04.03.2019 06:34  Релиз системы для математических расчётов GNU Octave 5

Состоялся релиз системы для выполнения математических расчётов GNU Octave 5.1.0 (первый релиз ветки 5.x), предоставляющей интерпретируемый язык, во многом совместимый с Matlab. GNU Octave может использоваться для решения линейных задач, нелинейных и дифференциальных уравнений, вычислений с использованием комплексных чисел и матриц, визуализации данных, проведения математических экспериментов.

В новом выпуске продолжена работа по улучшению совместимости с Matlab, реализованы новые функций и переработана подсистема отрисовки. Добавлена серия функций mov* для сдвига видимого окна по области произвольного размера, а также добавлены функции clearvars, isfile, isfolder, openfig, ordeig, savefig и uitable.

Существенно (до 25 раз!) увеличена производительность функций для работы с числовыми рядами. Приведены к форме, совместимой с Matlab, функции fminsearch, fminbnd и fminunc. Для использования быстрого преобразования Фурье теперь требуется библиотека FFTW (поддержка работы через FFTPACK прекращена).

Представлены многочисленные улучшения в системе отрисовки графиков. Для вывода в растровые форматы (например, PNG или JPEG) по умолчанию задействован метод отрисовки на базе OpenGL (растровый режим "-opengl" вместо векторного "-painters"). Вместо библиотеки OSMesa для вывода в файлы использованы возможности отрисовки в буфер, предоставляемые библиотекой Qt (класс QOffscreenSurface). Для работы GUI библиотека Qt теперь является обязательной зависимостью (поддерживается Qt 4.8, но рекомендуется Qt 5).

Добавлена поддержка экранов с высокой плотностью пикселей (HiDPI), DPI в которых превышает 96. Реализованы новые опции для распределения содержимого по странице при выводе на печать (генерации PDF и PostScript): "-fillpage" и "-bestfit". Добавлен новый режим печати "-ddumb", при котором информация записывается в форме ASCII-графики. В сборках для Windows обеспечена возможность работы с файлами и каталогами, содержащими символы Unicode.