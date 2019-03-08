08.03.2019 22:23  Выпуск Proton 3.16-8, пакета для запуска Windows-игр в Linux

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|3.6, Аноним (6), 00:06, 09/03/2019 [^] [ответить] [к модератору]
|–5 +/–
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Дело потребителя это делать потребительские запросы. А делатели должны прислушиваться и как можно скорей выполнять пожелания потребителей. Как-то так.
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|2.15, Аноним (15), 00:47, 09/03/2019 [^] [ответить] [к модератору]
|+/–
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Не знаю что ты хотел этим сказать, но игры скачанные с торнета можно тоже запускать через Proton, если ты не знал
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|1.5, Тимка (?), 00:03, 09/03/2019 [ответить] [показать ветку] [···] [к модератору]
|+7 +/–
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Делаем новый платформер для Steam, планировали сделать и Linux-версию, но наверно нафиг, ведь теперь когда есть протон, можно отказаться от нативной версии и сэкономить средства, и все-равно получить бабла от линуксоидов. Спасибо Гейбу Ньюэлу за то, что заботится о разработчиках!
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|2.8, Velc (?), 00:18, 09/03/2019 [^] [ответить] [к модератору]
|+2 +/–
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Зачем мне ставить теперь винду, когда я могу поиграть в свою любимую игрульку на линуксе.
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|3.9, Аноним (-), 00:20, 09/03/2019 [^] [ответить] [к модератору]
|+3 +/–
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Вот видишь, все довольны! Разрабы экономят бабки, а ты экономишь... место нажестком диске! Сколько там десяточка весит, 40 гигов?
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|4.10, Velc (?), 00:38, 09/03/2019 [^] [ответить] [к модератору]
|+/–
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Недовольны только в Редмонде т.к. возникает все больше и больше причин для пользователя игнорировать их любимое детище.
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|1.16, Аноним (16), 00:50, 09/03/2019 [ответить] [показать ветку] [···] [к модератору]
|+6 +/–
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Без всякой ржаки. Протон позволил лично мне впервые за 18 лет мигрировать на линукс. И плевать на то, что он никак не сподвигает разработчиков делать нативы под линукс. И плевать, что он привязан к стим. Он даёт простому пользователю, вроде меня, возможность без усилий запустить большинство игр из библиотеки. При всех минусах, клапана - одна из немногих коммерчерских контор, которая внесла заметный вклад в развитие линукс в качестве десктоп системы. И да! Не благодарите за то, что держу вас в курсе.
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|2.21, corvuscor (ok), 01:54, 09/03/2019 [^] [ответить] [к модератору]
|+1 +/–
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Ну, например, можно поиграть в Devil May Cry 5, который вышел вчера.
Как ни парадоксально, заработали даже игры с Denuvo.
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