14.03.2019 01:49  Релиз Erlang/OTP 21.3

Состоялся релиз функционального языка программирования Erlang 21.3, нацеленного на разработку распределённых отказоустойчивых приложений, обеспечивающих параллельную обработку запросов в режиме реального времени. Язык получил распространение в таких областях, как телекоммуникации, банковские системы, электронная коммерция, компьютерная телефония и организация мгновенного обмена сообщениями. Одновременно выпущен релиз OTP 21.3 (Open Telecom Platform) - сопутствующего набора библиотек и компонентов для разработки распределённых систем на языке Erlang. Основные новшества: В обработчик логов logger_std_h добавлена возможность задавать интервал ротации логов;

В Erl_interface добавлена поддержка плагинов с собственными реализациями сокетов;

Сообщения об ошибках при установлении SSL-соединения стали более информативны и лучше документированы.

Переработан и оптимизирован код модуля SSL, что позволило повысить скорость шифрования/расшифровки и снизить нагрузку на CPU.

В документации теперь указано, в какой версии Erlang/OTP появились те или иные модули и функции.



