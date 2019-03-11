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11.03.2019 19:39  Отчёт SPI о пожертвованиях Debian, X.Org, systemd, FFmpeg, OpenWrt и другим проектам

Некоммерческая организация SPI (Software in the Public Interest), курирующей приём пожертвований и юридические вопросы (торговые марки, владение активами и т.п.) для таких проектов, как Debian, Arch Linux, X.Org, systemd, 0.A.D, PostgreSQL, FFmpeg, freedesktop.org, OpenWrt и OpenEmbedded, опубликовала отчёт (PDF) с финансовыми показателями за 2018 год.

Общий размер собранных средств составил 1.4 млн долларов. Некоторые из получивших пожертвования проектов (сумма в долларах): 


Debian                         337196 (+ 150 тысяч на DebConf)
Arch Linux                     294268
systemd                        190004
FFmpeg                         105606

ArduPilot                       40465
X.Org                           39981
PostgreSQL                      30961
OpenZFS                         22168
LibreOffice                     16786

Jenkins                          6202
0 A.D.                           3190
OpenWrt                          2368

NTPsec                            674
OpenEmbedded                      313
freedesktop.org                   203

Open MPI                           95
haskell.org                        57
MinGW                              29

Fluxbox                             1
GNUstep                             0


  1. Главная ссылка к новости (http://lists.spi-inc.org/piper...)
  2. OpenNews: Участники проекта X.Org проголосовали за присоединение к организации SPI
  3. OpenNews: Компания Mozilla опубликовала финансовый отчёт за 2017 год
  4. OpenNews: Доля государственных фондов США в финансировании Tor снизилась с 85% до 51%
  5. OpenNews: Фонд свободного ПО опубликовал финансовый отчёт по итогам 2017 года
Лицензия: CC-BY
Тип: К сведению
Ключевые слова: spi
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  • 1.1, Fracta1L (ok), 19:45, 11/03/2019 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]
    		• +3 +/
    > Arch Linux                     294268

    Одобряю!

    > Fluxbox                             1

    Угараю!

     
     
  • 2.18, Аноним (18), 22:21, 11/03/2019 [^] [ответить]    [к модератору]
    		• –3 +/
    На бесполезный Арч столько подертвовали.
     
     
  • 3.20, Led (ok), 23:21, 11/03/2019 [^] [ответить]    [к модератору]
    		• +/
    А потом рассказывают, что школьники голодают...
     
  • 2.19, Аноним (18), 22:22, 11/03/2019 [^] [ответить]    [к модератору]
    		• –2 +/
    На бесполезный Арч столько пожертвовали.
     
  • 1.2, Аноним (2), 19:45, 11/03/2019 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]
    		• +5 +/
    Очень грустно выглядит
     
  • 1.4, Аноним (4), 19:53, 11/03/2019 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +2 +/
    >https://www.linuxfoundation.org/about/donate/
    >100% of donations received go towards funding diversity programs
     
     
  • 2.5, annual slayer (?), 20:11, 11/03/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    > GNUstep                             0

    это когда победить значит проиграть

     
  • 2.21, Аноним (21), 23:49, 11/03/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Но новость-то не про Linux Foundation.
     
  • 2.22, Аноним (22), 00:10, 12/03/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Видимо только "разнообразные" и жертвуют.
     
  • 1.6, Аноним (6), 20:24, 11/03/2019 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +3 +/
    Так вот ради чего Debian прогинается под SJW. Ради пожертвований
     
     
  • 2.10, Аноним (10), 21:40, 11/03/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    > прогинается

    Как же так…

     
  • 2.16, анонимус (??), 22:11, 11/03/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• –2 +/
    > прогинается

    учи русский

     
     
  • 3.17, анонн (?), 22:19, 11/03/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +2 +/
    >> прогинается
    > учи русский

    В сысле, правильно будет "встает на четыре кости"?


     
  • 1.7, Аноним (7), 20:35, 11/03/2019 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +2 +/
    Fluxbox ща взлетит
     
  • 1.8, Аноним (8), 20:45, 11/03/2019 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +3 +/
    systemd                        190004

    О, сколько идёт бабла на поддерки поттеринга.

     
     
  • 2.9, Аноним84701 (ok), 21:14, 11/03/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    > systemd            
    >  190004
    > О, сколько идёт бабла на поддерки поттеринга.

    Вообще-то, на более лучший и плотный вендорло^W^W поддержку и развитие проекта красной шляпы, у которой основные девы системды на официальной зарплате:
    https://github.com/systemd/systemd/graphs/contributors
    > poettering13,024 commits  868,528 ++  422,952 -- @redhat
    > keszybz4,380 commits  551,728 ++  284,518 -- @redhat
    > kaysievers3,268 commits  890,790 ++  761,747 -- @redhat
    > teg1,446 commits  192,135 ++  150,249 --  @redhat

    CEO шляпы одобряэ!

     
     
  • 3.11, Аноним (11), 21:45, 11/03/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    дэвы :)) Ты еще пхпшников назови программистами.
     
     
  • 4.15, Аноним84701 (ok), 22:10, 11/03/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    > дэвы :)) Ты еще пхпшников назови программистами.

    Дык "девы" спецом написано через "е" а не "э" -- получается игра слов (особенно, если еще и упоминается Кай, c его … э-э-э … местами довольно специфичным поведением) ;)

     
  • 2.12, EnemyOfDemocracy (?), 21:45, 11/03/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    ''набивает карманы деньгами
    ''авторитарный системд угнетает все дистры
    ''системд за всё плохое против всего хорошего
     

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