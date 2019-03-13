13.03.2019 22:22  Релиз браузерного движка WebKitGTK 2.24.0

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Состоялся выпуск новой стабильной ветки WebKitGTK 2.24.0, порта браузерного движка WebKit для платформы GTK+. WebKitGTK позволяет использовать все возможности WebKit через GNOME-ориентированный программный интерфейс на основе GObject и может применяться для интеграции средств обработки web-контента в любые приложения, от использования в специализированных HTML/CSS-парсерах, до создания полнофункциональных web-браузеров. Из известных проектов, использующих WebKitGTK, можно отметить Midori и штатный браузер GNOME (Epiphany).
Ключевые изменения:
- По аналогии с GTK название проекта изменено с WebKitGTK+ на WebKitGTK;
- Добавлен API для подключения пользовательских фильтров контента;
- Реализована поддержка изменчивых шрифтов (variable fonts), в которых толщина, ширина и другие стилистические характеристики глифа могут произвольно меняться;
- Обеспечена полноценная поддержка отрисовки emoji;
- Для сенсорных экранов добавлены жесты для масштабирования щипком и навигации;
- Добавлена поддержка изображений в формате JPEG2000;
- Выводимые скриптами диалоги теперь являются модальными только в контексте текущей страницы (WebView), т.е. не блокируют другие вкладки;
- Реализован API для преобразования URL в формат для отображения на экране.