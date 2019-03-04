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04.03.2019 06:34  Релиз системы для математических расчётов GNU Octave 5

Состоялся релиз системы для выполнения математических расчётов GNU Octave 5.1.0 (первый релиз ветки 5.x), предоставляющей интерпретируемый язык, во многом совместимый с Matlab. GNU Octave может использоваться для решения линейных задач, нелинейных и дифференциальных уравнений, вычислений с использованием комплексных чисел и матриц, визуализации данных, проведения математических экспериментов.

В новом выпуске продолжена работа по улучшению совместимости с Matlab, реализованы новые функций и переработана подсистема отрисовки. Добавлена серия функций mov* для сдвига видимого окна по области произвольного размера, а также добавлены функции clearvars, isfile, isfolder, openfig, ordeig, savefig и uitable.

Существенно (до 25 раз!) увеличена производительность функций для работы с числовыми рядами. Приведены к форме, совместимой с Matlab, функции fminsearch, fminbnd и fminunc. Для использования быстрого преобразования Фурье теперь требуется библиотека FFTW (поддержка работы через FFTPACK прекращена).

Представлены многочисленные улучшения в системе отрисовки графиков. Для вывода в растровые форматы (например, PNG или JPEG) по умолчанию задействован метод отрисовки на базе OpenGL (растровый режим "-opengl" вместо векторного "-painters"). Вместо библиотеки OSMesa для вывода в файлы использованы возможности отрисовки в буфер, предоставляемые библиотекой Qt (класс QOffscreenSurface). Для работы GUI библиотека Qt теперь является обязательной зависимостью (поддерживается Qt 4.8, но рекомендуется Qt 5).

Добавлена поддержка экранов с высокой плотностью пикселей (HiDPI), DPI в которых превышает 96. Реализованы новые опции для распределения содержимого по странице при выводе на печать (генерации PDF и PostScript): "-fillpage" и "-bestfit". Добавлен новый режим печати "-ddumb", при котором информация записывается в форме ASCII-графики. В сборках для Windows обеспечена возможность работы с файлами и каталогами, содержащими символы Unicode.



  1. Главная ссылка к новости (https://www.mail-archive.com/i...)
  2. OpenNews: Выпуск AIMS Desktop 2017.1, дистрибутива с подборкой математического и научного ПО
  3. OpenNews: Релиз системы для математических расчётов GNU Octave 4.2.0
  4. OpenNews: Выпуск математической библиотеки GNU Scientific Library 2.0
  5. OpenNews: Google представил MathFu 1.0, математическую библиотеку для разработчиков игр
  6. OpenNews: Выпуск свободного математического пакета OpenOpt Suite 0.51
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Ключевые слова: octave, math, graph
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  • 1, iPony (?), 10:48, 04/03/2019 [ответить]    [к модератору]
    		• +/
    Тыкал палочкой как-то версию 4.2. Ну очень глючно. Даже трудно что-то было из простого сделать, типа нарисовать график для параметрической функции.
     
  • 2, Аноним (2), 11:26, 04/03/2019 [ответить]    [к модератору]
    		• –1 +/
    Если что-то можно "существенно увеличить (до 25 раз!)", то это значит, что всё было очень плохо с начальной реализацией.
     
     
  • 3, llolik (ok), 11:35, 04/03/2019 [^] [ответить]    [к модератору]
    		• +/
    > всё было очень плохо с начальной реализацией

    Как было не знаю, но вполне возможно, что использовали наивный алгоритм и заменили его на оптимизированый. Это как с преобразованиями Фурье: можно считать "в лоб", можно FFT - результат тот же, но разница в скорости колоссальная.

     

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