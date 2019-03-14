14.03.2019 10:05  Amazon представил редакцию Elasticsearch, решающую проблемы с открытостью кода

Компания Amazon представила проект "Open Distro for Elasticsearh", в рамках которого будет развиваться полностью открытая редакция платформы поиска, анализа и хранения данных Elasticsearch. Опубликованная редакция пригодна для применения на предприятиях и включает расширенные возможности, доступные только в коммерческой версии оригинального продукта, такие как поддержка SQL, генерация уведомлений, механизмы диагностики кластера и дополнительные средства для обеспечения безопасности. Все компоненты проекта распространяются под лицензией Apache 2.0. Проект создан совместно с компаниями Expedia Group и Netflix в ответ на изменение политики компании Elasticsearch B.V., которая последнее время сосредоточила основное внимание на разработке проприетарной редакции Elasticsearch и почти прекратила развитие открытого продукта. Целью создания отдельной редакции "Open Distro for Elasticsearh" является продолжение разработки открытой кодовой базы и предоставление полноценного открытого решения, развиваемого при участии сообщества. При этом "Open Distro for Elasticsearh" не является форком и все создаваемые в рамках проекта изменения и исправления передаются для включения в оригинальные открытые кодовые базы Elasticsearh и Kibana. Будут или нет приняты предложенные изменения в upstream зависит от решения разработчиков Elasticsearh. Большинство дополнений, предлагаемых в "Open Distro for Elasticsearh", оформлены в виде плагинов и могут использоваться отдельно. В текущем виде продукт полностью совместим с Kibana 6.5 и Elasticsearch 6.5. Ключевые отличия "Open Distro for Elasticsearh": Средства для усиления защиты кластера, включая возможность аутентификации через Active Directory, Kerberos, SAML и OpenID, реализацию единой точки входа (SSO), поддержку шифрования трафика, систему избирательного разграничения доступа на основе ролей (RBAC), ведение детального лога для аудита и инструменты для обеспечения соблюдения требований (compliance);

Предоставление мощной системы отслеживания событий и генерации предупреждений, позволяющей осуществлять мониторинг за состоянием данных и автоматически отправлять уведомления при срабатывании определённых проверок. Оперативный мониторинг позволяет ускорить реагирование персонала на внештатные ситуации и события нарушения безопасности. Для определения условий наступления событий могут применяться предоставляемые в Elasticsearch язык запросов и средства для написания скриптов. Для наглядного мониторинга применяется web-интерфейс Kibana;

Возможность использования языка SQL для взаимодействия с кластером Elasticsearch и его интеграции с различными системами, поддерживающими SQL. Поддерживается более 40 функций, экспорт в CSV и JSON, операции слияния (JOIN). SQL-запросы прозрачно транслируются в JSON запросы к Elasticsearch. Для интеграции со сторонними приложениями предоставляется драйвер JDBC;

Средства для диагностики и анализа производительности кластера. Поддерживаются как внутренние метрики Elasticsearch, так и системные параметры, такие как потребление памяти, CPU и дисковая активность. Информация о состоянии различных метрик предоставляется через REST API, а для анализа предлагается CLI-интерфейс PerfTop.



