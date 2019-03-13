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13.03.2019 09:14  Уязвимость в пакетном менеджере pacman, позволяющая выполнить код в ходе MITM-атаки

В пакетном менеджере pacman, применяемом в дистрибутиве Arch Linux, выявлена уязвимость (CVE-2019-9686), позволяющая добиться выполнения кода с правами root в момент установки пакета, в случае контроля атакующим за зеркалом репозитория или транзитным трафиком жертвы (например, при подключении пользователя через сетевой шлюз, VPN или беспроводную точку доступа, подконтрольные атакующему). Проблема устранена в обновлении pacman 5.1.3-1.

Уязвимость напоминает недавно выявленную проблему в пакетном менеджере APT и также связана с возможностью подмены определённых полей в HTTP-ответах. В Arch Linux, как и большинстве других дистрибутивов, обращение к репозиториям может осуществляться по HTTP без шифрования трафика, но с применением верификация целостности и источника пакета по цифровой подписи. При установке пакета при помощи команды "pacman -U" с указанием URL, атакующий может подменить имя файла, передаваемое через HTTP-заголовок "Content-Disposition".

Пакетный менеджер pacman использует передаваемое в заголовке "Content-Disposition" значение для переименования полученного файла без должной проверки его корректности и без вырезания символов "../" из файлового пути. Переименование выполняется на стадии до проверки данных по цифровой подписи. Атакующий может поменять имя файла на строку вида "../../usr/share/libalpm/hooks/evil.hook" и добиться размещения своего файла в любой части файловой системы. Подобная манипуляция приведёт к выводу ошибки из-за невозможности найти файл в каталоге с кэшем пакетов, но скопированный файл останется в системе.

  1. Главная ссылка к новости (https://security.archlinux.org...)
  2. OpenNews: Выпуск пакетного менеджера Pacman 5.0
  3. OpenNews: Уязвимость в пакетном менеджере APT, позволяющая обойти проверку пакетов
  4. OpenNews: Выявлены следы взлома PHP-репозитория PEAR и модификации пакетного менеджера
  5. OpenNews: Уязвимость в пакетном менеджере APK, позволяющая удалённо выполнить код в Alpine Linux
  6. OpenNews: Уязвимость в пакетном менеджере APT, позволяющая подменить загружаемый пакет
Лицензия: CC-BY
Тип: Проблемы безопасности
Ключевые слова: pacman, archlinux
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  • 1.1, Fracta1L (ok), 11:04, 13/03/2019 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]
    		• +/
    Если у меня https-зеркало - можно спать спокойно?
     
     
  • 2.3, Аноним (3), 11:05, 13/03/2019 [^] [ответить]    [к модератору]
    		• +/
    >в случае контроля атакующим за за зеркалом репозитория
     
  • 1.2, Аноним (3), 11:05, 13/03/2019 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]
    		• +10 +/
    Затмевает apt даже по удобству использования уязвимостей. Вот что значит хороший пакетный менеджер.
     
     
  • 2.9, Аноним (9), 12:50, 13/03/2019 [^] [ответить]     [к модератору]
    		• +/
    Пока не затмевает Pacman даже не проверяет динамическую линковку, в результате ... весь текст скрыт [показать]
     
  • 1.4, grayich (ok), 11:14, 13/03/2019 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +/
    > позволяющая добиться выполнения кода с правами root в момент установки пакета, в случае контроля атакующим за за зеркалом репозитория или транзитным трафиком жертвы (например, при подключении пользователя через сетевой шлюз, VPN или беспроводную точку доступа, подконтрольные атакующему).

    после прочтения осталось ощущение, что ещё нужно полнолуние, без него не сработает.

     
     
  • 2.5, Аноним (5), 11:31, 13/03/2019 [^] [ответить]     [к модератору]  
    		• +3 +/
    Ваш скепсис не в тему Эта атака действительно проста и банальна, в случае, если... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 3.6, grayich (ok), 11:51, 13/03/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    имхо - для обычных юзверей нет смысла, а тому кому есть смысл.. тот ССЗБ если не имеет специальных процедур, проверок и т.п. по безопасности, да и арч в этом случае вряд ли будет.
     
  • 3.12, Аноним (12), 13:24, 13/03/2019 [^] [ответить]     [к модератору]  
    		• +/
    справедливости ради данная атака не существует сама по себе, чтобы она сработала... весь текст скрыт [показать]
     
  • 1.7, A.Stahl (ok), 11:56, 13/03/2019 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +4 +/
    Является ли это основанием для отмены школьных занятий?
     
     
  • 2.8, Аноним (8), 12:12, 13/03/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    На всякий случай сделай уроки и собери портфель, вдруг таки не отменят
     
  • 1.10, Аноним (10), 12:59, 13/03/2019 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +/
    Вот под арм нет арча вроде как, весьма чувствительный минус
     
     
  • 2.11, Аноним (12), 13:12, 13/03/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    archlinuxarm.org
     

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