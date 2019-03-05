05.03.2019 09:36  Выпуск Minetest 5.0.0, открытого клона игры MineCraft

Представлен выпуск Minetest 5.0.0, открытого кроссплатформенного варианта игры MineCraft, позволяющего группам игроков совместно формировать из типовых блоков различные структуры, образующие подобие виртуального мира (жанр песочница). Игра написана на языке С++ c использованием игрового движка irrlicht. Для создания расширений используется язык Lua. Код Minetest распространяется под лицензией LGPL, а игровые ресурсы под лицензией CC BY-SA 3.0. Готовые сборки Minetest созданы для различных дистрибутивов Linux, Android, FreeBSD, Windows и macOS. Выпуск Minetest 5.0.0 ознаменовал не только переход на новую схему нумерации выпусков (с 0.x.y на x.y.z), но и нарушение обратной совместимости - ветка 5.0.0 не совместима с прошлыми сериями 0.4. Нарушение совместимости проявляется только на уровне взаимодействия клиентов и серверов. На уровне интерфейсов для разработки модов, моделей, наборов текстур и миров совместимость сохранена (в новом выпуске можно использовать старые миры). Что касается сетевого взаимодействия, то клиенты 0.4.x не смогут подключиться к серверам 5.x, а серверы 0.4.x не смогут обслуживать клиентов 5.x. Ключевые улучшения: Введён в строй online-репозиторий с контентом, через который можно загрузить игры, моды, наборы текстур. Доступ к репозиторию предоставляется непосредственно через меню в интерфейсе minetest;

Предложен новый генератор карт Carpathian (ландшафт горной системы Карпат);

Улучшена поддержка платформы Android, добавлена возможность использования джойстика;

Добавлена возможность перевода на несколько языков текста в играх и модах;

Для модов предложен новый тип отрисовки: "disconnected nodeboxes" для создания связанных блоков и "plantlike_rooted" для подводных конструкций;

Код Minetest переведён на использование стандарта C++11 вместо C++03;

В качестве минимально поддерживаемых платформ заявлены Windows Vista, Debian 8, Ubuntu 16.04, CentOS 7, macOS 10.7.



