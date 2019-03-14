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14.03.2019 01:49  Релиз Erlang/OTP 21.3

Состоялся релиз функционального языка программирования Erlang 21.3, нацеленного на разработку распределённых отказоустойчивых приложений, обеспечивающих параллельную обработку запросов в режиме реального времени. Язык получил распространение в таких областях, как телекоммуникации, банковские системы, электронная коммерция, компьютерная телефония и организация мгновенного обмена сообщениями. Одновременно выпущен релиз OTP 21.3 (Open Telecom Platform) - сопутствующего набора библиотек и компонентов для разработки распределённых систем на языке Erlang.

Основные новшества:

  • В обработчик логов logger_std_h добавлена возможность задавать интервал ротации логов;
  • В Erl_interface добавлена поддержка плагинов с собственными реализациями сокетов;
  • Сообщения об ошибках при установлении SSL-соединения стали более информативны и лучше документированы.
  • Переработан и оптимизирован код модуля SSL, что позволило повысить скорость шифрования/расшифровки и снизить нагрузку на CPU.
  • В документации теперь указано, в какой версии Erlang/OTP появились те или иные модули и функции.


  1. Главная ссылка к новости (https://www.erlang.org/news/12...)
  2. OpenNews: Выпуск Erlang/OTP 20.2
  3. OpenNews: Выпуск Erlang-OTP 20.1
  4. OpenNews: Релиз Erlang/OTP 20.0
  5. OpenNews: Релиз Erlang/OTP 19.0
Автор новости: Аноним
Тип: Программы
Ключевые слова: erlang
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  • 1, Аноня (?), 08:18, 14/03/2019 [ответить]    [к модератору]
    		• +/
    Уау Фунциклинарное программирование
     
  • 2, Аноним (2), 08:26, 14/03/2019 [ответить]    [к модератору]
    		• +/
    Даже про erldocs не сообщили, а там новый интерфейс
     

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