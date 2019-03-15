Выпуск дистрибутива Rosa Fresh R11

Компания НТЦ ИТ РОСА опубликовала дистрибутив ROSA Desktop Fresh R11. Это итоговый выпуск на базе платформы 2016.1, которая будет поддерживаться до 2021 года. Поддержка платформы 2014.1 будет прекращена через несколько месяцев, поэтому пользователям следует не откладывать с миграцией на новый выпуск. Для свободной загрузки подготовлены сборки для платформ i586 и x86_64, оформленные в вариантах с KDE 4, KDE Plasma 5, LXQt и Xfce (2.3 Гб). Основные изменения: Обновлены версии программ. По умолчанию задействовано ядро Linux 4.15 с патчами из состава Ubuntu 18.04 и включением таких дополнительных возможностей, как режим Full Preemption и поддержка SELinux вместо AppArmor. Среди используемых версий: Glibc 2.24, Qt 5.11.2, GTK+ 3.22, MESA 18.3.4, LLVM 6, GCC 5;

Добавлена поддержка установки системы на SSD-накопители M.2 и NVME;

В инсталлятор добавлена поддержка файловой системы F2FS, оптимизированной для Flash-памяти;

Добавлены драйверы и настройки для корректной работы графической подсистемы в гостевых окружениях на базе KVM и Hyper-V;

В установочные образы в пакет firmware добавлены прошивки для поддержки сканеров Epson;

Осуществлён переход на использование по умолчанию универсального initrd вместо создания initrd, адаптированного под конкретное оборудование;

В ФС Btrfs обеспечена поддержка сжатия с применением алгоритма zstd;

Добавлены сборки rootfs для chroot, установки вручную и контейнеров;

В RPM 5 и urpmi в несколько раз ускорен процесс установки и удаления программ за счет отключения принудительного вызова fsync() после каждой транзакции, в чем нет необходимости на современных файловых системах. Устранено переполнение буфера при установке RPM-пакета с огромным количеством файлов (более 120 тысяч). Из RPM 4 в RPM 5 портировано многопоточное сжатие xz. Устранена большая утечка памяти при работе rpmlint.



