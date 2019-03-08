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08.03.2019 22:23  Выпуск Proton 3.16-8, пакета для запуска Windows-игр в Linux

Компания Valve опубликовала сборку проекта Proton 3.16-8, который основан на наработках проекта Wine и нацелен на обеспечение запуска в Linux игровых приложений, созданных для Windows и представленных в каталоге Steam. Обновления в ветке 3.16 помечены как имеющие статус бета-версий (номер 3.16 выбран как номер используемой версии Wine). Наработки проекта распространяются под лицензией BSD. По мере готовности в оригинальный Wine и сопутствующие проекты, такие как DXVK и vk3d, переносятся развиваемые в Proton изменения, например, недавно в Wine была перенесена новая реализация API XAudio2 на основе проекта FAudio.

Proton позволяет напрямую запускать в Linux-клиенте Steam игровые приложения, поставляемые только для Windows. Пакет включает в себя реализацию DirectX 11 (на базе DXVK) и 12 (на базе vk3d), работающие через трансляцию вызовов DirectX в API Vulkan, предоставляет улучшенную поддержку игровых контроллеров и возможность использования полноэкранного режима независимо от поддерживаемых в играх разрешений экрана. По сравнению с оригинальным Wine значительно увеличена производительность многопоточных игр.

В новой версии DXVK, реализация Direct3D 10/11 поверх API Vulkan, обновлена до выпуска 1.0. В API Steamworks расширена поддержка старых и некоторых новых игр, таких как Battlerite. Решены проблемы с перемещением курсора в нижний правый угол в играх на основе движка Unity. Налажен корректный сетевой доступ в некоторых играх, включая "Sword Art Online: Fatal Bullet". Устранены проблемы в некоторых играх, использующих DirectX 9, в том числе в игре "Final Fantasy XI".

  1. Главная ссылка к новости (https://www.reddit.com/r/Steam...)
  2. OpenNews: Выпуск проекта DXVK 1.0 с реализацией Direct3D 10/11 поверх API Vulkan
  3. OpenNews: Бета-выпуск Proton 3.16, пакета для запуска Windows-игр в Linux
  4. OpenNews: Компания Valve представила проект Proton для запуска Windows-игр в Linux
  5. OpenNews: Выпуск платформы Lutris 0.5 для упрощения доступа к играм из Linux
  6. OpenNews: Проект Hangover для запуска Windows-приложений на системах ARM64 c Linux и Android
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Ключевые слова: proton, wine, game, valve
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  • 1.1, Аноним (-), 23:04, 08/03/2019 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]
    		• +1 +/
    этому нужен интерфейс, независимый от стима
     
     
  • 2.2, zg_nico (ok), 23:30, 08/03/2019 [^] [ответить]    [к модератору]
    		• –1 +/
    Так wine независим от стима...
     
  • 2.3, Онаним тот самый (?), 23:31, 08/03/2019 [^] [ответить]    [к модератору]
    		• +1 +/
    В арче уже вроде есть в ауре
     
  • 2.4, рэпер (?), 23:42, 08/03/2019 [^] [ответить]    [к модератору]
    		• +1 +/
    сделай
     
     
  • 3.6, Аноним (6), 00:06, 09/03/2019 [^] [ответить]    [к модератору]
    		• –5 +/
    Дело потребителя это делать потребительские запросы. А делатели должны прислушиваться и как можно скорей выполнять пожелания потребителей. Как-то так.
     
  • 2.7, Аноним (7), 00:06, 09/03/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +6 +/
    Как говорится - это опенсорс, детка! Надо - присылай патчи. Мы примем.
     
  • 2.11, Gabe (?), 00:40, 09/03/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +2 +/
    Valve не нужен независимый от стима интерфейс для этого
     
  • 2.15, Аноним (15), 00:47, 09/03/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Не знаю что ты хотел этим сказать, но игры скачанные с торнета можно тоже запускать через Proton, если ты не знал
     
  • 1.5, Тимка (?), 00:03, 09/03/2019 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +7 +/
    Делаем новый платформер для Steam, планировали сделать и Linux-версию, но наверно нафиг, ведь теперь когда есть протон, можно отказаться от нативной версии и сэкономить средства, и все-равно получить бабла от линуксоидов. Спасибо Гейбу Ньюэлу за то, что заботится о разработчиках!
     
     
  • 2.8, Velc (?), 00:18, 09/03/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +2 +/
    Зачем мне ставить теперь винду, когда я могу поиграть в свою любимую игрульку на линуксе.
     
     
  • 3.9, Аноним (-), 00:20, 09/03/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +3 +/
    Вот видишь, все довольны! Разрабы экономят бабки, а ты экономишь... место нажестком диске! Сколько там десяточка весит, 40 гигов?
     
     
  • 4.10, Velc (?), 00:38, 09/03/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Недовольны только в Редмонде т.к. возникает все больше и больше причин для пользователя игнорировать их любимое детище.
     
  • 4.12, Аноним (12), 00:41, 09/03/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    > Сколько там десяточка весит, 40 гигов?

    И кучку баксов.

     
     
  • 5.22, Иваныч (??), 01:55, 09/03/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Аж 15!
     
  • 2.13, commiethebeastie (ok), 00:45, 09/03/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +2 +/
    Учитывая качество портов на линукс, то пусть лучше совместимость с протоном проверяют.
     
  • 2.24, Анонимноесообщение (?), 02:20, 09/03/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Ну да, ведь до протона каждый релиз ААА / инди с поддержкой линукса был.
     
  • 1.14, forsam (?), 00:46, 09/03/2019 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +/
    red alert 3 стимовский начал нормально работать
     
  • 1.16, Аноним (16), 00:50, 09/03/2019 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +6 +/
    Без всякой ржаки. Протон позволил лично мне впервые за 18 лет мигрировать на линукс. И плевать на то, что он никак не сподвигает разработчиков делать нативы под линукс. И плевать, что он привязан к стим. Он даёт простому пользователю, вроде меня, возможность без усилий запустить большинство игр из библиотеки. При всех минусах, клапана - одна из немногих коммерчерских контор, которая внесла заметный вклад в развитие линукс в качестве десктоп системы. И да! Не благодарите за то, что держу вас в курсе.
     
     
  • 2.17, Аноним (17), 01:05, 09/03/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    держите нас в курсе.
     
  • 2.18, Velc (?), 01:11, 09/03/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Соглашусь, ножка табуретки вантуза элегантно подпилена.
     
  • 2.23, Аноним (23), 02:09, 09/03/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +2 +/
    А я впервые играю в GTA на линуксе! Это словно дважды лишиться девственности!
     
  • 1.19, Ддд (?), 01:38, 09/03/2019 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +/
    Во что можно играть например? Скайрим пойдет или Морровинд? Или Вов
     
     
  • 2.20, Anananaan (?), 01:50, 09/03/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    Скайрим и моррошинд уже давно запускался под обычным вайном.
     
  • 2.21, corvuscor (ok), 01:54, 09/03/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    Ну, например, можно поиграть в Devil May Cry 5, который вышел вчера.
    Как ни парадоксально, заработали даже игры с Denuvo.
     
  • 2.25, Аноним (25), 05:31, 09/03/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Практически во все, где не используется EasyAntiCheat или BattleEye
     

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