14.03.2019 10:05  Amazon представил редакцию Elasticsearch, решающую проблемы с открытостью кода

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|2.2, Вадик (??), 11:16, 14/03/2019 [^] [ответить] [к модератору]
|+10 +/–
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У них у всех свои шкурные интересы, иногда они совпадают с чужими интересами. Amazon защищает свой бизнес в данном случае.
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|2.9, Ordu (ok), 12:40, 14/03/2019 [^] [ответить] [к модератору]
|+3 +/–
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Джефф Безос классический капиталист, сошедший к нам прямо из советских сказок. Одна из последних историй о нём, как он договариваясь с Нью-Йорком о том, чтобы получить одноразовые налоговые плюшки от NY за право NY быть городом для нового здания Amazon'а, оборвал переговоры от отказался от планов, потому что некоторые политики в NY подняли вой о том, что три лярда -- это слишком жирно. Сейчас NY пытается вымолить право продолжать переговоры. Ну или пытался, я может недели две назад читал об этом последний раз.
Он настолько капиталист, что это даже приятно: он даже не пытается создать ложное впечатление о себе и выглядеть тем, кем не является. В отличие от всяких там.
И на фоне этого я абсолютно согласен с предыдущим оратором. Если Amazon что-то открыл, значит за это полезно Amazon'у. Это не попытка стать лучше, это не попытка выглядеть лучше в глазах общественности (как скажем открытие декомпилятора NSA), это чистой воды бизнес интересы.
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|2.6, Ага (?), 11:56, 14/03/2019 [^] [ответить] [к модератору]
|+1 +/–
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Просто их опенсорс находится за пределами ваших интересов, они много чего на гитхаб выкладывают, многое в своих организациях
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|2.13, anonymous (??), 14:29, 14/03/2019 [^] [ответить] [к модератору]
|+/–
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Амазон купил и выложил в общий доступ Крайтек движок для игор. Пытался заработать на хостинге серверов. Идея вроде бы провалилась.
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|1.12, GreenX (??), 13:45, 14/03/2019 [ответить] [показать ветку] [···] [к модератору]
|+1 +/–
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Не от хорошей жизни это делает амазон, видимо дело в лиценизии:
До версии 6.3 был отдельно elasticsearch под лицензий apache-2.0
И x-pack с плюшками под лицензией "Elastic License".
Потом они стали открывать X-pack и смешали это дело:
* дефолтный с плюшками под "Elastic license"
* и elasticsearch-oss без ничего.
Думаю дело в этом параграфе:
2.2 Restrictions. Nothing in Section 2.1 grants You the right to (i) use the
Commercial Software Source Code other than in accordance with Section 2.1
above, (ii) use a Derivative Work of the Commercial Software outside of a
Non-production Environment, in any production capacity, on a temporary or
permanent basis, or (iii) transfer, sell, rent, lease, distribute, sublicense,
loan or otherwise make available the Commercial Software Source Code, in whole
or in part, to any third party. Notwithstanding the foregoing, You may
maintain a copy of the repository in which the Source Code of the Commercial
Software resides and that copy may be publicly accessible, provided that you
include this Agreement with Your copy of the repository.
https://github.com/elastic/elasticsearch/blob/master/licenses/ELASTIC-LICENSE.
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