08.03.2019 22:23  Выпуск Proton 3.16-8, пакета для запуска Windows-игр в Linux

Компания Valve опубликовала сборку проекта Proton 3.16-8, который основан на наработках проекта Wine и нацелен на обеспечение запуска в Linux игровых приложений, созданных для Windows и представленных в каталоге Steam. Обновления в ветке 3.16 помечены как имеющие статус бета-версий (номер 3.16 выбран как номер используемой версии Wine). Наработки проекта распространяются под лицензией BSD. По мере готовности в оригинальный Wine и сопутствующие проекты, такие как DXVK и vk3d, переносятся развиваемые в Proton изменения, например, недавно в Wine была перенесена новая реализация API XAudio2 на основе проекта FAudio.

Proton позволяет напрямую запускать в Linux-клиенте Steam игровые приложения, поставляемые только для Windows. Пакет включает в себя реализацию DirectX 11 (на базе DXVK) и 12 (на базе vk3d), работающие через трансляцию вызовов DirectX в API Vulkan, предоставляет улучшенную поддержку игровых контроллеров и возможность использования полноэкранного режима независимо от поддерживаемых в играх разрешений экрана. По сравнению с оригинальным Wine значительно увеличена производительность многопоточных игр.

В новой версии DXVK, реализация Direct3D 10/11 поверх API Vulkan, обновлена до выпуска 1.0. В API Steamworks расширена поддержка старых и некоторых новых игр, таких как Battlerite. Решены проблемы с перемещением курсора в нижний правый угол в играх на основе движка Unity. Налажен корректный сетевой доступ в некоторых играх, включая "Sword Art Online: Fatal Bullet". Устранены проблемы в некоторых играх, использующих DirectX 9, в том числе в игре "Final Fantasy XI".



