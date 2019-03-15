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Выпуск дистрибутива Rosa Fresh R11

15.03.2019 08:34

Компания НТЦ ИТ РОСА опубликовала дистрибутив ROSA Desktop Fresh R11. Это итоговый выпуск на базе платформы 2016.1, которая будет поддерживаться до 2021 года. Поддержка платформы 2014.1 будет прекращена через несколько месяцев, поэтому пользователям следует не откладывать с миграцией на новый выпуск. Для свободной загрузки подготовлены сборки для платформ i586 и x86_64, оформленные в вариантах с KDE 4, KDE Plasma 5, LXQt и Xfce (2.3 Гб).

Основные изменения:

  • Обновлены версии программ. По умолчанию задействовано ядро Linux 4.15 с патчами из состава Ubuntu 18.04 и включением таких дополнительных возможностей, как режим Full Preemption и поддержка SELinux вместо AppArmor. Среди используемых версий: Glibc 2.24, Qt 5.11.2, GTK+ 3.22, MESA 18.3.4, LLVM 6, GCC 5;
  • Добавлена поддержка установки системы на SSD-накопители M.2 и NVME;
  • В инсталлятор добавлена поддержка файловой системы F2FS, оптимизированной для Flash-памяти;
  • Добавлены драйверы и настройки для корректной работы графической подсистемы в гостевых окружениях на базе KVM и Hyper-V;
  • В установочные образы в пакет firmware добавлены прошивки для поддержки сканеров Epson;
  • Осуществлён переход на использование по умолчанию универсального initrd вместо создания initrd, адаптированного под конкретное оборудование;
  • В ФС Btrfs обеспечена поддержка сжатия с применением алгоритма zstd;
  • Добавлены сборки rootfs для chroot, установки вручную и контейнеров;
  • В RPM 5 и urpmi в несколько раз ускорен процесс установки и удаления программ за счет отключения принудительного вызова fsync() после каждой транзакции, в чем нет необходимости на современных файловых системах. Устранено переполнение буфера при установке RPM-пакета с огромным количеством файлов (более 120 тысяч). Из RPM 4 в RPM 5 портировано многопоточное сжатие xz. Устранена большая утечка памяти при работе rpmlint.


  1. Главная ссылка к новости (http://mirror.rosalab.ru/rosa/...)
  2. OpenNews: Вышел дистрибутив ROSA Fresh R10 с рабочим столом LXQt
  3. OpenNews: Доступен ROSA Enterprise Desktop X3, дистрибутив для корпоративного сектора
  4. OpenNews: Релиз дистрибутива ROSA FRESH R10
  5. OpenNews: Выпуск дистрибутива Mageia 6.1, форка Mandriva Linux
  6. OpenNews: Бета-выпуск дистрибутива OpenMandriva Lx 4
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Ключевые слова: rosa
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  • 1.1, Аноним (1), 10:22, 15/03/2019 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]
    		• +/
    Темы оформления явно созданы под впечатлением от.
     
     
  • 2.3, Аноним (3), 10:39, 15/03/2019 [^] [ответить]    [к модератору]
    		• +/
    Тема оформления там явно гномешная.
     
  • 2.6, my_name_is_Mud (ok), 11:08, 15/03/2019 [^] [ответить]    [к модератору]
    		• +1 +/
    Ну, как бы, дистрибутив себя и позиционирует как "для безболезненного перехода домохозяек".
     
  • 2.21, Аноним (21), 12:46, 15/03/2019 [^] [ответить]    [к модератору]
    		• +/
    Тема на первом скрине создавалась специально для, а не под впечатлением от
     
  • 1.4, Овощь (?), 10:40, 15/03/2019 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]
    		• +/
    о, рестайлинг сайта. Круто. Надо больше материал дизайна
     
  • 1.5, Дед Билл (?), 10:50, 15/03/2019 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +3 +/
    Скрины и фраза "Это итоговый выпуск на базе платформы 2016.1" возвращают мой 2007-й. И навевают запах просроченных консервов.
     
  • 1.7, cat666 (ok), 11:10, 15/03/2019 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +/
    Мне вот интересно, как скоро "это", вытеснит остальные дистрибутивы типа Алта и прочих, став истинно-православным.
     
     
  • 2.8, IRASoldier (?), 11:15, 15/03/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +2 +/
    Истинно православным вроде же как утвердили Астру, не?
     
     
  • 3.9, cat666 (ok), 11:30, 15/03/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Точно, как я мог забыть про Астру.
     
  • 1.10, Аноним (10), 11:38, 15/03/2019 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +/
    Почему в названии ROSA все буквы заглавные, это что-то значит?
     
     
  • 2.15, anonymous (??), 12:19, 15/03/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    Rashka's Operating System Analogue
     
     
  • 3.19, Аноним (19), 12:28, 15/03/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    В каждой шутке лишь доля шути. Сотрудник компании https://abf.rosalinux.ru/pastordi повсеместно употреблял первое слово в чате разработчиков, остальные молчали.
     
  • 1.11, Аноним (11), 11:54, 15/03/2019 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +/
    у нас в одной гос конторе истинно православный - альт
     
  • 1.12, BlackRot (?), 12:00, 15/03/2019 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +/
    Есть же люди которым хочется клепать свои дистры
     
  • 1.13, kvic (?), 12:16, 15/03/2019 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    Чудный, стабильный, шустрый дистрибутив. Огромная база оборудования. Плюс адекватная техподдержка. Пользую с самых первых релизов, как дома так и на предприятии. Ничего не имею кроме глубокой признательности разрабам! СПАСИБО!
     
     
  • 2.17, Аноним (17), 12:22, 15/03/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    На OpenSuse  посмотри
     
  • 2.18, Аноним (19), 12:24, 15/03/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Как же адекватная? Я занимался техподдержкой этого дистрибутива, теперь господа разработчики в один голос заявляют, что я неадекватный. :)
     
  • 1.14, Аноним (19), 12:17, 15/03/2019 [ответить] [показать ветку] [···]     [к модератору]  
    		• +/
    171 Более того, нами даже решён вопрос правда пока только для ОС ROSA Fresh ,... весь текст скрыт [показать]
     
  • 1.20, Аноним (20), 12:41, 15/03/2019 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +/
    Все хотел, да забывал спросить: почему не дают "потрогать" ROSA Enterprise Desktop? Какие-то нелепые заявки...
     

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