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13.03.2019 22:22  Релиз браузерного движка WebKitGTK 2.24.0

Состоялся выпуск новой стабильной ветки WebKitGTK 2.24.0, порта браузерного движка WebKit для платформы GTK+. WebKitGTK позволяет использовать все возможности WebKit через GNOME-ориентированный программный интерфейс на основе GObject и может применяться для интеграции средств обработки web-контента в любые приложения, от использования в специализированных HTML/CSS-парсерах, до создания полнофункциональных web-браузеров. Из известных проектов, использующих WebKitGTK, можно отметить Midori и штатный браузер GNOME (Epiphany).

Ключевые изменения:

  • По аналогии с GTK название проекта изменено с WebKitGTK+ на WebKitGTK;
  • Добавлен API для подключения пользовательских фильтров контента;
  • Реализована поддержка изменчивых шрифтов (variable fonts), в которых толщина, ширина и другие стилистические характеристики глифа могут произвольно меняться;
  • Обеспечена полноценная поддержка отрисовки emoji;
  • Для сенсорных экранов добавлены жесты для масштабирования щипком и навигации;
  • Добавлена поддержка изображений в формате JPEG2000;
  • Выводимые скриптами диалоги теперь являются модальными только в контексте текущей страницы (WebView), т.е. не блокируют другие вкладки;
  • Реализован API для преобразования URL в формат для отображения на экране.


  1. Главная ссылка к новости (https://www.mail-archive.com/g...)
  2. OpenNews: Релиз браузерного движка WebKitGTK+ 2.22.0
  3. OpenNews: Релиз браузерного движка WebKitGTK+ 2.20.0
  4. OpenNews: Выпуск браузерного движка WebKitGTK+ 2.18
  5. OpenNews: Выпуск браузерного движка WebKitGTK+ 2.16
  6. OpenNews: Проект GTK+ объявил о переименовании в GTK
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Ключевые слова: webkitgtk, webkit, gtk
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  • 1, Аноним (1), 23:05, 13/03/2019 [ответить]    [к модератору]
    		• +/
    WebKit сам то жив? Или умер после форума blink? Apple что-нибудь бекпортит хоть из Safari?
     
     
  • 3, НяшМяш (ok), 00:32, 14/03/2019 [^] [ответить]    [к модератору]
    		• –1 +/
    https://git.webkit.org/?p=WebKit.git;a=summary

    Сплошные @apple.com в коммитах. Хейтеры такие хейтеры.

     
  • 2, Андрей (??), 00:07, 14/03/2019 [ответить]    [к модератору]
    		• –1 +/
    Вот бы появился BlinkGTK.
     
     
  • 4, ОШИБКА Отсутствуют данные в поле Name (?), 00:40, 14/03/2019 [^] [ответить]    [к модератору]
    		• –1 +/
    В хромиуме блинк и так через ТГК3 рисуется. Всё уже появилось.
     
  • 5, iPony (?), 04:17, 14/03/2019 [ответить]    [к модератору]
    		• +/
    > Обеспечена полноценная поддержка отрисовки emoji

    Ну наконец-то 😌

     

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