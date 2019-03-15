Выпуск дистрибутива Rosa Fresh R11

|
|
|
|1.13, kvic (?), 12:16, 15/03/2019 [ответить] [показать ветку] [···] [к модератору]
|+1 +/–
|
Чудный, стабильный, шустрый дистрибутив. Огромная база оборудования. Плюс адекватная техподдержка. Пользую с самых первых релизов, как дома так и на предприятии. Ничего не имею кроме глубокой признательности разрабам! СПАСИБО!
|
|
|
|2.18, Аноним (19), 12:24, 15/03/2019 [^] [ответить] [к модератору]
|+/–
|
Как же адекватная? Я занимался техподдержкой этого дистрибутива, теперь господа разработчики в один голос заявляют, что я неадекватный. :)
|