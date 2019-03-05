The OpenNET Project / Index page

[ новости /+++ | форум | wiki | теги | ]

05.03.2019 09:36  Выпуск Minetest 5.0.0, открытого клона игры MineCraft

Представлен выпуск Minetest 5.0.0, открытого кроссплатформенного варианта игры MineCraft, позволяющего группам игроков совместно формировать из типовых блоков различные структуры, образующие подобие виртуального мира (жанр песочница). Игра написана на языке С++ c использованием игрового движка irrlicht. Для создания расширений используется язык Lua. Код Minetest распространяется под лицензией LGPL, а игровые ресурсы под лицензией CC BY-SA 3.0. Готовые сборки Minetest созданы для различных дистрибутивов Linux, Android, FreeBSD, Windows и macOS.

Выпуск Minetest 5.0.0 ознаменовал не только переход на новую схему нумерации выпусков (с 0.x.y на x.y.z), но и нарушение обратной совместимости - ветка 5.0.0 не совместима с прошлыми сериями 0.4. Нарушение совместимости проявляется только на уровне взаимодействия клиентов и серверов. На уровне интерфейсов для разработки модов, моделей, наборов текстур и миров совместимость сохранена (в новом выпуске можно использовать старые миры). Что касается сетевого взаимодействия, то клиенты 0.4.x не смогут подключиться к серверам 5.x, а серверы 0.4.x не смогут обслуживать клиентов 5.x.

Ключевые улучшения:

  • Введён в строй online-репозиторий с контентом, через который можно загрузить игры, моды, наборы текстур. Доступ к репозиторию предоставляется непосредственно через меню в интерфейсе minetest;
  • Предложен новый генератор карт Carpathian (ландшафт горной системы Карпат);
  • Улучшена поддержка платформы Android, добавлена возможность использования джойстика;
  • Добавлена возможность перевода на несколько языков текста в играх и модах;
  • Для модов предложен новый тип отрисовки: "disconnected nodeboxes" для создания связанных блоков и "plantlike_rooted" для подводных конструкций;
  • Код Minetest переведён на использование стандарта C++11 вместо C++03;
  • В качестве минимально поддерживаемых платформ заявлены Windows Vista, Debian 8, Ubuntu 16.04, CentOS 7, macOS 10.7.


  1. Главная ссылка к новости (https://www.minetest.net/...)
  2. OpenNews: Microsoft открывает часть кода игры Minecraft: Java Edition
  3. OpenNews: Выпуск minetest 0.4.13, открытого клона игры MineCraft
  4. OpenNews: Бета-выпуск Proton 3.16, пакета для запуска Windows-игр в Linux
  5. OpenNews: Выпуск Lakka 2.2, дистрибутива для создания игровых консолей
  6. OpenNews: Выпуск платформы Lutris 0.5 для упрощения доступа к играм из Linux
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Ключевые слова: game, minetest, minecraft
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно
Обсуждение Ajax/Линейный | Раскрыть все сообщения | RSS
 
  • 1.1, Аноним (1), 10:17, 05/03/2019 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]
    		• +4 +/
    > 0.4 → 5.x

    Как называется эта софтварная болезнь?

     
     
  • 2.2, Аноним (2), 10:21, 05/03/2019 [^] [ответить]    [к модератору]
    		• +11 +/
    Синдром Хрома-Файерфокса.
     
     
  • 3.14, вроде анон (?), 12:11, 05/03/2019 [^] [ответить]    [к модератору]
    		• +/
    версии less и systemd бы посмотрели
     
  • 2.5, pavlovmu (ok), 10:34, 05/03/2019 [^] [ответить]    [к модератору]
    		• +1 +/
    Как в емаксе.
     
     
  • 3.9, Аноним (-), 11:31, 05/03/2019 [^] [ответить]    [к модератору]
    		• –2 +/
    в xyzяксе. при чём тут емакс?
     
  • 2.10, Аноним (-), 11:32, 05/03/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    awesomизм
     
  • 1.3, trolleybus (?), 10:27, 05/03/2019 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    Все верно. Нарушили обратную совместимость - поменяли мажорную версию. Да и ноль в начале в принципе потерял актуальность, поэтому и избавились от него
     
     
  • 2.4, Аноним (4), 10:32, 05/03/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Следующая версия 1?
     
     
  • 3.8, Аноним (8), 11:12, 05/03/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    скажи спасибо что не 10
     
     
  • 4.11, Константавр (ok), 11:39, 05/03/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    Вы прям мучительно страдаете от смены циферки... Кровоточат стигмы от каждого поворота... Это от того что про сам проект сказать нечего? Они разрабатывают и им решать. А ты даже запускать игру (или другое приложение с резко изменившимся номером версии) не станешь, чего вцепился в циферки-то?
     
     
  • 5.13, имя (?), 12:00, 05/03/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    сперва добейся, лол. Ты из разработчиков что ли?
     
  • 1.6, Константавр (ok), 10:38, 05/03/2019 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +/
    >Введён в строй online-репозиторий с контентом, через который можно загрузить игры, моды, наборы текстур. Доступ к репозиторию предоставляется непосредственно через меню в интерфейсе minetest;

    Ну наконец. Надеюсь теперь надолго? А то прошлая попытка увенчалась неудачей.

     
  • 1.7, EuPhobos (ok), 10:39, 05/03/2019 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +/
    Давно не следил за этим проектом.
    Писал моды, интересная платформа в качестве приобретения навыков по LUA.
    Надо бы вспомнить этот движок и посмотреть что там внутри изменилось.
     
  • 1.12, Хай (?), 11:41, 05/03/2019 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    Привет всем я создал это игру зовут эту игру 282538 всё и ведите промокод Like
     

     Добавить комментарий
    Имя:
    E-Mail:
    Заголовок:
    Текст:
      Закладки на сайте
      Проследить за страницей     		Created 1996-2019 by Maxim Chirkov  
    ДобавитьПоддержатьВебмастеруГИД  
    Hosting by Ihor