывает". Поутру, в обед и перед сном. И поставь себе на смартфон какую-нибудь приблуду, чтобы каждый день выводила тебе на экран рандомную цитату из трудов "Банды четырех" - медитируй над ней и размышляй о своей греховности.

    Интеллект же у тех, кто юзает C/С++ в промышленной разработке заведомо поболее, чем у культистов очередного модного поветрия. Порог вхождения, хвала Омниссии, не позволяет иначе.

    (Дисклаймер - ничего не имею против Rust как такового, пусть развивается, тогда будем посмотреть.)

     
  • 2.9, Анонимус154 (?), 15:03, 19/03/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    "Безопасный" Rust? Подскажите пожалуйста, сколько раз в исходниках библиотеки встречается unsafe?
     
  • 2.10, Аноним (10), 15:17, 19/03/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    Напиши и отладь тонну либ на расте, затем поговорим
     
     
  • 3.12, Deny (?), 15:52, 19/03/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +3 +/
    Сперва добейся
     
  • 3.16, Anon_Erohin (?), 17:52, 19/03/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Ага, скажете это десяткам разрабов и десятку лет разработки OpenSSL библиотеки и вспомните HeartBleed и другие уязвимости там связанные со спецификой языка, например не очисткой за собой памяти нулями, переполнением буфера, уход за границы массива и т.д. и т.п.
    Это лишь один из тысяч примеров когда перепись на Rust просто сразу обеспечивала защиту от подоюных уязвимостей.
     
     
  • 4.20, Аноним (19), 18:35, 19/03/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    > Это лишь один из тысяч примеров когда перепись на Rust просто сразу обеспечивала защиту от подоюных уязвимостей.

    А что, OpenSSL переписали на Rust?

     
  • 2.14, Ordu (ok), 17:03, 19/03/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    > На какие же извращенские технологии идут чтобы до сих пор пользоваться небезопасными С/C++

    Да ладно, для раста такие контейнеры ещё полезнее чем для C++. Ты можешь подключать C'шные либы делать unsafe { unsafe_lib::unsafe_c_func() } и в случае если там какая хрень, то делать что-то в стиле panic!("unsafe code is so unsafe"). Или вместо няшной паники, ты можешь сделать return Err(UnsafeIsSoUnsafe::new()), и в процессе размотки стека этой ошибкой подчистить ресурсы, закрыть правильно файлы, сделать другие полезные вещи, и только после этого няшно спаниковать.

     
  • 2.17, Tifereth (?), 18:06, 19/03/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    Что за извращение, Rust! Только хардкор, только Erlang! Ну на худой конец - Malbolge.
     

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