Завершено преобразование SUSE в независимую компанию

Корпорация EQT, летом прошлого года выкупившая у компании Micro Focus бизнес-подразделение SUSE, завершила трансформацию SUSE в независимую компанию, став её основным акционером. Ранее у SUSE был статус полунезависимого подразделения.

Обретя статус независимой компании SUSE продолжит придерживаться полностью открытых методов разработки и модели ведения бизнеса, способствующей развитию сообщества и открытых проектов. На посту руководителя (CEO) оставлен Нильс Браукмен (Nils Brauckmann). После поглощения Red Hat компанией IBM, SUSE становится крупнейшим независимым поставщиком открытых решений в отрасли.



