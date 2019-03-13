13.03.2019 22:22  Релиз браузерного движка WebKitGTK 2.24.0

Состоялся выпуск новой стабильной ветки WebKitGTK 2.24.0, порта браузерного движка WebKit для платформы GTK+. WebKitGTK позволяет использовать все возможности WebKit через GNOME-ориентированный программный интерфейс на основе GObject и может применяться для интеграции средств обработки web-контента в любые приложения, от использования в специализированных HTML/CSS-парсерах, до создания полнофункциональных web-браузеров. Из известных проектов, использующих WebKitGTK, можно отметить Midori и штатный браузер GNOME (Epiphany). Ключевые изменения: По аналогии с GTK название проекта изменено с WebKitGTK+ на WebKitGTK;

Добавлен API для подключения пользовательских фильтров контента;

Реализована поддержка изменчивых шрифтов (variable fonts), в которых толщина, ширина и другие стилистические характеристики глифа могут произвольно меняться;

Обеспечена полноценная поддержка отрисовки emoji;

Для сенсорных экранов добавлены жесты для масштабирования щипком и навигации;

Добавлена поддержка изображений в формате JPEG2000;

Выводимые скриптами диалоги теперь являются модальными только в контексте текущей страницы (WebView), т.е. не блокируют другие вкладки;

Реализован API для преобразования URL в формат для отображения на экране.



