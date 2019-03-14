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14.03.2019 10:05  Amazon представил редакцию Elasticsearch, решающую проблемы с открытостью кода

Компания Amazon представила проект "Open Distro for Elasticsearh", в рамках которого будет развиваться полностью открытая редакция платформы поиска, анализа и хранения данных Elasticsearch. Опубликованная редакция пригодна для применения на предприятиях и включает расширенные возможности, доступные только в коммерческой версии оригинального продукта, такие как поддержка SQL, генерация уведомлений, механизмы диагностики кластера и дополнительные средства для обеспечения безопасности. Все компоненты проекта распространяются под лицензией Apache 2.0.

Проект создан совместно с компаниями Expedia Group и Netflix в ответ на изменение политики компании Elasticsearch B.V., которая последнее время сосредоточила основное внимание на разработке проприетарной редакции Elasticsearch и почти прекратила развитие открытого продукта. Целью создания отдельной редакции "Open Distro for Elasticsearh" является продолжение разработки открытой кодовой базы и предоставление полноценного открытого решения, развиваемого при участии сообщества.

При этом "Open Distro for Elasticsearh" не является форком и все создаваемые в рамках проекта изменения и исправления передаются для включения в оригинальные открытые кодовые базы Elasticsearh и Kibana. Будут или нет приняты предложенные изменения в upstream зависит от решения разработчиков Elasticsearh. Большинство дополнений, предлагаемых в "Open Distro for Elasticsearh", оформлены в виде плагинов и могут использоваться отдельно. В текущем виде продукт полностью совместим с Kibana 6.5 и Elasticsearch 6.5.

Ключевые отличия "Open Distro for Elasticsearh":

  • Средства для усиления защиты кластера, включая возможность аутентификации через Active Directory, Kerberos, SAML и OpenID, реализацию единой точки входа (SSO), поддержку шифрования трафика, систему избирательного разграничения доступа на основе ролей (RBAC), ведение детального лога для аудита и инструменты для обеспечения соблюдения требований (compliance);
  • Предоставление мощной системы отслеживания событий и генерации предупреждений, позволяющей осуществлять мониторинг за состоянием данных и автоматически отправлять уведомления при срабатывании определённых проверок. Оперативный мониторинг позволяет ускорить реагирование персонала на внештатные ситуации и события нарушения безопасности. Для определения условий наступления событий могут применяться предоставляемые в Elasticsearch язык запросов и средства для написания скриптов. Для наглядного мониторинга применяется web-интерфейс Kibana;
  • Возможность использования языка SQL для взаимодействия с кластером Elasticsearch и его интеграции с различными системами, поддерживающими SQL. Поддерживается более 40 функций, экспорт в CSV и JSON, операции слияния (JOIN). SQL-запросы прозрачно транслируются в JSON запросы к Elasticsearch. Для интеграции со сторонними приложениями предоставляется драйвер JDBC;
  • Средства для диагностики и анализа производительности кластера. Поддерживаются как внутренние метрики Elasticsearch, так и системные параметры, такие как потребление памяти, CPU и дисковая активность. Информация о состоянии различных метрик предоставляется через REST API, а для анализа предлагается CLI-интерфейс PerfTop.


  1. Главная ссылка к новости (https://aws.amazon.com/blogs/o...)
  2. OpenNews: Релиз поискового движка Elasticsearch 1.0.0
  3. OpenNews: FreeRTOS перешёл под крыло Amazon и выпущен под лицензией MIT
  4. OpenNews: Amazon выпустил Corretto, дистрибутив OpenJDK с длительным сроком поддержки
  5. OpenNews: Amazon открыл код легковесной платформы виртуализации Firecracker
  6. OpenNews: Первый стабильный выпуск Corretto 8, LTS-дистрибутива Java 8 от Amazon
Лицензия: CC-BY
Тип: К сведению
Ключевые слова: elasticsearch, amazon, opensource
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  • 1.1, 1 (??), 11:07, 14/03/2019 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]
    		• –3 +/
    Amazon - новая корпорация добра?
     
     
  • 2.2, Вадик (??), 11:16, 14/03/2019 [^] [ответить]    [к модератору]
    		• +10 +/
    У них у всех свои шкурные интересы, иногда они совпадают с чужими интересами. Amazon защищает свой бизнес в данном случае.
     
  • 2.9, Ordu (ok), 12:40, 14/03/2019 [^] [ответить]    [к модератору]
    		• +3 +/
    Джефф Безос классический капиталист, сошедший к нам прямо из советских сказок. Одна из последних историй о нём, как он договариваясь с Нью-Йорком о том, чтобы получить одноразовые налоговые плюшки от NY за право NY быть городом для нового здания Amazon'а, оборвал переговоры от отказался от планов, потому что некоторые политики в NY подняли вой о том, что три лярда -- это слишком жирно. Сейчас NY пытается вымолить право продолжать переговоры. Ну или пытался, я может недели две назад читал об этом последний раз.

    Он настолько капиталист, что это даже приятно: он даже не пытается создать ложное впечатление о себе и выглядеть тем, кем не является. В отличие от всяких там.

    И на фоне этого я абсолютно согласен с предыдущим оратором. Если Amazon что-то открыл, значит за это полезно Amazon'у. Это не попытка стать лучше, это не попытка выглядеть лучше в глазах общественности (как скажем открытие декомпилятора NSA), это чистой воды бизнес интересы.

     
     
  • 3.11, Аноним (11), 13:29, 14/03/2019 [^] [ответить]     [к модератору]
    		• +1 +/
    Я хз как дела идут у Elasticsearch B V Возможно, они дышат наладан, и этим дей... весь текст скрыт [показать]
     
  • 2.10, Аноним (10), 12:42, 14/03/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• –2 +/
    Ви таки говорите будто корпорации это что-то плохое.
     
  • 1.3, CHERTS (ok), 11:18, 14/03/2019 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +2 +/
    Удивительно просто, впервые слышу чтобы Амазон что-то открыла для сообщества опенсорс или я что-то пропустил, подскажите.
     
     
  • 2.4, Аноним (4), 11:38, 14/03/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    А Fire OS у них, разве, не в исходниках?
     
  • 2.5, Аноним (5), 11:53, 14/03/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Ну они и дистр java выпускают, потому что это в их интересах.
     
  • 2.6, Ага (?), 11:56, 14/03/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    Просто их опенсорс находится за пределами ваших интересов, они много чего на гитхаб выкладывают, многое в своих организациях
     
  • 2.7, Аноним (7), 12:11, 14/03/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Они много чего выкладывают и не всегда от лица компании.
     
  • 2.8, onekosha (?), 12:25, 14/03/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    https://www.opennet.ru/opennews/art.shtml?num=50071
     
  • 2.13, anonymous (??), 14:29, 14/03/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Амазон купил и выложил в общий доступ Крайтек движок для игор. Пытался заработать на хостинге серверов. Идея вроде бы провалилась.
     
  • 1.12, GreenX (??), 13:45, 14/03/2019 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    Не от хорошей жизни это делает амазон, видимо дело в лиценизии:
    До версии 6.3 был отдельно elasticsearch под лицензий apache-2.0
    И x-pack с плюшками под лицензией "Elastic License".
    Потом они стали открывать X-pack и смешали это дело:
    * дефолтный с плюшками под "Elastic license"
    * и elasticsearch-oss без ничего.

    Думаю дело в этом параграфе:
    2.2 Restrictions. Nothing in Section 2.1 grants You the right to (i) use the
      Commercial Software Source Code other than in accordance with Section 2.1
      above, (ii) use a Derivative Work of the Commercial Software outside of a
      Non-production Environment, in any production capacity, on a temporary or
      permanent basis, or (iii) transfer, sell, rent, lease, distribute, sublicense,
      loan or otherwise make available the Commercial Software Source Code, in whole
      or in part, to any third party. Notwithstanding the foregoing, You may
      maintain a copy of the repository in which the Source Code of the Commercial
      Software resides and that copy may be publicly accessible, provided that you
    include this Agreement with Your copy of the repository.

    https://github.com/elastic/elasticsearch/blob/master/licenses/ELASTIC-LICENSE.

     

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