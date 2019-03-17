Бета-выпуск платформы Android Q

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|2.8, Ordu (ok), 04:20, 18/03/2019 [^] [ответить] [к модератору]
|+7 +/–
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Это человеческое лицо, на мой взгляд, больше похоже на зелёный пылесос с глазами.
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|4.35, Попугай Кеша (?), 10:51, 18/03/2019 [^] [ответить] [к модератору]
|–1 +/–
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Издевка не засчитана, нельзя сравнивать колбасу и полит.строй. Если убрать всю колбасу с химией на прилавках - останется ни-че-го. Со смартфонами чуть сложнее.
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|2.21, anon2 (?), 09:10, 18/03/2019 [^] [ответить] [к модератору]
|+1 +/–
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Фишка в том, что это сделает бесполезными системы трекинга абонентов, которыми пользуется, скажем, Максима-Телеком в МСК. Увязывая мобильник человека с MAC его мобилы в метро, в дальнейшем они используют эти данные для работы вайфай-коробулек, которые могут закупать бизнесы для трекинга клиентов. В Москве -- повсеместно.
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|2.22, anon2 (?), 09:11, 18/03/2019 [^] [ответить] [к модератору]
|+1 +/–
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У меня такое ощущение, что они просто перетащили в мейнлайн функционал Trust из лайнейджа. Один в один.
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|3.27, Аноним (26), 09:54, 18/03/2019 [^] [ответить] [к модератору]
|+1 +/–
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>Это уже ваши проблемы а не гугла, что вы сидите на устаревшем устройстве и не можете позволить купить себе более новый девайс.
Конечно наши проблемы, что некоторые корпорации охренели.
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|4.42, Дартаньян (?), 11:49, 18/03/2019 [^] [ответить] [к модератору]
|–1 +/–
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То есть гугл виноват в том, что вендоры не поставляют вам обновлений прошивок?
Ясно, понятно, больше вопросов не имею.
Гугл вам ничего не должен, пишите претензии вендору, который поставляет вам прошивки.
Хотите обновлений от гугла, покупайте pixel
А ваше нытье никого не интересует.
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|2.40, Аноним (39), 11:36, 18/03/2019 [^] [ответить] [к модератору]
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> А как же браузеры, по-умолчанию сохраняющие загруженные файлы, без спроса места?
Это скорее очередное нападение на системы синхронизации без облаков, типа ssh + rsync.
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|1.18, ryoken (ok), 08:57, 18/03/2019 [ответить] [показать ветку] [···] [к модератору]
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>> По умолчанию включена рандомизация MAC-адресов: при подключении к разным
>> беспроводным сетям теперь генерируются разные MAC-адреса, что не позволяет
>> отслеживать перемещение пользователя между WiFi-сетями
Как раз думал, как бы такую штуку прикрутить. Ждём ещё более невышедшей LineageOS на Android 10, чо :D.
>> Smart Reply (подбор вариантов ответа на сообщения)
Только мне в голову пришло из Терминатор 1 "F__K YOU ASSHOLE" ? :D
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|1.20, fske (?), 09:10, 18/03/2019 [ответить] [показать ветку] [···] [к модератору]
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Тут давеча рассказывали, что Андроид - опенсорс. Моя хотеть посмотреть исходники Android Q. И не после каких-то там релизов, а сейчас, ведь опенсорс же.
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|2.29, Попугай Кеша (?), 10:08, 18/03/2019 [^] [ответить] [к модератору]
|+2 +/–
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Я так понимаю смысл тут в том, что в Google думают (пока вы весь код изучите - мы уже выкатим след.версию). Т.е. будете отстающими. Также и Vivaldi поступают
И как бы смысл-то в этом.
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|4.45, Попугай Кеша (?), 12:14, 18/03/2019 [^] [ответить] [к модератору]
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Так об этом и речь. В далеком 12-м году я это понял. Когда фанател от C# и MS, включил голову и задумался. Все эти апгрейды фреймворков, постоянные смены API, вечная гонка за сертификациями (в некоторые компании чтобы устроиться - нужно было иметь сертификаты от MS - MCP или что-то в этом духе). Сертификат стоит 70 баксов. Это целая индустрия, экосистема от MS, которая доит своих приверженцев.
Заплатил 70 баксов - прошел экзамен - получил сертификат. Через 2-3 года он уже не нужен никому. Вышло новое поделие от MS. И так по кругу. Ты вынужден получать 7-8 сертификатов, чтобы через 2-3 года снова их все переполучать. А если хочешь работать в компании а-ля Gold Partner of Microsoft, то тебе сертификаты необходимы.
Хотя принципиально ничего не меняется. Как было правильно замечено - меняются стратегии доступа к данным. А толку? 1000 и 1 способ подключения к БД? На это надо тратить свою жизнь, профессиональное время?
Да бесит. Грамотные люди и соскакивают с этих технологий, кто хоть какую-то голову на плечах имеет.
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|2.31, Ключевский (?), 10:15, 18/03/2019 [^] [ответить] [к модератору]
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Чувак, я тебе расскажу страшную тайну, только никому не говори. Даже код под GNU GPLv2+ тебе никто не обязан показывать пока ты не являешься законным пользователем бинарников. Вот если у тебя есть бинарники и ты их получил законным образом, то ты можешь требовать исходники, а без этого никто тебе ничего не должен. То что кто-то выкладывает исходники раньше, то это их добровольное действие.
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|1.36, Dapredator (?), 11:13, 18/03/2019 [ответить] [показать ветку] [···] [к модератору]
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Какая ещё фуксия? Попытка гугла "напугать ежа голой задницей" провалилась. Гугл думал, что сейчас заявит об уходе с линукса, и все кинутся принимать их г***о-патчи для андроида. Но, как говориться, nice try ;) Блеф не прокатил. ;)
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