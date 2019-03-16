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Выпуск Wine 4.4

16.03.2019 08:55

Доступен экспериментальный выпуск открытой реализации Win32 API - Wine 4.4. С момента выпуска версии 4.3 было закрыто 50 отчётов об ошибках и внесено 468 изменений.

Наиболее важные изменения:

  • Добавлена новая утилита MSIDB для работы с базами MSI;
  • Реализована поддержка определения собственных обработчиков для отрисовки кнопок (NM_CUSTOMDRAW в comctl32);
  • Расширено число поддерживаемых вызовов API Media Foundation;
  • Решены проблемы при сборке с vkd3d 1.0;
  • Закрыты отчёты об ошибках, связанные с работой игр и приложений: StarForce v3, Windows Calculator, Hard Truck Apocalypse, Chicken Tournament, Zak McKracken - Between Time and Space, Mipony 1.5.x, LabChart Reader 7.x, MediaOne Plus 2.0 PhotoImpact, Microsoft Expression Design 4, Skype 4, R.U.S.E., Rhapsody 4.0, Monkey Island Special Edition Collection, MS Office 2007/2010, FL Studio, Skyrim, Fallout 3, Fallout, F.E.A.R. 2: Project Origin, Atelier Firis, Creo Elements/Direct Modeling Express 6.0, Metro Exodus, Europa Universalis III.

Дополнительно можно отметить корректирующий выпуск прослойки DXVK 1.0.1, предоставляющей реализацию DXGI (DirectX Graphics Infrastructure), Direct3D 10 и Direct3D 11, работающую через трансляцию вызовов в API Vulkan. DXVK может применяться для запуска 3D-приложений и игр в Linux при помощи Wine, выступая в качестве более высокопроизводительной альтернативы встроенной в Wine реализации Direct3D 11, работающей поверх OpenGL. В новом выпуске устранены сбои с распределением памяти на системах с чипами Intel Bay Trail, исправлена регрессия в коде управления цветностью в DXGI и решены проблемы при запуске игр Star Wars Battlefront (2015), Resident Evil 2, Devil May Cry 5 и World of Warcraft.

  1. Главная ссылка к новости (https://www.winehq.org/announc...)
  2. OpenNews: Выпуск Wine 4.3
  3. OpenNews: Доступны графические интерфейсы для разгона видеокарт NVIDIA и AMD
  4. OpenNews: Выпуск проекта Wine Staging 4.0, дополняющего Wine 4.0
  5. OpenNews: Выпуск проекта DXVK 1.0 с реализацией Direct3D 10/11 поверх API Vulkan
  6. OpenNews: Выпуск Proton 3.16-8, пакета для запуска Windows-игр в Linux
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Ключевые слова: wine
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  • 1.2, Сргей Брин (?), 09:21, 16/03/2019 [ответить]    [к модератору]
    		• +1 +/
    >Закрыты отчёты об ошибках, связанные с работой игр и приложений: ... Windows Calculator

    Вот сила опенсурса!

     
  • 1.3, Ъ (?), 10:13, 16/03/2019 [ответить]    [к модератору]
    		• +/
    > Windows Calculator

    Не зря на прошлой неделе исходники выложили

     
  • 1.4, Нанобот (ok), 10:13, 16/03/2019 [ответить]    [к модератору]
    		• –5 +/
    эмулятор винды - самая популярная тема опеннета
     
     
  • 2.5, Аноним (5), 10:23, 16/03/2019 [^] [ответить]    [к модератору]
    		• +4 +/
    Wine это не эмулятор
     
     
  • 3.7, аккаунт или человек (?), 10:48, 16/03/2019 [^] [ответить]    [к модератору]
    		• –1 +/
    Вайн - это рубильник бамбарбия киргуду. А эмулятор - это унц унц унц бэби. Значит согласно второму силлогизму логической дисперсии монофригидодибутиратхлорфинилацетата вайн - это эмулятор. Схематически это можно выразить так: если Х не равно У, значит ХХХ релакс девочки в сауну.
    Можно вынести этот вопрос на референдум - как большинство решит. Или в ООН или евротрибунал где развитый для недоразвитых определяет - так и будет.
     
     
  • 4.9, Доброжелатель (??), 11:31, 16/03/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Наркотики -- это плохо. Пънятненько?
     
  • 2.8, svetrnd (ok), 11:02, 16/03/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Просто релизы каждые две недели. Но откуда вам об этом знать.
     
  • 1.6, Аномномномнимус (?), 10:32, 16/03/2019 [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Эта новость тут только ради того чтобы народ узнал про Chicken Tournament
     

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