Выпуск дистрибутива Solus 4 и рабочего стола Budgie 10.5

Увидел свет релиз Linux-дистрибутива Solus 4, не основанного на пакетах других дистрибутивов и развивающего собственный рабочий стол Budgie, установщик, пакетный менеджер и конфигуратор. Код наработок проекта распространяется под лицензией GPLv2, для разработки используются языки Си и Vala. Дополнительно предоставляются сборки с рабочими столами GNOME, KDE Plasma и MATE. Размер iso-образов 1.4 Гб (x86_64). Для управления пакетами задействован пакетный менеджер eopkg (форк PiSi из Pardus Linux), предоставляющий привычные средства для установки/удаления пакетов, поиска в репозитории и управления репозиториями. Пакеты могут выделяться в тематические компоненты, которые в свою очередь образуют категории и подкатегории. Например, Firefox отнесён к компоненту network.web.browser, отнесённому к категории сетевых приложений и подкатегории приложений для Web. Для установки из репозитория предлагается более 2000 пакетов. Рабочий стол Budgie основан на технологиях GNOME, но использует собственные реализации оболочки GNOME Shell, панели, апплетов и системы вывода уведомлений. Для управления окнами в Budgie используется оконный менеджер Budgie Window Manager (BWM), являющийся расширенной модификацией базового плагина Mutter. Основу Budgie составляет панель, близкая по организации работы к классическим панелям рабочего стола. Все элементы панели являются апплетами, что позволяет гибко настраивать состав, менять размещение и заменять реализации основных элементов панели на свой вкус. Среди доступных апплетов можно отметить классическое меню приложений, систему переключения задач, область со списком открытых окон, просмотр виртуальных рабочих столов, индикатор управления питанием, апплет управления уровнем громкости, индикатор состояния системы и часы. Дистрибутив придерживается гибридной модели разработки, в соответствии с которой периодически выпускаются значительные выпуски, в которых предлагаются новые технологии и значительные улучшения, а в промежутке между значительными выпусками дистрибутив развивается с применением rolling-модели обновления пакетов. Основные новшества в Solus 4 касаются поставки нового выпуска рабочего стола Budgie 10.5, модернизации оформления и обновления версий программ. В том числе обновлены версии Firefox 65.0.1, LibreOffice 6.2.1.2, Rhythmbox 3.4.3 с альтернативной панелью, Thunderbird 60.5.2, MPV 0.16, ffmpeg 4.1.1 с поддержкой кодека AV1. Ядро Linux обновлено до выпуска 4.20, что позволило обеспечить поддержку оборудования на базе чипов AMD Picasso и AMD Raven2, AMD Vega20 и улучшить поддержку AMD Vega10, Intel Coffee Lake и Intel Ice Lake. Графический стек переведён на Mesa 19.0 с поддержкой новых GPU AMD Polaris, Vega10, Vega20 и VegaM. Внесены незначительные улучшения в центр установки приложений, который планируется полностью переписать в будущем. Из набора "Third Party" удалён офисный пакет WPS Office из-за неприемлемых условий в новом соглашении EULA. Задействована новая тема оформления Plata (Noir). Ключевые улучшения рабочего стола Budgie 10.5: Предложен новый режим настроек рабочего стола - "Caffeine", при котором по умолчанию блокируется автоматический переход в спящий режим и отключается запуск хранителя экрана, а яркость экрана повышается до максимального или заданного пользователем значения. Имеется возможность задания времени, в течение которого представленный режим будет активен (после истечения установленного таймера настройки будут возвращены в обычное состояние);

Обновлён апплет IconTasklist, в котором улучшена группировка разных экземпляров одного приложения и добавлено новое контекстное меню, выводимое для приложений в списке запущенных задач. Через предложенное всплывающее меню можно закрыть разом все экземпляры выбранного приложения, управлять окнами (например, можно закрепить поверх другого содержимого, раскрыть на весь экран или свернуть, переместить на другой виртуальный рабочий стол), поместить/убрать приложение в избранное, запустить новый экземпляр приложения. Через новое меню также реализована возможность вызова специфичных для приложений действий, таких как открытие приватного окна в Firefox или запуск интерфейса для написания нового сообщения в Geary;

В меню обеспечено отсеивание дубликатов приложений при включении некомпактного режима и проведено объединение категорий "Sundry" и "Other";

Усовершенствован универсальный апплет Raven с реализацией боковой панели и центра отображения уведомлений. Во встроенный в апплет календарь добавлена опция для показа номеров недель относительно начала года. Улучшена работа системы уведомлений. Если раньше уведомления можно было удалить только все сразу, то теперь они группируются в привязке к приложениям и могут удаляться выборочно, как по отдельности таки и для выбранного приложения. Во всплывающих уведомлениях обеспечено корректное обобщение непрочитанных сообщений. Прекращено сохранение уведомлений, связанных с переходом в спящий режим и выводом на печать; Полностью переписан виджет для управления звуком, который разделён на два разных виджета для работы с устройствами захвата и устройствами вывода звука. Добавлена возможность завышения программных ограничений максимальной громкости - в настройки добавлена опция, позволяющая повысить лимит громкости с 100% до 150%. Реализована встроенная поддержка изменения громкости в привязке к отдельным приложениям. Упрощено переключения между разными звуковыми устройствами. На системах без звуковой карты обеспечено автоматическое скрытие звуковых виджетов;

Расширены возможности по настройке оформления в зависимости от предпочтения конкретного пользователя или создателей сторонних дистрибутивов, поставляющих рабочий стол Budgie. Добавлена настройка для выбора позиции вывода уведомлений (по умолчанию в верхнем правом углу). В конфигуратор Budgie Desktop Settings добавлена секция для настройки стиля курсора, пиктограмм и тем оформления виджетов GTK. Подготовлен чёрных список не рекомендованных для включения тем оформления и пиктограмм, доступных в GNOME, но не вписывающихся в стиль Budgie (например, не рекомендованы темы Adwaita, Clearlooks, Industrial и наборы пиктограмм Breeze и Solus SC). В Budgie Desktop Settings добавлена отдельная секция с настройками панели Raven, такими как ограничения громкости, показ номеров недель, управление включением различных виджетов; В Budgie Desktop Settings добавлена отдельная секция для управления окнами, предлагающая режимы центрирования окон на экране, включения ночной подсветки, активации фокуса при наведении мыши без явного клика; Переработано оформление интерфейса Solus с рабочим столом GNOME: В сборке на основе рабочего стола MATE обновлено оформление и из находящейся в разработке кодовой базы MATE перенесены исправления ошибок, выявленных с момента релиза 1.20. Сборка на базе KDE Plasma обновлена до выпусков KDE Plasma Desktop 5.15.2, KDE Frameworks 5.56, KDE Applications 18.12.2 и Qt 5.12.1. Переход на Qt 5.12 позволил заметно снизить потребление памяти в QML (в некоторых ситуациях до 30%).



