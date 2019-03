Выпуск Wine 4.4

Доступен экспериментальный выпуск открытой реализации Win32 API - Wine 4.4. С момента выпуска версии 4.3 было закрыто 50 отчётов об ошибках и внесено 468 изменений. Наиболее важные изменения: Добавлена новая утилита MSIDB для работы с базами MSI;

Реализована поддержка определения собственных обработчиков для отрисовки кнопок (NM_CUSTOMDRAW в comctl32);

Расширено число поддерживаемых вызовов API Media Foundation;

Решены проблемы при сборке с vkd3d 1.0;

Закрыты отчёты об ошибках, связанные с работой игр и приложений: StarForce v3, Windows Calculator, Hard Truck Apocalypse, Chicken Tournament, Zak McKracken - Between Time and Space, Mipony 1.5.x, LabChart Reader 7.x, MediaOne Plus 2.0 PhotoImpact, Microsoft Expression Design 4, Skype 4, R.U.S.E., Rhapsody 4.0, Monkey Island Special Edition Collection, MS Office 2007/2010, FL Studio, Skyrim, Fallout 3, Fallout, F.E.A.R. 2: Project Origin, Atelier Firis, Creo Elements/Direct Modeling Express 6.0, Metro Exodus, Europa Universalis III. Дополнительно можно отметить корректирующий выпуск прослойки DXVK 1.0.1, предоставляющей реализацию DXGI (DirectX Graphics Infrastructure), Direct3D 10 и Direct3D 11, работающую через трансляцию вызовов в API Vulkan. DXVK может применяться для запуска 3D-приложений и игр в Linux при помощи Wine, выступая в качестве более высокопроизводительной альтернативы встроенной в Wine реализации Direct3D 11, работающей поверх OpenGL. В новом выпуске устранены сбои с распределением памяти на системах с чипами Intel Bay Trail, исправлена регрессия в коде управления цветностью в DXGI и решены проблемы при запуске игр Star Wars Battlefront (2015), Resident Evil 2, Devil May Cry 5 и World of Warcraft.