11.03.2019 19:39  Отчёт SPI о пожертвованиях Debian, X.Org, systemd, FFmpeg, OpenWrt и другим проектам

Некоммерческая организация SPI (Software in the Public Interest), курирующей приём пожертвований и юридические вопросы (торговые марки, владение активами и т.п.) для таких проектов, как Debian, Arch Linux, X.Org, systemd, 0.A.D, PostgreSQL, FFmpeg, freedesktop.org, OpenWrt и OpenEmbedded, опубликовала отчёт (PDF) с финансовыми показателями за 2018 год. Общий размер собранных средств составил 1.4 млн долларов. Некоторые из получивших пожертвования проектов (сумма в долларах): Debian 337196 (+ 150 тысяч на DebConf) Arch Linux 294268 systemd 190004 FFmpeg 105606 ArduPilot 40465 X.Org 39981 PostgreSQL 30961 OpenZFS 22168 LibreOffice 16786 Jenkins 6202 0 A.D. 3190 OpenWrt 2368 NTPsec 674 OpenEmbedded 313 freedesktop.org 203 Open MPI 95 haskell.org 57 MinGW 29 Fluxbox 1 GNUstep 0



