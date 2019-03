14.03.2019 10:05  Amazon представил редакцию Elasticsearch, решающую проблемы с открытостью кода

Не от хорошей жизни это делает амазон, видимо дело в лиценизии:

До версии 6.3 был отдельно elasticsearch под лицензий apache-2.0

И x-pack с плюшками под лицензией "Elastic License".

Потом они стали открывать X-pack и смешали это дело:

* дефолтный с плюшками под "Elastic license"

* и elasticsearch-oss без ничего. Думаю дело в этом параграфе:

2.2 Restrictions. Nothing in Section 2.1 grants You the right to (i) use the

Commercial Software Source Code other than in accordance with Section 2.1

above, (ii) use a Derivative Work of the Commercial Software outside of a

Non-production Environment, in any production capacity, on a temporary or

permanent basis, or (iii) transfer, sell, rent, lease, distribute, sublicense,

loan or otherwise make available the Commercial Software Source Code, in whole

or in part, to any third party. Notwithstanding the foregoing, You may

maintain a copy of the repository in which the Source Code of the Commercial

Software resides and that copy may be publicly accessible, provided that you

include this Agreement with Your copy of the repository. https://github.com/elastic/elasticsearch/blob/master/licenses/ELASTIC-LICENSE.