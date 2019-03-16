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Завершено преобразование SUSE в независимую компанию

16.03.2019 10:45

Корпорация EQT, летом прошлого года выкупившая у компании Micro Focus бизнес-подразделение SUSE, завершила трансформацию SUSE в независимую компанию, став её основным акционером. Ранее у SUSE был статус полунезависимого подразделения.

Обретя статус независимой компании SUSE продолжит придерживаться полностью открытых методов разработки и модели ведения бизнеса, способствующей развитию сообщества и открытых проектов. На посту руководителя (CEO) оставлен Нильс Браукмен (Nils Brauckmann). После поглощения Red Hat компанией IBM, SUSE становится крупнейшим независимым поставщиком открытых решений в отрасли.

  1. Главная ссылка к новости (https://www.suse.com/c/news/su...)
  2. OpenNews: Бета-выпуск openSUSE Leap 15.1
  3. OpenNews: В SUSE/openSUSE будет отключено автоопределение нетипичных файловых систем
  4. OpenNews: Доступен дистрибутив SUSE Linux Enterprise 12 SP4
  5. OpenNews: Компания EQT покупает SUSE за 2.5 миллиарда долларов
Лицензия: CC-BY
Тип: К сведению
Ключевые слова: suse
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  • 1.1, Аноним (1), 10:59, 16/03/2019 [ответить]    [к модератору]
    		• +/
    Чудеса случаются. Обычно покупка инвестиционными компаниями приводит к дроблению бизнеса и распродаже по частям.
     
     
  • 2.6, Аноним (6), 11:24, 16/03/2019 [^] [ответить]    [к модератору]
    		• +1 +/
    так и случилось же. novel купили, часть которая Linux разрабатывала продали.
     
  • 1.2, eRIC (ok), 10:59, 16/03/2019 [ответить]    [к модератору]
    		• –1 +/
    Борьба гигантов, SUSE как всегда не может устаканиться и определиться. Увидим посмотрим ;)
     
  • 1.3, Аноним (3), 11:02, 16/03/2019 [ответить]    [к модератору]
    		• +/
    А чем же она хороша?
     
     
  • 2.4, IRASoldier (?), 11:09, 16/03/2019 [^] [ответить]    [к модератору]
    		• +7 +/
    Тем, что это ЕЩЕ одна крупная компания, разрабатывающая собственный дистрибутив Linux, а не форк с нескучными скинами. Разные лаборатории выпускают разные дистрибутивы, находят разные решения - что-то потом становится общепринятым, что-то нет. Движение, динамика, конкуренция и как следствие - развитие.
     
     
  • 3.5, аноним3 (?), 11:14, 16/03/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• –2 +/
    у них помнится была своеобразная система запуска раньше, позволяющая одновременно пускать много разных демонов на старте( еще при sysvinit). и у них было очень специфичное расположение скриптов и библиотек. короче сюзя вроде отличалась очень сильно от других дистров. значит и её скупили? чую эра возвращается в начало 90-х.
     
     
  • 4.9, IRASoldier (?), 11:45, 16/03/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    > значит и её скупили?

    Опять рыдания systemd-хейтеров...

     
     
  • 5.10, Аноним (10), 12:00, 16/03/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Таблеточки прими.
     
  • 1.7, Константавр (ok), 11:31, 16/03/2019 [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    С зоопарком несовместимых репозиториев разобрались уже? А вообще - успехов им.
     
  • 1.8, iCat (ok), 11:37, 16/03/2019 [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Как я заметил - SUSE на всю катушку используется в проектах Huawei.
    А Huawei нынче как раз на марше.
     

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