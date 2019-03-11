11.03.2019 19:39  Отчёт SPI о пожертвованиях Debian, X.Org, systemd, FFmpeg, OpenWrt и другим проектам

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|2.9, Аноним84701 (ok), 21:14, 11/03/2019 [^] [ответить] [к модератору]
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> systemd
> 190004
> О, сколько идёт бабла на поддерки поттеринга.
Вообще-то, на более лучший и плотный вендорло^W^W поддержку и развитие проекта красной шляпы, у которой основные девы системды на официальной зарплате:
https://github.com/systemd/systemd/graphs/contributors
> poettering13,024 commits 868,528 ++ 422,952 -- @redhat
> keszybz4,380 commits 551,728 ++ 284,518 -- @redhat
> kaysievers3,268 commits 890,790 ++ 761,747 -- @redhat
> teg1,446 commits 192,135 ++ 150,249 -- @redhat
CEO шляпы одобряэ!
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|4.15, Аноним84701 (ok), 22:10, 11/03/2019 [^] [ответить] [к модератору]
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> дэвы :)) Ты еще пхпшников назови программистами.
Дык "девы" спецом написано через "е" а не "э" -- получается игра слов (особенно, если еще и упоминается Кай, c его … э-э-э … местами довольно специфичным поведением) ;)
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